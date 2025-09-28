VIDEO | Liderul PAS, Igor Grosu, a mers la alegeri: Am votat pentru stabilitate și dezvoltare
Ziua, 28 septembrie 2025 11:10
Președintele PAS, Igor Grosu, a mers și el la votare. Politicianul, însoțit de soția sa, a votat în Capitală. Șeful legislativului a declarat că are azi un sentiment de responsabilitate și a menționat că scrutinul de azi marchează viitorul țării pentru următorii patru ani.
• • •
Acum 30 minute
11:10
VIDEO | Liderul PAS, Igor Grosu, a mers la alegeri: Am votat pentru stabilitate și dezvoltare

Acum o oră
11:00
VIDEO | Renato Usatîi și-a exercitat dreptul la vot: „Pentru noi este important ca să păstrăm stabilitatea și să unim societatea” # Ziua
Și liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, și-a exercitat dreptul la vot. Acesta a venit la secția de votare de la ASEM, însoțit de membrii sale din Chișinău. Întrebat de jurnaliști ce așteptări are de la aceste alegeri el a răspuns că își dorește ca Republica Moldova să lase în urmă tot ce a fost rău […]
10:50
Zelenski denunță atacul Rusiei cu 500 de drone și peste 40 de rachete asupra Ucrainei: „Atacuri brutale și teroare deliberată” # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a denunțat cu fermitate atacul masiv declanșat în noaptea precedentă împotriva țării sale și a solicitat o reacție hotărâtă din partea comunității internaționale pentru a slăbi resursele financiare și militare ale Rusiei. „Atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei a durat mai bine de 12 ore. A fost un val de lovituri […]
Acum 2 ore
10:20
Prezența la vot la ora 10.00, după trei ore de la deschiderea secțiilor, a fost de 8,7%, ceea ce înseamnă că la urne au ajuns deja 245 de mii de cetățeni moldoveni. În secțiile de votare din străinătate s-au prezentat peste 20 de mii de votanți. Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, cei mai activi votanți […]
10:20
Doi oameni și-au pierdut viața în flăcări, la sfârșitul acestei săptămâni, după ce locuințele le-au luat foc # Ziua
O femeie de 77 de ani și un bărbat de 52 de ani și-au pierdut viețile în două incendii devastatoare care au izbucnit în locuințele lor. Primul caz a avut loc în orașul Vadul lui Vodă, municipiul Chișinău, iar celălalt în satul Ciutulești, raionul Florești. Potrivit PulsMedia, vineri, 26 septembrie, în jurul orei 9:00 dimineața, […]
10:00
VIDEO | Bombardamente rusești devastatoare la Kiev. Cel puțin patru morți și zeci de clădiri avariate # Ziua
Un nou atac aerian rusesc a lovit capitala Ucrainei în dimineața zilei de 27 septembrie, provocând cel puțin patru decese, zeci de răniți și distrugeri semnificative. Atacul a început în jurul orei 6:00, ora locală, și a fost descris de observatori independenți ca unul dintre cele mai intense asupra Kievului de la începutul invaziei ruse […]
09:40
VIDEO | Maia Sandu și-a exercitat dreptul la vot: Este ziua în care trebuie să ne protejăm țara # Ziua
Șefa statului, Maia Sandu, și-a exercitat dreptul la vot. Președintele R. Moldova i-a îndemnat pe cetățenii moldoveni să aleagă valorile europene și un parlament independent, care să nu fie controlat de interese străine.
Acum 4 ore
09:20
VIDEO | Ion Ceban, declarații la ieșirea din secția de votare: „Am votat împotriva fricii, a dezinformării și a împărţirii oamenilor” # Ziua
Primarul degrevat al municipiului Chișinău, Ion Ceban, candidat din partea Blocului „Alternativa" a votat, în această dimineață, împreună cu soția sa, la una dintre secțiile de votare din Chișinău. Ceban a spus că a votat „împotriva fricii, a dezinformării și a împărţirii oamenilor".
09:20
Candidații independenți Olesea Stamate și Andrei Năstase au mers la vot. Pretendenții cheamă alegătorii să iasă masiv la alegeri # Ziua
Printre cei mai matinali candidați care și-au exercitat dreptul la vot au fost și pretendenții independenți la funcția de deputat, Andrei Năstase și Olesea Stamate. Fosta șefă a Comisiei juridice a Parlamentului a declarat la ieșirea din secție că a votat pentru o Moldovă europeană și demnă. „Cred că un vot independent e votul care arată […]
08:40
Confuzie în buletinul de vot! „Moldova Mare” se regăsește în buletine, până la pronunțarea deciziei instanței de judecată # Ziua
Președintele Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman, a anunțat, în această dimineață, că partidul „Moldova Mare", condus de Victoria Furtună, exclus vineri de CEC, rămâne totuși în cursa electorală, până la pronunțarea deciziei instanței de judecată. Astfel, partidul suspectat de finanțare ilegală, se regăsește în buletine. Oficial, în cursă sunt 23 de concurenți electorali. Amintim că partidul […]
08:20
Toate centrele multifuncționale ale Agenției Servicii Publice (ASP) vor avea program special în ziua alegerilor parlamentare. Centrele vor fi deschise între 07:00 și 21:00. Potrivit ASP, la solicitarea cetățenilor care nu dețin actele necesare pentru exercitarea acestui drept, vor fi eliberate gratuit cărți de identitate provizorii. Totodată, vor fi înmânate actele de identitate deja tipărite. […]
07:50
Pentru alegerile parlamentare de azi, în secțiile de votare din Republica Moldova și din străinătate au fost distribuite peste 3.636.000 de buletine de vot. În cele peste 1970 de birouri din țară au ajuns peste 2.772.000, dintre care 76% vor fi în limba română, iar 24% în limba rusă. Pentru cele 12 secții de votare […]
Acum 6 ore
07:30
Pentru scrutinul parlamentar au fost deschise peste 2270 de secții de votare. Aproape 30% sunt în Chișinău și în străinătate # Ziua
Moldovenii sunt așteptați azi să voteze în 2274 de secții de votare, cu 53 mai multe decât la prezidențialele din toamna 2024. Pe teritoriul Republicii Moldova au fost deschise 1973 de birouri, dintre care cele mai multe, 313, sunt în municipiul Chișinău, urmat de raioanele Orhei și Soroca. Pentru cetățenii moldoveni cu reședința în regiunea […]
07:10
Cetățenii R. Moldova sunt așteptați duminică la urne pentru a decide cine îi va reprezenta, în următorii patru ani, în Parlament. Secțiile de votare s-au deschis la ora 07:00, iar votarea va fi posibilă până la ora 21:00. La alegerile din acest an participă 14 partide, trei blocuri și patru candidați independenți. În total, în listele […]
Acum 24 ore
17:20
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat că Rusia trebuie să fie conștientă de consecințele acțiunilor sale, subliniind că orice amenințare cu un blackout asupra Kievului ar putea duce la un scenariu similar în capitala rusă. „Rusia trebuie să înțeleagă clar că țările civilizate se deosebesc de cele sălbatice prin faptul că nu încep primele conflicte […]
15:50
FBI a concediat mai mulți agenți care au fost fotografiați în timpul protestelor Black Lives Matter din 2020, în timp ce stăteau în genunchi. Informația a fost relatată de Reuters, citând surse apropiate instituției. Numărul exact al celor demiși nu este clar, însă sursele agenției susțin că între 15 și 22 de agenți au fost […]
15:20
