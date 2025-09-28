VIDEO | Liderul PAS, Igor Grosu, a mers la alegeri: Am votat pentru stabilitate și dezvoltare

11:00

Și liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, și-a exercitat dreptul la vot. Acesta a venit la secția de votare de la ASEM, însoțit de membrii sale din Chișinău. Întrebat de jurnaliști ce așteptări are de la aceste alegeri el a răspuns că își dorește ca Republica Moldova să lase în urmă tot ce a fost rău […]