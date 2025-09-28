FOTO // Moldovenii din diaspora la vot: ambasadele publică primele imagini de la secțiile de vot
28 septembrie 2025
De dimineață, cetățenii moldoveni aflați în străinătate au început să-și exercite dreptul la vot, iar ambasadele Republicii Moldova din mai multe țări, printre care România, China, Austira și Spania, au făcut publice primele fotografii cu alegătorii prezenți la secțiile de votare. Imaginile surprind momente încărcate de semnificație, cu persoane venite dis-de-dimineață, unele însoțite de familii,
Igor Grosu: „Am votat pentru pace, dezvoltare și o Moldovă europeană. Alegerile de azi vor influența viața noastră pentru mulți ani înainte"
Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate și actual președinte al Parlamentului, a votat astăzi, declarând că a făcut acest gest „pentru pace, dezvoltare și o Moldovă europeană". Acesta s-a prezentat la secția de vot împreună cu soția sa și a transmis un mesaj ferm către cetățeni: să meargă la urne și să-și decidă viitorul.
De dimineață, cetățenii moldoveni aflați în străinătate au început să-și exercite dreptul la vot, iar ambasadele Republicii Moldova din mai multe țări, printre care România, China, Austira și Spania, au făcut publice primele fotografii cu alegătorii prezenți la secțiile de votare. Imaginile surprind momente încărcate de semnificație, cu persoane venite dis-de-dimineață, unele însoțite de familii,
LIVE // Exercitarea votului de către prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean
Două cazuri de aducere în grup a alegătorilor transnistreni, depistate la secțiile de vot din Căușeni
La Căușeni au fost semnalate două situații în care alegători din regiunea transnistreană au fost aduși organizat la secțiile de vot, anunță asociația Promo-LEX, care monitorizează alegerile. Primul incident a avut loc dimineața devreme, la secția de votare 37/6, când în același timp au ajuns aproximativ 70 de persoane, aduse cu 18 mașini cu plăcuțe
Președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova, Vlad Filat, prim-ministru al Republicii Moldova în perioada 2009–2013, a venit cu un mesaj în ziua scrutinului parlamentar din 28 septembrie 2025. „Facem această alegere o dată la patru ani. Data viitoare ne-ar putea fi luat nu doar dreptul de a fi aleși, ci și dreptul de a alege.
40 de incidente confirmate de Promo-LEX în dimineața alegerilor, printre care și urne nesigilate corespunzător cerințelor legale
Misiunea de Observare Promo-LEX a alegerilor parlamentare din Republica Moldova a raportat 40 de incidente confirmate până la ora 08:40, dintr-un total de 73 de cazuri analizate cu statut de incident. În ziua scrutinului, Promo-LEX a mobilizat un amplu dispozitiv de observare: 409 observatori pe termen scurt (OTS) în secții de votare selectate pe baza
Situația din Zona de Securitate rămâne calmă: Autoritățile asigură monitorizarea constantă, iar lucrările la drumuri au ca scop exclusiv siguranța rutieră
Autoritățile anunță că în Zona de Securitate domnește în continuare o stare de calm și stabilitate. Nu au fost semnalate incidente sau modificări semnificative, iar circulația persoanelor și a vehiculelor prin posturile de control se desfășoară în condiții normale. Responsabilii din cadrul instituțiilor de profil monitorizează constant evoluțiile din regiune pentru a preveni orice eventuale
CEC respinge acuzațiile privind restricționarea accesului unor observatorilor în unele secții de votare
Comisia Electorală Centrală reacționează la informațiile apărute în spațiul public referitoare la presupuse cazuri de blocare a accesului unor observatorilor în unele secții de votare, precizând că doar persoanele acreditate oficial pot desfășura activități de monitorizare în ziua alegerilor. Potrivit instituției, accesul în secțiile de votare este permis exclusiv observatorilor acreditați de CEC sau de
Liderul Partidului Respect Moldova, și-a exercitat dreptul la vot. Marian Lupu spune că a votat pentru un viitor prosper al țării, în care „bunăstarea cetățenilor este prioritate, munca cinstită este apreciată și respectată, iar oamenii nu sunt obligați să trăiască în frică și sărăcie". „Ziua alegerilor este foarte importantă, deoarece cetățenii au, o dată la
LIVE // Exercitarea votului de către președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi
PREZENȚA LA VOT, ORA 10:00! Alegeri parlamentare 2025 în Republica Moldova: Prezență mai mică la urne față de scrutinul din 2021
