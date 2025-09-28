(video) Blocaj pe podul Camenca: Alegători din stânga Nistrului nu sunt lăsați să treacă pentru că „a căzut sistemul”

09:40

Cetățenii Republicii Moldova își aleg astăzi deputații în forul legislativ. Secțiile de votare din toată țara s-au deschis, iar UNIMEDIA va transmite live toate evenimentele zilei și întreg procesul de vot. Fiți alături de echipa noastră pentru a afla primii cele mai importante știri!09:27Candidata independentă Olesea Stamate, îmbrăcată la patru ace, și-a exercitat dreptul la vot la o oră matinală: „Vă îndemn pe toți, care vor o Moldovă europeană și demnă, să mergeți la vot. Singurul vot irosit e cel nevalorificat”.09:11 Candidatul independent Andrei Năstase a mers alături de soție și fiică la secția de vot: „Putem face astăzi istorie”09:04Vasile Tarlev, unul dintre liderii Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, și-a exercitat astăzi, 28 septembrie 2025, dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare.