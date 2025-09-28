Dodon își cheamă simpatizanții la un protest, luni: ”Să ne apărăm victoria”
Liderul socialiștilor, Igor Dodon, unul dintre conducătorii Blocului Electoral Patriotic, a chemat susținătorii opoziției la un protest, luni, în fața Parlamentului. Dodon susține că autoritățile ar avea ca scenariu anularea rezultatelor alegerilor, dacă nu iau majoritatea. "Am văzut că Maia Sandu a declarat deja că rezultatele alegerilor parlamentare pot fi anulate. Acest lucru denotă frica […]
Acum 10 minute
13:00
CEC a înregistrat 31 de încălcări electorale: fotografierea buletinului, cea mai frecventă # Omniapres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat că, până la ora 12:00, au fost înregistrate 31 de cazuri de încălcări sau incidente legate de procesul electoral, printre care se numără 16 cazuri de fotografiere a buletinului de vot, două situații de agitație electorală interzisă, un caz de bănuială rezonabilă de corupere a alegătorilor, un incident de […]
Acum 30 minute
12:50
MAE reacționează la imaginile cu cozi la Ambasada din Moscova: „Secțiile sunt dotate cu numărul maxim de buletine” # Omniapres
Ministerul Afacerilor Externe a reacționat oficial în legătură cu imaginile și informațiile apărute în presă privind cozile formate la secțiile de votare din Federația Rusă, organizate exclusiv în sediul Ambasadei Republicii Moldova. Autoritățile au subliniat că aceste secții sunt dotate cu numărul maxim de buletine de vot – 5 000 fiecare – și au fost […]
12:50
Acum o oră
12:30
VIDEO // Poliția investighează transportul organizat de alegători din Rusia către Belarus # Omniapres
Poliția a fost sesizată despre transportarea organizată a alegătorilor din Federația Rusă spre Republica Belarus, acțiune care contravine legislației naționale. "Transportarea organizată a alegătorilor este interzisă prin lege, fiind calificată drept tentativă de influențare ilegală a procesului electoral. În acest context, oamenii legii întreprind măsuri de verificare și investigare a circumstanțelor, pentru a identifica persoanele […]
12:30
Premierul Dorin Recean a anunțat că, în ultimele două zile, infrastructura aferentă procesului electoral a fost supusă mai multor tentative de atac cibernetic. „Este vorba, în special, de site-ul Comisiei Electorale Centrale, CEC.md, precum și mai multe secții de vot din afara țării. Toate atacurile au fost detectate și neutralizate în timp real, fără afectarea […]
12:30
Igor Dodon: ”Am votat pentru interesul național în economie, pentru relații bune cu toată lumea” # Omniapres
Igor Dodon, președintele Partidului Socialiștilor și unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic, spune că a votat pentru o țară în care oamenii să fie respectați, să fie ajutați, să se simtă liberi și să nu le fie frică. "Am votat pentru interesul național în economie, pentru dezvoltarea agriculturii, pentru relații bune cu toată lumea, pentru […]
12:20
Prim-ministrul Dorin Recean, candidat la funcția de deputat pe listele PAS, susține că votul cinstit este puterea cetățenilor. La ieșirea din secția de votare, premierul a lansat un apel către cetățeni să participe masiv la alegeri și să-și apere, prin vot, pacea și suveranitatea țării, transmite IPN. „Votul cinstit este puterea cetățenilor, este puterea moldovenilor […]
Acum 2 ore
12:00
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, duminică, în ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova, că aceasta este „o zi chiar istorică" pentru țara vecină și că, de această dată, votul este „foarte, foarte important". Șeful statului vecin a îndemnat basarabenii din România să meargă la vot, notează digi24.ro. Despre alegerile parlamentare din Republica Moldova, președintele […]
11:40
Irina Vlah, liderul partidului "Inima Moldovei", care a fost scos din alegeri, a mers la vot împreună cu fiica sa. La ieșirea de la urne, Vlah a declarat că procesul electoral din țară a fost compromis grav. "Au existat numeroase nereguli din partea Comisiei Electorale Centrale, din parte autorităților. Practic pe toată durata campaniei electorale […]
11:10
LIVE // Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean # Omniapres
The post LIVE // Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean appeared first on Omniapres.