Astăzi, în Republica Moldova au loc alegeri parlamentare, în cadrul cărora peste 3 milioane de cetățeni sunt așteptați la urne pentru a-și alege reprezentanții în noul Legislativ. Potrivit Comisiei Electorale Centrale (CEC), în Registrul de Stat al Alegătorilor sunt înscriși 3.299.396 de cetățeni cu drept de vot, iar procesul de vot se desfășoară între orele
La primele ore ale dimineții, la secțiile de vot din Rusia au început să se formeze cozi, semn că moldovenii din diaspora și-au dorit să-și exercite dreptul la vot încă de la începutul zilei. La Moscova, sunt deschise două secții de votare – una la ambasada Republicii Moldova și cealaltă la consulat. Presa rusă a
LIVE // Exercitarea votului de către Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu
LIVE // Exercitarea votului de către Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu
Maia Sandu a votat și îndeamnă cetățenii să apere democrația: „Republica Moldova e în primejdie"
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la vot în această dimineață, la o secție din Chișinău, declarând că a ales în favoarea unui Parlament care să garanteze pacea, respectul pentru cetățeni și continuarea parcursului european al țării. După ce și-a exercitat dreptul de vot, șefa statului a adresat un apel hotărât către cetățeni, îndemnându-i
DOC // ULTIMA ORĂ! AUR din Republica Moldova își retrage reprezentanții din secțiile de votare din străinătate, invocând riscuri de infiltrare și ingerințe externe
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova a anunțat oficial retragerea tuturor reprezentanților săi din secțiile de votare constituite în străinătate. Decizia vine în contextul unor suspiciuni privind posibile tentative de infiltrare și influențare externă asupra procesului electoral. Potrivit unui comunicat transmis de formațiune, hotărârea a fost luată în urma unei analize interne și
LIVE // Conferință de presă susținută de Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor privind deschiderea secțiilor de votare
LIVE // Conferință de presă susținută de Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor privind deschiderea secțiilor de votare
Accident aviatic la Iași: un avion s-a prăbușit într-o unitate militară. Pilotul, un consilier AUR, în stare gravă la spital
Un avion privat de mici dimensiuni s-a prăbușit sâmbătă după-amiază în incinta unei unități militare din Iași, după ce motorul ar fi cedat la scurt timp de la decolare. La bord se aflau două persoane: Marian Jan Chiriță, consilier local AUR, care pilota aeronava, și un pasager. Aparatul de zbor a luat foc și a
Moldovenii din Ucraina votează sub amenințarea bombelor: Alegerile au început în timpul unei alerte aeriene
Alegerile pentru moldovenii aflați în Ucraina au început duminică în condiții deosebit de dificile, sub amenințarea constantă a războiului. Două secții de votare au fost deschise – una la Ambasada Republicii Moldova din Kiev și alta la Consulatul de la Odesa. Scrutinul a debutat chiar în timpul unei alerte aeriene, a declarat pentru TV8 ambasadorul
LIVE // Exercitarea votului de către Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu
Până la această oră, peste 110.000 de alegători s-au prezentat la vot, prezența depășește 4%
Cetățenii Republicii Moldova sunt așteptați astăzi la urne pentru a-și alege un nou Parlament, care va activa pentru următorii patru ani. Scrutinul are loc în baza unei participări minime obligatorii: alegerile vor fi validate doar dacă la vot se prezintă cel puțin o treime dintre alegătorii incluși în listele electorale. Conform datelor oficiale, la 1
Pe podul ce leagă Râbnița de Rezina s-au format cozi dis-de-dimineață, în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie. O parte a construcției este blocată din cauza lucrărilor de reparație, ceea ce îngreunează circulația, iar șoferii sunt nevoiți să aștepte zeci de minute pentru a traversa, scrie realitatea.md. Amintim că situația are loc în contextul în
Peste 3,2 milioane de cetățeni ai Republicii Moldova, din țară și de peste hotare, sunt așteptați duminică, 28 septembrie, la urne pentru a-și alege reprezentanții în noul Parlament. Procesul electoral are loc într-un climat politic tensionat și este considerat crucial pentru direcția viitoare a țării. În total, alegătorii pot vota în 1.961 de secții deschise
Distanța nu oprește dorința de a face auzită vocea cetățenilor moldoveni. Ana, stabilită în China de peste 10 ani, a parcurs aproape 1.400 km din Changsha până la Beijing, împreună cu copiii săi, pentru a-și exercita dreptul la vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Ambasadorul Republicii Moldova în Republica Populară Chineză, Dumitru Braghiș,
LIVE // Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele
Articolul LIVE // Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban apare prima dată în SafeNews.
