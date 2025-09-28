VIDEO Încălcări în procesul electoral: 16 cazuri de fotografiere a buletinului de vot semnalate de CEC

09:30

Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petcov, a declarat, după ce și-a exercitat dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, că a venit la urne cu speranța unei dezvoltări rapide atât pentru oraș, cât și pentru întreaga țară. „Am venit cu speranță de dezvoltare, cu speranță de datorii împlinite pentru municipiul nostru, pentru țară. […]