Acum 4 ore
10:40
Renato Usatîi a făcut semnul crucii deasupra buletinului de vot, înainte să-l lase în urnă # Omniapres
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a mers la votare împreună cu mai mulți membri ai echipei sale. Înainte de a plasa buletinul de vot în urnă, politicianul i-a făcut semnul crucii. „Astăzi, alături de echipă, am votat pentru ca fiecare cetățean să fie auzit. Am votat ca tot ce a fost trist în istoria Moldovei […]
10:30
Bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, a transmis un mesaj din detenție, chiar în ziua alegerilor parlamentare. „Astăzi, în țara noastră au loc alegeri parlamentare. Nu este doar o zi de vot, este ziua în care decidem împreună viitorul Republicii Moldova și al Găgăuziei", a declarat Guțul într-o postare pe Telegram, scrie Știri.md. Ea și-a îndemnat susținătorii să […]
10:30
Mai multe nereguli au fost semnalate de observatorii Promo-LEX în primele ore de la deschiderea secțiilor de votare, printre care încălcarea secretului votului, transportarea organizată a alegătorilor și prezența nejustificată a unor persoane neautorizate în apropierea secțiilor de votare. Constatările au fost prezentat de misiunea de observare Promo-LEX într-un briefing de presă, transmite IPN. Potrivit […]
10:20
CEC răspunde acuzațiilor de blocaj pentru observatori: În secțiile de vot au acces doar cei acreditați # Omniapres
În secțiile de votare au acces doar observatorii acreditați de Comisia Electorală Centrală și consiliile electorale de circumscripție, precum și reprezentanții concurenților electorali, înregistrați conform prevederilor legale. Acesta este răspunsul CEC la situația constatată de Uniunea Juriștilor din Moldova, care a semnalat că accesul reprezentanților săi este împiedicat la secțiile de vot din străinătate. "Misiunea […]
10:10
LIVE // Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi # Omniapres
The post LIVE // Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi appeared first on Omniapres.
10:10
Peste 180.000 de cetățeni ai Republicii Moldova, circa 7,2%, și-au exercitat dreptul la vot până la ora 09:30, potrivit datelor furnizate de Comisia Electorală Centrală (CEC). Procesul electoral se desfășoară fără incidente, atât în țară, cât și în străinătate, comunică MOLDPRES. Președinta CEC, Angelica Caraman, a declarat într-un briefing de presă că toate secțiile de […]
10:10
Liderul PAS, Igor Grosu, a participat la vot împreună cu soția sa, exprimând un sentiment mixt de bucurie și responsabilitate. „Cred că toți simțim această combinație de emoții, deoarece nu sunt alegeri simple. Ele vor marca nu doar următorii patru ani, ci și modul în care vom construi societatea pentru mulți ani înainte", a declarat […]
09:50
Cozi la podul Râbnița–Rezina în ziua alegerilor. Biroul de reintegrare: Sunt lucrări de reparație # Omniapres
Cozile formate dis-de-dimineață pe podul care leagă Râbnița de Rezina au fost cauzate exclusiv de lucrările de reparație aflate în desfășurare, fără nicio legătură cu alegerile parlamentare din 28 septembrie, informează Biroul politici de reintegrare. „Lucrările efectuate de Î.S. "Administrația Națională a Drumurilor" vizează exclusiv repararea infrastructurii rutiere și sporirea securității în trafic. Subliniem că […]
09:40
Liderul partidului "Respect Moldova", Marian Lupu, a votat pentru viitorul prosper al Republicii Moldova, pentru o țară demnă, în care bunăstarea cetățenilor este prioritate, munca cinstită este apreciată și respectată, iar oamenii nu sunt obligați să trăiască în frică și sărăcie. "Am votat pentru dezvoltarea economică a țării noastre: pentru investiții, sprijinirea industriei, agriculturii și […]
09:40
LIVE // Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Alexandr Stoianoglo # Omniapres
The post LIVE // Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Alexandr Stoianoglo appeared first on Omniapres.
09:40
LIVE // Alegeri Parlamentare 2025: Conferință de presă susținută de Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor privind deschiderea secțiilor de votare # Omniapres
The post LIVE // Alegeri Parlamentare 2025: Conferință de presă susținută de Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor privind deschiderea secțiilor de votare appeared first on Omniapres.
