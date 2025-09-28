ALEGERI 2025 | LIVE TEXT, FOTO, VIDEO: Cetățenii R. Moldova aleg noul Parlament. Primele incidente la secțiile de votare

08:40

Un craniu uman descoperit în China, datat la aproximativ un milion de ani, oferă indicii că specia noastră, Homo sapiens, ar fi început să se formeze cu cel puțin o jumătate de milion de ani mai devreme decât se credea anterior, potrivit unui nou studiu. Totuși, nu toți specialiștii sunt de acord cu această concluzie, transmite serviciul rus al BBC News.