Candidata independentă Victoria Sanduța și-a exprimat votul pentru integrarea europeană a Republicii Moldova
Realitatea.md, 28 septembrie 2025 12:50
Victoria Sanduța, candidată independentă la alegerile parlamentare din 28 septembrie, și-a exercitat dreptul la vot. Aceasta a precizat că a ales parcursul european al țării și unitatea societății în jurul unor valori sănătoase. „Am mers astăzi la vot și am votat liber și independent – pentru dezvoltare și integrare în Uniunea Europeană. Pentru diversitate politică,
• • •
Acum 10 minute
13:00
VIDEO Alegeri parlamentare sub sirene de război: Moldovenii din Ucraina votează la Kiev și la Odesa # Realitatea.md
Și la acest scrutin, în Ucraina, se votează sub amenințarea războiului. Două secții de votare au fost deschise pentru moldovenii de acolo – una la Ambasada țării noastre la Kiev și alta la Consulatul de la Odesa. Start vot s-a dat chiar în timpul unei alerte aeriene, a declarat pentru TV8 ambasadorul Valeriu Chiveri.
13:00
Moldovenii din străinătate s-au mobilizat și la alegerile parlamentare de astăzi. La secțiile de votare din București, Atena, Praga, Roma, Nürnberg, Lisabona și Israel, chiar s-au format cozi. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, imaginile surprinse la urne arată efortul conaționalilor noștri de a-și exprima opțiunea, în pofida distanțelor și a timpului de așteptare.
Acum 30 minute
12:50
VIDEO Încălcări în procesul electoral: 16 cazuri de fotografiere a buletinului de vot semnalate de CEC # Realitatea.md
De la începutul zilei de duminică, 28 septembrie, au fost înregistrate 16 cazuri de fotografiere a buletinului de vot, informează Comisia Electorală Centrală. În total, au fost semnalate 31 de încălcări legate de procesul electoral. Printre încălcări se numără: agitația electorală interzisă – 2 cazuri; bănuială rezonabilă de corupere a alegătorilor – 1; afișajul electoral
12:50
Candidata independentă Victoria Sanduța și-a exprimat votul pentru integrarea europeană a Republicii Moldova # Realitatea.md
Victoria Sanduța, candidată independentă la alegerile parlamentare din 28 septembrie, și-a exercitat dreptul la vot. Aceasta a precizat că a ales parcursul european al țării și unitatea societății în jurul unor valori sănătoase. „Am mers astăzi la vot și am votat liber și independent – pentru dezvoltare și integrare în Uniunea Europeană. Pentru diversitate politică,
12:40
Până la ora 12, peste 589 de mii de alegători au votat. Rezina, cea mai activă circumscripție # Realitatea.md
Până la ora 12:00, peste 589 de mii de alegători și-au exercitat dreptul la vot, potrivit datelor prezentate de șefa Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman. Procesul electoral decurge în regim normal, fără incidente majore. Cea mai activă circumscripție din țară este Rezina, unde au votat peste 22% dintre alegători, iar cea mai scăzută se atestă
12:40
Prim-ministrul Dorin Recean a anunțat că infrastructura aferentă procesului electoral a fost supusă, ieri și astăzi, 28 septembrie, mai multor tentative de atac cibernetic. Țintele vizate au fost în special site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale – cec.md – și unele secții de vot din afara țării. „Toate atacurile au fost detectate și neutralizate în
12:40
VIDEO Igor Dodon susține că opoziția are victoria asigurată: Am votat pentru revenirea la normalitate # Realitatea.md
Liderul socialiștilor și copreședintele Blocului Patriotic, Igor Dodon, a votat duminică, 28 septembrie 2025, în cadrul alegerilor parlamentare și a făcut declarații jurnaliștilor despre situația politică și electorală din Republica Moldova. El a fost împreună cu soția sa, Galina Dodon. Igor Dodon a spus că această zi este una importantă pentru toți cetățenii țării, indiferent
Acum o oră
12:30
Primarul din Comrat, Serghei Anastasov, a votat și a îndemnat tinerii să participe la alegeri # Realitatea.md
La Comrat, primarul orașului, Serghei Anastasov, și-a exercitat dreptul la vot. După procedura de vot, edilul a făcut declarații pentru presă, subliniind importanța menținerii cursului actual de dezvoltare a țării. „Am trăit mult timp în țara noastră și ea niciodată nu s-a dezvoltat așa cum s-a întâmplat în ultimii 10 ani. Eu cred că nu
12:20
Alegeri 2025: Peste 180 de alegători din stânga Nistrului au votat la Palatul Național „Nicolae Sulac” # Realitatea.md
În cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, locuitorii din stânga Nistrului își pot exercita dreptul la vot la secția deschisă la Palatul Național „Nicolae Sulac" din Chișinău. Președinta secției de votare a anunțat că au fost recepționate 2.000 de buletine de vot, iar până în prezent 187 de persoane au participat la scrutin. „Am avut
12:20
Moldoveni transportați din Rusia spre Belarus să voteze. În autocar – muzică și atmosferă de sărbătoare # Realitatea.md
