LIVE. PREZENȚA LA VOT LA ALEGERILE PARLAMENTARE 2025. Până la această oră au votat mai puțini moldoveni decât acum patru ani - FOTO

ProTV.md, 28 septembrie 2025 11:10

LIVE. PREZENȚA LA VOT LA ALEGERILE PARLAMENTARE 2025. Până la această oră au votat mai puțini moldoveni decât acum patru ani - FOTO

Acum 10 minute
11:30
S-au format cozi pe podul dintre Râbnița și Rezina: Cetățenii din regiunea transnistreană vin să voteze la secțiile de pe malul drept al Nistrului - FOTO/VIDEO ProTV.md
S-au format cozi pe podul dintre Râbnița și Rezina: Cetățenii din regiunea transnistreană vin să voteze la secțiile de pe malul drept al Nistrului - FOTO/VIDEO
Acum 30 minute
11:10
LIVE. PREZENȚA LA VOT LA ALEGERILE PARLAMENTARE 2025. Până la această oră au votat mai puțini moldoveni decât acum patru ani - FOTO
11:10
Prim-ministrul țării, Dorin Recean, a votat: „Puterea stă în votul nostru onest și cinstit" - VIDEO ProTV.md
Prim-ministrul țării, Dorin Recean, a votat: „Puterea stă în votul nostru onest și cinstit" - VIDEO
11:10
Însoțit de fiul său, Mark Tkaciuk, și-a exercitat dreptul la vot - VIDEO ProTV.md
Însoțit de fiul său, Mark Tkaciuk, și-a exercitat dreptul la vot - VIDEO
Acum o oră
11:00
Ediție specială. Știrile PRO TV de la 11:00 cu Iuliana Maranciuc - 28.09.2025 ProTV.md
Ediție specială. Știrile PRO TV de la 11:00 cu Iuliana Maranciuc - 28.09.2025
10:50
Cu prosoape tradiționale, colaci și compoziții florale. Cum au fost întâmpinați moldovenii la secțiile de votare din Irlanda - GALERIE FOTO ProTV.md
Cu prosoape tradiționale, colaci și compoziții florale. Cum au fost întâmpinați moldovenii la secțiile de votare din Irlanda - GALERIE FOTO
10:50
Andrei Năstase și-a exercitat dreptul la vot împreună cu soția și fiica sa - VIDEO ProTV.md
Andrei Năstase și-a exercitat dreptul la vot împreună cu soția și fiica sa - VIDEO
10:40
Alegeri Parlamentare 2025: Promo-LEX prezintă primele încălcări stabilite la secțiile de votar. Două cazuri de transportare organizată a alegătorilor, la Căușeni - VIDEO ProTV.md
Alegeri Parlamentare 2025: Promo-LEX prezintă primele încălcări stabilite la secțiile de votar. Două cazuri de transportare organizată a alegătorilor, la Căușeni - VIDEO
Acum 2 ore
10:30
După ce unor observatori nu li s-ar fi permis accesul în secții de votare, CEC vine cu precizări ProTV.md
După ce unor observatori nu li s-ar fi permis accesul în secții de votare, CEC vine cu precizări
10:30
Ion Chicu și-a exercitat dreptul la vot. Acesta a venit la secția de votare împreună cu soția sa - VIDEO ProTV.md
Ion Chicu și-a exercitat dreptul la vot. Acesta a venit la secția de votare împreună cu soția sa - VIDEO
10:20
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatâi a votat: Și-a făcut semnul crucii înainte de a pune buletinul în urnă - VIDEO ProTV.md
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatâi a votat: Și-a făcut semnul crucii înainte de a pune buletinul în urnă - VIDEO
10:20
S-au format cozi la secțiile de votare din Moscova: Mai multe persoane ar fi fost aduse organizat - VIDEO ProTV.md
S-au format cozi la secțiile de votare din Moscova: Mai multe persoane ar fi fost aduse organizat - VIDEO
10:20
„Am votat pentru o țară liberă și europeană”. Candidatul independent, Olesea Stamate, și-a exercitat dreptul la vot - VIDEO ProTV.md
„Am votat pentru o țară liberă și europeană”. Candidatul independent, Olesea Stamate, și-a exercitat dreptul la vot - VIDEO
10:10
LIVE. PREZENȚA LA VOT LA ALEGERILE PARLAMENTARE 2025. Până la această oră au votată mai puțini moldoveni decât acum patru ani - FOTO
10:10
Alături de soție, președintele partidului „Viitorul Moldovei”, Vasile Tarlev, și-a exercitat dreptul la vot - VIDEO ProTV.md
