(FOTO) Atac masiv asupra Ucrainei: Rusia a lansat aproape 500 de drone și peste 40 de rachete „Kinzhal”. Sunt zeci de răniți și morți, inclusiv copii
28 septembrie 2025 11:20
Noaptea trecută, Rusia a declanșat una dintre cele mai mari atacuri aeriene asupra Ucrainei de la începutul războiului, folosind aproape 500 de drone kamikaze și peste 40 de rachete, inclusiv hipersonice de tip „Kinzhal”, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe canalul său de Telegram. „Mai bine de 12 ore a durat atacul masiv asupra Ucrainei. Lovituri sălbatice, un terorism conștient și țintit împotriva orașelor obișnuite – aproape 500 de drone și peste 40 de rachete, inclusiv «Kinzhal». Dimineața, în cerul nostru erau din nou «Shahed»-urile ruso-iraniene”, a declarat Zelenski. Zonele cele mai vizate au fost Kievul și regiunea capitalei, dar și Zaporoje, Hmelnițki, Sumî și Odesa. Victime și distrugeri • În Kiev, patru persoane și-au pierdut viața, printre ele și o fetiță de 12 ani. • Cel puțin 40 de persoane au fost rănite, inclusiv copii. • În capitală, Institutul de Cardiologie a fost lovit, provocând moartea a două persoane. • În cartierul Solomenski, un bloc de cinci etaje a fost distrus parțial, iar fetița de 12 ani a fost găsită sub dărâmături. • O stradă întreagă din Petropavlovskaia Borșceagovka (regiunea Kiev) a fost distrusă – casele au rămas fără acoperișuri și ferestre, iar străzile sunt pline de moloz. La Zaporoje, atacul cu rachete a provocat rănirea a 27 de persoane și distrugerea a 9 case particulare și 14 blocuri de locuit. Zelenski: Rusia trebuie izolată Președintele Ucrainei a subliniat că atacul a avut loc imediat după încheierea săptămânii Adunării Generale a ONU, demonstrând adevărata poziție a Moscovei: „Această ticăloasă lovitură a fost, de fapt, finalul săptămânii ONU. Rusia vrea să continue războiul și să ucidă. Kremlinul merită doar cea mai dură presiune din partea lumii. Vom continua să lovim pentru a priva Rusia de resurse și pentru a o forța la diplomație. Fiecare care vrea pace trebuie să sprijine eforturile președintelui Trump și să oprească orice import din Rusia”, a spus liderul ucrainean. El a cerut o reacție fermă din partea SUA, Uniunii Europene, G7 și G20, precizând că „timpul pentru acțiuni decisive a venit de mult”. Salvatorii ucraineni continuă operațiunile de căutare sub dărâmături, iar numărul victimelor ar putea crește în orele următoare.
11:30
O situație tensionată a fost raportată duminică dimineață la punctul de trecere dintre Camenca (regiunea transnistreană) și Senatovca (Republica Moldova). Potrivit imaginilor difuzate de presa locală, zeci de alegători s-au adunat pe pod, nemulțumiți că nu ar fi fost lăsați să traverseze pentru a-și exercita dreptul de vot. Motivul invocat: o defecțiune a sistemului de trecere. Probleme similare au apărut și la podul Rîbnița–Rezina, unde s-au format cozi mari. În replică, Biroul pentru Reintegrare a precizat că acolo se desfășoară lucrări de reparație, efectuate de Î.S. „Administrația Națională a Drumurilor” și care nu au nicio legătură cu procesul electoral. În același timp, autoritățile de la Tiraspol acuză Chișinăul că ar fi blocat și podul de la Bîcioc, prin instalarea unor blocuri de beton. Aceștia susțin că măsura ar fi împiedicat accesul observatorilor din cadrul Comisiei Unificate de Control (CUC). Tot Tiraspolul a criticat și decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a transfera mai multe secții de votare din Zona de Securitate, catalogând măsura drept „o restricționare politizată a drepturilor electorale”. Amintim că joi, CEC a justificat mutarea secțiilor prin „riscuri la adresa securității”. Reacția oficială a Chișinăului Într-un comunicat, Biroul Politici de Reintegrare a transmis că „situația în Zona de Securitate este calmă, stabilă și fără schimbări esențiale”. Instituția a dat asigurări că fluxul de persoane și de transport se desfășoară normal, fiind gestionat eficient de autoritățile competente. „Siguranța și libertatea votului reprezintă priorități fundamentale pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Lucrările efectuate la drumuri vizează exclusiv reparația infrastructurii și securitatea traficului, fără nicio legătură cu procesul electoral”, a subliniat Biroul. Autoritățile îndeamnă cetățenii și presa să verifice sursele informațiilor și să se bazeze pe datele oficiale, în condițiile în care ziua scrutinului este marcată de acuzații reciproce și suspiciuni de manipulare.
11:20
11:10
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, și-a exprimat astăzi opțiunea de vot, alături de mai mulți colegi ai săi din cadrul formațiunii. La ieșirea din secția de vot, politicianul a declarat că și-a dat votul pentru o „Moldovă puternică” și a dat asigurări că scopul său primordial este păstrarea stabilității. „Astăzi am venit la vot alături de membrii echipei noastre. Am votat pentru o Moldovă puternică, pentru o Moldovă în care standardele europene, mondiale devin realitate. Am votat pentru ca fiecare cetățean în Republica Moldova să fie auzit. Am votat pentru ca tot ce a fost trist în istoria Republicii Moldova să rămână în urmă și să începem cu un pas nou spre prosperitate, dezvoltare și ca statul să aibă grijă de fiecare părinte, fiecare copil. Pentru noi este important să păstrăm o stabilitate, să unim societatea”, a declarat liderul Partidului Nostru Renato Usatîi.Referindu-se la eventuale alianțe în viitorul Parlament, Usatîi a dat asigurări că nu va bloca nicio inițiativă bună pentru cetățeni. „Nu vă uitați la sperietori, invenții și minciuni”, a declarat el.La final, Renato Usatîi a îndemnat alegătorii să iasă în număr mare la vot. „Nu fiți indiferenți! Astăzi este important votul fiecărui cetățean”.
10:40
Candidatul independent Andrei Năstase a declarat, la ieșirea de la urnele de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, că această zi poate schimba cursul istoriei Republicii Moldova printr-o prezență masivă și o opțiune fermă pentru integrarea europeană. „Putem face astăzi istorie, prin prezența la vot masivă, prin determinarea cu care ne dorim ca Republica Moldova să ajungă la locul ei natural, unul lăsat de Dumnezeu, și anume în familia unită europeană. Am ales o Moldovă europeană, demnă, o țară în care avem nevoie de justiție, să eradicăm sărăcia, corupția”, a declarat Năstase. El a subliniat că pentru a construi un stat puternic, trebuie responsabilizați judecătorii, procurorii și funcționarii care acționează în numele statului: „Greșelile pe care le fac trebuie plătite nu din banii noștri, ci din banii lor”. În viziunea sa, Republica Moldova are nevoie de un Parlament mai suplu și un Guvern mai eficient: „Am votat pentru o țară în care Parlamentul este unul eficient, calitativ, nu mai are 101 deputați, ci doar 61. Am votat pentru un Guvern mai suplu, nu atât de „gras” cum este acum, un guvern cu doar 8-9 ministere. Am votat ca multe instituții parazitare să fie desființate. Iar toate aceste economii să meargă pentru infrastructură, educație, medicină”. Andrei Năstase a abordat și problema pensiilor, pledând pentru reducerea vârstei de pensionare, în special pentru femei: „Avem nevoie ca vârsta de pensionare în Republica Moldova să fie mai mică decât este acum. Eu am votat pentru o țară în care doamnele ies la pensie mai devreme, nu mai târziu de 60 de ani”. Totodată, candidatul independent a transmis un mesaj special diasporei, pe care o consideră un pilon de sprijin al Republicii Moldova: „Am votat cu gândul la diaspora noastră, oameni care întrețin Republica Moldova și care merită să se întoarcă acasă. Până atunci trebuie de făcut în așa fel încât să nu fie taxați abuziv, iar toate coletele care vin acasă să nu fie impozitate. Am votat pentru o țară în care diaspora este respectată și este tratată ca un partener și nu o sursă de remitențe”.
10:30
Uniunea Juriștilor din Moldova (UJM) a lansat duminică un semnal de alarmă, acuzând președinții birourilor electorale din secțiile de votare (BESV) că blochează accesul observatorilor la scrutin, inclusiv în secții din afara țării. Organizația denunță abuzuri și cere Comisiei Electorale Centrale (CEC) să intervină urgent pentru restabilirea transparenței procesului electoral. „ALERTĂ! La această oră, Misiunea de Observare a Uniunii Juriștilor din Moldova semnalează abuzuri repetate ale președinților BESV, care blochează accesul observatorilor la secțiile de votare, în special peste hotare”, a transmis UJM pe pagina oficială. Potrivit organizației, președinții BESV invocă greșit faptul că observatorii nu se regăsesc pe liste, deși „observatorii naționali acreditați de CEC au acces liber la orice secție și la toate procedurile electorale”. UJM acuză că se face o confuzie gravă între observatorii independenți și reprezentanții partidelor. În replică, Comisia Electorală Centrală a venit cu precizări, subliniind că accesul este permis doar observatorilor acreditați și reprezentanților concurenților electorali, conform legislației în vigoare: „Aceștia se pot afla în incinta secției de votare pe întreaga durată a zilei alegerilor, de la deschiderea urnelor și până la numărarea buletinelor și totalizarea rezultatelor. Au fost emise proceduri clare pentru această activitate, iar membrii birourilor electorale sunt instruiți să le respecte”, se arată în comunicatul CEC. CEC a recunoscut că pot apărea neînțelegeri sau întârzieri la înregistrare, dar a catalogat aceste cazuri drept „incidente izolate”, gestionate conform cadrului legal: „Democrația se bazează pe transparență, dar și pe responsabilitate în comunicare”, a punctat instituția.