Procesul electoral pentru cetățenii moldoveni din afara țării a început oficial, iar primul vot al alegerilor parlamentare a fost înregistrat în capitala Japoniei. Ana Teișanu, studentă la Universitatea din Tsukuba, a deschis simbolic ziua votului, devenind prima alegătoare înregistrată la secția din Tokyo. Tânăra spune că și-a exercitat dreptul cu responsabilitate, mizând pe o Moldovă […] Articolul Primul vot în diaspora a fost exprimat în Japonia apare prima dată în SafeNews.
Partidul ”Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună participă la alegeri până la decizia instanței # SafeNews
Partidul ”Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, participă în calitate de candidat la alegerile parlamentare de azi, 28 septembrie. Despre aceasta a anunțat președintele Comisie Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman, în conferință de presă. Caraman a precizat că la scrutinul de azi participă 23 de candidați, până la o decizie finală a instanței de judecată. […] Articolul Partidul ”Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună participă la alegeri până la decizia instanței apare prima dată în SafeNews.
Autoritățile poloneze au prelungit protecția temporară pentru refugiații ucraineni, însă după 4 martie 2026 aceasta va înceta, au declarat oficiali la Varșovia. Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a semnat o lege privind prelungirea programelor speciale de protecție pentru refugiații ucraineni aflați în țară. În același timp, documentul va înăspri condițiile de ședere a acestora în Polonia, […] Articolul Polonia înăsprește condițiile de ședere pentru refugiații ucraineni apare prima dată în SafeNews.
UE pregătește un mega-credit de 140 miliarde de euro pentru Ucraina din banii Rusiei înghețați # SafeNews
UE intenționează să creeze până la sfârșitul anului o schemă prin care Ucraina să poată accesa circa 140 de miliarde de euro proveniți din rezervele înghețate ale Băncii Rusiei, relatează Bloomberg. Ambasadorii statelor membre au început deja discuțiile asupra propunerii Comisiei Europene, care prevede utilizarea fondurilor acumulate în conturile depozitarului Euroclear din Belgia pentru acordarea […] Articolul UE pregătește un mega-credit de 140 miliarde de euro pentru Ucraina din banii Rusiei înghețați apare prima dată în SafeNews.
Articolul LIVE // Alegeri Parlamentare 2025: Briefingul Comisiei Electorale Centrale – ora 08.00 apare prima dată în SafeNews.
Dacă în urmă cu un deceniu milionarii îşi planificau vacanţele pentru a fi văzuţi la mesele pline de şampanie din Saint-Tropez sau pe plajele exclusiviste din Mykonos şi Ibiza, acum trendul s-a schimbat radical. Ceea ce înseamnă statut în 2025 nu mai este o masă în primul rând de la Nammos, ci un sejur cât […] Articolul Bogații fug de aglomerație: topul locurilor exclusiviste unde se relaxează apare prima dată în SafeNews.
