(live) „Votul cinstit este puterea moldovenilor”: Dorin Recean a votat, alături de soție, pentru „pacea si suveranitatea” Republicii Moldova
UNIMEDIA, 28 septembrie 2025 11:20
Premierul Dorin Recean își exercită dreptul de vot.
• • •
Acum 10 minute
11:30
(video) „Votul cinstit este puterea moldovenilor": Dorin Recean a votat, alături de soție, și îndemnat cetățenii să se mobilizeze: Turul II nu va fi
Premierul Dorin Recean, candidat pe lista PAS la alegerile parlamentare a votat, alături de soție, și a îndemnat cetățenii să se mobilizeze, pentru că „turul II nu va fi”.„Om cu om, vot cu vot, protejăm pacea și suveranitatea Moldovei”, a spus prim-ministrul.
11:30
(live) Mark Tkaciuk, cu zâmbetul pe buze, alături de feciorul său, la alegeri: Am votat pentru ca Moldova să nu mai fie răscrucea tuturor necazurilor # UNIMEDIA
Copreședintele Blocului Alternativa, Mark Tkaciuk, și-a exercitat dreptul la vot alături de fiul său, în cadrul scrutinului parlamentar. „Am votat pentru ca Moldova să înceteze să mai fie răscrucea tuturor necazurilor, cum spunea Grigore Ureche”, a declarat politicianul.
Acum 30 minute
11:20
(live) „Votul cinstit este puterea moldovenilor": Dorin Recean a votat, alături de soție, pentru „pacea si suveranitatea" Republicii Moldova
Premierul Dorin Recean își exercită dreptul de vot.
11:20
(video) Blocaj pe podul Camenca: Alegători din stânga Nistrului nu sunt lăsați să treacă pentru că „a căzut sistemul” # UNIMEDIA
Situație tensionată la punctul de trecere dintre localitățile Camenca, regiunea transnistreană, și Senatovca, Republica Moldova. Alegătorii, care încearcă să traverseze podul, nu ar fi lăsați să treacă, motivul invocat fiind o defecțiune a sistemului.
11:10
Liderul PAS, Igor Grosu, a fost luat prin surprindere de întrebarea unui jurnalist, după ce și-a exercitat votul, astăzi, în cadrul scrutinului parlamentar. „- De ce e închis aeroportul? - Oamenii zboară încolo și încoace. Doar bandiții probabil nu pot zbura și asta e bine”.
11:10
Premierul Dorin Recean își exercită dreptul de vot.
11:10
(live) Copreședintele Blocului Alternativa, Mark Tkaciuk, cu zâmbetul pe buze, alături de feciorul său, la secția de votare
Copreședintele Blocului Alternativa, Mark Tkaciuk, își exercită dreptul la vot, în aceste clipe, alături de fiul său. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
Acum o oră
10:50
10:50
„NU". Vlad Filat a votat: Astăzi, când mai avem măcar iluzia unei opțiuni între „da" și „nu", eu aleg a doua variantă
Vlad Filat a ales opțiunea „nu”. Liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova, formațiune care nu a fost admisă la alegerile parlamentare din Republica Moldova și-a exercitat dreptul la vot.
10:40
(video) Liderul PAS, Igor Grosu, a votat pentru o Moldovă europeană: „Domnule președinte, mai încetișor, vă rog"
Liderul PAS, Igor Grosu, și-a exercitat dreptul la vot, însoțit de soție. Politicianul a purtat un costum negru, cămașă albă și cravată albastră. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
10:40
(video) Ion Chicu, cu mâna pe inimă, la urne: „Am votat să avem țară, una cu care să ne mândrim"
Copreședintele Blocului Alternativa, Ion Chicu, s-a prezentat astăzi la secția de votare pentru a-și exercita dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
10:40
(video) Liderul Mișcării Respect Moldova, Marian Lupu: Am votat pentru viitorul prosper al RM, pentru o țară demnă
Președintele Mișcării Respect Moldova, Marian Lupu, a votat astăzi dimineață, în cadrul alegerilor parlamentare, „pentru o Moldovă respectată, prosperă și demnă”.