10:10
Președinta Maia Sandu și-a exercitat dreptul de vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie, lansând un nou apel către cetățeni, bazat pe avertismente legate de riscuri și pericole externe. Șefa statului a declarat că a votat „pentru un Parlament cu care putem păstra pacea” și pentru continuarea drumului „Moldovei Europene”. „Am votat pentru un legislativ care respectă Republica Moldova și cetățenii săi, un Parlament cu care să construim în continuare Moldova Europeană. Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie și are nevoie de ajutorul fiecăruia dintre voi”, a spus Sandu. În discursul său, președinta a insistat că viitorul țării este amenințat de corupție și de implicarea Federației Ruse: „Nu voturile cumpărate trebuie să decidă soarta țării noastre. Să nu permitem hoților și trădătorilor să ne vândă viitorul. Știm cu toții că Federația Rusă s-a implicat masiv în alegerile Republicii Moldova. (…) S-au cheltuit sute de milioane de euro pentru a cumpăra voturi, pentru instruirea unor tineri să organizeze violențe și pentru a produce conținut fals”. Maia Sandu a mers mai departe, avertizând asupra unui „scenariu prost” în care integrarea europeană ar fi amânată: „Într-un scenariu prost, noi vom continua să luptăm pentru democrație, dar este clar că va fi mult mai greu și mai complicat. Și în acest scenariu prost va trebui să amânăm integrarea europeană. Haideți să facem totul să nu ajungem în acest scenariu”. Șefa statului a încheiat cu un apel la mobilizare masivă: „Țara noastră merită un viitor frumos și pentru asta îi invit pe toți la vot”.
09:50
Fostul premier și lider al Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), Vlad Filat, a lansat critici dure la adresa PAS, comentând atât datele privind prezența la vot, cât și scandalul legat de excluderea Partidului „Moldova Mare” condus de Victoria Furtună din cursa electorală. „Datele de la ora 9:00 spun totul despre starea de panică din PAS. În 2021, partidul câștiga printr-o mobilizare exemplară: 7,4% prezență în țară și 2,0% în diasporă încă din primele ore. Era un vot de speranță, un vot moral, un vot care venea firesc dintr-un electorat entuziast. Astăzi, în 2025, tabloul e opus. Prezența la ora 9 este cea mai slabă din ultimele trei scrutine: doar 6,1% în țară și 1,1% în diasporă. Exact acolo unde PAS era cel mai puternic, acum se vede prăbușirea. Diaspora, motorul victoriei lor, s-a întors cu spatele. Alegătorii din țară nu se mai grăbesc la urne. PAS a pierdut acel capital moral care i-a adus victoria”, a scris Filat. În opinia fostului premier, modul în care este gestionat „cazul Furtună” demonstrează „frica” actualei guvernări: „În loc să accepte verdictul cifrelor, PAS a ales calea imoralității politice: cazul Furtună. Pentru prima dată în istoria electorală, în ziua votului nu este clar cine sunt concurenții. Partidul lui Furtună este ținut în suspans tocmai pentru a manipula votul – ca o parte din electorat să fie păcălit să voteze un candidat care poate fi scos din cursă, iar voturile să fie anulate sau redistribuite în favoarea PAS.” Filat a trasat o paralelă între campania din 2021 și cea din 2025: „În 2021, PAS lupta împotriva celor care trișau regulile, promițând că va aduce cinste și corectitudine. În 2025, PAS a ajuns o copie rușinoasă a acelora contra cărora lupta. Atunci au câștigat prin mobilizare. Acum încearcă să câștige prin manipulare. Atunci au câștigat prin vot moral. Acum prin artificii imorale. Atunci erau speranța. Acum sunt dezamăgirea.” Concluzia sa este una tranșantă: „Așa dispare un partid. Așa este omorâtă o speranță.”
09:40
Liderul Blocului Alternativa și cap de listă la alegerile parlamentare, Ion Ceban, a declarat la ieșirea din secția de vot că și-a exercitat dreptul electoral „împotriva fricii, dezinformării și dezbinării” și „pentru dezvoltarea Republicii Moldova și viitorul copiilor”. „Am votat pentru profesionalism, pentru oameni responsabili la conducerea țării, care să poată soluționa cu adevărat acele subiecte care sunt în interesul fiecărui cetățean. Este vorba de pensii, salarii, tarife, locuri de muncă, ce facem și cum oprim migrația masivă a cetățenilor, cum protejăm agenții economici. Asta este cel mai important lucru de care astăzi are nevoie Republica Moldova”, a spus Ceban. Acesta a subliniat că a votat pentru unitatea cetățenilor și împotriva divizării lor pe criterii etnice sau lingvistice. „Am votat pentru pace și siguranța zilei de mâine. Am votat ca cetățenii Republicii Moldova, oriunde s-ar afla ei, să poată să-și exprime votul liber, neinfluențat”, a adăugat liderul Blocului Alternativa. Ion Ceban i-a îndemnat pe alegători să participe în număr mare la scrutin: „Îndemn oamenii să vină la vot, pentru că doar așa putem decide cu adevărat viitorul țării noastre”.
09:00
Alegerile parlamentare din Republica Moldova se desfășoară într-un climat de incertitudine juridică, după ce Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, exclus din competiție pe motiv de finanțare ilegală, figurează în continuare pe buletinul de vot fără mențiunea „Retras”.Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, a explicat că ștampila „Retras” nu poate fi aplicată în lipsa unei decizii definitive a instanței. Președintele CEC, Angelica Caraman, a confirmat în cadrul unei conferințe de presă că la scrutinul de astăzi participă oficial 23 de concurenți, până la emiterea unei hotărâri judecătorești finale.Între timp, în spațiul public au apărut speculații privind posibile scheme juridice care ar putea influența scorul electoral. Agenția Telegraph.md scria încă de ieri că „justiția reformată de Maia Sandu” ar putea tergiversa ședințele de judecată, astfel încât voturile exprimate pentru Partidul „Moldova Mare” să fie anulate ulterior.Potrivit canalului de Telegram Observatorul, astăzi la ora 10:00, Curtea de Apel urmează să examineze plângerea formațiunii împotriva hotărârii CEC. Judecătorii desemnați sunt Lucia Bagrin, Victoria Sîrbu și Andrei Cașcaval – aceiași magistrați care anterior au repus partidul în cursă.Reamintim că decizia de excludere a Partidului „Moldova Mare” a fost anunțată de CEC vineri seara, după examinarea sesizărilor depuse de mai multe instituții, inclusiv Inspectoratul de Poliție Orhei, Inspectoratul Național de Investigații, Direcția de Poliție Găgăuzia, Inspectoratul de Poliție Bălți, CNA și SIS.Astfel, situația juridică a formațiunii rămâne incertă chiar în ziua alegerilor, iar evoluțiile din instanță pot influența direct soarta voturilor exprimate pentru acest partid.
08:50
Astăzi, 28 septembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova sunt chemați la urne pentru a-și alege noul Parlament. Alegătorii își pot exercita dreptul de vot în cadrul a 2 274 de secții de votare, dintre care 1 973 sunt deschise pe teritoriul țării, inclusiv 12 pentru locuitorii din stânga Nistrului, iar alte 301 secții de votare au fost constituite peste hotare.Dintre secțiile din străinătate, 4 sunt dedicate votului prin corespondență. Procesul de votare a început la ora locală 07:00 în fiecare stat, iar până acum autoritățile nu au raportat incidente.Primii alegători și-au exprimat votul în Japonia, iar în prezent scrutinul este în desfășurare în peste 30 de secții din China, India, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Azerbaidjan, Israel, Federația Rusă, Ucraina, Belarus, Turcia și mai multe țări europene, inclusiv România, Grecia, Bulgaria, Estonia, Letonia și Lituania.Pentru aceste alegeri au fost tipărite peste 3,6 milioane de buletine de vot, dintre care 865 de mii au fost distribuite în diasporă. Pe buletinul de vot sunt înscriși 23 de concurenți electorali.Comisia Electorală Centrală a anunțat că instituțiile mass-media, observatorii și cetățenii pot urmări în timp real prezența la vot și rezultatele preliminare pe platforma oficială pv.cec.md. Rezultatele vor fi disponibile după închiderea secțiilor de votare și procesarea proceselor verbale.
15:40
Poliția de Frontieră a anunțat că în data de 28 septembrie 2025 va fi interzisă vânătoarea în zonele de frontieră pentru toate tipurile de vânat. De asemenea, este strict interzis transportul oricărui tip de arme de foc și muniție destinate vânătorii, inclusiv arme de vânătoare.Măsura a fost aplicată în baza Ordinului nr. 19-A emis de Societatea Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova și are ca obiective principale: asigurarea securității frontierei de stat, protecția faunei și a ecosistemelor din zona de frontieră, prevenirea incidentelor și a situațiilor ilegale legate de arme și vânătoare.Autoritățile recomandă cetățenilor și membrilor asociațiilor de vânătoare să respecte aceste restricții, avertizând că nerespectarea interdicțiilor constituie contravenție sau infracțiune și va fi sancționată conform legislației Republicii Moldova.Pentru informații suplimentare și clarificări, cetățenii pot contacta linia verde a Poliției de Frontieră la numărul 022 259 717.