09:40
Fostul ministru de Interne, Andrei Năstase, a participat în dimineața zilei de 28 septembrie la alegerile parlamentare din Republica Moldova, votând împreună cu familia sa la o secție din Chișinău. El și-a exprimat speranța într-un viitor european, just și prosper pentru țară. „Am venit cu cele mai bune gânduri pentru Republica Moldova. Am ales o […]
09:30
Candidata independentă Olesea Stamate a declarat că a votat pentru o Moldovă în care oamenii sunt pe primul loc, exprimându-și speranța într-un viitor european și echitabil pentru țară. După ce și-a exercitat dreptul la vot, Stamate a făcut apel la cetățeni să iasă la urne și să participe activ la conturarea viitorului țării. „Am votat […]
09:20
LIVE // Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, Vasile Tarlev # Omniapres
The post LIVE // Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, Vasile Tarlev appeared first on Omniapres.
09:20
Maia Sandu: ”Am votat pentru un Parlament cu care să păstrăm pacea. Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie” # Omniapres
Șefa statului, Maia Sandu, și-a exercitat dreptul de vot și a chemat moldovenii "să salveze" Moldova, "care este în primejdie". "Am votat pentru un Parlament cu care să putem păstra în continuare pacea, care respectă Republica Moldova și cetățenii săi, pentru un Parlament cu care să construim mai departe Moldova europeană. Dragi cetățeni, vă invit […]
09:20
Peste 90 000 de voturi în primele ore de la deschiderea secțiilor de votare. CEC: „Totul decurge normal” # Omniapres
Peste 90 de mii de cetățeni ai Republicii Moldova și-au exercitat dreptul la vot până la ora 08:30, potrivit datelor prezentate de Comisia Electorală Centrală. Procesul electoral se desfășoară fără incidente atât în țară, cât și peste hotare, au anunțat autoritățile electorale. Președinta Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman, a declarat în cadrul unui briefing de […]
09:10
LIVE // Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu # Omniapres
The post LIVE // Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu appeared first on Omniapres.
09:10
Ion Ceban, unul dintre liderii Alternativa, a votat împotriva fricii, dezinformării și dezbinării oamenilor # Omniapres
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, unul dintre liderii blocului Alternativa, și-a exprimat deja votul, alături de soție. Politicianul a declarat că a votat împotriva fricii, dezinformării, împotriva dezbinării, împărțirii oamenilor în pe criterii etnice, de limbă vorbită. "Am votat pentru dezvoltarea Republicii Moldova, am votat pentru țara noastră, viitorul copiilor noștri. Am votat pentru […]
Acum 6 ore
08:50
La secțiile de vot din Rusia au început să se formeze cozi încă de la primele ore ale dimineții. La Moscova sunt deschise două secții – la ambasadă și consulat. Imagini cu moldoveni veniți să-și exercite dreptul la vot sunt publicate de presa rusă. RIA Novosti scrie că "numărul secțiilor de votare în Rusia și […]
08:40
Partidul "Moldova Mare", exclus prin decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC), rămâne în cursa electorală. Președintele CEC, Angela Caraman, a declarat că formațiunea participă la alegeri până la pronunțarea pe caz a instanței de judecată. Liderul "Moldova Mare", Victoria Furtună, a contestat duminică excluderea. Ședința de judecată este planificată pentru ora 10. Și Blocul Electoral Patriotic […]
08:30
Cetățenii Republicii Moldova sunt așteptați astăzi la urne pentru a-și alege reprezentanții în viitorul Parlament. Scrutinul se desfășoară în 2274 de secții de votare, cu 53 mai multe decât la alegerile prezidențiale din toamna anului 2024. Pe teritoriul Republicii Moldova au fost deschise 1973 de birouri electorale. Pentru alegătorii din stânga Nistrului au fost organizate […]
Acum 24 ore
14:20
Alexandr Petcov: Două zile fără apă – nu este o avarie, ci o bătaie de joc față de bălțeni. Am înaintat o sesizare către serviciile speciale, deoarece consider acțiunile conducerii interimare a Apă-Canal Bălți drept o diversiune # Omniapres
În următoarele ore, alimentarea cu apă în Bălți va fi restabilită. Despre aceasta a anunțat primarul municipiului, Alexandr Petcov. El califică situația drept o diversiune a conducerii Apă-Canal Bălți, pe care o acuză de incompetență. Petcov s-a arătat revoltat de situația în care s-au pomenit locuitorii celui mai mare cartier rezidențial, rămași două zile fără […]
14:20
Studenta de 20 de ani, dată dispărută în 25 septembrie, a fost găsită moartă într-o pădure din municipiul Cahul, anunță Inspectoratul General al Poliției. „Preliminar, în urma examinării efectuate de către medicul legist, pe corpul victimei au fost constatate doar leziuni caracteristice strangulării. Totodată, asupra acesteia a fost găsită geanta cu lucrurile personale. Cazul este […]
Ieri
11:40
În ziua alegerilor, în zona de frontieră este interzisă vânătoarea pentru toate tipurile de animale, precum și transportarea oricărui tip de
10:10
Militarii în termen și cei prin contract din Armata Națională își vor exercita dreptul la vot în conformitate cu prevederile constituționale, duminică, 28 septembrie, în cadrul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Ministerul Apărării anunță că soldații din garnizoanele Bălți, Cahul și Chișinău vor putea vota la secțiile de votare din raza de circumscripție a unității […] The post Militarii Armatei Naționale vor participa la alegerile parlamentare appeared first on Omniapres.