Primăria Bălți acuză regia „Apă-Canal” din municipiu de „diversiune”, după ce cel mai mare cartier rezidențial din oraș a rămas fără apă # Ziua
Primăria Bălți acuză administratorii întreprinderii „Apă-Canal Bălți" de sabotaj, după ce cel mai mare cartier rezidențial din oraș a rămas, timp de două zile, fără apă potabilă. Potrivit unui comunicat al Primăriei, administratorii întreprinderii, care, în prezent, se află în insolvență, „au demonstrat „lipsa de competență și nepăsare". „În următoarele ore, alimentarea cu apă în Bălți […]
14:50
The Guardian: Un scenariu similar cu Fukushima este posibil la Zaporojie. Centrala nucleară, fără alimentare externă de trei zile # Ziua
Alimentarea externă a centralei nucleare de la Zaporojie, aflată sub ocupație rusă, este întreruptă de mai bine de trei zile, ceea ce a generat îngrijorări serioase privind siguranța celei mai mari centrale nucleare din Europa. Este cea mai lungă perioadă fără curent extern de la începutul războiului, iar funcționarea sistemelor de răcire depinde în prezent […]
13:50
Tânăra dată dispărută acum două zile de poliția din Cahul a fost găsită fără suflare într-o pădure de lângă oraș # Ziua
Tânăra de 20 de ani, dată dispărută în 25 septembrie, a fost găsită fără moartă într-o pădure din municipiul Cahul, anunță Inspectoratul General al Poliției. „Preliminar, în urma examinării efectuate de către medicul legist, pe corpul victimei au fost constatate doar leziuni caracteristice strangulării. Totodată, asupra acesteia a fost găsită geanta cu lucrurile personale. Cazul […]
13:30
Primăria Chișinăului anunță curse speciale de autobuz între 28 septembrie și 5 octombrie până la Chișinău Arena, care va găzdui Campionatul European de Futsal „UEFA U19 EURO 2025". Parcul Urban de Autobuze va asigura transport de la Circ până la Arena Chișinău și înapoi. Traseul tur va începe de la intersecția bd. Grigore Vieru și […]
12:50
VIDEO | Netanyahu la ONU, printre huiduieli și proteste: Crearea unui stat palestinian ar fi o „sinucidere națională” pentru Israel # Ziua
Prim-ministrul israelian şi-a făcut vineri intrarea în sala Adunării Generale a ONU sub huiduielile unei părţi din public, iar mai multe delegaţii au părăsit sala, lăsând o mare parte din ea goală, relatează Le Figaro şi CNN. Zeci de diplomaţi şi-au părăsit locurile la sosirea lui Benjamin Netanyahu la tribună, în timp ce alţii au […]
12:20
Desfășurare de forțe fără precedent, de ziua alegerilor. IGP va mobiliza „toate efectivele disponibile pentru securitatea procesului electoral” # Ziua
Inspectoratul General al Poliției (IGP) va mobiliza duminică, 28 septembrie, în ziua alegerilor parlamentare, toate efectivele disponibile pentru a garanta securitatea procesului electoral și protejarea cetățenilor. Declarația a fost făcut de șeful instituției, Viorel Cernăuțeanu. Duminică, toți angajații poliției vor fi echipați cu stații de comunicații și vor avea sarcini precise, inclusiv la secțiile […]
11:40
Poliția și Ministerul Sănătății din România investighează cazul celor șase copii decedați la Spitalul „Sf. Maria” din Iași # Ziua
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat în cazul celor şase copii care au murit la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria", după ce au fost infectaţi cu bacteria Serratia marcescens. În lipsa unor sesizări oficiale, ancheta a fost deschisă din oficiu, iar cercetările se desfăşoară sub coordonarea unităţii de parchet competente. „Ca urmare a […]