Mai mulți cetățeni moldoveni au fost transportați organizat cu un autocar din Rusia spre Belarus. Potrivit Poliției, această acțiune contravine legislației naționale. „Amintim că, transportarea organizată a alegătorilor este interzisă prin lege, fiind calificată drept tentativă de influențare ilegală a procesului electoral. În acest context, oamenii legii întreprind măsuri de verificare și investigare a circumstanțelor,
Acum 2 ore
12:00
Site-urile guvernamentale din Moldova, vizate de milioane de atacuri cibernetice înainte de alegeri # Realitatea.md
Site-urile guvernamentale ale Republicii Moldova au fost vizate de peste 14 milioane de tentative de atac cibernetic în noaptea de dinaintea alegerilor parlamentare, transmite IPN. Potrivit Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC), toate aceste încercări au fost detectate și blocate cu succes de autoritățile competente. Potrivit sursei citate, principalele ținte ale atacurilor cibernetice au
12:00
Irina Vlah, exclusă cu două zile înainte de scrutin, a votat: Pentru libertate, democrație și armonia interetnică # Realitatea.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei", care vineri a fost exclusă din cursa electorală a votat împreună cu fiica sa, Anna, și colegii de partid. „Galbenii au pus democrația în genunchi, au călcat în picioare Constituția și au transformat întreaga țară în ostatic. Dar astăzi nu decide puterea, ci poporul. Împreună îi vom trimite
12:00
VIDEO Alegeri în secțiile de vot din stânga Nistrului: Pe podul Rîbnița–Rezina se creează ambuteiaje # Realitatea.md
De la primele ore ale dimineții, pe podul Rîbnița–Rezina se creează ambuteiaje. Imagini din trafic au fost publicate pe rețelele de socializare de presa din stânga Nistrului, dar și de redacția Zona de Securitate. "La ora 10:00, coada pe podul dintre Râbnița și Rezina se menține. Poliția anunță: traficul este mai intens decât de obicei, dar
11:50
Site-urile guvernamentale din Moldova, vizate de zeci de atacuri cibernetice înainte de alegeri # Realitatea.md
Site-urile guvernamentale ale Republicii Moldova au fost vizate de peste 14 milioane de tentative de atac cibernetic în noaptea de dinaintea alegerilor parlamentare, transmite IPN. Potrivit Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC), toate aceste încercări au fost detectate și blocate cu succes de autoritățile competente. Potrivit sursei citate, principalele ținte ale atacurilor cibernetice au […] Articolul Site-urile guvernamentale din Moldova, vizate de zeci de atacuri cibernetice înainte de alegeri apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Recean: Autoritățile documentează tentative de organizare a alegătorilor și ingerințe externe la parlamentare # Realitatea.md
Autoritățile au documentat mai multe tentative de organizare a cetățenilor. Dezvăluirea a fost făcută de premierul Dorin Recean, după ce și-a exercitat dreptul la vot pentru alegerile parlamentare, împreună cu soția sa, Stela Recean. „De exemplu, din stânga Nistrului, ca să meargă în România. Aceste incidente sunt documentate". „La fel, ieri, în ziua tăcerii, dar
11:30
VIDEO „Puterea este în votul nostru onest” – Dorin Recean a votat împreună cu soția sa # Realitatea.md
„Puterea este în votul nostru onest". Premierul Dorin Recean, după ce și-a exercitat dreptul la vot, a îndemnat moldovenii din țară și din diasporă să se mobilizeze și să voteze la alegerile parlamentare, pentru că „turul II nu va fi". El a votat, împreună cu soția sa, Stela Recean, la secția de votare din incinta
11:30
Mark Tkaciuc, candidat la funcția de deputat din partea partidului Alternativa și copreședinte al formațiunii, și-a exercitat dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Politicianul a venit la urne însoțit de fiul său. Acesta s-a prezentat la secția de votare în incinta Liceului Teoretic „Ginta Latină" din Chișinău. „Am votat pentru viitorul
11:20
Șefa MAI: „Mi-am exercitat dreptul la vot cu gândul la pace și la drumul european al Republicii Moldova” # Realitatea.md
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a votat pentru drumul european al Moldovei și pentru siguranța fiecărui cetățean. „Astăzi mi-am exercitat dreptul la vot, cu gândul la pace, la drumul european al Republicii Moldova și la siguranța fiecărui cetățean. Instituțiile MAI sunt mobilizate pentru a asigura un proces electoral corect și sigur. Vă îndemn pe toți
Acum 4 ore
11:00
FOTO „Votul este vocea fiecăruia dintre noi”. Militarii Armatei Naționale și-au exercitat dreptul la vot # Realitatea.md
Mai mulți militari din garnizoanele Armatei Naționale și-au exercitat dreptul la vot, anunță Ministerul Apărării. „Votul este vocea fiecăruia dintre noi, iar fiecare voce contează. Mergi și tu la vot!", se arată în mesajul instituției.