15:00
Alegerile parlamentare din această duminică vor fi monitorizate, în total, de 3 423 de observatori. Din numărul total, 2 496 de observatori naționali reprezintă 8 asociații obștești din țară. Cei mai mulți observatori au fost acreditați la solicitarea Asociației Promo-LEX și Uniunii Juriștilor din Moldova. Totodată, CEC a acreditat 912 observatori internaționali. Aceștia reprezintă 22 misiuni diplomatice acreditate în Republica Moldova (149 de persoane), 15 autorități electorale străine (28 de persoane), 12 asociații internaționale (269 persoane), misiunea de observare a alegerilor din partea OSCE/ODIHR va fi reprezentată de 272 de persoane, Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor de 8 persoane, Adunarea Parlamentară a Organizației Cooperării Economice la Marea Neagră de 3 persoane, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei de 28 de persoane, Parlamentul European – 14 persoane, Adunarea Parlamentară a OSCE - 118 persoane, Parlamentul Ucrainei – 15 persoane și Organizația Internațională a Francofoniei - 8 persoane. De asemenea, mai mulți observatori naționali au fost acreditați de către consiliile electorale de circumscripție naționale.
14:10
Căutările tinerei de 20 de ani, dispărută ieri la Cahul, s-au încheiat cu o descoperire tragică. Poliția a anunțat că fata a fost depistată decedată, într-o zonă împădurită de la marginea orașului.Potrivit datelor preliminare, în urma examinării efectuate de medicul legist, pe corpul victimei au fost identificate leziuni caracteristice strangulării. Totodată, lângă aceasta a fost găsită geanta cu lucrurile personale.Inspectoratul de Poliție Cahul a mobilizat, pe parcursul nopții trecute, grupuri mixte de polițiști, voluntari și studenți de la Colegiul de Medicină, care au desfășurat acțiuni ample de căutare. Din păcate, acestea s-au soldat cu descoperirea macabră din această dimineață.Tânăra, care urma cursurile Colegiului din Cahul, fusese dată dispărută după ce nu a mai revenit acasă de la studii. Ultima dată fusese văzută purtând pantaloni albaștri, maletă gri și o jachetă neagră.Cazul este acum investigat de poliție pentru a stabili toate circumstanțele și a identifica persoanele implicate.
11:10
Rusia și Iranul au semnat la Moscova un acord nuclear în valoare de 25 de miliarde de dolari, care prevede construcția de centrale atomice pe teritoriul iranian.Documentul a fost semnat între „Rosatom” și compania iraniană Iran Hormoz și vizează ridicarea unor centrale în provincia Hormozgan și în regiunea Sirik.În prezent, Iranul dispune de o singură centrală nucleară – centrala de la Bushehr, construită tot de Rusia, care produce aproximativ 1 GW de energie electrică. Noile proiecte ar urma să contribuie la reducerea deficitului cronic de energie cu care se confruntă țara.Acordul vine într-un context internațional tensionat, marcat de posibilitatea reluării sancțiunilor ONU împotriva Teheranului. În luna august, Franța, Germania și Marea Britanie au activat mecanismul de revizuire a acordului nuclear din 2015, ceea ce ar putea duce la noi restricții asupra Iranului.
11:10
Un bărbat și-a pierdut viața noaptea trecută, în jurul orei 23:30, după ce a fost înjunghiat mortal de colegul său de pahar, într-un apartament din orașul Leova, scrie PulsMedia.md. Potrivit informațiilor preliminare, victima, a cărei identitate nu a fost încă stabilită, consuma băuturi alcoolice împreună cu un bărbat de 47 de ani, la domiciliul acestuia. În urma unui conflict iscat pe fondul alcoolului, gazda i-ar fi aplicat mai multe lovituri cu cuțitul. Rănile grave și hemoragia abundentă i-au fost fatale victimei, medicii ajunși la fața locului nemaiputând decât să constate decesul. Agresorul a fost reținut pentru 72 de ore, fiind cercetat penal pentru omor. Poliția urmează să stabilească toate circumstanțele crimei și identitatea bărbatului ucis.
11:00
BMW a anunțat o amplă campanie de rechemare a vehiculelor după ce a fost depistată o defecțiune la sistemul de pornire, care ar putea provoca incendii.În Statele Unite sunt vizate aproape 196.000 de mașini, inclusiv mai multe modele BMW, dar și Toyota Supra fabricate în anii 2021–2022. În Germania vor fi retrase din circulație pentru verificări aproape 137.000 de automobile.Problema afectează modele produse între 2015 și 2022, comercializate pe piețele din Europa, Asia și SUA.Deși grupul auto german a confirmat defecțiunea tehnică, numărul exact de mașini vizate la nivel mondial nu a fost făcut public.Potrivit companiei, proprietarii vor fi contactați pentru a programa verificările și reparațiile necesare.
11:00
Președintele SUA, Donald Trump, a semnat un decret prin care aprobă vânzarea activelor americane ale platformei TikTok, deschizând astfel calea pentru continuarea funcționării rețelei sociale în Statele Unite.Conform documentului, majoritatea acțiunilor vor trece în proprietatea investitorilor americani, în timp ce compania chineză ByteDance va păstra mai puțin de 20% din participație și un singur loc în consiliul de administrație.Pentru securitatea datelor utilizatorilor americani va fi responsabilă compania Oracle, care va gestiona infrastructura cloud și va monitoriza posibilele riscuri cibernetice.„TikTok nu va mai fi folosit ca armă de propagandă împotriva americanilor”, a declarat vicepreședintele SUA J.D. Vance.Potrivit Casei Albe, decretul garantează celor peste 170 de milioane de utilizatori americani un acces sigur la rețea. Totuși, detaliile tranzacției nu au fost făcute publice, iar China nu și-a exprimat oficial acordul.În prezent, negocierile de preluare sunt purtate de Oracle, Silver Lake și MGX din Abu-Dhabi, iar valoarea estimată a pachetului american este de 14 miliarde de dolari – de peste 20 de ori mai mică decât capitalizarea globală a ByteDance.Decizia vine după ce, în timpul administrației Biden, Congresul a votat legea ce prevedea blocarea TikTok pe fondul temerilor privind scurgerile de date către China. Trump, odată revenit la Casa Albă, a suspendat interdicția, dar a impus condiția ca afacerea americană a platformei să treacă sub control local.
10:40
Creştinii ortodocşii marchează pe 27 septembrie cea mai veche şi importantă dintre sărbătorile ortodoxe închinate cinstirii Sfintei Cruci. Ziua Crucii aminteşte de un moment semnificativ din viaţa Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena.În ajunul unei lupte împăratul Constantin a avut o viziune: în plină zi, pe cer a apărut o cruce formată din stele, însoţită de inscripţia „Prin acest semn vei învinge". După victorie, împăratul Constantin a trimis-o pe mama sa, Elena, să descopere crucea pe care a pătimit Mîntuitorul Hristos. La Ierusalim, aproape de Golgota, împărăteasa Elena a descoperit crucea. Patriarhul Macarie a înălţat-o deasupra amvonului în Biserica Învierii din Ierusalim. De atunci, în fiecare an, pe această dată este cinstită Ziua Înălţării Sfintei Cruci.Ziua Crucii, aşa cum se numeşte sărbătoarea în popor, este cinstită prin post şi praznice. Se posteşte pentru sănătatea familiei, pentru spor şi pentru bunăstarea gospodarilor. Credincioşii sfinţesc la biserică ulcele noi pline cu miere şi lapte; de toarta căniţelor ei leagă cîte un fir de aţă roşie, iar fiecare cană este acoperită cu un colac. Toate aceste ofrande se dau de pomană săracilor, în memoria rudelor decedate.Conform tradiţiilor creştine, în această zi nu se mănâncă usturoi, nuci, prune sau pepeni, alimente al căror miez se aseamănă cu crucea. Totodată, această dată vesteşte că vara s-a sfârşit şi toamna îşi intră în drepturi.Poporul crede, că la Ziua Crucii de toamnă intră în pămînt şerpii, şopîrlele şi alte vietăţi mărunte. Se mai spune, că pământul „se închide” nu numai pentru vietăţi, ci şi pentru plante. După sărbătoarea aceasta plantele încep a se usca.Conform tradiţiei bisericeşti în amintirea evenimentului important, în ajunul sărbătorii Înălţării Sfintei Cruci, după vecernie, se scoate din altar în mijlocul bisericii simbolul Crucii Mîntuitorului, împodobită cu flori spre închinarea creştinilor. De aceea în Ziua Crucii de Toamnă sunt duse la biserică tot felul de flori – vîzdoage, busuioc etc. care se pun împrejurul Sfintei Cruci. După ce sînt sfinţite se împart creştinilor, pentru că se cred bune de leac. Biserica recomandă să se ţină post înaintea sărbătorii Sfintei Cruci. Se spune că e bine să posteşti toată ziua aceasta. Nu se munceşte în această zi. Nu e bine să minţi în această zi. Dacă tună în această zi e semn că toamna va fi lungă.
19:50
Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a interzis accesul pe teritoriul Republicii Moldova a 21 de cetățeni străini. Surse au declarat pentru IPN că ofițerii moldoveni și-au exprimat rezervele pentru persoanele respective care au solicitat acreditarea în calitate de observatori internaționali din partea OSCE/BIDDOO în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Dintre cele 21 persoane cărora le-au fost impuse interdicții de intrare se numără 16 cetățeni ai Federației Ruse, trei ai Armeniei, precum și câte un cetățean al Belarusului și al Uzbekistanului. În contextul scrutinului electoral de duminică, Comisia Electorală Centrală a recepționat mai multe cereri de acreditare din partea unor persoane și organizații care trezesc semne serioase de întrebare.Conform unei investigații realizate de publicația The Insider, printre solicitanți se regăsesc reprezentanți ai unor structuri asociate cu propaganda rusă, precum și persoane care, în trecut, au participat în calitate de observatori la referendumurile ilegale organizate de autoritățile ruse în regiunile ucrainene ocupate.
19:40
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, denunță faptul că profilurile sale personale de pe rețelele sociale au fost, în ultimele zile, ținta unor atacuri masive. „Profilele mele personale de pe rețelele de socializare au fost intens atacate: tot felul de like-uri, comentarii, mesaje și alte manifestări. Vreau să vă spun cu toată certitudinea că eu nu am nicio implicare și nici echipa mea sau toți cei care fac parte din Blocul ALTERNATIVA nu au legătură cu aceste acțiuni.” Ion Ceban a precizat că scopul principal al acestor atacuri este ștergerea postărilor de pe profilurile sale. „De pe un e-mail fals, care pretindea a fi al Blocului ALTERNATIVA, a fost trimis un mesaj despre presupuse „nunți” între partidele politice. E-mailul, provenind de pe un domeniu înregistrat în Polonia, a ajuns la zeci de mii de destinatari din Moldova. Nu știm de unde au obținut accesul, dar doar guvernul ar putea avea astfel de informații. Instituțiile statului, vă rog să vă ocupați de acest caz.”
18:50
Primăria Municipiului Chișinău informează că începând din 25 septembrie 2025, pe podul din str. Mihai Viteazul a fost restabilită circulația pe 6 benzi în regim permanent, conform schemei de organizare a circulației rutiere.Reluarea circulației obișnuite pe pod a fost posibilă după finalizarea lucrărilor de reparație din cadrul proiectului „Reparația podului rutier amplasat pe str. Mihai Viteazul”.Totodată, a fost restabilit regimul de circulație în ambele direcții pe str. Albișoara, în regim permanent, conform schemei de organizare a circulației rutiere, coordonată cu Direcția Generală Mobilitate Urbană și Inspectoratul Național de Securitate Publică.De la darea în exploatare și până la inițierea proiectului de reparație capitală, podul din str. Mihai Viteazul a beneficiat doar de lucrări de întreținere curentă. Necesitatea consolidării structurii și modernizării elementelor de construcție a fost una imperativă, dată fiind importanța sa pentru rețeaua rutieră a capitalei.Lucrările de reparație capitală au vizat reconstrucția tehnică în profunzime, pentru a garanta siguranța circulației și a asigura o durată de viață extinsă a podului: Consolidarea infrastructurii și a fundațiilor prin ranforsarea coloanelor de sprijin și a elementelor de rezistență; Demontarea integrală a suprastructurii podului până la nivelul grinzilor, cu reparația sau înlocuirea acestora, după necesitate; Refacerea integrală a căii de rulare, inclusiv hidroizolarea, straturile de protecție și de egalizare, îmbrăcămintea asfaltică; Executarea rosturilor de dilatație; Montarea sistemului de evacuare a apelor pluviale de pe pod; Schimbarea blocurilor de trotuar pietonal și a parapetelor de siguranță; Înlocuirea stâlpilor și firelor de la rețeaua de contact și tracțiune pentru transportul electric urban; Modernizarea iluminatului public.Podul a fost construit în anul 1974, având o lungime de 300 metri și 26 metri lățime, cu un profil de 6 benzi de circulație și 2 trotuare pietonale.
18:40
Candidatul independent Andrei Năstase a anunțat printr-o postare pe rețelele sociale o veste importantă pentru diaspora moldovenească din Marea Britanie: recunoașterea extinsă a permiselor de conducere moldovenești urmează să fie examinată la nivelul Guvernului și Parlamentului de la Londra.„Am reușit. O veste minunată pentru diaspora din Marea Britanie! Recunoașterea extinsă a permiselor de conducere moldovenești va fi pe agenda Guvernului și a Parlamentului de la Londra”, a declarat Năstase.Potrivit acestuia, deputatul britanic Karl Turner a confirmat sprijinul pentru moldoveni și faptul că subiectul va fi inclus pe agenda autorităților britanice.Totodată, Năstase i-a adus mulțumiri consilierului municipal din Marea Britanie, George Grozav, originar din Republica Moldova, pentru implicarea constantă și sprijinul acordat în promovarea acestor demersuri.„Moldovenii merită respect și soluții concrete, oriunde s-ar afla!”, a mai subliniat Andrei Năstase.
17:10
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a venit cu acuzații directe la adresa deputatului PAS Boris Marcoci, în cadrul dezbaterilor electorale difuzate de postul TV8. Usatîi a declarat că deține „peste 40 de înregistrări” care ar demonstra implicarea acestuia în colectarea ilegală de bani din vamă.„De ce nu ați făcut PR pe Boris Marcoci, deputat PAS, unde numai eu am peste 40 de înregistrări unde strânge bani din vamă, a pus tot ‘schematozul’. Dvs serios? Nu o faceți pe niznaiul. Pur și simplu dumneavoastră sunteți la infrastructură și știți foarte bine cine este Boris Marcoci și care este problema cu strânsul banilor din vameși. Vameșii au fost reținuți. Voi la ședințele PAS ați ascultat aceste înregistrări! Tot ai voștri mi le-au adus”, a declarat Renato Usatîi în cadrul dezbaterilor.În replică, candidatul PAS Vladimir Bolea a apărat colegul său și l-a îndemnat pe Usatîi să sesizeze organele competente, în loc să lanseze acuzații în spațiul public.„Atunci când aveți dovezi și argumente, să mergeți să depuneți toate documentele la Procuratură, la CNA. Suntem într-un stat de drept, facem o reformă. Ați spus că abia începem să construim un stat de drept, dar dacă noi începem în platouri să facem justiție, să judecăm și să condamnăm, dar nu mergem la CNA…”, a spus Bolea.Deputatul PAS Boris Marcoci nu a comentat deocamdată acuzațiile.
16:50
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) anunță că, în după-amiaza zilei de 26 septembrie 2025, pompierii au intervenit pentru a stinge incendiul care a izbucnit la o clădire părăsită de pe strada Sprâncenoaia 1/A, în apropierea Liceului Teoretic Republican „Aristotel” din Chișinău.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 16:02, după ce trecătorii au observat un fum dens ridicându-se din zonă. La fața locului au fost trimise cinci echipe de intervenție, care au constatat că focul a cuprins acoperișul unei construcții abandonate aflate pe teritoriul instituției de învățământ.Echipele de salvatori au lucrat pentru localizarea și lichidarea incendiului, iar până la această oră nu au fost raportate victime.Cauza și circumstanțele producerii incendiului urmează să fie stabilite de specialiștii IGSU.
16:40
Șase copii internați la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași au murit în ultimele zile, în urma unui posibil focar de infecții cu bacteria Serratia Marcescens. Cazul a fost confirmat de Ministerul Sănătății, care a precizat că alți nouă pacienți sub un an au fost depistați pozitiv cu bacteria periculoasă.Potrivit autorităților, deocamdată nu există o legătură medicală directă dovedită între infecția cu Serratia și decesele copiilor, având în vedere comorbiditățile grave pe care micuții le aveau. Legătura de cauzalitate urmează să fie stabilită de experți medico-legali.Ministerul Sănătății din România a arătat însă că spitalul a raportat cu întârziere primele cazuri de infecție: primul copil infectat a fost confirmat pe 13 septembrie, dar notificarea către DSP Iași a fost transmisă abia pe 19 septembrie, când deja existau patru pacienți afectați.Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat măsuri ferme:„Am dispus de urgență un control comun al Corpului de Control și al Inspecției Sanitare de Stat. Se vor aplica sancțiuni contravenționale în formă maximală, iar dacă se constată mușamalizarea sau neraportarea la timp, voi dispune demiteri.”Măsurile dispuse la nivelul spitalului suspendarea internărilor în secția ATI – sector A; restricționarea accesului vizitatorilor și personalului extern; intensificarea igienei și obligativitatea echipamentului de protecție; testarea mâinilor personalului medical pe medii de cultură; repetarea probelor de apă potabilă și a materialelor sterile; testarea materialelor sanitare și suspendarea utilizării celor cu rezultate neconforme.Ministerul a creat o Celulă de Criză formată din reprezentanți ai Inspecției Sanitare de Stat, Corpului de Control și DSP Iași, care investighează cazul. Poziția conducerii spitaluluiManagerul unității, medicul Cătălina Ionescu, susține că din 16 septembrie s-a luat decizia de a nu mai primi pacienți din alte județe în ATI și că s-au intensificat măsurile de igienă și autocontrol.„Am căutat orice cauză, orice sursă sau rezervor care poate determina infecția. S-au luat probe de pe suprafețe, aparatură, ventilație, mâinile personalului și din soluțiile sterile”, a declarat managerul.Publicația 7Iași a scris inițial că cinci copii, cu vârste de până la opt ani, au decedat după infectarea cu Serratia Marcescens, toți având boli grave preexistente. Ulterior, Ministerul Sănătății a confirmat șase decese și nouă cazuri de infectare.Spitalul „Sfânta Maria” din Iași a fost renovat integral în 2023, cu fonduri europene de peste 138 milioane de lei.