Ieri
11:00
Mitropolitul Petru al Basarabiei, apel înainte de alegeri: Votați cu frică de Dumnezeu, cu respect față de aproapele și cu dragoste de neam # Ziua
Înaltpreasfințitul Mitropolit Petru al Basarabiei a adresat un apel cetățenilor R. Moldova în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 pe care i-a îndemnat să-și exercite dreptul și datoria civică cu frică de Dumnezeu, cu respect față de aproapele și cu dragoste de neam. „Ziua de duminică, 28 septembrie 2025, este un moment de mare […]
10:20
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că este foarte aproape să se ajungă la o înțelegere privind Gaza. Anunțul a fost făcut după ce le-a prezentat un nou plan de pace săptămâna aceasta mai multor lideri musulmani și premierului israelian Benjamin Netanyahu. „Va fi o înțelegere care îi va aduce înapoi pe ostatici. Va […]
09:40
Lukașenko îl îndeamnă pe Zelenski să negocieze cu Rusia „dacă nu vrea să piardă întreaga țară” # Ziua
Președintele belarus Aleksandr Lukașenko l-a îndemnat pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski să negocieze cu Rusia „dacă nu vrea să piardă întreaga Ucraină", întrucât cu cât trece mai mult timp, cu atât îi va fi mai greu să oprească avansul armatei ruse, relatează EFE, citat de Agerpres. „Pe masă există o propunere bună privind Ucraina, […]
09:10
Mitropolia Basarabiei, apel la unitate și discernământ! Denunță din nou sancțiunile necanonice invocate de structura bisericească moscovită # Ziua
Mitropolia Basarabiei își exprimă din nou „indignarea și mâhnirea" față de recentele sancțiuni abuzive impuse de către mitropolitul Vladimir, capul bisericii ruse în R. Moldova, asupra preoților care au ales să revină în sânul Bisericii Ortodoxe Române. Potrivit unui comunicat al Mitropoliei, aceste sancțiuni, „lipsite de orice validitate și de orice fundament statutar", sunt prezentate […]
08:40
Campania electorală s-a încheiat, iar sâmbătă, 27 septembrie, este „ziua tăcerii", perioadă în care, potrivit Codului Electoral, sunt interzice toate formele de promovare electorală, atât din partea concurenților, cât și din partea susținătorilor acestora. Conform prevederilor Codului electoral, propaganda electorală este strict interzisă în ziua alegerilor și cea precedentă ei. În această perioadă nu este […]
08:10
Praznic Împărătesc în calendarul neîndreptat. Creștinii ortodocși sărbătoresc Înălțarea Sfintei Cruci # Ziua
Creștinii ortodocși care urmează calendarul neîndreptat sărbătoresc astăzi una dintre cele mai importante sărbători ale anului – Înălțarea Sfintei Cruci. Prăznuită în fiecare an în 27 septembrie, această sărbătoare este cea mai veche sărbătoare închinată lemnului sfânt, numită în popor și Ziua Crucii. În această zi, este comemorată suferința şi moartea pe cruce a lui Iisus […]
26 septembrie 2025
21:20
Partidul „Moldova Mare", condus de Victoria Furtună a fost exclus din alegeri. O decizie în acest sens a fost luată,
18:30
România vrea să colaboreze cu Ucraina pentru a produce drone în cadrul noului mecanism de finanțare al apărării al Uniunii Europene, dar vor trece cel puțin șapte ani până când va dispune de un sistem de apărare aeriană pe mai multe straturi, a declarat o sursă guvernamentală pentru Reuters. „Avem nevoie de mai multe sisteme […] Articolul România ar putea produce drone împreună cu Ucraina, printr-un program de finanțare al UE apare prima dată în ZIUA.md.