Ucraina a primit de la Israel un sistem de tip PATRIOT, un sistem de armament american costisitor şi esenţial în respingerea atacurilor ruse cu rachetă, anunţă sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP. „Un sistem israelian (de tip PATRIOT) funţcionează în Ucraina, este o lună de când funcţionează”, a declarat într-o conferinţă de presă la […] Articolul Zelenski: Kievul a primit un sistem antiaerian de tip PATRIOT de la Israel apare prima dată în SafeNews.
Trump ordonă desfăşurarea armatei la Portland ”devastat de război”, ”împotriva teroriştilor interni” # SafeNews
Preşedintele american Donald Trump ordonă sâmbătă desfăşurarea armatei într-un nou oraş – Portland -, în nord-vestul Statelor Unite, pentru a apăra instalaţiile Poliţiei Imigraţiei (ICE), asediate, în opinia sa, de ”Antifa şi alţi terorişti interni”, relatează AFP. După Los Angeles, Washington şi Memphis, trupe din Garda Naţională urmează să fie desfăşurate la Portland (nord-vest). Donald Trump a […] Articolul Trump ordonă desfăşurarea armatei la Portland ”devastat de război”, ”împotriva teroriştilor interni” apare prima dată în SafeNews.
VIDEO // Căţărătorul francez Titouan Leduc, arestat în timp ce escaladează cu mâinile goale cel mai înalt zgârie-nori din UE, Varso Tower, la Varşovia # SafeNews
Căţărătorul francez Titouan Leduc, în vârstă de 24 de ani, a fost arestat sâmbătă de poliţie în timpul unei escaladări – cu mâinile goale şi fără protecţie – a celui mai înalt zgârie-nori din Uniunea Europeană (UE), la Varşovia, au constatat jurnalişti AFP. Varso Tower se ridică la 310 metri deasupra capitalei poloneze şi este […] Articolul VIDEO // Căţărătorul francez Titouan Leduc, arestat în timp ce escaladează cu mâinile goale cel mai înalt zgârie-nori din UE, Varso Tower, la Varşovia apare prima dată în SafeNews.
CIA ştia totul despre ”operaţiunea specială” rusă înaintea invadării Ucrainei, dezvăluie un jurnalist de investigaţie de la The New York Times într-o viitoare carte-anchetă explozivă # SafeNews
Agenţia Centrală americană de Informaţii (CIA) a pregătit Kievul înainte de invazia rusă din februarie 2022, dezvăluie într-o carte-anchetă un jurnalist de investigaţie de la cotidianul american The New York Times (NYT), scrie cotidianul francez Le Figaro, citat de site-ul 20minutes.fr. Numele autorului şi data publicării acestei cărţi ”expliozive” despre ”culisele” începutului Războiului din Ucraina […] Articolul CIA ştia totul despre ”operaţiunea specială” rusă înaintea invadării Ucrainei, dezvăluie un jurnalist de investigaţie de la The New York Times într-o viitoare carte-anchetă explozivă apare prima dată în SafeNews.
Drone neidentificate au fost observate vineri seară, 26 septembrie curent, deasupra celei mai mari baze militare din Danemarca, după alte survoluri la aeroporturi în această săptămână. „Pot confirma că am avut un incident în jurul orei 20:15 (18:15 GMT) care a durat câteva ore. Una sau două drone au fost observate în afara şi deasupra […] Articolul Drone neidentificate au survolat cea mai mare bază militară din Danemarca apare prima dată în SafeNews.
Captură uriașă de țigări de contrabandă în Italia. Autoritățile au descoperit o fabrică clandestină care putea produce 7 milioane de țigări pe zi # SafeNews
Peste 150 de tone de țigări de contrabandă au fost confiscate dintr-o fabrică clandestină – cea mai mare descoperită vreodată în Italia – ascunsă într-un buncăr subteran lângă Cassino, la sud-est de Roma, a anunțat sâmbătă poliția vamală italiană, conform AFP. Peste 7 milioane de țigări pe zi sau aproximativ 2,7 miliarde pe an puteau […] Articolul Captură uriașă de țigări de contrabandă în Italia. Autoritățile au descoperit o fabrică clandestină care putea produce 7 milioane de țigări pe zi apare prima dată în SafeNews.
O echipă internațională de oameni de știință a creat cimentul viu, în care a reușit să încorporeze bacteria Shewanella oneidensis. Acest material viu nu doar că susține structuri, ci poate funcționa și ca un sistem de stocare reîncărcabilă a energiei, ceea ce înseamnă că, în viitor, materialele care alcătuiesc orașele ar putea contribui la alimentarea […] Articolul A fost creat cimentul viu, cu ajutorul unei bacterii. Ce proprietăți are apare prima dată în SafeNews.
Tânăra de 20 de ani, care a dispărut săptămâna aceasta, după o ceartă cu colega a fost găsită fără suflare într-o pădure cu puțin timp în urmă, susțin sursele PulsMedia.MD. Potrivit surselor, cadavrul acesteia a fost găsit de către pădurar fiind spânzurat cu un cearșaf de un copac într-o pădure din municipiul Cahul. Este același […] Articolul ULTIMA ORĂ // Tânăra de 20 de ani, găsită moartă în pădure, la Cahul apare prima dată în SafeNews.
NASA a selectat 10 astronauți pentru zborurile către Lună și Marte. Pentru prima dată în istoria astronauticii americane, printre candidații selectați s-au numărat mai multe femei decât bărbați. Toți aceștia, printre altele, vor învăța limba rusă pentru a lucra pe Stația Spațială Internațională (ISS), dar, de fapt, puțini dintre ei vor reuși să ajungă acolo, […] Articolul NASA a selectat 10 astronauți pentru zborurile către Lună și Marte apare prima dată în SafeNews.
VIDEO // Statele Unite vor anula viza unui președinte pentru declarațiile „nesăbuite și incendiare” de vineri # SafeNews
Statele Unite vor revoca viza președintelui columbian Gustavo Petro pentru că „a îndemnat soldații americani să nu respecte ordinele și a incitat la violență” vineri, la New York, a anunțat Departamentul de Stat, potrivit Reuters. „Vom revoca viza lui Petro din cauza acțiunilor sale nesăbuite și incendiare”, a comunicat Departamentul de Stat pe X. Petro, […] Articolul VIDEO // Statele Unite vor anula viza unui președinte pentru declarațiile „nesăbuite și incendiare” de vineri apare prima dată în SafeNews.
Război în Ucraina: Un atac cu drone ruseşti a provocat incendii şi pagube la „infrastructura critică” din regiunea Viniţia # SafeNews
Un atac cu drone ruseşti împotriva regiunii Viniţia a provocat incendii şi pagube unei clădiri rezidenţiale, au raportat autorităţile locale, citat de kyivindependent.com. „Ca urmare a unui atac masiv al inamicului noaptea trecută în regiunea Viniţia, au fost lovite infrastructuri critice”, au declarat autorităţile locale într-o postare pe Telegram. Incendiile au fost stinse de serviciile […] Articolul Război în Ucraina: Un atac cu drone ruseşti a provocat incendii şi pagube la „infrastructura critică” din regiunea Viniţia apare prima dată în SafeNews.
Exerciţii programate ale protecţiei civile sâmbătă, anunţarea pregătirii unei stări de urgenţă: puterea venezueleană continuă să se mobilizeze în faţa „ameninţărilor” Washingtonului şi a navelor sale de război din Caraibe, o desfăşurare susţinută, vineri, la tribuna ONU de micul vecin al Venezuelei, Trinidad şi Tobago. Statele Unite au desfăşurat în urmă cu aproape o lună […] Articolul Venezuela continuă să se mobilizeze în faţa „ameninţării” americane apare prima dată în SafeNews.
NASA a transmis un mesaj laser la o distanță de 350 de milioane de kilometri și a primit un răspuns # SafeNews
Administrația Aeronautică și Spațială a SUA (NASA) a transmis și a recepționat cu succes pentru prima dată un mesaj codificat într-un fascicul laser, la o distanță record de peste 350 de milioane de kilometri, adică mai departe decât diferența medie dintre Pământ și Marte. Transmisia a avut loc datorită navei spațiale Psyche, lansată în 2023 […] Articolul NASA a transmis un mesaj laser la o distanță de 350 de milioane de kilometri și a primit un răspuns apare prima dată în SafeNews.
