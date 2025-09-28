Prim-ministrul Dorin Recean și-a exprimat votul în cadrul scrutinului parlamentar
Ziarul de Garda, 28 septembrie 2025 11:20
Președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) din R. Moldova, Boris Volosatîi anunță că, „în contextul informațiilor privind posibile tentative de infiltrare și influențare externă asupra procesului electoral”, partidul a decis să își retragă toți reprezentanții din secțiile de votare constituite în străinătate. Volosatîi scrie că decizia survine în urma unei analize interne și a sesizărilor...
UPDATE 11:10 Mark Tkaciuk, unul dintre liderii Blocului, a votat alături de fiul său. „Am votat pentru viitorul țării noastre și al poporului nostru. Este foarte important ca oamenii să iasă masiv la vot, ca până la final aceste alegeri să fie cu adevărat democratice”, a spus Mark Tkaciuk. UPDATE 10:35 Unul dintre copreședinții Blocului...
Ieri, 27 septembrie, Comisia Electorală Centrală (CEC) a publicat o hotărâre privind modificarea listei candidaților la funcția de deputat din partea Blocului Electoral „Patriotic”, după ce Curtea de Apel Centru a emis o încheiere prin care a fost limitată activitatea partidului „Inima Moldovei”, parte componentă al blocului electoral, în contextul în care ar exista „suspiciuni...
UPDATE 10:35 Unul dintre copreședinții Blocului electoral Alternativa, Ion Chicu, s-a prezentat la secția de votare pentru a-i exercita dreptul de cetățean alături de soția sa. „Este dreptul fiecăruia dintre noi să ne decidem soarta pentru următorii patru ani, să avem o țară așa cum ne dorim, o țară în care fiecare dintre noi se...
Cetățenii moldoveni au început să voteze la Moscova în cadrul alegerilor parlamentare. Potrivit presei de stat rusești Ria Novosti, la cele două secții deschise în Rusia – la ambasadă și la consulat – s-au format cozi. IPN scrie că lângă ambasadă a fost instalat un cort, unde moldovenii sunt întâmpinați cu ceai fierbinte și cafea....
Președintele „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, și-a exprimat dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare de duminică, 28 septembrie. „Am votat pentru o Moldovă puternică. Am votat pentru ca fiecare cetățean din Moldova să fie îngrijit, auzit”, a spus Usatîi. Duminică, 28 septembrie, în R. Moldova au loc alegeri parlamentare, considerate de unii experți drept „un...
Până la ora 10:15, în secțiile de votare din R. Moldova și diaspora au votat peste 10% de cetățeni cu drept de vot sau circa 280 de mii de persoane. LIVE TEXT/ Alegeri parlamentare 2025 Astăzi, 28 septembrie, în R. Moldova au loc alegeri parlamentare, considerate de unii experți drept „un moment de răscruce în...
Pe 28 septembrie, Igor Grosu, președintele și primul pe lista de candidați a Partidului Acțiune și Solidaritate, a participat la exercițiul electoral pentru alegerea viitorului Parlament. Igor Grosu s-a prezentat la secția de vot alături de soția sa. În urma exercitării dreptului la vot, candidatul a făcut câteva declarații în fața presei. Acesta a votat...
Astăzi, 28 septembrie, cetățenii R. Moldova își aleg noul Legislativ, într-un scrutin electoral care a ajuns să fie văzut drept „o adevărată bătălie pentru viitorul țării”, în acești termeni este descrisă cursa electorală de către unele dintre cele mai mari ziare din Europa și SUA, transmite G4Media. În acest context, The Washington Post, unul dintre cele...
Autoritățile au activat o Linie Fierbinte la numărul (+373) 78 710 116, gestionată de Centrul Național Anticorupție (CNA), dedicate raportării cazurilor de corupere electorală în cadrul alegerilor legislative din 28 septembrie. Linia Fierbinte este funcțională 24/24 pentru apeluri atât de pe teritoriul R. Moldova, cât și din afara țării și permite raportarea prin apeluri audio...
UPDATE 9:30 Copreședintele Blocului electoral Alternativa Alexandru Stoianoglo a votat alături de familie la alegerile parlamentare. Primarul Chișinăului și unul din liderii Blocului electoral Alternativa, Ion Ceban, și-a exprimat dreptul la vot. Acesta a venit la secția de votare alături de soția sa. „Am votat împotriva fricii, împotriva dezinformării, împotriva dezbinării, împotriva împărțirii oamenilor în...