18:00
Merele moldovenești au ajuns la Cercul Polar. O companie va livra fructe pentru școlile din Islanda # Ziua
Merele din R. Moldova ating noi piețe îndepărtate. O companie din Briceni va livra, pentru prima dată, aproximativ 300 de tone de fructe în Islanda până în primăvara 2026. Primul lot cu 20 de tone de mere din soiul Gala a fost deja expediat în insula nordică. Asociația „Moldova Fruct” susține că negocierile pentru acest […] Articolul Merele moldovenești au ajuns la Cercul Polar. O companie va livra fructe pentru școlile din Islanda apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
FOTO | Un nou exercițiu amplu de simulare a unui cutremur a fost organizat de IGSU la Fălești # Ziua
Exerciții ample de simulare a unui seism și de lichidare a consecințelor cutremurului au fost organizate vineri în raionul Fălești. Autoritățile au testat intervenția simultană a echipelor de salvatori în diferite zone și situații și au organizat și aplicații complexe la capitolul protecție civilă. Conform scenariului, în urma unui cutremur devastator au fost provocate distrugeri majore ale infrastructurii, […] Articolul FOTO | Un nou exercițiu amplu de simulare a unui cutremur a fost organizat de IGSU la Fălești apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Incendiu grav pe teritoriul unui liceu din cartierul Telecentru al Capitalei. A luat foc o clădire părăsită # Ziua
Incendiu grav în cartierul Telecentru al Capitalei. O clădire părăsită de pe teritoriul unui liceu a luat foc. Pentru stingerea flăcărilor au intervenit cinci echipaje ale pompierilor. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 16:02. Potrivit datelor înregistrate, a fost observat fum dens. Pompierii care au ajuns la fața locului au stabilit că focul a […] Articolul Incendiu grav pe teritoriul unui liceu din cartierul Telecentru al Capitalei. A luat foc o clădire părăsită apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
VIDEO | AUR Moldova promite să anuleze legea care-i obligă pe moldovenii din diasporă să demonstreze proveniența banilor # Ziua
Liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, critică dur prevederile legislative care obligă cetățenii reveniți din diasporă să demonstreze „proveniența banilor” până la ultimul euro. El califică această practică drept o umilință la adresa celor care au susținut țara în cele mai grele momente. „Diaspora care, de fapt, este perfuzia care ține pe picioare acest […] Articolul VIDEO | AUR Moldova promite să anuleze legea care-i obligă pe moldovenii din diasporă să demonstreze proveniența banilor apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
R. Moldova a fost în iunie printre liderii mondiali la exportul de vișine. Jumătate din cantitate a plecat în Polonia # Ziua
Republica Moldova s-a situat în luna iunie 2025 pe locul IV în topul exportatorilor mondiali de vișine, iar aproape 50% din cantitatea exportată a fost vândută în Polonia, la cel mai bun preț înregistrat vreodată pentru vișinele moldovenești, a declarat vineri, 26 septembrie 2025, economistul Veaceslav Ioniță (IDIS „Viitorul”), în emisiunea „Analize economice cu Veaceslav […] Articolul R. Moldova a fost în iunie printre liderii mondiali la exportul de vișine. Jumătate din cantitate a plecat în Polonia apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Deputatul britanic Karl Turner i-a transmis o scrisoare lui Andrei Năstase în care promite sprijin pentru moldovenii din Regatul Unit # Ziua
Deputatul laburist Karl Turner, membru al Parlamentului britanic, i-a transmis lui Andrei Năstase un mesaj, în care îl asigură că va acorda tot sprijinul său pentru comunitatea moldovenească din Regatul Unit. Mesajul vine ca urmare a vizitei efectuate de Năstase la Londra, Hull și Northampton. „Am apreciat deschiderea dumneavoastră în a prezenta atât nevoile de […] Articolul Deputatul britanic Karl Turner i-a transmis o scrisoare lui Andrei Năstase în care promite sprijin pentru moldovenii din Regatul Unit apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Parlamentul Slovac aprobă o modificare constituțională anti-LGBTQ: „Noi avem două sexe, masculin şi feminin, definite la naştere” # Ziua
