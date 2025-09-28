Pentru ce au votat liderii concurenților electorali
Europa Libera Moldova, 28 septembrie 2025 11:10
Pentru ce au votat liderii concurenților electorali
• • •
Alte ştiri de Europa Libera Moldova
Acum 30 minute
Acum o oră
10:40
Acum 4 ore
08:00
Acum 6 ore
Acum 24 ore
18:20
13:10
12:30
12:10
Ieri
26 septembrie 2025
22:10
22:00
21:50
17:50
14:20
12:50
Mai mult de 2 zile în urmă
10:40
09:10
25 septembrie 2025
16:30
15:10
14:50
14:10
13:00
12:10
08:50
24 septembrie 2025
18:20
Un candidat al blocului „Alternativa” în fața tinerilor alegători despre UE, regiunea transnistreană și alianțe politice # Europa Libera Moldova
În a patra ediție electorală a podcastului „Pe Agendă”, cinci tineri alegători îi pun întrebări reprezentantului blocului „Alternativa”, Ion Bulgac. El vorbește despre relația cu Uniunea Europeană, problematica transnistreană, posibile alianțe post-electorale și activitatea membrilor blocului. În campania pentru alegerile din 28 septembrie 2025, Europa Liberă a invitat în podcast reprezentanții partidelor care, potrivit sondajelor, au cele mai mari șanse să acceadă în viitorul legislativ....
18:20
17:10
16:30
15:50
15:20
14:50
11:30
08:50
Filarmonica Națională, cinci ani în ruine: există proiect de reconstrucție, nu și bani # Europa Libera Moldova
La cinci ani de la incendiul devastator care a distrus, aproape în întregime, Filarmonica Națională, clădirea a devenit adăpost pentru boschetari și loc de depozitare a deșeurilor. Reconstrucția se tărăgănează și din cauza că proiectul câștigător, propus de arhitecți germani, este extrem de costisitor - 75 de milioane de euro, bani pe care autoritățile nu-i au....
23 septembrie 2025
19:00
17:30
Europa Liberă a mers la întâlnirile electorale ale candidaților partidelor cu cele mai mari șanse să intre în Parlament, potrivit sondajelor. La Blocul „Alternativa”, am participat la o întâlnire în Chișinău, primarul capitalei fiind unul dintre liderii blocului. Și l-am însoțit pe fostul premier Ion Chicu în raionul Basarabeasca, unde acesta a mers la piață și a discutat cu locuitorii. În reportaj îți arătăm exact cum a fost....
16:40
13:00
12:30
„La Uman va fi mai bine decât în Dubai”. Mii de evrei hasidici sărbătoresc Roș Hașana în centrul Ucrainei # Europa Libera Moldova
Mii de pelerini hasidici sărbătoresc Roș Hașana, Anul Nou Evreiesc, pe 22-23 septembrie, la Umani, un oraș din centrul Ucrainei. Anul acesta, ei au trecut în tranzit prin aeroportul din Iași, și nu prin cel din Chișinău, după eșecul unor discuții între guvernele moldovean și israelian privind transportul organizat. Dar Chișinăul a promis să asigure pelerinilor condiții optime pentru tranzitul terestru prin R. Moldova....
12:20
09:50
08:20
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.