Alegeri parlamentare: Peste 200 de mii de cetățeni și-au exercitat dreptul la vot în țară și diaspora # Ziarul de Garda
Până la ora 9:40, în secțiile de votare din R. Moldova și diaspora au votat peste 200 de mii de cetățeni cu drept de vot sau 7,24%. LIVE TEXT/ Alegeri parlamentare 2025 Astăzi, 28 septembrie, în R. Moldova au loc alegeri parlamentare, considerate de unii experți drept „un moment de răscruce în istoria țării”. Cetățenii...
Până la ora 08:40, conform Misiunii Promo-LEX de Observare a Alegerilor, la 8 secții de votare nu a fost respectat secretul votului, fiind înregistrate cazuri în care a fost fotografiat buletinul de vot sau opțiunea de vot a fost vizibilă. La ora 7:25, la Iași, un reprezentant al unui concurent electoral ar fi intrat în...
UPDATE 9:30 Copreședintele Blocului electoral Alternativa Alexandru Stoianoglo a votat alături de soția sa și cele două fiice ale lor la alegerile parlamentare. Primarul Chișinăului și unul din liderii Blocului electoral Alternativa, Ion Ceban, și-a exprimat dreptul la vot. Acesta a venit la secția de votare alături de soția sa. „Am votat împotriva fricii, împotriva...
Uniunea Juriștilor din Moldova (UJM) „semnalează abuzuri repetate” ale președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare (BESV), care ar bloca accesul observatorilor la secțiile de votare, „în special peste hotare”. De cealaltă parte, secretara Comisiei Electorale Centrale (CEC), Dana Munteanu, spune că organizația ar trebui să comunice date exacte ale incidentelor semnalate. ZdG a scris...
Astăzi, 28 septembrie, Vasile Tarlev, copreședintele Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei și-a exercitat dreptul la vot la secția de vot nr. 1/95, mun. Chișinău, Centrul de Creație Tehnică, sectorul Buiucani. „Am votat pentru a se îndeplini acele lucruri frumoase despre care am vorbit în ultimele zile. Am votat pentru pace....
Primarul Chișinăului și unul din liderii Blocului electoral Alternativa, Ion Ceban, și-a exprimat dreptul la vot. Acesta a venit la secția de votare alături de soția sa. „Am votat împotriva fricii, împotriva dezinformării, împotriva dezbinării, împotriva împărțirii oamenilor în societate. Am votat pentru dezvoltarea R. Moldova, am votat pentru țara noastră, pentru viitorul copiilor, am...
Biroul politici de reintegrare a informat că situația în Zona de Securitate rămâne calmă, stabilă și fără schimbări esențiale. Fluxul de persoane și de mijloace de transport prin posturile vamale interne se desfășoară în mod constant, iar situația de pe teren este monitorizată și gestionată de autoritățile competente, se arată în comunicatul Biroului. „Reiterăm importanța...
Duminică, 28 septembrie, președinta R. Moldova, Maia Sandu, își exercită dreptul la vot în cadrul alegerilor legislative. Șefa statului a spus în fața camerei că a votat pentru un parlament cu care „să construim în continuare o Moldova europeană”. „Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie și are nevoie de ajutorul fiecăruia dintre voi. Voi...
Andrei Năstase și Olesea Stamate au votat: „Moldova are viitor și viitorul ei începe chiar acum” # Ziarul de Garda
Candidații independenți Andrei Năstase și Olesea Stamate s-au prezentat duminică, 28 septembrie, la secțiile de votare pentru a-și da votul în cadrul alegerilor parlamentare. Năstase a declarat că a votat pentru R. Moldova și oamenii săi, iar Stamate – pentru „o Moldovă în care oamenii sunt pe primul loc”. Andrei Năstase a îndemnat cetățenii să...
UPDATE 08:40 Rusia a atacat Kievul și alte orașe ucrainene într-un atac masiv cu rachete și drone în noaptea de 28 septembrie, lansând bombardiere grele care au declanșat sirene de raid aerian chiar și în regiuni îndepărtate de linia frontului, scrie Kyiv Independent. Cinci bombardiere rusești Tu-95 au decolat de pe aerodromul Olenia din regiunea...
Peste 100 de mii de cetățeni au votat la secțiile de votare din țară și diaspora, ceea ce constituie 3,64 % din numărul total de cetățeni cu dreptul la vot. LIVE TEXT/ Alegeri parlamentare 2025 Astăzi, 28 septembrie, în R. Moldova au loc alegeri parlamentare, considerate de unii experți drept „un moment de răscruce în...