09:40
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc astăzi una dintre cele mai importante sărbători ale anului – Înălțarea Sfintei Cruci. Prăznuită în fiecare an în 27 septembrie, această sărbătoare este cea mai veche sărbătoare închinată lemnului sfânt, numită în popor și Ziua Crucii. În această zi, este comemorată suferința şi moartea pe cruce a lui Iisus Hristos. […] The post Creștinii ortodocși sărbătoresc Înălțarea Sfintei Cruci appeared first on Omniapres.
09:30
Campania electorală s-a încheiat, iar sâmbătă, 27 septembrie, este „ziua tăcerii”, perioadă în care, potrivit Codului Electoral, sunt interzice toate formele de promovare electorală, atât din partea concurenților, cât și din partea susținătorilor acestora. Conform prevederilor Codului electoral, propaganda electorală este strict interzisă în ziua alegerilor și cea precedentă ei. În această perioadă nu este […] The post Alegeri parlamentare: Azi e „Ziua tăcerii” appeared first on Omniapres.
09:20
Ziua vine cu surprize și momente frumoase. Vom fi mai rapizi și mai eficienți în tot ce avem de rezolvat, ca să ne rămână timp și pentru noi, pentru relaxare și pentru a ne pregăti de un început de săptămână productiv. BALANȚĂ O să vă lăsați antrenați de prieteni și s-o porniți într-o escapadă turistică, […] The post Horoscop 27 septembrie 2025. Zodia care va intra la cheltuială appeared first on Omniapres.
26 septembrie 2025
21:30
CEC a exclus partidul Moldova Mare din alegeri. Victoria Furtună: Legea nu vă oferă așa drept # Omniapres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a exclus partidul Moldova Mare din alegerile parlamentare din 28 septembrie. Decizia a fost luată cu puțin timp în urmă, după mai multe ore de dezbateri. În favoarea deciziei au votat șase membri ai CEC, iar trei s-au abținut. Hotărârea a fost luată în baza unei sesizări a Partidului Social Democrat […] The post CEC a exclus partidul Moldova Mare din alegeri. Victoria Furtună: Legea nu vă oferă așa drept appeared first on Omniapres.
17:40
VIDEO // Poliția din Orhei a destructurat o rețea de trafic de droguri care lucra prin Telegram # Omniapres
Polițiștii din Orhei au destructurat activitatea unui grup infracțional specializat în comercializarea substanțelor narcotice prin intermediul aplicației Telegram, pe teritoriul Republicii Moldova. În vizorul oamenilor legii au apărut o tânără de 21 de ani și un bărbat de 36 de ani, ambii din Bălți. Bărbatul primea periodic cantități mari de droguri, pe care le porționa […] The post VIDEO // Poliția din Orhei a destructurat o rețea de trafic de droguri care lucra prin Telegram appeared first on Omniapres.
17:30
The post LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 26 septembrie 2025 appeared first on Omniapres.
17:30
VIDEO // Boris Volosatîi: „Diaspora nu e infractor, vom anula legea rușinoasă despre proveniența banilor” # Omniapres
Liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a criticat dur prevederile legislative care obligă cetățenii reveniți din diasporă să demonstreze „proveniența banilor” până la ultimul euro, calificând această practică drept o umilință la adresa celor care au susținut țara în cele mai grele momente, transmite formațiunea prin intermediul unui comunicat de presă. „Diaspora care, de […] The post VIDEO // Boris Volosatîi: „Diaspora nu e infractor, vom anula legea rușinoasă despre proveniența banilor” appeared first on Omniapres.