11:00
Fostul premier Vlad Filat: „Data viitoare ne-ar putea fi luat nu doar dreptul de a fi aleși, ci și cel de a alege # Realitatea.md
Fostul premier Vlad Filat și-a exercitat dreptul la vot în cadrul scrutinului parlamentar din 28 septembrie și a transmis un mesaj public în care a subliniat importanța alegerii responsabile. „Facem această alegere o dată la patru ani. Data viitoare ne-ar putea fi luat nu doar dreptul de a fi aleși, ci și dreptul de a
11:00
Ion Chicu, copreședintele blocului Alternativa, și-a exercitat dreptul la vot. Politicanul a fost însoțit de soția sa. „Am votat să avem țară, am votat ca să avem o țară cu care să ne mândrim. Am votat pentru Republica Moldova, un stat pașnic, un stat în care oamenii se înțeleg, caută împreună soluții că avem foarte
11:00
Alegeri „la vedere”: când votul secret devine vot la expoziție. Ce au depistat observatorii Promo-LEX # Realitatea.md
Observatorii Promo-LEX au descoperit la scrutinul parlamentar din 28 septembrie că „secretul votului" a fost tratat, în unele cazuri, mai degrabă ca o opțiune de design decât ca o regulă strictă. În total, au fost raportate 8 situații în care alegătorii au uitat că buletinul nu e pentru Instagram, iar cabinele de vot nu sunt
10:50
VIDEO Conflict între Igor Grosu și un post TV afiliat lui Șor: Aeroportul nu este închis; este închis pentru bandiți # Realitatea.md
Președintele PAS, Igor Grosu, a intrat duminică, 28 septembrie, într-un schimb de replici tensionat cu un jurnalist al unui post TV afiliat oligarhului fugar Ilan Șor. Incidentul a avut loc la ieșirea din secție de votare din Chișinău, unde oficialul, împreună cu soția sa, Inga Grosu, și-a exercitat dreptul la vot pentru alegerile parlamentare. Întrebat
10:30
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a votat: Pentru ca fiecare cetățean în Moldova să fie auzit # Realitatea.md
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, și-a exercitat dreptul la vot la ora 10:00, însoțit de candidați ai partidului său. Politicianul a mers la secția de votare de la Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM). „Am votat pentru o Moldovă puternică, pentru o Moldovă în care standartele europene devin realitate. Pentru ca fiecare cetățean în
10:30
VIDEO Igor Grosu și soția sa au votat: „Ne batem pentru o majoritate parlamentară proeuropeană” # Realitatea.md
„Nu sunt alegeri simple, vor marca cum vom trăi mulți, mulți ani înainte. Am votat pentru pace, stabilitate și o Moldovă Europeană". Declarația a fost făcută de liderul PAS, Igor Grosu, la ieșire din secția de votare din incinta școlii primare-grădinița nr.91 „Antonin Ursu", acolo unde duminică, 28 septembrie curent, și-a exprimat dreptul la vot
10:30
Vasile Costiuc a votat: „Politicienii să vină cu realizări, nu cu sperietori și nu cu terpitul” # Realitatea.md
Liderul formațiunii Democrația Acasă, Vasile Costiuc, candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie, și-a exercitat dreptul la vot alături de familie. „Noi am venit alături de familie, cu bunul Dumnezeu în gând, să votăm pentru o Moldovă prosperă, o Moldovă în care cetățenii să decidă pentru ei. Ne dorim o Moldovă în care să vrei să
10:30
UJM acuză obstrucționarea observatorilor, CEC respinge acuzațiile și invocă prevederile legale # Realitatea.md
Uniunea Juriștilor din Moldova (UJM) a anunțat, în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie, că observatorii săi ar fi fost împiedicați să monitorizeze procesul de votare în anumite secții, în special în cele deschise peste hotare. Potrivit unui comunicat al organizației, „președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare blochează accesul observatorilor, invocând în mod greșit
10:20
FOTO Moldovenii din Rusia au ieșit la vot! Cetățenii sunt întâmpinați cu ceai fierbinte # Realitatea.md
Cetățenii moldoveni aflați în Federația Rusă au ajuns de la primele ore ale dimineții la cele două secții de votare, organizate în incita sediului misiunii diplomatice moldovenești la Moscova, pentru a-și exercita votul în cadrul alegerilor parlamentare, transmite IPN. Încă de la primele ore ale dimineții, zeci de cetățeni moldoveni s-au adunat la sediul Ambasadei
10:20