16:30
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a lansat un apel către cetățeni în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, îndemnându-i să participe activ la scrutin. Într-o postare publică, aceasta a acuzat guvernarea că încearcă să descurajeze oamenii să vină la urne, susținând că lipsa de participare ar facilita manipularea rezultatelor.„Scopul tacticii de intimidare este unul singur – să sperie oamenii ca ei să stea acasă în ziua alegerilor. Ei visează la secții de votare goale – scenariul perfect pentru a-și orchestra victoria”, a afirmat Furtună.Lidera formațiunii a făcut apel la mobilizarea electoratului:„Pe 28 septembrie — nu stați acasă! Luați-vă familia, prietenii, vecinii și veniți la vot! Cu cât suntem mai mulți la vot, cu atât le este mai greu să falsifice rezultatele.”Furtună a declarat că prezența la urne este esențială pentru apărarea democrației, iar absenteismul ar putea fi „folosit împotriva oamenilor”.
14:30
Partidul Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, a fost exclus din cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Decizia a fost aprobată vineri, 26 septembrie, de către Comisia Electorală Centrală (CEC), cu șase voturi „pentru” și trei „împotrivă”, pe fundalul unor proteste organizate de Blocul Electoral Patriotic (BEP) în fața instituției.CEC a invocat acuzații de finanțare ilegală și a dispus ca BEP – care reunește Partidul Socialiștilor, Partidul Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei – să excludă din lista de candidați membrii „Inima Moldovei” în termen de 24 de ore.„Se obligă BEP să înlăture neconformitățile constatate (…) în termen de 24 de ore de la adoptarea prezentei hotărâri”, a declarat vicepreședintele CEC, Pavel Postica, citind din documentul oficial.Decizia poate fi contestată în termen de trei zile la Curtea de Apel Centru.Reacțiile nu au întârziat să apară: Vadim Filipov, membru CEC, a votat împotrivă, afirmând că hotărârea „încalcă dreptul constituțional de a fi ales”. Fadei Nagacevschi, reprezentantul „Inima Moldovei”, a anunțat că va ataca decizia în instanță, calificând excluderea drept „arbitrară”. Tamara Chișca-Doneva, reprezentanta BEP, a declarat că hotărârea CEC este „un act politic”.Astfel, chiar dacă Blocul Electoral Patriotic rămâne în competiția electorală ca unul dintre cei 23 de concurenți înregistrați, candidații „Inima Moldovei” trebuie retrași de pe listă pentru a nu compromite validarea participării blocului în scrutin.
13:30
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a lansat un mesaj către locuitorii Capitalei, îndemnându-i să spună „NU minciunilor” și să voteze Blocul ALTERNATIVA la parlamentarele din 28 septembrie. „Din prima zi a primului mandat și până astăzi am fost și sunt primarul tuturor chișinăuienilor atât al celor care m-au ales, cât și al celor care nu m-au ales. Nu fac diferențe atunci când reparăm o stradă, un trotuar, un parc sau o școală, când renovăm o grădiniță sau când construim proiecte noi.” Ion Ceban a reamintit că, deși în campaniile din 2019 și 2023 a fost acuzat că „este mâna Moscovei”, dezvoltarea Chișinăului demonstrează contrariul. „Astăzi, cu aceleași sperietori, PAS promite tot felul de proiecte. Dar, de când promit, a trecut deja mai bine de jumătate de an și nu au făcut nimic. Ei nu sunt capabili să facă, ci doar promit. Cu aceleași promisiuni merg în suburbii, spunând că vor face nu știu ce în anul 2030. Nu-i credeți! Ei spun minciuni. În Chișinău, Guvernarea PAS nu a realizat niciun proiect în mandatul său de patru ani.” Ion Ceban a subliniat că în Parlament trebuie să ajungă oameni capabili să rezolve problemele Capitalei și ale țării. „Dragi chișinăuieni, avem puterea de a opri aceste sperietori. De aceea, fac apel către Dumneavoastră: pe 28 septembrie, mergeți la vot! Spuneți NU minciunilor și votați litera A în buletinul de vot. Votați Blocul ALTERNATIVA!”
13:10
Candidatul independent Andrei Năstase a lansat un apel către cetățeni să iasă la vot, declarând că vocea oamenilor trebuie apărată în Parlament. Într-un mesaj video, acesta a atras atenția asupra unor posibile măsuri fiscale care ar putea afecta direct familiile din Republica Moldova și diaspora. Potrivit lui Năstase, din 1 ianuarie 2026, coletele internaționale ar putea fi supuse TVA-ului și taxelor vamale de peste 20%. Mai mult, plafonul actual de 150 de euro pentru bunurile aduse de persoane fizice riscă să fie redus sau chiar eliminat. „Această măsură ar lovi mii de familii care depind de pachetele trimise de cei dragi din străinătate. Solicit premierului și președintelui Parlamentului să dea un semnal clar și să garanteze că plafonul nu va fi coborât, ci ridicat la cel puțin 300 de euro”, a declarat Năstase. În același timp, candidatul independent și-a asumat angajamentul de a promova în Legislativ majorarea plafonului la 500 de euro, pentru a proteja cetățenii și diaspora. „Hai la vot! Cu Credință, Curaj, Demnitate! Votează Andrei Năstase, Independent, Vocea ta în Parlament!”, și-a încheiat mesajul Năstase, subliniind că reprezintă vocea oamenilor în fața deciziilor politice care le afectează viața de zi cu zi.
12:20
Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție desfășoară în dimineața zilei de 26 septembrie 2025 acțiuni de urmărire penală în mai multe localități din raionul Criuleni în cadrul unei cauze pornite pe faptul coruperii alegătorilor de către o formațiune politică, declarată neconstituțională. Cazul investigat vizează acțiuni de corupere electorală, manifestate prin oferirea și darea de bani și bunuri în scopul determinării unor persoane să își exercite drepturile electorale la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 într-un anumit mod. Potrivit materialelor acumulate, în raionul Criuleni activează în prezent mai multe grupuri de persoane implicate anterior în coruperea masivă a alegătorilor în cadrul alegerilor prezidențiale din toamna anului 2024. Aceste grupuri ar fi reluat activitățile ilegale, pregătind implementarea unor scheme similare și pentru scrutinul parlamentar ce urmează. În fapt, s-a stabilit că respectivele grupuri sunt organizate și coordonate de lideri locali din orașul Criuleni și din localitățile Râșcova, Răculești, Cruglic, Boșcana, Slobozia-Dușca, Bălțata, Mărdăreuca, Mălăieștii Noi, Sagaidac, Corjova și Izbiște. În urma investigațiilor s-a constatat că în aceste localități se conturează o schemă organizată de corupere electorală, care presupune întocmirea unor liste nominale ce conțin date personale (inclusiv adrese și numere de contact) ale unor persoane dispuse să voteze în favoarea unei anumite formațiuni politice, contra unor sume de bani. Până la această etapă a investigațiilor, au fost identificate 9 persoane care au roluri clar delimitate în cadrul rețelei. Acestea sunt conectate la liderii grupului politic vizat și execută sarcini trasate de aceștia, în schimbul unor remunerații ilicite. La această oră se desfășoară mai multe percheziții la domiciliile, în automobilele și birourile suspecților. Până la moment, ofițerii anticorupție au ridicat mijloace financiare, carduri, înscrisuri de ciornă, telefoane mobile și alți purtători de informații.
