Șefa MAI: „Mi-am exercitat dreptul la vot cu gândul la pace și la drumul european al Republicii Moldova”
Realitatea.md, 28 septembrie 2025 11:20
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a votat pentru drumul european al Moldovei și pentru siguranța fiecărui cetățean. „Astăzi mi-am exercitat dreptul la vot, cu gândul la pace, la drumul european al Republicii Moldova și la siguranța fiecărui cetățean. Instituțiile MAI sunt mobilizate pentru a asigura un proces electoral corect și sigur. Vă îndemn pe toți […]
• • •
Acum 10 minute
11:30
VIDEO „Puterea este în votul nostru onest” – Dorin Recean a votat împreună cu soția sa # Realitatea.md
„Puterea este în votul nostru onest". Premierul Dorin Recean, după ce și-a exercitat dreptul la vot, a îndemnat moldovenii din țară și din diasporă să se mobilizeze și să voteze la alegerile parlamentare, pentru că „turul II nu va fi". El a votat, împreună cu soția sa, Stela Recean, la secția de votare din incinta […]
11:30
Mark Tkaciuc, candidat la funcția de deputat din partea partidului Alternativa și copreședinte al formațiunii, și-a exercitat dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Politicianul a venit la urne însoțit de fiul său. Acesta s-a prezentat la secția de votare în incinta Liceului Teoretic „Ginta Latină" din Chișinău. „Am votat pentru viitorul […]
Acum 30 minute
11:20
Șefa MAI: „Mi-am exercitat dreptul la vot cu gândul la pace și la drumul european al Republicii Moldova” # Realitatea.md
Acum o oră
11:00
FOTO „Votul este vocea fiecăruia dintre noi”. Militarii Armatei Naționale și-au exercitat dreptul la vot # Realitatea.md
Mai mulți militari din garnizoanele Armatei Naționale și-au exercitat dreptul la vot, anunță Ministerul Apărării. „Votul este vocea fiecăruia dintre noi, iar fiecare voce contează. Mergi și tu la vot!", se arată în mesajul instituției. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
11:00
Fostul premier Vlad Filat: „Data viitoare ne-ar putea fi luat nu doar dreptul de a fi aleși, ci și cel de a alege # Realitatea.md
Fostul premier Vlad Filat și-a exercitat dreptul la vot în cadrul scrutinului parlamentar din 28 septembrie și a transmis un mesaj public în care a subliniat importanța alegerii responsabile. „Facem această alegere o dată la patru ani. Data viitoare ne-ar putea fi luat nu doar dreptul de a fi aleși, ci și dreptul de a […]
11:00
Ion Chicu, copreședintele blocului Alternativa, și-a exercitat dreptul la vot. Politicanul a fost însoțit de soția sa. „Am votat să avem țară, am votat ca să avem o țară cu care să ne mândrim. Am votat pentru Republica Moldova, un stat pașnic, un stat în care oamenii se înțeleg, caută împreună soluții că avem foarte […]
11:00
Alegeri „la vedere”: când votul secret devine vot la expoziție. Ce au depistat observatorii Promo-LEX # Realitatea.md
Observatorii Promo-LEX au descoperit la scrutinul parlamentar din 28 septembrie că „secretul votului" a fost tratat, în unele cazuri, mai degrabă ca o opțiune de design decât ca o regulă strictă. În total, au fost raportate 8 situații în care alegătorii au uitat că buletinul nu e pentru Instagram, iar cabinele de vot nu sunt […]
10:50
VIDEO Conflict între Igor Grosu și un post TV afiliat lui Șor: Aeroportul nu este închis; este închis pentru bandiți # Realitatea.md
Președintele PAS, Igor Grosu, a intrat duminică, 28 septembrie, într-un schimb de replici tensionat cu un jurnalist al unui post TV afiliat oligarhului fugar Ilan Șor. Incidentul a avut loc la ieșirea din secție de votare din Chișinău, unde oficialul, împreună cu soția sa, Inga Grosu, și-a exercitat dreptul la vot pentru alegerile parlamentare. Întrebat […]
Acum 2 ore
10:30
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a votat: Pentru ca fiecare cetățean în Moldova să fie auzit # Realitatea.md
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, și-a exercitat dreptul la vot la ora 10:00, însoțit de candidați ai partidului său. Politicianul a mers la secția de votare de la Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM). „Am votat pentru o Moldovă puternică, pentru o Moldovă în care standartele europene devin realitate. Pentru ca fiecare cetățean în […]
10:30
VIDEO Igor Grosu și soția sa au votat: „Ne batem pentru o majoritate parlamentară proeuropeană” # Realitatea.md