Asociația Promo-LEX a anunțat că pentru ziua alegerilor din 28 septembrie a mobilizat un număr record de observatori. În total, 409 secții de votare din țară au fost monitorizate de observatori pe termen scurt, selectate prin eșantion sociologic, iar în toate cele 12 secții destinate alegătorilor din regiunea transnistreană au fost repartizați observatori statici. În
10:10
VIDEO Alexandr Stoianoglo, alături de soție și de cele două fiice, a votat. Ce mesaj a transmis # Realitatea.md
Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului „Alternativa", a
10:00
AUR din Republica Moldova își retrage reprezentanții din secțiile de votare din străinătate # Realitatea.md
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova a anunțat, printr-un comunicat de presă, retragerea tuturor reprezentanților săi din secțiile de votare constituite în străinătate. Decizia a fost luată în contextul informațiilor privind posibile tentative de infiltrare și influențare externă asupra procesului electoral. Potrivit formațiunii, hotărârea a venit după mai multe sesizări privind încercări de […] Articolul AUR din Republica Moldova își retrage reprezentanții din secțiile de votare din străinătate apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Maia Sandu: Doar o majoritate proeuropeană poate dezvolta Republica Moldova; alegeri contestate și scenariul Georgia # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a exercitat dreptul de vot în dimineața zilei de 28 septembrie, în cadrul alegerilor parlamentare. La ieșirea din secția de vot, șefa statului a declarat că viitorul țării depinde de consolidarea unui legislativ proeuropean. „Doar oameni care cu adevărat cred în Republica Moldova. Doar oameni cu adevărat care cred în […] Articolul Maia Sandu: Doar o majoritate proeuropeană poate dezvolta Republica Moldova; alegeri contestate și scenariul Georgia apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Atac de amploare al Rusiei asupra Ucrainei: Sute de drone și rachete, zece răniți în Kiev # Realitatea.md
Rusia a desfășurat un atac de amploare în noaptea de sâmbătă spre duminică, lansând sute de drone și rachete asupra Ucrainei, potrivit autorităților de la Kiev. Cel puțin zece persoane au fost rănite în urma loviturilor care au vizat capitala și regiunea Zaporojie. „Rusia a lansat un nou atac aerian masiv asupra oraşelor ucrainene în […] Articolul Atac de amploare al Rusiei asupra Ucrainei: Sute de drone și rachete, zece răniți în Kiev apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Vasile Tarlev a votat: „Dorim în primul rând pace pentru Moldova, o consolidare a poporului moldovenesc” # Realitatea.md
Președintele partidului „Viitorul Moldovei”, Vasile Tarlev, care aspiră la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, și-a exercitat dreptul la vot în jurul orei 09:00. Acesta s-a prezentat la secția de votare însoțit de soția sa. „ Am votat în primul rând pentru a se îndeplini toate acele lucruri despre care s-a vorbit în ultimele […] Articolul Vasile Tarlev a votat: „Dorim în primul rând pace pentru Moldova, o consolidare a poporului moldovenesc” apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Liderul Partidului Respect Moldova, și-a exercitat dreptul la vot. Marian Lupu spune că a votat pentru un viitor prosper al țării, în care „bunăstarea cetățenilor este prioritate, munca cinstită este apreciată și respectată, iar oamenii nu sunt obligați să trăiască în frică și sărăcie”. „Ziua alegerilor este foarte importantă, deoarece cetățenii au, o dată la […] Articolul VIDEO Marian Lupu a votat: „Pentru o Moldovă respectată” apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
„Casa noastră este în primejdie”. După ce a votat, președinta Maia Sandu a îndemnat moldovenii să-i urmeze exemplul # Realitatea.md
„Casa noastră este în primejdie”. Președinta Maia Sandu și-a exercitat duminică, 28 septembrie 2025, dreptul la vot la secția de votare din incinta Licerului Teoretic „Petru Rareș”, după care a ieșit în fața presei cu un apel către cetățenii moldoveni pentru alegerile parlamentare. „Eu am votat pentru un Parlament cu care să putem păstra în […] Articolul „Casa noastră este în primejdie”. După ce a votat, președinta Maia Sandu a îndemnat moldovenii să-i urmeze exemplul apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Primarul de Bălți, Alexandr Petcov, după vot: „Avem nevoie de un salt de dezvoltare, nu mai este timp pentru dezbinare” # Realitatea.md