11:50
Vlad Batrîncea, vicepreședinte al Parlamentului, fruntaș și candidat la funcția de deputat al Blocului Electoral Patriotic, a anunțat că a adresat Curții Constituționale o sesizare pentru a contesta o sintagmă abuzivă din art. 21 alin. (8) al Legii partidelor politice, care prevede posibilitatea limitării activității partidelor în campania electorală, scrie Telegraph.md. „Până la 14 iunie 2025 era interzisă limitarea activității partidelor politice pe perioada campaniei electorale. Și era logic: în perioada campaniei, responsabil de procesul electoral trebuie să fie doar CEC. Asta înseamnă democrație. La 14 iunie 2025 PAS a modificat abuziv legea, cu încălcarea standardelor internaționale și la mai puțin de un an înainte de alegeri, permițând ca un organ controlat politic (Ministerul Justiției) să intervină pentru a exclude din alegeri concurenți incomozi PAS sub așa-zisa formulă de „limitare a partidului politic”” - a explicat politicianul. Vlad Batrîncea a menționat că norma aceasta abuzivă este contestată în sesizare „deoarece contravine practicii Curții Constituționale și avizelor Comisiei de la Veneția și, în realitate, este folosită de PAS pentru a se lupta prin decizii administrative cu oponenții politici”. „Cine trebuie să fie la putere urmează să decidă poporul, nu PAS prin organele controlate politic. Totodată, cerem suspendarea normei contestate pentru a evita afectarea iremediabilă a procesului electoral”, a subliniat fruntașul Blocului Electoral Patriotic.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
Petr Vlah, candidat pe lista Partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), a lansat un apel către alegători în ultima zi de campanie electorală pentru alegerile din 28 septembrie. Potrivit politicianului, acest scrutin are o importanţă crucială pentru Republica Moldova, deoarece stabilesc direcţia în care vor evolua lucrurile minimum în următorii patru ani. „Din păcate, în această campanie s-a făcut multă isterie, ceea ce a împiedicat alegătorii să analizeze atent soluţiile propuse de partide, blocuri electorale, candidaţii independenţi pentru gravele probleme cu care se confruntă Republica Moldova. Eu, împreună cu colegii mei din Partidul politic AUR, nu am făcut isterie, ci am promovat soluţiile noastre pentru gravele probleme cu care se confruntă ţara: pentru criza demografică, pentru asigurarea unei autonomii locale reale, pentru restabilirea statului de drept, pentru reformarea justiţiei, pentru asigurarea unui climat investiţional atractiv etc. Personal, am promovat viziunile noastre atât în spaţiul informaţional, cât şi în cadrul întâlnirilor cu alegătorii. Făcând o campanie electorală curată, promovând soluţii pentru problemele cu care se confruntă ţara, noi ne-am demonstrat respectul faţă de alegători. Oamenii trebuie convinşi, dar nu speriaţi, manipulaţi, dezinformaţi. Această poziţie a mea şi a colegilor mei din Partidul politic AUR a fost apreciată de cetăţeni şi ei nu o dată au menţionat acest lucru în cadrul întâlnirilor avute”, precizează politicianul. Petr Vlah îndeamnă alegătorii să-și dea votul pentru AUR: „Stimaţi alegători! Dat fiind cele menţionate, vă îndemn să participaţi activ la alegerile parlamentare din data de 28 septembrie 2025 şi să votaţi Partidul politic AUR. Noi avem soluţii pentru problemele cu care se confruntă ţara şi cetăţenii şi le vom implementa în viitorul Parlament. Important este să credem cu toţii că putem avea o viaţă mai bună şi să acţionăm consecvent pentru realizarea acestui obiectiv. Aşa să ne-ajute Dumnezeu!”.
11:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) atenționează că astăzi, 26 septembrie 2025, este ultima zi în care sunt admise acțiuni de campanie electorală în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Conform prevederilor Codului electoral, propaganda electorală este strict interzisă în ziua alegerilor și cea precedentă ei. În această perioadă nu este permisă nici apariția candidaților în alegeri la emisiuni televizate sau radiofonice. De asemenea, administrația publică locală și difuzorii de publicitate, proprietari sau gestionari ai dispozitivelor fixe sau mobile, au obligația de a înlătura materialele publicitare electorale. Interdicția nu se aplică pentru informațiile deja plasate pe internet. Conform art. 52 din Codul contravențional nr. 218/2008, continuarea campaniei electorale în zilele menționate de către mass-media, competitori electorali și cetățeni constituie contravenție administrativă și se sancționează cu amendă de la 40 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
17:40
Candidatul independent Andrei Năstase a reacționat la revenirea în țară a oligarhului Vladimir Plahotniuc, amintind de lupta sa din ultimul deceniu și criticând dur pe cei care „trag leul mort de coadă”.„Vladimir Plahotniuc a fost adus acasă. După ani de fugă, după arestarea în Grecia și extrădare, un capitol se închide și unul, fără îndoială, plin de anxietate pentru mulți, se deschide”, a scris Năstase pe Facebook.El a acuzat ipocrizia unor politicieni și comentatori care acum îl atacă pe oligarh: „Micile hiene. Trag acum leul mort de coadă, se cred curajoși, scot la iveală glumițele lor de bâlci. Este spectacolul cel mai ieftin și mai laș: să bați pe cel care este deja la pământ, încătușat, cu puterea măcinată. Eu nu mi-am cumpărat bilet la circ”.Năstase a reamintit că, în perioada în care Plahotniuc „controla totul – de la Procuratură la justiție, de la Guvern și Parlament până la bănci și televiziuni”, mulți au preferat să tacă sau să colaboreze, în timp ce el și susținătorii săi „riscau totul” protestând deschis.„Aveați doar două opțiuni: fie colaborați cu el, fie loveați în noi – cei care, fără jocuri politice, luptam deschis și inegal cu Plahotniuc cel atotputernic, nu cu acest prizonier din cătușe”, a punctat Năstase.În mesaj, candidatul independent a subliniat că adevărata anchetă abia începe: „Știe despre fiecare înțelegere obscură, despre fiecare dosar îngropat, despre fiecare mână întinsă pentru a primi sau a cere. Și acum toți cei care au trăit în umbra lui vor privi cu groază spre acest om care le cunoaște toate secretele”.El a ținut să mulțumească celor care i-au fost alături încă din 2015: „Privesc cu respect spre sutele de mii de oameni care au mers alături de mine în lupta pentru eliberarea Republicii Moldova din captivitate. Lor le adresez profundă mea recunoștință. Lupta noastră nu s-a sfârșit”.Totodată, Năstase a lansat un apel direct alegătorilor: „Pe 28 septembrie, vă chem să îmi acordați votul. Împreună, vom așeza țara pe temelia legii, pentru că unde-i lege, nu-i tocmeală, ci doar dreptate și demnitate pentru toți”.
17:30
Liderul Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), Igor Munteanu, a transmis un mesaj video alegătorilor pe pagina sa de Facebook, în care a criticat actuala guvernare și a chemat cetățenii să opteze pentru alternativa pro-europeană pe care o reprezintă formațiunea sa.„Știu că sunteți mulți cei care v-ați pierdut încrederea în actuala guvernare. Ați fost mințiți, dezamăgiți, puși în fața spectacolului de intrigi, promisiuni deșarte și incompetență. Știți foarte bine cu cine nu veți vota – nu veți alege nici partidele pro-Kremlin, dar nici PAS, care a epuizat orice urmă de credibilitate”, a declarat Munteanu.Acesta a subliniat că singura opțiune reală la alegerile din 28 septembrie este partidul CUB, pe care l-a descris drept „alternativa democratică, competentă și puternic ancorată spre Europa și partenerii noștri vecini imediați”.„Partidul CUB este partidul care a crescut cel mai mult în această campanie, pentru că noi reprezentăm echilibrul, inteligența și respectul față de interesul public. Nu imităm, nu ne prefacem pro-europeni, noi suntem pro-europeni, dedicați drumului european al Moldovei și apărării interesului național”, a adăugat liderul CUB.Munteanu a precizat că în jurul formațiunii s-au coagulat oameni din diverse domenii – medici, profesori, agricultori, antreprenori, funcționari cinstiți și tineri – care cred că partidul poate construi o majoritate sănătoasă pentru Republica Moldova.„Moldova are nevoie de un echilibru care să apere proiectul european și să ofere siguranță proiectului nostru național”, a conchis el.
17:10
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu pentru publicația Axios că este pregătit să-și încheie mandatul după terminarea războiului. Liderul de la Kiev a subliniat că scopul său principal rămâne oprirea conflictului, nu menținerea la putere.„Misiunea mea este să pun capăt războiului, nu să continui să candidez”, a afirmat Zelenski, adăugând că înțelege dorința ucrainenilor de a avea, după război, „un lider cu un nou mandat” care să ia deciziile cruciale pentru pacea pe termen lung.Totodată, Zelenski a promis că se va adresa parlamentului pentru a cere organizarea de alegeri imediat ce va fi instituit un armistițiu. „Dacă va exista o încetare a focului, putem folosi această perioadă, iar eu pot da semnalul parlamentului să înceapă pregătirile pentru alegeri”, a explicat el. „Gata să demisionez” – dar nu în timpul războiuluiPreședintele a ținut să clarifice că nu a afirmat că va părăsi funcția în timpul războiului sau că exclude o eventuală candidatură ulterioară. Declarația sa „sunt gata să plec după război” poate fi interpretată, potrivit analiștilor, fie ca disponibilitatea de a nu candida pentru un nou mandat, fie ca acceptarea rezultatului unor viitoare alegeri. Discuții cu Trump despre arme și strategia militarăÎn interviul pentru Axios, Zelenski a dezvăluit că i-a solicitat președintelui SUA, Donald Trump, furnizarea de arme care ar putea forța Rusia să accepte negocieri. „Trump mi-a spus: vom lucra la asta”, a relatat liderul ucrainean.Mai mult, Zelenski a precizat că Trump ar sprijini loviturile Ucrainei asupra infrastructurii energetice și a obiectivelor militare ruse, ca răspuns la atacurile Moscovei împotriva sistemului energetic ucrainean.Zelenski a transmis și un mesaj dur conducerii ruse: „Dacă Rusia nu oprește războiul, oficialii care lucrează în Kremlin trebuie să știe unde se află cel mai apropiat adăpost anti-bombă”.
16:50
Lidera Partidului Politic Moldova Mare, Victoria Furtună, a lansat un apel dur în cadrul emisiunii Gonța Media, moderată de jurnalistul Gheorghe Gonța, cerând un „audit total și fără precedent” asupra creditelor acordate de-a lungul anilor și a schemelor financiare din sectorul energetic.„Astăzi nu mai avem nevoie de lozinci noi și frumoase. Este critic necesar un audit total și fără precedent la creditele acordate, care să devină un adevărat Nürnberg financiar pentru hoții țării care și-au bătut joc de popor ani în șir”, a declarat Furtună.Potrivit ei, un asemenea proces ar scoate la iveală numele celor care au beneficiat de dobânzi exagerate la credite, dar și ale celor implicați în scheme cu gazul și energia electrică. „Vom afla în sfârșit cine a profitat, cine a transformat achizițiile statului în buzunarul propriu și care funcționari, împreună cu rudele lor, au primit ‘granturi’ și ‘premii’ pentru trădarea intereselor moldovenilor”, a subliniat lidera Moldova Mare.Victoria Furtună a menționat că partidul său va face publice toate datele relevante: nume, prenume, sume, conturi offshore și mecanisme de spălare de bani. „Cel mai important este să aflăm adevărul șocant despre ajutorul real al Europei și ce parte din el a fost furată, fără să ajungă la spitale, școli și drumuri”, a adăugat ea.Lidera formațiunii susține că tocmai această promisiune de transparență totală stârnește atacuri asupra partidului. „De asta se tem de noi. De asta ne atacă”, a spus Furtună.