Ana, stabilită în China de peste 10 ani, a parcurs aproape 1400 de kilometri din Changsha până la Beijing, împreună cu copilașii săi, pentru a-și exercita dreptul la vot pe 28 septembrie, potrivit Ambasadei R. Moldova în Republica Populară Chineză. Pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, în Republica Populară Chineză a fost deschisă o singură...
Cetățenii moldoveni sunt așteptați la cele 2 274 secții de votare, dintre care 1 973 sunt deschise pe teritoriul R. Moldova, inclusiv 12 secții pentru locuitorii din stânga Nistrului și 301 secții de votare deschise în afara țării, patru dintre acestea fiind dedicate votului prin corespondență, anunță Comisia Electorală Centrală (CEC) într-un comunicat. Cât privește...
Primarul Chișinăului și unul din liderii Blocului electoral Alternativa, Ion Ceban, și-a exprimat dreptul la vot. Acesta a venit la secția de votare alături de soția sa. Astăzi, 28 septembrie, în R. Moldova au loc alegeri parlamentare, considerate de unii experți drept „un moment de răscruce în istoria țării”. Cetățenii aleg cei 101 de deputați...
Cetățenii cu drept de vot, atât din țară, cât și cei de peste hotare, pot vota la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 în baza unuia dintre următoarele acte de identitate: Totodată, subdiviziunile teritoriale ale Agenției Servicii Publice vor activa conform unui program special: 07:00 – 21:00 și la solicitarea cetățenilor cu vârsta de peste 18 ani,...
Conform datelor Comisiei Electorale Centrale (CEC) până la ora 8:20, peste 75 de mii de cetățeni sau circa 2,74% și-au exercitat dreptul la vot. Distribuția pe sexe fiind practic egală. LIVE TEXT/ Alegeri parlamentare 2025 Astăzi, 28 septembrie, în R. Moldova au loc alegeri parlamentare, considerate de unii experți drept „un moment de răscruce în...
Agenția Servicii Publice (ASP) informează cetățenii R. Moldova cu drept de vot că duminică, 28 septembrie, în ziua desfășurării alegerilor parlamentare, toate centrele multifuncționale activează conform unui program special de muncă: între orele 07:00 și 21:00. „La solicitarea cetățenilor cu vârsta de peste 18 ani, care nu vor deține actele de identitate necesare pentru exercitarea...
În ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, în plină „zi a tăcerii”, consultantul politic rus Anton Usov care este coordonator al rețelei bisericești de Telegram și Tik-Tok din protopopiatele Episcopiei de Soroca și Drochia ale Mitropoliei Moldovei, subordonată Patriarhiei Ruse, a trimis preoților un mesaj video prin care îndeamnă enoriașii și fețele bisericești cum și...
Alegerile parlamentare din R. Moldova au început odată cu deschiderea secției de votare din diaspora la sediul Ambasadei R. Moldova în Japonia. Până la acest moment, procesul de votare este în desfășurare în cadrul secțiilor constituite în: Japonia, China, Azerbaidjan, Emiratele Arabe Unite, Statul Qatar, Israel, Federația Rusă, România, Turcia, Bulgaria, Grecia, Cipru, Ucraina, Belarus, Estonia,...
Alegerile parlamentare din R. Moldova au început odată cu deschiderea secției de votare la sediul Ambasadei R. Moldova în Japonia, iar primul votant, după intonarea imnului de stat, a fost Ana Teișanu, studentă la Universitatea din Tsukuba, Japonia. „Pentru mine, votul nu este doar un drept, ci o responsabilitate – viitorul Moldovei se scrie prin...
301 secții de votare vor funcționa peste hotarele R. Moldova în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Potrivit unui comunicat al Comisiei Electorale Centrale (CEC), cele mai multe secții vor fi deschise în Italia (75), fiind urmată de Germania (36), Franța (26), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (24) și România (23)....
Astăzi, 28 septembrie, în R. Moldova au loc alegeri parlamentare, considerate de unii experți drept „un moment de răscruce în istoria țării”. Cetățenii aleg cei 101 de deputați în Parlament. Pentru a accede în Legislativ, pragurile electorale sunt următoarele: minimum 5 % pentru partide, 7 % pentru blocuri electorale și 2 % pentru candidați independenți. În cadrul scrutinului,...
