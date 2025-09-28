VIDEO  Cum se votează la Dondușeni: „ Să fie pace”

15:20

Peste o sută de câini maidanezi au fost sterilizați în ultimele trei zile la Centrul de Adăpost pentru Animale Fără Stăpân din Bălți. Programul, care presupune un cost de 400 de lei pentru fiecare animal, reprezintă răspunsul autorităților la numărul tot mai mare de petiții și sesizări privind problema câinilor fără stăpân din oraș.