Parlamentul Slovac a adoptat vineri o serie de amendamente constituționale prin care restrânge drepturile cuplurilor de același sex și înăsprește regulile privind tranziția de gen, transmite AFP. Textul, votat cu 90 de voturi pentru și 7 împotrivă în legislativul de 150 de locuri, stabilește că „există două sexe, masculin și feminin, definite la naștere”, iar […] Articolul Parlamentul Slovac aprobă o modificare constituțională anti-LGBTQ: „Noi avem două sexe, masculin şi feminin, definite la naştere” apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Turcia și Statele Unite au semnat un memorandum de înțelegere privind cooperarea strategică în domeniul nuclear civil, a anunțat ministrul turc al Energiei și Resurselor Naturale, Alparslan Bayraktar. „În urma întâlnirii la care au participat liderii noștri și secretarul de stat american Marco Rubio, am semnat un memorandum de înțelegere în domeniul cooperării tehnico-nucleare civile […] Articolul Turcia și SUA au semnat un acord de cooperare în domeniul energiei nucleare civile apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
VIDEO | Scandal în lumea sporturilor de contact: Pavel Voronin și clubul „Basarabia”, excluși din Federația Națională Oriental Kickboxing # Ziua
Federația Națională de Oriental Kickboxing, condusă de Tudor Gorea, l-ar fi exclus pe Pavel Voronin, unul dintre cei mai importanți sportivi pe care i-a avut această disciplină în Republica Moldova, scrie Real Media. Decizia a vizat nu doar pe fostul luptător, dar și întregul club „Basarabia”, unde Voronin activează ca antrenor principal, alături de toți […] Articolul VIDEO | Scandal în lumea sporturilor de contact: Pavel Voronin și clubul „Basarabia”, excluși din Federația Națională Oriental Kickboxing apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Președintele Oficiului Teritorial Ocnița al fostului Partid ,,Șor” a fost condamnat la patru ani de închisoare # Ziua
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a condamnat la patru ani de închisoare cu executare pe președintele Oficiului Teritorial Ocnița al fostului Partid ,,Șor”. Decizia a fost pronunțată vineri, 26 septembrie. Acesta a fost găsit vinovat de „săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat”, potrivit Procuraturii […] Articolul Președintele Oficiului Teritorial Ocnița al fostului Partid ,,Șor” a fost condamnat la patru ani de închisoare apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
O nouă moarte misterioasă la Moscova. Un fost oficial de rang înalt din Sankt Petersburg a căzut de la etajul unui hotel din capitala rusă # Ziua
Cadavrul unui bărbat, identificat preliminar ca fiind Aleksandr Fedotov, fost președinte al Comitetului pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Transport din Sankt Petersburg (KRTI), a fost descoperit, joi, la Moscova. Potrivit surselor citate de Fontanka, tragedia s-a produs cu o zi înainte, trupul neînsuflețit fiind găsit sub ferestrele unui hotel din zona Șeremetievo, unde Fedotov ar fi […] Articolul O nouă moarte misterioasă la Moscova. Un fost oficial de rang înalt din Sankt Petersburg a căzut de la etajul unui hotel din capitala rusă apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Secretarul general NATO recunoaște că Alianța nu are metode eficiente pentru doborârea dronelor rusești ieftine: „Nu este sustenabil” # Ziua
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că Alianța învață rapid din experiența Ucrainei în combaterea dronelor, deoarece nu este sustenabil să fie utilizate rachete scumpe pentru a doborî aparate de zbor necostisitoare. „Nu este sustenabil să doborâm drone care costă 1.000–2.000 de dolari cu rachete ce valorează poate jumătate de milion sau un […] Articolul Secretarul general NATO recunoaște că Alianța nu are metode eficiente pentru doborârea dronelor rusești ieftine: „Nu este sustenabil” apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
„Inima Moldovei”, reacție la excluderea din cursa electorală: „Ultimul act dintr-un spectacol politic” # Ziua