„Nu sunt alegeri simple, vor marca cum vom trăi mulți, mulți ani înainte. Am votat pentru pace, stabilitate și o Moldovă Europeană". Declarația a fost făcută de liderul PAS, Igor Grosu, la ieșire din secția de votare din incinta școlii primare-grădinița nr.91 „Antonin Ursu", acolo unde duminică, 28 septembrie curent, și-a exprimat dreptul la vot […]
10:30
Vasile Costiuc a votat: „Politicienii să vină cu realizări, nu cu sperietori și nu cu terpitul” # Realitatea.md
Liderul formațiunii Democrația Acasă, Vasile Costiuc, candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie, și-a exercitat dreptul la vot alături de familie. „Noi am venit alături de familie, cu bunul Dumnezeu în gând, să votăm pentru o Moldovă prosperă, o Moldovă în care cetățenii să decidă pentru ei. Ne dorim o Moldovă în care să vrei să […]
10:30
UJM acuză obstrucționarea observatorilor, CEC respinge acuzațiile și invocă prevederile legale # Realitatea.md
Uniunea Juriștilor din Moldova (UJM) a anunțat, în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie, că observatorii săi ar fi fost împiedicați să monitorizeze procesul de votare în anumite secții, în special în cele deschise peste hotare. Potrivit unui comunicat al organizației, „președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare blochează accesul observatorilor, invocând în mod greșit […]
10:20
FOTO Moldovenii din Rusia au ieșit la vot! Cetățenii sunt întâmpinați cu ceai fierbinte # Realitatea.md
Cetățenii moldoveni aflați în Federația Rusă au ajuns de la primele ore ale dimineții la cele două secții de votare, organizate în incita sediului misiunii diplomatice moldovenești la Moscova, pentru a-și exercita votul în cadrul alegerilor parlamentare, transmite IPN. Încă de la primele ore ale dimineții, zeci de cetățeni moldoveni s-au adunat la sediul Ambasadei […]
10:20
Asociația Promo-LEX a anunțat că pentru ziua alegerilor din 28 septembrie a mobilizat un număr record de observatori. În total, 409 secții de votare din țară au fost monitorizate de observatori pe termen scurt, selectate prin eșantion sociologic, iar în toate cele 12 secții destinate alegătorilor din regiunea transnistreană au fost repartizați observatori statici. În […]
10:10
VIDEO Alexandr Stoianoglo, alături de soție și de cele două fiice, a votat. Ce mesaj a transmis # Realitatea.md
Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului „Alternativa", a votat pentru dreptate și pentru viitorul Republicii Moldova. Fostul procuror general a venit la secția de votare însoțit de soție și de cele două fiice ale sale. „Am votat, în primul rând, pentru dreptate, pentru viitorul țării noastre, unde vor fi respectate drepturile și interesele cetățenilor, o […]
10:00
AUR din Republica Moldova își retrage reprezentanții din secțiile de votare din străinătate # Realitatea.md
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova a anunțat, printr-un comunicat de presă, retragerea tuturor reprezentanților săi din secțiile de votare constituite în străinătate. Decizia a fost luată în contextul informațiilor privind posibile tentative de infiltrare și influențare externă asupra procesului electoral. Potrivit formațiunii, hotărârea a venit după mai multe sesizări privind încercări de […]
09:50
Maia Sandu: Doar o majoritate proeuropeană poate dezvolta Republica Moldova; alegeri contestate și scenariul Georgia # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a exercitat dreptul de vot în dimineața zilei de 28 septembrie, în cadrul alegerilor parlamentare. La ieșirea din secția de vot, șefa statului a declarat că viitorul țării depinde de consolidarea unui legislativ proeuropean. „Doar oameni care cu adevărat cred în Republica Moldova. Doar oameni cu adevărat care cred în […]
09:50
Atac de amploare al Rusiei asupra Ucrainei: Sute de drone și rachete, zece răniți în Kiev # Realitatea.md
Rusia a desfășurat un atac de amploare în noaptea de sâmbătă spre duminică, lansând sute de drone și rachete asupra Ucrainei, potrivit autorităților de la Kiev. Cel puțin zece persoane au fost rănite în urma loviturilor care au vizat capitala și regiunea Zaporojie. „Rusia a lansat un nou atac aerian masiv asupra oraşelor ucrainene în […]