17:10
The post LIVE // Marșul „Tu ce faci duminică?” organizat de Partidul Acțiune și Solidaritate appeared first on Omniapres.
16:50
Un incendiu a izbucnit pe teritoriul Liceului Republican „Aristotel” din capitală. Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu, a declarat pentru UNIMEDIA că patru echipaje de pompieri luptă cu focul. „În după-amiaza zilei, pompierii IGSU au intervenit pentru a lichida incendiul care a afectat o clădire părăsită de pe strada […] The post Incendiu pe teritoriul unui liceu din Chișinău: 5 echipe de pompieri luptă cu flăcările appeared first on Omniapres.
16:30
VIDEO // Maia Sandu, apel către cetățeni: „Moldova merită salvată de fiecare dată. Mergeți la vot!” # Omniapres
Președinta Maia Sandu a transmis vineri, în ultima zi a campaniei electorale, un mesaj mobilizator adresat cetățenilor, îndemnându-i să participe la alegerile parlamentare de duminică, 28 septembrie. Lidera de la Chișinău a vorbit despre responsabilitatea fiecărui cetățean în apărarea democrației și a viitorului european al țării. „Moldova este casa noastră – ea merită mereu timpul […] The post VIDEO // Maia Sandu, apel către cetățeni: „Moldova merită salvată de fiecare dată. Mergeți la vot!” appeared first on Omniapres.
16:10
Poliția avertizează prin SMS: Vânzarea votului se pedepsește cu amendă de până la 37 500 de lei # Omniapres
Cetățenii din Republica Moldova au început să primească masiv mesaje SMS din partea Poliției, prin care sunt avertizați să nu accepte mită electorală și să denunțe orice tentativă de corupere a votului. În ajunul alegerilor, autoritățile trag un semnal de alarmă: vânzarea sau cumpărarea votului este o infracțiune și se sancționează cu amenzi de până […] The post Poliția avertizează prin SMS: Vânzarea votului se pedepsește cu amendă de până la 37 500 de lei appeared first on Omniapres.
15:30
Partidul „Inima Moldovei” reacționează după excluderea din alegeri: „Un scenariu politic bine orchestrat” # Omniapres
Partidul „Inima Moldovei” condamnă decizia de excludere din cursa electorală, calificând-o drept „abuzivă” și parte a unui „scenariu politic bine orchestrat”. „Această decizie reprezintă ultimul act dintr-un spectacol politic, pus la cale cu mult timp în urmă, cu scopul de a ne reduce la tăcere. […] Cei care au implementat acest scenariu murdar să nu […] The post Partidul „Inima Moldovei” reacționează după excluderea din alegeri: „Un scenariu politic bine orchestrat” appeared first on Omniapres.
15:10
VIDEO // Olesea Stamate: „Am primit mai multe semnale despre intenția de a ne fura votul” # Omniapres
Candidata independentă Olesea Stamate trage un semnal de alarmă cu doar câteva zile înainte de alegeri, susținând că a primit mai multe semnale privind tentative de fraudare a votului. Ea face apel la vigilență maximă în ziua scrutinului, în special din partea observatorilor naționali și internaționali. „Am primit mai multe semnale despre intenția de a […] The post VIDEO // Olesea Stamate: „Am primit mai multe semnale despre intenția de a ne fura votul” appeared first on Omniapres.
14:50
Partidul AUR din Republica Moldova anunță că rămâne în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Formațiunea precizează că decizia anunțată de AUR România, de retragere, nu are nicio relevanță pentru scrutinul din Republica Moldova. ”Subliniem cu toată claritatea: AUR România nici nu a fost înregistrat în această competiție electorală. Singurul partid AUR care […] The post Partidul AUR din Republica Moldova anunță că rămâne în cursa electorală appeared first on Omniapres.
14:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis astăzi, 26 septembrie, excluderea Partidului Republican „Inima Moldovei” din cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Hotărârea vine ca urmare a suspendării activității formațiunii de către Curtea de Apel Centru, iar efectul imediat este anularea înregistrării tuturor celor 26 de candidați propuși de partid, inclusiv a liderei Irina Vlah, […] The post CEC a exclus partidul „Inima Moldovei” din cursa electorală appeared first on Omniapres.
