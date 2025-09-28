(FOTO) Atac masiv asupra Ucrainei: Rusia a lansat aproape 500 de drone și peste 40 de rachete „Kinzhal”. Sunt zeci de răniți și morți, inclusiv copii

10:40

Candidatul independent Andrei Năstase a declarat, la ieșirea de la urnele de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, că această zi poate schimba cursul istoriei Republicii Moldova printr-o prezență masivă și o opțiune fermă pentru integrarea europeană. „Putem face astăzi istorie, prin prezența la vot masivă, prin determinarea cu care ne dorim ca Republica Moldova să ajungă la locul ei natural, unul lăsat de Dumnezeu, și anume în familia unită europeană. Am ales o Moldovă europeană, demnă, o țară în care avem nevoie de justiție, să eradicăm sărăcia, corupția”, a declarat Năstase. El a subliniat că pentru a construi un stat puternic, trebuie responsabilizați judecătorii, procurorii și funcționarii care acționează în numele statului: „Greșelile pe care le fac trebuie plătite nu din banii noștri, ci din banii lor”. În viziunea sa, Republica Moldova are nevoie de un Parlament mai suplu și un Guvern mai eficient: „Am votat pentru o țară în care Parlamentul este unul eficient, calitativ, nu mai are 101 deputați, ci doar 61. Am votat pentru un Guvern mai suplu, nu atât de „gras” cum este acum, un guvern cu doar 8-9 ministere. Am votat ca multe instituții parazitare să fie desființate. Iar toate aceste economii să meargă pentru infrastructură, educație, medicină”. Andrei Năstase a abordat și problema pensiilor, pledând pentru reducerea vârstei de pensionare, în special pentru femei: „Avem nevoie ca vârsta de pensionare în Republica Moldova să fie mai mică decât este acum. Eu am votat pentru o țară în care doamnele ies la pensie mai devreme, nu mai târziu de 60 de ani”. Totodată, candidatul independent a transmis un mesaj special diasporei, pe care o consideră un pilon de sprijin al Republicii Moldova: „Am votat cu gândul la diaspora noastră, oameni care întrețin Republica Moldova și care merită să se întoarcă acasă. Până atunci trebuie de făcut în așa fel încât să nu fie taxați abuziv, iar toate coletele care vin acasă să nu fie impozitate. Am votat pentru o țară în care diaspora este respectată și este tratată ca un partener și nu o sursă de remitențe”.