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petcov, a declarat, după ce și-a exercitat dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, că a venit la urne cu speranța unei dezvoltări rapide atât pentru oraș, cât și pentru întreaga țară. „Am venit cu speranță de dezvoltare, cu speranță de datorii împlinite pentru municipiul nostru, pentru țară. […] Articolul Primarul de Bălți, Alexandr Petcov, după vot: „Avem nevoie de un salt de dezvoltare, nu mai este timp pentru dezbinare” apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Norvegia raportează apariția unor drone suspecte deasupra unei baze militare, în urma incidentelor din Danemarca # Realitatea.md
Autoritățile norvegiene investighează posibila prezență a unor drone deasupra unor instalații militare, conform presei locale. „Putem confirma că am primit informaţii despre o posibilă activitate a dronelor observată în zona din jurul bazei aeriene de la Orland, unde se află avioane de vânătoare”, a declarat un purtător de cuvânt al armatei norvegiene. Apariţiile dronelor au […] Articolul Norvegia raportează apariția unor drone suspecte deasupra unei baze militare, în urma incidentelor din Danemarca apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
08:50
Ion Ceban, alături de soție, și-a exercitat dreptul la vot. „Am votat pentru dezvoltarea Republicii Moldova” # Realitatea.md
Primarul Capitalei, unul dintre candidații Blocului „Alternativa”, și-a exercitat dreptul la vot la ora 08:30. Ion Ceban a mers la secția de votare alături de soție și copii. „Am votat pentru dezvoltarea Republicii Moldova, am votat pentru țara noastră, pentru viitorul copiilor. Am votat împotriva faptului ca promisiunile politicienilor și așteptărilor oamenilor să fie realizate […] Articolul Ion Ceban, alături de soție, și-a exercitat dreptul la vot. „Am votat pentru dezvoltarea Republicii Moldova” apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Andrei Năstase a votat alături de familie: „Putem face istorie prin prezența masivă la urne” # Realitatea.md
Fostul ministru de interne, Andrei Năstase, și-a exercitat dreptul la vot în dimineața zilei de 28 septembrie, în cadrul alegerilor parlamentare. Acesta a mers la secția de votare din clădirea Biroului Național de Statistică de pe strada Grădina Botanică din Chișinău, însoțit de soția și fiica sa. „Am venit cu cele mai bune gânduri pentru […] Articolul Andrei Năstase a votat alături de familie: „Putem face istorie prin prezența masivă la urne” apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Comisia Electorală Centrală (CEC) a prezentat primele informații despre mersul alegerilor parlamentare. Potrivit președintelui CEC, Angelica Caraman, votul decurge fără incidente. Până la ora 08:30 au votat peste 90 de mii de cetățeni. Cu privire la secțiile de votare constituite peste hotare, informăm că procesul de votare a demarat la orele locale 07:00 fără probleme […] Articolul CEC: Alegerile decurg fără abateri, de la primele ore ale dimineții apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Parlamentare 2025: Prima alegătoare la secția de votare din Vilnius a fost la prima sa experiență electorală # Realitatea.md
Primul vot exprimat la secția de votare la Ambasada Republicii Moldova din Vilnius, unica deschisă pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 în Republica Moldova, a fost din partea Laurei pentru care este și prima experiență în procesul electoral. „Primul votant la secția de vot de la Vilnius a fost Laura, care este la prima […] Articolul Parlamentare 2025: Prima alegătoare la secția de votare din Vilnius a fost la prima sa experiență electorală apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Candidata independentă Olesea Stamate și-a exercitat dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. După exprimarea votului, aceasta a transmis un mesaj public în care a subliniat angajamentul său pentru o Moldovă europeană, dreaptă și orientată spre cetățean. „Astăzi am votat pentru o Moldovă în care oamenii sunt pe primul loc, pentru o […] Articolul Olesea Stamate a votat: „Am ales o Moldovă dreaptă, europeană și demnă” apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