Alături de soție, președintele partidului „Viitorul Moldovei”, Vasile Tarlev, și-a exercitat dreptul la vot - VIDEO
10:10
Alegeri Parlamentare 2025: Promo-LEX prezintă primele încălcări stabilite la secțiile de votar. 73 de incidente, înregistrate - VIDEO ProTV.md
Alegeri Parlamentare 2025: Promo-LEX prezintă primele încălcări stabilite la secțiile de votar. 73 de incidente, înregistrate - VIDEO
10:00
Alegeri Parlamentare 2025: Promo-LEX prezintă primele încălcări stabilite la secțiile de votare - VIDEO ProTV.md
Alegeri Parlamentare 2025: Promo-LEX prezintă primele încălcări stabilite la secțiile de votare - VIDEO
10:00
LIVE. Președintele Partidului Nostru, Renato Usatâi, își exercită dreptul la vot - VIDEO ProTV.md
LIVE. Președintele Partidului Nostru, Renato Usatâi, își exercită dreptul la vot - VIDEO
10:00
„Nu sunt alegeri simple, sunt alegeri care vor marca viața noastră." Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a votat - VIDEO ProTV.md
„Nu sunt alegeri simple, sunt alegeri care vor marca viața noastră." Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a votat - VIDEO
10:00
Ediție specială. Știrile PRO TV de la 10:00 cu Iuliana Maranciuc - 28.09.2025 ProTV.md
Ediție specială. Știrile PRO TV de la 10:00 cu Iuliana Maranciuc - 28.09.2025
09:50
Ion Ceban și-a exercitat dreptul la vot. Acesta a venit la secția de votare împreună cu soția - VIDEO ProTV.md
Ion Ceban și-a exercitat dreptul la vot. Acesta a venit la secția de votare împreună cu soția - VIDEO
09:50
Împreună cu soția și fiicele sale, Alexandr Stoianoglo, și-a exercitat dreptul la vot - VIDEO ProTV.md
Împreună cu soția și fiicele sale, Alexandr Stoianoglo, și-a exercitat dreptul la vot - VIDEO
09:40
Împreună cu soția și fiicele sale, copreședintele Blocului Alternativa, Alexandr Stoianoglo, și-a exercitat dreptul la vot - VIDEO ProTV.md
Împreună cu soția și fiicele sale, copreședintele Blocului Alternativa, Alexandr Stoianoglo, și-a exercitat dreptul la vot - VIDEO
09:40
LIVE. Alegeri Parlamentare 2025: Promo-LEX susține o conferință de presă după deschiderea secțiilor de votare ProTV.md
LIVE. Alegeri Parlamentare 2025: Promo-LEX susține o conferință de presă după deschiderea secțiilor de votare
Acum 4 ore
09:30
Moldovenii din toată lumea votează! Imagini de la ambasadele Moldovei în Franța, Spania, China - FOTO ProTV.md
Moldovenii din toată lumea votează! Imagini de la ambasadele Moldovei în Franța, Spania, China - FOTO
09:20
Copreședintele Blocului Alternativa, Ion Ceban, și-a exercitat dreptul la vot - VIDEO ProTV.md
Copreședintele Blocului Alternativa, Ion Ceban, și-a exercitat dreptul la vot - VIDEO
09:20
Președintele țării, Maia Sandu, și-a exprimat opțiunea de vot: „Casa noastră este în primejdie și are nevoie de votul fiecăruia dintre voi" - VIDEO ProTV.md
Președintele țării, Maia Sandu, și-a exprimat opțiunea de vot: „Casa noastră este în primejdie și are nevoie de votul fiecăruia dintre voi" - VIDEO
09:20
Președintele partidului „Viitorul Moldovei”, Vasile Tarlev, și-a exercitat dreptul la vot - VIDEO ProTV.md
Președintele partidului „Viitorul Moldovei”, Vasile Tarlev, și-a exercitat dreptul la vot - VIDEO
09:20
O moldoveancă stabilită în China a parcurs aproape 1400 de kilometri pentru a vota - FOTO ProTV.md
O moldoveancă stabilită în China a parcurs aproape 1400 de kilometri pentru a vota - FOTO
09:10
LIVE. Președintele țării, Maia Sandu, și-a exprimat opțiunea de vot: „Casa noastră este în primejdie și are nevoie de votul fiecăruia dintre voi"
09:10
LIVE. Președintele partidului „Viitorul Moldovei”, Vasile Tarlev, își exercită dreptul la vot ProTV.md
LIVE. Președintele partidului „Viitorul Moldovei”, Vasile Tarlev, își exercită dreptul la vot