16:40
Fostul vicepreședinte al Parlamentului și ex-viceprim-ministru, Iurie Roșca, a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Sentința a fost pronunțată de magistrații Curții de Apel Centru, transmite Deschide.md.Totuși, acesta a reușit să părăsească teritoriul R. Moldova până la pronunțarea sentinței de condamnare, termenul executării pedepsei urmând a fi calculat din data reținerii acestuia.Potrivit Procuraturii Anticorupție, în decembrie 2009, Roșca a solicitat, pentru sine, suma de 1 milion de euro de la administratorul unei companii. În schimbul banilor, acesta ar fi promis că va influența președintele Curții Supreme de Justiție în vederea admiterii unui recurs depus de compania respectivă împotriva unei hotărâri a Curții de Apel Economice.La 2 august, Judecătoria Chișinău l-a recunoscut vinovat pe Roșca de comiterea infracțiunii de trafic de influență, dispunând o pedeapsă de 6 ani de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis. Totodată, instanța a dispus confiscarea din contul condamnatului, în folosul statului, a sumei de 227 mii de dolari.Avocații acestuia au contestat sentința. Prin decizia Curții de Apel, s-a dispus reducerea termenului pedepsei cu doi ani.Decizia este executorie și poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție în termen de 2 luni de la data comunicării integrale a hotărârii.
16:20
În joia de dinaintea alegerilor parlamentare, Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a declarat că circul va pleca, dar problemele reale vor rămâne dacă PAS va rămâne la guvernare. De la Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”, aflată în ruine, Ion Ceban a evidențiat starea de degradare a clădirii, pe care a prezentat-o drept un simbol al abandonului infrastructurii și administrației publice din Republica Moldova. „Au condus ministere, au votat pentru privatizări controversate, au acoperit fraude bancare și au semnat pentru ca Vlad Plahotniuc să ajungă prim-ministru. Astăzi, unii încearcă să distragă atenția cetățenilor prin spectacole politice, dar adevăratele probleme rămân nerezolvate.”În acest context, Ion Ceban a îndemnat cetățenii să se mobilizeze și să participe la vot. „Pe 28 septembrie trebuie să facem un vot de protest împotriva acestei situații. Republica Moldova merită dezvoltare, o echipă competentă și un viitor mai bun pentru fiecare”.
16:10
Activista civică Maria Olari a fost atacată joi dimineață, 25 septembrie, la o stație de așteptare din Chișinău. Potrivit relatărilor sale, un bărbat mascat ar fi stropit-o cu verde de briliant, după care a fugit de la fața locului.Incidentul a avut loc în jurul orei 9:20. Într-o transmisiune live pe rețelele sociale, Olari a arătat sticla folosită de agresor și a declarat că a solicitat intervenția ambulanței și a Poliției. „Am chemat poliția, care a venit la fața locului. Ambulanța m-a preluat, pentru că am ochii foarte iritați”, a spus activista.Ea a precizat că în zona unde s-a produs atacul există mai multe camere de supraveghere și speră că autorul va fi identificat rapid. „Asta se întâmplă în Republica Moldova, pentru că nu s-a făcut dreptate niciodată. Să vedem ce vor face și de data aceasta”, a menționat Olari.Poliția a confirmat pentru presă că a fost sesizată și că a inițiat o anchetă în acest caz. Oamenii legii urmează să examineze imaginile video și să stabilească toate circumstanțele incidentului.
14:10
Mai mulți susținători ai lui Vlad Plahotniuc au venit, azi-dimineață, la Aeroportul din Chișinău, acolo unde a aterizat avionul cu care fostul lider al PDM a fost adus de la Atena. În cadrul unui miting pașnic, participanții au condamnat presiunile la care este supus Plahotniuc și au calificat dosarul în care este vizat acesta drept unul politic, scrie vesti24.md.„Nu am văzut nicio dovadă. Vreau să fie o justiție corectă, pentru că azi e el, dar mâine pot fi eu. Cred că trebuie să fie un proces corect unde să fie aduse dovezi clare. Este un dosar politic. PAS își elimină toți concurenții”, a declarat unul dintre participanții la miting.Susținătorii au venit cu mai multe pancarte prin care au acuzat guvernarea de ingerință în justiție și de persecuții politice împotriva oponenților și politicienilor incomozi.„Jos justiția capturată!”, „Salvați Moldova de ciuma galbenă!”, „Plahotniuc, speranța noastră” și „Nu – Maia Sandu, Da – Vlad Plahotniuc” au fost câteva dintre mesajele transmise de grupurile de susținători.
13:30
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat în cadrul emisiunii „Gonța Media”, moderată de jurnalistul Gheorghe Gonța, că exclude orice alianță cu Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), însă respinge și ideea formării unui guvern pro-rus. „Cu PAS nu vom face coaliție nu pentru că sunt pro-europeni. Nu vom face coaliție, deoarece 80% din candidați nu sunt buni nici de paznici la harbuji. Ei fiind paznici vor fura și harbujii de pe deal. Cu PAS nu vom face coaliție, dar, în același timp, eu nu pot să admit astăzi să avem un guvern pro-rus”, a spus Usatîi. Acesta a subliniat că Partidul Nostru va iniția crearea unui nou guvern, dar pe criterii de profesionalism și merit, nu de apartenență politică: „Unica formulă este ca funcțiile să fie obținute de un partid sau altul doar după experiență și cunoștințe. La masa de negocieri vor fi invitate și partidele extra-parlamentare. Eu nu mă voi așeza astăzi doar cu PAS, socialiștii și Alternativa. Eu voi chema toate partidele extra-parlamentare, care au participat în acest scrutin.” Renato Usatîi a criticat practica politică din ultimii 30 de ani, când la negocieri erau acceptate doar partidele care treceau pragul electoral. „Asta este cea mai mare aberație, care a dus la criză și a creat acest sistem care distruge țara. Pe mine nu mă interesează partidul, poate să acumuleze la alegeri 1-2%, dar dacă el o să-mi prezinte cel mai bun director la Moldsilva, de exemplu, sau cel mai bun ministru pentru un anumit domeniu”, a explicat liderul Partidului Nostru. Totodată, el a acuzat PAS că ar fi împărțit funcțiile publice pe criterii de rudenie și loialitate de partid: „Uitați-vă cum PAS a împărțit funcțiile – doar neamuri, nepoți și membri de partid. Când am fost primar în municipiul Bălți, nu am dat afară pe nimeni din cauza criteriilor politice. Îmi amintesc de o doamnă, șef de direcție, care era cu poza lui Dodon în birou – ea lucrează în Primăria Bălți și în ziua de astăzi.” În opinia lui Usatîi, actuala guvernare încearcă să polarizeze societatea cu mesaje simplificate privind integrarea europeană: „Sperietorile PAS-ului de astăzi se bazează pe toți bloggerii, care spun că alegerile de acum nu sunt despre partide, ci despre aderăm sau nu la UE. Este vai și amar!”
13:00
Hordiy Belov, președintele fundației de caritate „Мф.7:7” și consilier local în regiunea Mikolaiv, Ucraina, și-a anunțat public susținerea pentru candidatura lui Andrei Năstase la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, într-un interviu pentru Coment.md. Belov a declarat că l-a cunoscut pe Năstase în perioada grea a războiului, când Ucraina avea nevoie de sprijin umanitar și solidaritate morală. „Am văzut în el un om cu inimă mare, un lider care nu se uită doar la granițe sau la politică, ci la oameni și la suferința lor. Susținerea mea este una personală, bazată pe faptul că a demonstrat prin acțiuni concrete că îi pasă de oameni”, a spus Belov. Potrivit acestuia, primele colaborări au vizat transporturi de ajutoare umanitare pentru Mikolaiv, organizate cu sprijinul lui Andrei Năstase și al unor parteneri din Chișinău. „Nu doar a vorbit, ci a și acționat. Este un om de cuvânt, care inspiră încredere”, a adăugat liderul fundației. Belov a amintit și de apelul lansat anul trecut pentru copiii ucraineni strămutați, la care Republica Moldova a răspuns cu donații de haine, alimente și medicamente. „Am simțit atunci o legătură frățească între popoarele noastre. Nu a contat politica, ci doar umanitatea”, a subliniat acesta. Referindu-se la programul electoral al lui Năstase, Hordiy Belov a remarcat accentul pus pe sprijinirea familiilor, agricultorilor și tinerilor, precum și angajamentul ferm pentru combaterea corupției. „M-a impresionat faptul că este un pro-european convins, care vrea să aducă Moldova în Uniunea Europeană cu demnitate. În Andrei Năstase am văzut un om care nu se teme să fie vocea celor simpli”, a afirmat el. În mesajul său către cetățenii Republicii Moldova, Belov i-a îndemnat să iasă la vot pe 28 septembrie: „Nu rămâneți indiferenți. Alegeți lideri care să fie aproape de oameni și care să nu uite promisiunile. Eu cred că Andrei Năstase este o astfel de opțiune – un om care nu se teme să apere dreptatea.”