09:40
Vasile Tarlev a votat: „Dorim în primul rând pace pentru Moldova, o consolidare a poporului moldovenesc” # Realitatea.md
Președintele partidului „Viitorul Moldovei", Vasile Tarlev, care aspiră la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, și-a exercitat dreptul la vot în jurul orei 09:00. Acesta s-a prezentat la secția de votare însoțit de soția sa. „ Am votat în primul rând pentru a se îndeplini toate acele lucruri despre care s-a vorbit în ultimele […]
09:40
Liderul Partidului Respect Moldova, și-a exercitat dreptul la vot. Marian Lupu spune că a votat pentru un viitor prosper al țării, în care „bunăstarea cetățenilor este prioritate, munca cinstită este apreciată și respectată, iar oamenii nu sunt obligați să trăiască în frică și sărăcie". „Ziua alegerilor este foarte importantă, deoarece cetățenii au, o dată la […]
Acum 4 ore
09:30
„Casa noastră este în primejdie”. După ce a votat, președinta Maia Sandu a îndemnat moldovenii să-i urmeze exemplul # Realitatea.md
„Casa noastră este în primejdie". Președinta Maia Sandu și-a exercitat duminică, 28 septembrie 2025, dreptul la vot la secția de votare din incinta Licerului Teoretic „Petru Rareș", după care a ieșit în fața presei cu un apel către cetățenii moldoveni pentru alegerile parlamentare. „Eu am votat pentru un Parlament cu care să putem păstra în […]
09:30
Primarul de Bălți, Alexandr Petcov, după vot: „Avem nevoie de un salt de dezvoltare, nu mai este timp pentru dezbinare” # Realitatea.md
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petcov, a declarat, după ce și-a exercitat dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, că a venit la urne cu speranța unei dezvoltări rapide atât pentru oraș, cât și pentru întreaga țară. „Am venit cu speranță de dezvoltare, cu speranță de datorii împlinite pentru municipiul nostru, pentru țară. […]
09:20
Norvegia raportează apariția unor drone suspecte deasupra unei baze militare, în urma incidentelor din Danemarca # Realitatea.md
Autoritățile norvegiene investighează posibila prezență a unor drone deasupra unor instalații militare, conform presei locale. „Putem confirma că am primit informaţii despre o posibilă activitate a dronelor observată în zona din jurul bazei aeriene de la Orland, unde se află avioane de vânătoare", a declarat un purtător de cuvânt al armatei norvegiene. Apariţiile dronelor au […]
08:50
Ion Ceban, alături de soție, și-a exercitat dreptul la vot. „Am votat pentru dezvoltarea Republicii Moldova” # Realitatea.md
Primarul Capitalei, unul dintre candidații Blocului „Alternativa", și-a exercitat dreptul la vot la ora 08:30. Ion Ceban a mers la secția de votare alături de soție și copii. „Am votat pentru dezvoltarea Republicii Moldova, am votat pentru țara noastră, pentru viitorul copiilor. Am votat împotriva faptului ca promisiunile politicienilor și așteptărilor oamenilor să fie realizate […]
08:50
Andrei Năstase a votat alături de familie: „Putem face istorie prin prezența masivă la urne” # Realitatea.md
Fostul ministru de interne, Andrei Năstase, și-a exercitat dreptul la vot în dimineața zilei de 28 septembrie, în cadrul alegerilor parlamentare. Acesta a mers la secția de votare din clădirea Biroului Național de Statistică de pe strada Grădina Botanică din Chișinău, însoțit de soția și fiica sa. „Am venit cu cele mai bune gânduri pentru […]
08:40
Comisia Electorală Centrală (CEC) a prezentat primele informații despre mersul alegerilor parlamentare. Potrivit președintelui CEC, Angelica Caraman, votul decurge fără incidente. Până la ora 08:30 au votat peste 90 de mii de cetățeni. Cu privire la secțiile de votare constituite peste hotare, informăm că procesul de votare a demarat la orele locale 07:00 fără probleme […]
08:30
Parlamentare 2025: Prima alegătoare la secția de votare din Vilnius a fost la prima sa experiență electorală # Realitatea.md
Primul vot exprimat la secția de votare la Ambasada Republicii Moldova din Vilnius, unica deschisă pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 în Republica Moldova, a fost din partea Laurei pentru care este și prima experiență în procesul electoral. „Primul votant la secția de vot de la Vilnius a fost Laura, care este la prima […]
08:30
Candidata independentă Olesea Stamate și-a exercitat dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. După exprimarea votului, aceasta a transmis un mesaj public în care a subliniat angajamentul său pentru o Moldovă europeană, dreaptă și orientată spre cetățean. „Astăzi am votat pentru o Moldovă în care oamenii sunt pe primul loc, pentru o […]
08:20
VIDEO Partidul condus de Victoria Furtună participă la alegeri până la decizia instanței # Realitatea.md
Partidul "Moldova Mare", condus de Victoria Furtună, participă în calitate de candidat la alegerile parlamentare de azi, 28 septembrie. Despre aceasta a anunțat președintele Comisie Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman, în conferință de presă. Caraman a precizat că la scrutinul de azi participă 23 de candidați, până la o decizie finală a instanței de jud
07:50
Nicolae Botgros s-a numărat printre primii alegători la o secție de vot din Chișinău # Realitatea.md
Maestrul Nicolae Botgros, candidat din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a fost unul dintre primii alegători care și-au exercitat dreptul la vot în această dimineață. Acesta a votat la Liceul Teoretic cu Profil Sportiv „Avante” din Chișinău, scrie ProTV. Astăzi, 28 septembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova își aleg noul Parlament – organul reprezentativ suprem […] Articolul Nicolae Botgros s-a numărat printre primii alegători la o secție de vot din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Nicolae Botgros, candidatul PAS, s-a numărat printre primii alegători la o secție de vot din Chișinău # Realitatea.md
07:40
O studentă aflată în călătorie prin Asia Centrală a votat la Astana. „Votul ne unește indiferent unde ne aflăm în lume” # Realitatea.md
Dana, studentă originară din Republica Moldova, stabilită în Marea Britanie, aflată într-o călătorie prin Asia Centrală, s-a oprit duminică, 28 septembrie curent, la Astana, unde a descoperit cu bucurie că există o secție de vot deschisă la Ambasadă. Potrivit ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Kazahstan, Ștefan Gorda, este pentru prima dată […] Articolul O studentă aflată în călătorie prin Asia Centrală a votat la Astana. „Votul ne unește indiferent unde ne aflăm în lume” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
07:20
Pe 28 septembrie 2025, pentru a participa la alegeri, cetățenii Republicii Moldova vor prezenta la secția de votare cartea de identitate, buletinul de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate provizoriu sau pașaportul cetățeanului Republicii Moldova, dacă persoana își exercită dreptul de a alege peste hotarele țării. Conaționalii aflați peste hotarele țării pot vota […] Articolul Alegeri 2025: Actele de care ai nevoie pentru a vota apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Zeci de oameni au ajuns la Ambasada Republicii Moldova la Moscova pentru a-și exercita dreptul la vot. Imaginile video au fost publicate de presa rusă. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Amintim că astăzi, 28 septembrie, au loc alegerile parlamentare în Republica Moldova. La urne sunt așteptați peste 3,2 milioane de alegători. […] Articolul VIDEO Zeci de cetățeni din Moscova au venit să-și exercite dreptul la vot apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Campanie cu final tragic în India: 36 de victime la un miting al actorului Vijay în Tamil Nadu # Realitatea.md
Cel puțin 36 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 50 au fost rănite, în urma unei busculade produse în timpul unui miting electoral organizat de actorul Vijay, aflat în campanie. Ministrul şef MK Stalin a declarat că opt copii şi 16 femei se aflau printre cele 36 de persoane care au murit în districtul […] Articolul Campanie cu final tragic în India: 36 de victime la un miting al actorului Vijay în Tamil Nadu apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Moldova alege viitorul! Azi peste 3,2 milioane de cetățeni sunt așteptați la scrutinul parlamentar # Realitatea.md