VIDEO Partidul condus de Victoria Furtună participă la alegeri până la decizia instanței # Realitatea.md
Partidul ”Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, participă în calitate de candidat la alegerile parlamentare de azi, 28 septembrie. Despre aceasta a anunțat președintele Comisie Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman, în conferință de presă. Caraman a precizat că la scrutinul de azi participă 23 de candidați, până la o decizie finală a instanței de judecată. […] Articolul VIDEO Partidul condus de Victoria Furtună participă la alegeri până la decizia instanței apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Nicolae Botgros s-a numărat printre primii alegători la o secție de vot din Chișinău # Realitatea.md
Maestrul Nicolae Botgros, candidat din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a fost unul dintre primii alegători care și-au exercitat dreptul la vot în această dimineață. Acesta a votat la Liceul Teoretic cu Profil Sportiv „Avante” din Chișinău, scrie ProTV. Astăzi, 28 septembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova își aleg noul Parlament – organul reprezentativ suprem […] Articolul Nicolae Botgros s-a numărat printre primii alegători la o secție de vot din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Nicolae Botgros, candidatul PAS, s-a numărat printre primii alegători la o secție de vot din Chișinău # Realitatea.md
Maestrul Nicolae Botgros, candidat din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a fost unul dintre primii alegători care și-au exercitat dreptul la vot în această dimineață. Acesta a votat la Liceul Teoretic cu Profil Sportiv „Avante” din Chișinău, scrie ProTV. Astăzi, 28 septembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova își aleg noul Parlament – organul reprezentativ suprem […] Articolul Nicolae Botgros, candidatul PAS, s-a numărat printre primii alegători la o secție de vot din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
O studentă aflată în călătorie prin Asia Centrală a votat la Astana. „Votul ne unește indiferent unde ne aflăm în lume” # Realitatea.md
Dana, studentă originară din Republica Moldova, stabilită în Marea Britanie, aflată într-o călătorie prin Asia Centrală, s-a oprit duminică, 28 septembrie curent, la Astana, unde a descoperit cu bucurie că există o secție de vot deschisă la Ambasadă. Potrivit ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Kazahstan, Ștefan Gorda, este pentru prima dată […] Articolul O studentă aflată în călătorie prin Asia Centrală a votat la Astana. „Votul ne unește indiferent unde ne aflăm în lume” apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Pe 28 septembrie 2025, pentru a participa la alegeri, cetățenii Republicii Moldova vor prezenta la secția de votare cartea de identitate, buletinul de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate provizoriu sau pașaportul cetățeanului Republicii Moldova, dacă persoana își exercită dreptul de a alege peste hotarele țării. Conaționalii aflați peste hotarele țării pot vota […] Articolul Alegeri 2025: Actele de care ai nevoie pentru a vota apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Zeci de oameni au ajuns la Ambasada Republicii Moldova la Moscova pentru a-și exercita dreptul la vot. Imaginile video au fost publicate de presa rusă. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Amintim că astăzi, 28 septembrie, au loc alegerile parlamentare în Republica Moldova. La urne sunt așteptați peste 3,2 milioane de alegători. […] Articolul VIDEO Zeci de cetățeni din Moscova au venit să-și exercite dreptul la vot apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Campanie cu final tragic în India: 36 de victime la un miting al actorului Vijay în Tamil Nadu # Realitatea.md
Cel puțin 36 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 50 au fost rănite, în urma unei busculade produse în timpul unui miting electoral organizat de actorul Vijay, aflat în campanie. Ministrul şef MK Stalin a declarat că opt copii şi 16 femei se aflau printre cele 36 de persoane care au murit în districtul […] Articolul Campanie cu final tragic în India: 36 de victime la un miting al actorului Vijay în Tamil Nadu apare prima dată în Realitatea.md.