12:30
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost găsit vinovat de conspirație criminală într-un proces privind presupusa finanțare ilegală a campaniei sale prezidențiale din 2007 de către regimul lui Muammar Gaddafi, relatează The Guardian. Judecătoarea Nathalie Gavarino a anunțat joi verdictul: Sarkozy a fost condamnat pentru conspirație criminală, dar achitat pentru acuzațiile de corupție, deturnare de fonduri libiene și finanțare ilegală a campaniei electorale. Sentința urmează să fie stabilită, iar fostul președinte, care a negat constant acuzațiile, va face apel. Procurorii au susținut că în 2005, pe când era ministru de interne, Sarkozy și apropiații săi au încheiat un „pact de corupție” cu regimul libian pentru a finanța campania prezidențială din 2007. În schimbul banilor, Parisul ar fi urmat să ofere favoruri diplomatice și să contribuie la reabilitarea imaginii internaționale a lui Gaddafi. Printre cei condamnați se află și Claude Guéant, fost director de campanie și apoi șef de cabinet al lui Sarkozy, găsit vinovat de conspirație criminală și corupție. Brice Hortefeux, fost ministru de interne, a fost condamnat pentru conspirație criminală, dar achitat de acuzația de finanțare ilegală. Éric Woerth, responsabil de finanțele campaniei din 2007 și actualmente membru al partidului lui Emmanuel Macron, a fost achitat. Procesul a fost marcat de moartea bruscă a omului de afaceri franco-libanez Ziad Takieddine, martor-cheie care afirmase în 2016 că a transportat „valize cu bani” de la Gaddafi către echipa lui Sarkozy. Retractarea și ulterior revenirea asupra declarațiilor sale fac obiectul unei anchete separate, în care Sarkozy și soția sa, Carla Bruni, sunt investigați pentru presupuse presiuni asupra martorilor. În vârstă de 70 de ani, Sarkozy, președinte al Franței între 2007 și 2012, are deja două condamnări anterioare: pentru corupție și trafic de influență, precum și pentru cheltuieli ilegale în campania din 2012. În primul caz a purtat pentru câteva luni o brățară electronică, fiind primul fost șef de stat francez supus unei astfel de măsuri.
12:20
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, au desfășurat acțiuni de urmărire penală la Glodeni și Dondușeni. Acțiunile au avut loc într-un dosar ce vizează fapte de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice. În cadrul investigațiilor, au fost documentate activități suspecte ce implică transferuri și plăți nejustificate, utilizate pentru susținerea ilegală a unor formațiuni politice. La etapa actuală, 7 persoane sunt vizate în investigațiile ofițerilor anticorupție. În urma perchezițiilor au fost ridicate carduri bancare (PSB), telefoane mobile, purtători de informații și mijloace bănești. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor conexiunilor și probarea faptelor.
12:10
Avocatul lui Vlad Plahotniuc, Lucian Rogac, acuză guvernarea că a folosit procedura de extrădare în scopuri electorale. El a subliniat că „Vlad Plahotniuc a decis să vină singur în Republica Moldova și nu a avut absolut nicio intenție să se eschiveze sau să fugă de justiția de la Chișinău. Vlad Plahotniuc a decis să vină acasă cu un singur scop – să-și demonstreze nevinovăția în instanță”, scrie Telegraph.md. „Așa cum am menționat anterior, Inspectoratul General al Poliției, la ordinul puterii politice de la Chișinău, a transformat procesul de extrădare a lui Vlad Plahotniuc într-un spectacol politic de prost gust, regizat și pus în scenă fix în preajma alegerilor parlamentare din 28 septembrie”, a declarat Rogac.În același timp, avocatul a criticat încercările guvernării de a-și asuma meritele pentru revenirea clientului său: „Încercările guvernării PAS de a prezenta extrădarea lui Vlad Plahotniuc drept un succes al său arată jalnic. Autoritățile de la Chișinău nu doar că nu au contribuit în niciun fel la venirea acasă a lui Vlad Plahotniuc, însă au încercat să blocheze în repetate rânduri acest demers, pentru a face totul posibil ca extrădarea să se producă în ajunul alegerilor”.Potrivit lui Rogac, „cu încălcarea legislației naționale și internaționale, extrădarea a fost transformată într-un proces public televizat lipsit de bun-simț, absolut imoral și ilegal. Puterea politică din Republica Moldova încearcă să obțină avantaje electorale în urma acestei extrădări, însă cetățenii sunt în drept să cunoască adevărul: nimeni nu și-a dorit această extrădare mai mult decât Vlad Plahotniuc”.
12:00
Vlad Plahotniuc a revenit în Republica Moldova în această dimineață, cu o cursă din Grecia. După ce a trecut procedurile de frontieră, el a fost preluat de forțele de ordine și condus rapid spre un microbuz al Poliției, fără a i se permite să discute cu jurnaliștii care l-au așteptat la aeroport, scrie telegraph.mdLa aerogară au venit numeroși reprezentanți ai presei, dar și susținători ai lui Plahotniuc cu pancarte de încurajare. Tot acolo s-au aflat și protestatari apropiați de partidul de guvernare, printre care și Marin Andoni.Activiști ai PAS au fost observați și la Penitenciarul Nr. 13 din capitală.
10:50
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală de învinuire a secretarului oficiului teritorial Rîșcani a Partidului Politic „Şor”, fiindu-i incriminată complicitatea la finanțarea ilegală a partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Cauza penală a fost disjunsă în 2024, de către Procuratura Anticorupție, din cauza penală de bază pornită în anul 2022. Conform informațiilor obținute în urma investigațiilor efectuate de Procuratura Anticorupție, în comun cu Centrul Național Anticorupție, învinuitul, în perioada iulie – octombrie 2022, activând în calitate de secretar al organizației teritoriale Rîșcani a Partidului Politic „Şor”, ar fi coordonat activitățile organizației, știind că partidul respectiv era finanțat de un grup criminal organizat. Astfel, în perioada menționată, în complicitate cu conducerea partidului, inclusiv vicepreședinții, trezorierul și curierii responsabili de transportul fondurilor, acesta ar fi contribuit la acceptarea finanțării ilegale, oferind indicații, informații și resurse pentru sprijinirea activităților partidului. În asemenea circumstanțe, învinuitul ar fi acceptat prin complicitate finanțarea partidului din surse ilicite, în valoare de peste 1,4 milioane de lei, provenite de la grupul criminal organizat. Această finanțare a fost folosită pentru activitățile partidului, cu scopul de a promova interesele politice ale acestuia și de a obține puterea în stat prin mijloace ilegale. Învinuitul nu și-a recunoscut vinovăția, iar cauza penală a fost trimisă pentru examinare în fond, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Pentru infracțiunea săvârșită, legea prevede pedeapsa sub formă de amendă în mărime de la 57 500 la 92 500 lei sau cu închisoare de la 2 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de la 2 la 5 ani.
10:30
Aeronava la bordul căreia se afla fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, extrădat din Grecia, a aterizat în această dimineață pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. Revenirea sa în Republica Moldova are loc după mai bine de șase ani de la plecarea din țară. Pe pista aeroportului au fost mobilizate mai multe echipaje de poliție, inclusiv ofițeri ai trupelor speciale Fulger și reprezentanți ai Interpolului. Potrivit imaginilor surprinse la fața locului, Plahotniuc a coborât din avion purtând un chipiu negru, fiind imediat preluat de oamenii legii și escortat către un transport special. Convoiul de securitate l-a dus direct la Penitenciarul nr. 13, unde autoritățile au pregătit un regim sporit de pază. În fața aeroportului s-au adunat și câțiva susținători ai fostului lider democrat. Aceștia au afișat pancarte cu mesaje precum „Dreptate pentru Moldova” și „Libertate lui Plahotniuc”, exprimându-și nemulțumirea față de extrădare și plasarea acestuia în detenție. Reamintim că Vladimir Plahotniuc a fost reținut pe 22 iulie 2025 pe aeroportul din Atena, în timp ce încerca să călătorească spre Dubai, fiind însoțit atunci de fostul deputat Constantin Țuțu.
10:10
Un bărbat în vârstă de 75 de ani a fost salvat de angajații IGSU, după ce a căzut într-o fântână de acumulare a apelor pluviale dintr-o gospodărie din localitatea Caracui, raionul Hîncești. Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 24 septembrie 2025, iar apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:24. Potrivit primelor informații, bărbatul desfășura lucrări în apropierea bazinului, iar la un moment dat nu a mai fost observat de vecini, care au alertat imediat serviciile de urgență. La fața locului a fost trimis un echipaj de salvatori și pompieri. Ajunși la destinație, aceștia au stabilit că bărbatul se afla la o adâncime de aproximativ 3 metri. Intervenția a fost promptă, în mai puțin de 5 minute, persoana a fost extrasă în siguranță la suprafață. Bărbatul era conștient și nu a suferit careva traumatisme, iar pentru investigații suplimentare a fost preluat de către Serviciul asistență medicală urgentă. Toate circumstanțele producerii incidentului urmează a fi stabilite. Potrivit datelor IGSU, de la începutul anului 2025, salvatorii au intervenit în 10 cazuri de extragere a persoanelor căzute în fântâni.