Astăzi, 28 septembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova își aleg noul Parlament – organul reprezentativ suprem al poporului și unica autoritate legislativă a statului. Este cel de-al unsprezecelea scrutin parlamentar organizat de la proclamarea independenței. La urne sunt așteptați peste 3,2 milioane de alegători. Mandatul celor 101 deputați noi aleși va fi de patru ani, iar […] Articolul Moldova alege viitorul! Azi peste 3,2 milioane de cetățeni sunt așteptați la scrutinul parlamentar apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Astăzi 28 septembrie, vremea se anunță stabilă, fără precipitații, dar cu posibilitate de înghețuri în timpul nopții. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile diurne vor urca până la +19°C, în timp ce noaptea vor coborî până la +2°C. În regiunea de Nord, maximele vor atinge +17°C, […] Articolul Cer noros și temperaturi maxime de 19 grade Celsius: Prognoza meteo pentru astăzi apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
VIDEO Primul vot la Tokyo: O studentă din Moldova deschide procesul electoral în Japonia # Realitatea.md
Alegerile parlamentare din Republica Moldova au început odată cu deschiderea secției de votare de la sediul ambasadei, unde primul vot a fost exprimat de Ana Teișanu, studentă la Universitatea din Tsukuba, Japonia, imediat după intonarea imnului de stat. Tânăra s-a prezentat la secția de votare din Tokyo pentru a-și exercita dreptul de vot și pentru […] Articolul VIDEO Primul vot la Tokyo: O studentă din Moldova deschide procesul electoral în Japonia apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
19:40
Alegerile parlamentare de pe 28 septembrie vor fi monitorizate de 3423 observatori naționali și internaționali, potrivit Comisiei Electorale Centrale. Din numărul total, 2496 de observatori naționali reprezintă 8 asociații obștești din țară. Cei mai mulți observatori au fost acreditați la solicitarea Asociației Promo-LEX și Uniunii Juriștilor din Moldova. Totodată, CEC a acreditat 912 observatori internaționali. […] Articolul CEC: Peste 3400 de observatori vor monitoriza alegerile duminică apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
VIDEO Individ reținut, bănuit că schimba criptomonede în numerar pentru Șor. A fost ridicat și un Porsche Macan # Realitatea.md
Un bărbat de 29 de ani, implicat în schemele lui Șor, a fost reținut în sectorul Botanica al Capitalei. Individul este originar din stânga Nistrului și locuiește în raionul Ialoveni. Oamenii legii au efectuat 8 percheziții la Chișinău, Ialoveni și Cimișilia, inclusiv în trei mașini de mărci Mercedes și Porsche. Au fost ridicate înscrisuri cu […] Articolul VIDEO Individ reținut, bănuit că schimba criptomonede în numerar pentru Șor. A fost ridicat și un Porsche Macan apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
2055 de plicuri cu vot prin corespondență – recepționate. Ce fac cetățenii care nu au reușit să le expedieze la timp? # Realitatea.md
Birourile electorale ale secțiilor de votare responsabile pentru votul prin corespondență au recepționat 2055 de plicuri de la alegătorii care s-au înregistrat să voteze prin poștă. Cele mai multe dintre ele au ajuns la Washington – 1162. Secția de votare din Ottawa a recepționat 555 de plicuri, cea din Stockholm – 286, iar cea din […] Articolul 2055 de plicuri cu vot prin corespondență – recepționate. Ce fac cetățenii care nu au reușit să le expedieze la timp? apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Poliția de Frontieră atenționează: Vânătoarea și transportarea armelor în perimetrul hotarului este interzisă duminică # Realitatea.md
Pe 28 septembrie 2025 este interzisă vânătoarea în zonele de frontieră pentru toate tipurile de vânat. De asemenea, nu se permite nici transportarea oricărui tip de arme de foc și muniție destinate vânătorii, inclusiv cele de vânătoare. Conform Poliției de Frontieră, măsura se aplică în baza unui ordine emis de Societatea Vânătorilor și Pescarilor din […] Articolul Poliția de Frontieră atenționează: Vânătoarea și transportarea armelor în perimetrul hotarului este interzisă duminică apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Dezmințire de la Președinție: Moldova NU va mobiliza și NU va trimite trupe în Ucraina # Realitatea.md