VIDEO // Premieră istorică: Un alpinist a coborât de pe Everest pe schiuri și fără oxigen # SafeNews
Alpinistul polonez Andrzej Bargiel a stabilit un record mondial, devenind primul om care a coborât de pe Everest pe schiuri și fără butelii de oxigen. Bargel a început asaltul final asupra vârfului din tabăra a patra, situată la o altitudine de aproximativ 7.900 de metri. Ninsorile abundente au îngreunat ascensiunea, din cauza cărora urcarea i-a […] Articolul VIDEO // Premieră istorică: Un alpinist a coborât de pe Everest pe schiuri și fără oxigen apare prima dată în SafeNews.
Trump cere Microsoft să renunțe la o persoană cheie din companie: „Este o amenințare la adresa securității naționale” # SafeNews
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că Microsoft ar trebui să o concedieze pe Lisa Monaco, care a lucrat în administrațiile a doi președinți democrați și este acum președinta departamentului de afaceri globale al Microsoft. Măsura pare a fi cea mai recentă încercare a lui Trump de a se răzbuna pe cei pe care […] Articolul Trump cere Microsoft să renunțe la o persoană cheie din companie: „Este o amenințare la adresa securității naționale” apare prima dată în SafeNews.
Una dintre cele mai tinere alpiniste din lume, Bianca Adler, în vârstă de 17 ani, a decis să cucerească cel mai înalt vârf din lume. Însă pe Everest condițiile meteo s-au schimbat, iar tânăra a fost la un pas de moarte, fiind nevoită să rămână la altitudine fără oxigen. Ea recunoaște că a petrecut câteva […] Articolul O tânăra alpinistă, la un pas de moarte pe Everest: A supraviețuit apare prima dată în SafeNews.
Observatorii acreditați pentru alegerile parlamentare vor putea semnala în regim online încălcările constatate la secțiile de votare în ziua alegerilor. Sesizările pot fi transmise prin intermediul platformei observator.cec.md, transmite IPN. Reclamațiile vor fi recepționate și examinate de organele electorale. Comisia Electorală Centrală (cec) precizează că soluțiile vor fi oferite în cel mai scurt timp posibil, […] Articolul Observatorii acreditați pot raporta online încălcările de la secțiile de votare apare prima dată în SafeNews.
O nouă sancțiune împotriva Moscovei. Comisia Europeană vrea să monitorizeze călătoriile diplomaților ruși în țările UE # SafeNews
Comisia Europeană a propus, vineri, 26 septembrie 2025, o obligaţie de notificare pentru diplomaţii ruşi aflaţi la post în ţările blocului comunitar în cazul oricărei călătorii efectuate de aceştia în interiorul UE. Măsura care vine ca o completare la cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni europene împotriva Rusiei, au declarat surse europene pentru Reuters. Propunerea […] Articolul O nouă sancțiune împotriva Moscovei. Comisia Europeană vrea să monitorizeze călătoriile diplomaților ruși în țările UE apare prima dată în SafeNews.
„Cred că avem un acord” privind Gaza, a declarat vineri președintele american Donald Trump, care săptămâna aceasta le-a prezentat mai multor lideri musulmani, precum și premierului israelian Benjamin Netanyahu, un nou plan de pace în regiune, relatează AFP. „Se pare că avem o înțelegere privind Gaza. Va fi o înțelegere care îi va aduce înapoi […] Articolul „Cred că avem un acord” privind Gaza, spune Trump apare prima dată în SafeNews.
Ministrul de Externe al Danemarcei, Lars Løkke Rasmussen, a declarat că țara sa nu intenționează să invoce articolul 4 din Tratatul NATO în contextul mai multor incidente legate de survolul unor drone necunoscute. Cu o zi înainte, ministrul Apărării din Danemarca, Troels Lund Poulsen, declarase că Danemarca ia în considerare activarea articolului 4 din Tratatul […] Articolul Danemarca nu va invoca articolul 4 al NATO în cazul incidentelor cu drone apare prima dată în SafeNews.