10:40
Acum 2 ore
10:30
(video) Renato Usatîi a făcut cruce pe buletinul de vot: „Totul ce era trist în Moldova să rămână în istorie"
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, și-a exercitat astăzi dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. În momentul în care a marcat buletinul de vot, Usatîi a făcut semnul crucii și a declarat: „Am votat ca tot ce era trist în Republica Moldova să rămână în istorie.”
10:30
(live) Ion Chicu a ajuns la secția de vot: Copreședintele Blocului Alternativa își exprimă vocea în alegerile parlamentare
Copreședintele Blocului Alternativa, Ion Chicu, s-a prezentat astăzi la secția de votare pentru a-și exercita dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
10:20
(live) Agitație, PR negru și votare în grup: Observatorii Promo-LEX au înregistrat zeci de nereguli la secțiile din țară și în diaspora, până la ora 09:40
Observatorii Promo-LEX anunță că au documentat, până la ora 09:40, mai multe incidente în cadrul scrutinului parlamentar din 28 septembrie 2025, inclusiv publicitate electorală în apropierea secțiilor de votare, prezența nejustificată a unor persoane neautorizate, încălcarea secretului votului și tentative de filmare a procesului electoral, atât în țară, cât și în diaspora.
10:10
(live) Renato Usatîi, la secția de votare: Liderul Partidului Nostru își exprimă dreptul la vot
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, își exercită astăzi, 28 septembrie 2025, dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare.
10:10
Liderul PAS, Igor Grosu, și-a exercitat dreptul la vot. Urmăriți live, pe UNIMEDIA:
10:00
(video) Alexandr Stoianoglo, cu soția și fiicele la secția de votare: Rezultatele alegerilor trebuie să corespundă voinței poporului RM
Copreședintele Blocului Alternativa, Alexandr Stoianoglo, și-a exercitat dreptul la vot. Fostul Procuror General a fost însoțit la secția de votare de soția sa și cele două fiice.
10:00
(live) Încălcări la vot până la ora 09:40: Observatorii Promo-LEX semnalează publicitate electorală, vot în grup și filmări ilegale în secțiile din țară și din diaspora
Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor susține o conferință de presă, în care prezintă primele constatări privind deschiderea secțiilor de votare din țară și de peste hotare.
10:00
(video) Maia Sandu, în fața secției de vot: Rusia vrea să preia puterea în RM ca să o folosească contra Ucrainei, dar și a UE. Ar putea să lanseze de aici drone, cum o face din Belarus
Președinta Maia Sandu a declarat, după ce și-a exercitat dreptul la vot, că Federația Rusă urmărește preluarea controlului asupra Republicii Moldova pentru a o transforma într-un instrument împotriva Ucrainei și a Uniunii Europene, în contextul războiului din regiune.
09:50
(live) Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor susține o conferință privind deschiderea secțiilor de votare
Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor susține o conferință de presă, în care prezintă primele constatări privind deschiderea secțiilor de votare din țară și de peste hotare.
09:50
09:40
(live/update) START VOT! Moldovenii aleg astăzi Parlamentul Republicii Moldova: Liderii politici votează, unul după altul
Cetățenii Republicii Moldova își aleg astăzi deputații în forul legislativ. Secțiile de votare din toată țara s-au deschis, iar UNIMEDIA va transmite live toate evenimentele zilei și întreg procesul de vot. Fiți alături de echipa noastră pentru a afla primii cele mai importante știri!09:27Candidata independentă Olesea Stamate, îmbrăcată la patru ace, și-a exercitat dreptul la vot la o oră matinală: „Vă îndemn pe toți, care vor o Moldovă europeană și demnă, să mergeți la vot. Singurul vot irosit e cel nevalorificat”.09:11 Candidatul independent Andrei Năstase a mers alături de soție și fiică la secția de vot: „Putem face astăzi istorie”09:04Vasile Tarlev, unul dintre liderii Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, și-a exercitat astăzi, 28 septembrie 2025, dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare.