Partidul „Inima Moldovei” condamnă decizia Comisiei Electorale Centrale de excludere a formațiunii din cursa electorală, despre care spune că „este abuzivă și reprezintă ultimul act dintr-un spectacol politic, pus la cale cu mult timp în urmă cu scopul de a ne reduce la tăcere”. „Partidul „Inima Moldovei” a atenționat la fiecare etapă a acestui spectacol […] Articolul „Inima Moldovei”, reacție la excluderea din cursa electorală: „Ultimul act dintr-un spectacol politic” apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Lovitură pentru Blocul Patriotic, care rămâne fără 26 de candidați. CEC a exclus Partidul „Inima Moldovei” din cursa electorală # Ziua
Partidul „Inima Moldovei”, a cărui activitate a fost limitată de instanță, a fost scos din cursa electorală. Decizia a fost luată de Comisia Electorală Centrală cu șase voturi pentru și trei împotrivă. Astfel, formațiunea, ca parte a Blocului Patriotic, are interdicția de a participa la scrutin, iar candidații acestui partid au fost excluși din bloc. […] Articolul Lovitură pentru Blocul Patriotic, care rămâne fără 26 de candidați. CEC a exclus Partidul „Inima Moldovei” din cursa electorală apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Danemarca a închis pentru a treia oară într-o săptămână spațiul aerian din cauza unor drone neidentificate # Ziua
Spațiul aerian de deasupra aeroportului Aalborg, în nordul Danemarcei, a fost închis în noaptea de vineri timp de o oră din cauza unei drone neidentificate. În timpul restricției, mai multe zboruri au fost anulate, iar două avioane care se îndreptau spre Aalborg au fost redirecționate către alte aeroporturi. „Am inspectat cu atenție zona și nu […] Articolul Danemarca a închis pentru a treia oară într-o săptămână spațiul aerian din cauza unor drone neidentificate apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
AUR din Republica Moldova neagă faptul că s-ar retrage din alegeri: „Nu suntem o filială a AUR România” # Ziua
AUR din Republica Moldova a venit cu precizări, în urma declarațiilor lansate la București de către AUR România, care a anunțat că se retrage din alegerile parlamentare de duminică. Formațiunea condusă de Boris Volosatîi a ținut să precizeze că nu este o filială a partidului cu același nume de peste Prut, respectiv, reprezentanții AUR de […] Articolul AUR din Republica Moldova neagă faptul că s-ar retrage din alegeri: „Nu suntem o filială a AUR România” apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Un nou acord cu România privind strategia de transport feroviar. Va fi utilizat și noul segment reconstruit Cantemir – Fălciu # Ziua
Calea Ferată din Moldova a încheiat un acord privind organizarea transportului feroviar de mărfuri cu compania românească „Carpatica Feroviar România”, recent înființată cu capital integral de stat. Înțelegerea prevede consolidarea pieței transporturilor feroviare, inclusiv prin utilizarea noului segment, aflat în construcție, de la Cantemir – Fălciu. Delegația CFM, condusă de șeful întreprinderii Serghei Cotelinic, a […] Articolul Un nou acord cu România privind strategia de transport feroviar. Va fi utilizat și noul segment reconstruit Cantemir – Fălciu apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Întâlnire tensionată la Moscova. Marea Britanie, Franța și Germania au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești # Ziua
Reprezentanții țărilor membre NATO au avertizat autoritățile ruse cu privire la posibilitatea doborârii avioanelor care intră în spațiul lor aerian, au relatat surse Bloomberg. Discuția a avut loc în cadrul unei „întâlniri tensionate” între șefii ambasadelor Marii Britanii, Germaniei și Franței și partea rusă la Moscova. Diplomații europeni și-au exprimat îngrijorarea față de incursiunile avioanelor […] Articolul Întâlnire tensionată la Moscova. Marea Britanie, Franța și Germania au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
CEC urmează să decidă dacă scoate sau nu din cursă „Inima Moldovei”. Membrii Blocului Patriotic protestează în susținerea Irinei Vlah # Ziua
Membrii și simpatizanții Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei protestează, în aceste momente, la Comisia Electorală Centrală, unde urmează să fie luată o decizie cu privire la participarea la alegeri a formațiunii conduse de Irina Vlah, componentă a blocului. Participanții la acțiune au acuzat guvernarea că încearcă să elimine din cursa […] Articolul CEC urmează să decidă dacă scoate sau nu din cursă „Inima Moldovei”. Membrii Blocului Patriotic protestează în susținerea Irinei Vlah apare prima dată în ZIUA.md.