09:00
Copreședintele Blocului Alternativa, Ion Ceban, își exercită dreptul la vot - VIDEO ProTV.md
Copreședintele Blocului Alternativa, Ion Ceban, își exercită dreptul la vot - VIDEO
09:00
LIVE. Președintele țării, Maia Sandu, își exercită dreptul la vot ProTV.md
LIVE. Președintele țării, Maia Sandu, își exercită dreptul la vot
09:00
Care este situația în Zona de Securitate? Biroul Politici de Reintegrare vine cu detalii ProTV.md
Care este situația în Zona de Securitate? Biroul Politici de Reintegrare vine cu detalii
09:00
Ediție specială. Știrile PRO TV de la 09:00 cu Iuliana Maranciuc - 28.09.2025 ProTV.md
Ediție specială. Știrile PRO TV de la 09:00 cu Iuliana Maranciuc - 28.09.2025
08:50
LIVE. PREZENȚA LA VOT LA ALEGERILE PARLAMENTARE 2025. Câți moldoveni au votat până la această oră - FOTO
08:40
LIVE. Copreședintele Blocului Alternativa, Ion Ceban, își exercită dreptul la vot ProTV.md
LIVE. Copreședintele Blocului Alternativa, Ion Ceban, își exercită dreptul la vot
08:30
LIVE TEXT. PREZENȚA LA VOT LA ALEGERILE PARLAMENTARE 2025. Câți moldoveni au votat până la această oră - FOTO
08:30
LIVE TEXT. PREZENȚA LA VOT LA ALEGERILE PARLAMENTARE 2025. Câți moldoveni au votat în diasporă
08:20
Alegeri parlamentare 2025. Briefingul Comisiei Electorale Centrale - ora 08.00 - VIDEO ProTV.md
Alegeri parlamentare 2025. Briefingul Comisiei Electorale Centrale - ora 08.00 - VIDEO
08:20
Centrele multifuncționale activează în regim special: Cetățenii pot solicita gratuit cărți de identitate provizorii ProTV.md
Centrele multifuncționale activează în regim special: Cetățenii pot solicita gratuit cărți de identitate provizorii
08:10
LIVE. Alegeri parlamentare 2025. Briefingul Comisiei Electorale Centrale - ora 08.00 ProTV.md
LIVE. Alegeri parlamentare 2025. Briefingul Comisiei Electorale Centrale - ora 08.00
08:00
Ediție specială. Știrile PRO TV de la 08:00 cu Iuliana Maranciuc - 28.09.2025 ProTV.md
Ediție specială. Știrile PRO TV de la 08:00 cu Iuliana Maranciuc - 28.09.2025
Acum 6 ore
07:20
Nicolae Botgros - printre primii moldoveni din țară care au votat - FOTO ProTV.md
Nicolae Botgros - printre primii moldoveni din țară care au votat - FOTO
07:10
Cine sunt primii moldoveni care au votat astăzi, la alegerile parlamentare - FOTO ProTV.md
Cine sunt primii moldoveni care au votat astăzi, la alegerile parlamentare - FOTO
07:00
Alegerile vor fi în direct, la Pro TV. Reporterii noștri vor fi în teren, iar, din oră în oră, vor veni cu informații despre cum decurge scrutinul parlamentar ProTV.md
Alegerile vor fi în direct, la Pro TV. Reporterii noștri vor fi în teren, iar, din oră în oră, vor veni cu informații despre cum decurge scrutinul parlamentar
07:00
START VOT! Toate secțiile de votare din țară au fost deschise. Circa 2,8 milioane de alegători sunt așteptați la urne ProTV.md
START VOT! Toate secțiile de votare din țară au fost deschise. Circa 2,8 milioane de alegători sunt așteptați la urne
06:30
Alegeri parlamentare 2025: Republica Moldova își alege deputații în Parlament pentru următorii patru ani ProTV.md
Alegeri parlamentare 2025: Republica Moldova își alege deputații în Parlament pentru următorii patru ani
Acum 12 ore
02:30
Reacția Victoriei Furtună, după ce partidul său a fost exclus din cursa electorală - VIDEO ProTV.md
Reacția Victoriei Furtună, după ce partidul său a fost exclus din cursa electorală - VIDEO
Acum 24 ore
21:40
Drone observate în nordul Germaniei, aproape de granița cu Danemarca. Autoritățile investighează posibile acte de spionaj - VIDEO ProTV.md
Drone observate în nordul Germaniei, aproape de granița cu Danemarca. Autoritățile investighează posibile acte de spionaj - VIDEO