09:40
(live) Alexandr Stoianoglo, copreședintele Blocului Alternativa, cu soția și fiicele la secția de votare
Copreședintele Blocului Alternativa, Alexandr Stoianoglo, își exercită dreptul la vot, în aceste clipe. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
09:40
La 4.000 km de Moldova, dar cu inima acasă: O studentă moldoveancă, stabilită în Marea Britanie, a votat la Astana
Dana, o studentă originară din Republica Moldova și stabilită în Marea Britanie, aflată într-o călătorie prin Asia Centrală, a avut astăzi ocazia să își exercite dreptul la vot la Astana, anunță reprezentanții Ambasadei Republicii Moldova în Republica Kazahstan.
Acum 4 ore
09:30
09:30
(video) Olesea Stamate a votat pentru o Moldovă în care oamenii sunt pe primul loc - „o țară europeană și demnă"
Candidata independentă Olesea Stamate, îmbrăcată la patru ace, și-a exercitat dreptul la vot la o oră matinală. „Vă îndemn pe toți, care vor o Moldovă europeană și demnă, să mergeți la vot. Singurul vot irosit e cel nevalorificat”, a menționat ea.
09:20
(live/update) START VOT! Moldovenii aleg astăzi Parlamentul Republicii Moldova: Președinta Maia Sandu a votat
Cetățenii Republicii Moldova își aleg astăzi deputații în forul legislativ. Secțiile de votare din toată țara s-au deschis, iar UNIMEDIA va transmite live toate evenimentele zilei și întreg procesul de vot. Fiți alături de echipa noastră pentru a afla primii cele mai importante știri!09:11 Candidatul independent Andrei Năstase a mers alături de soție și fiică la secția de vot: „Putem face astăzi istorie”09:04 Vasile Tarlev, unul dintre liderii Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, și-a exercitat astăzi, 28 septembrie 2025, dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare.
09:20
(video) Maia Sandu și-a exercitat dreptul la vot: „Moldova, casa noastră, este în primejdie. Mâine s-ar putea să fie târziu"
Președinta Maia Sandu și-a exercitat dreptul la vot și a îndeamnat cetățenii să iasă la urne.
09:20
(video) Vasile Tarlev, la urne. Copreședintele Blocului Patriotic și-a exercitat dreptul de vot: „Cu Doamne ajută! Să fie într-un ceas bun"
Vasile Tarlev, unul dintre liderii Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, și-a exercitat astăzi, 28 septembrie 2025, dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare.
09:20
(video) Andrei Năstase, alături de soția și mezina familiei, la vot: Am ales o Moldovă europeană demnă, cu capul sus, nu în genunchi
Candidatul independent Andrei Năstase a mers alături de soție și fiică la secția de vot. „Putem face astăzi istorie prin prezența noastră masivă, ca Republica Moldova să ajungă la locul ei natural, lăsat de Dumnezeu, în familia europeană, cu demnitate, cu capul sus”, a declarat Năstase.
09:10
(video) Ion Ceban, alături de soție, la urna de vot: „Am votat împotriva fricii. Pentru viitorul copiilor noștri"
Primarul Ion Ceban, candidat pe lista Blocului „Alternativa”, și-a exercitat dreptul de vot, alături de soție. „Am votat pentru dezvoltarea Moldovei, pentru viitorul copiilor”, a spus edilul.
09:10
09:10
(live) Vasile Tarlev, la urne: Unul dintre liderii Blocului Patriotic își exercită dreptul de vot
Vasile Tarlev, unul dintre liderii Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, își exercită astăzi, 28 septembrie 2025, dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare.
09:00
(video) Atac masiv cu drone și rachete la Kiev și Zaporojie: Sirenele de alarmă au sunat în toată Ucraina. Polonia și-a închis o parte din spațiul aerian și a ridicat avioane
Kievul a devenit, în primele ore ale zilei de duminică, ținta unui atac intens cu drone și rachete, care, potrivit observatorilor independenți, a fost unul dintre cele mai mari asupra capitalei Ucrainei și a regiunii înconjurătoare de la începutul războiului, transmite Reuters. Atacuri masive au fost lansate și la Zaporojie, scrie hotnews.ro.
09:00
Președinta Maia Sandu își exercită dreptul de vot.
08:50
(live) Ion Ceban, alături de soție, la urna de vot: „Am votat împotriva fricii. Pentru viitorul copiilor noștri"
Primarul Ion Ceban, candidat pe lista Blocului „Alternativa”, și-a exercitat dreptul de vot, alături de soție. „Am votat pentru dezvoltarea Moldovei, pentru viitorul copiilor”, a spus edilul.
08:40
(video) Partidul „Moldova Mare", încă în luptă electorală: Formațiunea, exclusă de CEC, rămâne pe buletinul de vot până la decizia instanței
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, rămâne în cursa electorală pentru alegerile parlamentare, până la pronunțarea unei hotărâri din partea instanței de judecată.
08:40
Primarul Ion Ceban, candidat pe lista Blocului „Alternativa”, și-a exercitat dreptul de vot, alături de soție
08:30
Comisia Electorală Centrală susține primul briefing de presă, în legătură cu desfășurarea scrutinului parlamentar de astăzi.
08:30
08:30
(video) Partidul „Moldova Mare", încă în luptă electorală: Formațiunea rămâne pe buletinul de vot până la decizia instanței
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, rămâne în cursa electorală pentru alegerile parlamentare, până la pronunțarea unei hotărâri din partea instanței de judecată.
08:20
Vrei să votezi, dar nu ai acte? ASP activează astăzi conform unui program special și eliberează gratuit buletine provizorii
Agenția Servicii Publice informează cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot că astăzi, 28 septembrie 2025, în ziua desfășurării alegerilor parlamentare, toate centrele multifuncționale activează conform unui program special de muncă: între orele 07:00 și 21:00.
08:10
Comisia Electorală Centrală susține primul briefing de presă, în legătură cu desfășurarea scrutinului parlamentar de astăzi.
08:00
07:50
(live/update) START VOT! Moldovenii aleg astăzi Parlamentul Republicii Moldova: Secțiile s-au deschis în toată țara
Cetățenii Republicii Moldova își aleg astăzi deputații în forul legislativ. Secțiile de votare din toată țara s-au deschis, iar UNIMEDIA va transmite live toate evenimentele zilei și întreg procesul de vot. Fiți alături de echipa noastră pentru a afla primii cele mai importante știri!07:30Alegerile parlamentare din Republica Moldova au început cu prezență activă la cele două secții de votare deschise în Federația Rusă.07:15Diaspora moldovenească a deschis procesul electoral pentru alegerile parlamentare din 2025, primul vot fiind exprimat în Japonia de către Ana Teișanu, studentă la Universitatea din Tsukuba.
07:50
(video) „Nu vor ajunge buletine": Cozi dis-de-dimineață la cele două secții de votare din Federația Rusă
Alegerile parlamentare din Republica Moldova au început cu prezență activă la cele două secții de votare deschise în Federația Rusă.
Acum 6 ore
07:20
Astăzi, vremea în Moldova va fi caracterizată de cer predominant noros, cu temperaturi oscilante și o probabilitate foarte scăzută de precipitații, conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat.
07:20
Diaspora moldovenească a deschis procesul electoral pentru alegerile parlamentare din 2025, primul vot fiind exprimat în Japonia de către Ana Teișanu, studentă la Universitatea din Tsukuba.