Moldova nu va mobiliza și nu va trimite trupe în Ucraina, dezminte Președinția un fals apărut pe canale de Telegram. Conform autorilor, și la București s-ar fi planificat acțiuni similare. Igor Zaharov, purtătorul de cuvânt al șefei statului, a menționat că este vorba despre minciuni grosolane. Conform lui, acestea ar avea rolul de a speria […] Articolul Dezmințire de la Președinție: Moldova NU va mobiliza și NU va trimite trupe în Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Poliția: Un preot a fost prins cum împarte ziare cu propagandă electorală enoriașilor, în timpul slujbei # Realitatea.md
Un preot a fost prins cum împarte ziare cu propagandă electorală enoriașilor, în timpul slujbei. Oamenii legii au ridicat 164 de exemplare. Conform Poliției, clericul ar fi oferit publicațiile chiar și copiilor. Materialele ar fi fost tipărite la o tipografie clandestină, deconspirată recent. „Preotul împărțea respectivele publicații și copiilor veniți la biserică. Ziarele conțin mesaje […] Articolul Poliția: Un preot a fost prins cum împarte ziare cu propagandă electorală enoriașilor, în timpul slujbei apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Riga: Militarii-șefi din NATO se reunesc, pentru a discuta despre încălcarea spațiului aerian de către Rusia # Realitatea.md
Șefii de stat major din țările membre ale Alianței Nord-Atlantice s-au reunit sâmbătă la Riga, Letonia. Oficialii discută despre încălcările recente ale spațiului aerian al NATO de către Rusia. „Astăzi, exprim solidaritate neechivocă și deplină cu toți aliații al căror spațiu aerian a fost încălcat. Răspunsul Alianței a fost solid și va continua să se […] Articolul Riga: Militarii-șefi din NATO se reunesc, pentru a discuta despre încălcarea spațiului aerian de către Rusia apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
14:20
VIDEO Petkov, după ce bălțenii stau două zile fără apă la robinete: Am sesizat serviciile speciale # Realitatea.md
De două zile, locuitorii din Bălți nu au apă la robinete. Primarul Alexand Petkov afirmă că situația „nu este o avarie, ci o bătaie de joc” față de locuitorii orașului. Oficialul susține că a transmis o sesizare către serviciile speciale, deoarece consideră acțiunile conducerii interimare a Apă-Canal Bălți drept „o diversiune”. În următoarele ore, alimentarea […] Articolul VIDEO Petkov, după ce bălțenii stau două zile fără apă la robinete: Am sesizat serviciile speciale apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Poliția: Tânăra căutată de câteva zile la Cahul a fost găsită fără suflare în pădure # Realitatea.md
Tânăra căutată de câteva zile la Cahul a fost găsită fără suflare într-o zonă împădurită din apropierea orașului. Pe corpul ei au fost găsite leziuni caracteristice strangulării. Conform oamenilor legii, asupra studentei a fost găsită geanta cu lucruri personale. Cazul este investigat, pentru a stabili alte circumstanțe ale tragediei. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la […] Articolul Poliția: Tânăra căutată de câteva zile la Cahul a fost găsită fără suflare în pădure apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Ce urmează după alegeri nu contează? Satoshi și Guess Who lansează o piesă-oglindă a societății? # Realitatea.md
Unii au așteptat această colaborare, alții mai puțin, iar cineva chiar și-a dorit-o, în virtutea pozițiilor deseori asemănătoare ale rapperilor Satoshi și Guess Who, care pe 25.09.2025 au venit cu piesa și videoclipul „Hai Să Recunoaștem”. Ca o reflecție asupra moravurilor sociale din Moldova și România contemporană, a atitudinilor vizavi de tradiție și inovație, emigrare, […] Articolul Ce urmează după alegeri nu contează? Satoshi și Guess Who lansează o piesă-oglindă a societății? apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Alegerile sunt live pe Realitatea: Ediții speciale, știri la minut și transmisiuni în direct de la secțiile de votare # Realitatea.md
Grupul Media Realitatea va difuza un program special în ziua alegerilor. Pe 28 septembrie, difuzăm la minut știri, intrăm în direct de la secțiile de votare, prezentăm ediții speciale și urmărim împreună cu publicul rezultatele preliminare ale scrutinului. De la 7:00 până se încheie numărarea voturilor, echipele RLIVE TV, realitatea.md, rupor.md și moldovalive.md vor informa […] Articolul Alegerile sunt live pe Realitatea: Ediții speciale, știri la minut și transmisiuni în direct de la secțiile de votare apare prima dată în Realitatea.md.
