VIDEO Cum se votează la Drochia: „ Orice vot are puterea lui”
NordNews, 28 septembrie 2025 11:10
În Republica Moldova au fost deschise, pentru alegerile din 28 septembrie 2025, 2 274 de secții de votare, dintre care 48 în raionul Drochia. Primii alegători au venit la urne dis-de-dimineață, hotărâți să-și exercite dreptul constituțional. Până la ora 9:30, în raionul Drochia și-au exercitat datoria civică aproape 4 mii de alegători. – Pentru binele [...]
• • •
Acum 30 minute
11:10
Acum 24 ore
22:30
INVESTIGAȚIE Oamenii din spatele operațiunii speciale „diaspora”: bani și conexiuni, inclusiv politice, la Chișinău, București și Moscova # NordNews
Ademeniți cu „salarii" a câte 300-500 de euro pe zi și cu „bonusuri" de până la 30 mii de euro, sute de reprezentanți ai unor concurenți electorali în diasporă au fost racolați din același „Centru de operațiuni". ZdG a documentat tot procesul din interior și vă prezintă detalii despre persoane care stau în spatele operațiunii, [...]
16:40
Alegerile de duminică vor fi monitorizate de peste trei mii de observatori naționali și internaționali # NordNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că alegerile parlamentare din această duminică vor fi monitorizate, în total, de 3 423 de observatori. Din numărul total, 2 496 de observatori naționali reprezintă 8 asociații obștești din țară. Cei mai mulți observatori au fost acreditați la solicitarea Asociației Promo-LEX și Uniunii Juriștilor din Moldova. Totodată, CEC a acreditat 912 observatori internaționali. [...]
16:10
Ucraina ar putea opri importurile de produse petroliere prin România, din cauza cantității mari de carburanți din India produși din țiței rusesc # NordNews
Marii operatori angro de produse petroliere din Ucraina își fac planurile de aprovizionare pentru octombrie fără a include portul Constanța, unde activează Oil Terminal, companie de stat din România. Motivul este că se așteaptă ca această rută să fie vizată de sancțiuni, scrie presa de la Kiev, potrivit profit.ro, scrie libertatea. În ciuda importanței portului [...]
16:00
VIDEO Foto-raport Moscovei: Arhiepiscopul Marchel n-ar respecta tăcerea nici de Ziua Sfintei Cruci # NordNews
De „ziua tăcerii", pe 27 septembrie, arhiepiscopul de Bălți și Fălești, Marchel, și-ar fi îndeplinit misiunea conform indicațiilor coordonatorilor de la Moscova. Este vorba despre un foto-raport, pe care fețele bisericești trebuie să le îndeplinească, pentru a demonstra loialitatea Kremlinului. Despre acest mesaj redacția NordNews a relatat în materialul publicat sâmbătă, în care coordonatorul politic [...]
15:20
VIDEO Ziare propagandistice cu mesaje anti-guvernamentale, produse de gruparea „ȘOR”, împărțite de un preot enoriașilor din Hîncești # NordNews
Inspectoratul de Poliție Hâncești a fost sesizat, sâmbătă, 27 septembrie, despre un caz petrecut într-o biserică din localitate, unde un preot ar fi distribuit enoriașilor ziare cu titlul „Sare și Lumină". Potrivit IGP, publicațiile au fost tipărite într-o tipografie clandestină, despre care autoritățile au comunicat recent, transmite Deschide.md. Mai mult, preotul a împărțit ziarele și [...]
15:20
VIDEO Program de sterilizare la Centrul de Adăpost pentru Animale fără Stăpân din Bălți: peste 100 de câini au beneficiat de intervenții # NordNews
Peste o sută de câini maidanezi au fost sterilizați în ultimele trei zile la Centrul de Adăpost pentru Animale Fără Stăpân din Bălți. Programul, care presupune un cost de 400 de lei pentru fiecare animal, reprezintă răspunsul autorităților la numărul tot mai mare de petiții și sesizări privind problema câinilor fără stăpân din oraș. „Acum [...]
14:40
În Republica Moldova, agitația electorală este permisă doar până vineri, în ajunul zilei alegerilor. Sâmbătă este Ziua Tăcerii, în care orice formă de agitație electorală este interzisă și sancționată contravențional, transmite IPN. Potrivit Codului electoral, agitația electorală este definită ca fiind „apelurile, declarațiile, precum și acțiunile de pregătire și difuzare a informației care au scopul [...]
14:30
Poliția a anunțat astăzi despre descoperirea corpului neînsuflețit al unei tinere în vârstă de 20 de ani, într-o pădure din raionul Cahul. Potrivit oamenilor legii, victima prezenta semne vizibile de strangulare, transmite MOLDPRES. „Cu regret, cu puțin timp în urmă, tânăra a fost depistată decedată într-o zonă împădurită de la marginea orașului. Preliminar, în urma [...]
14:10
CEC introduce liste electorale electronice în 30 de secții de votare din țară și din străinătate # NordNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat că, pentru eficientizarea procesului de votare la alegerile parlamentare din 28 septembrie, în 30 de secții de votare din Republica Moldova și din străinătate vor fi utilizate concomitent atât liste electorale pe hârtie, cât și liste electorale electronice, transmite MOLDPRES. Evidența electronică a alegătorilor va fi realizată prin intermediul [...]
Ieri
11:10
Creștinii ortodocși de stil vechi marchează astăzi, 27 septembrie, Ziua Crucii sau Înălțarea Sfintei Cruci , una dintre cele mai importante sărbători din calendarul bisericesc. Cu acest prilej, în majoritatea bisericilor din Republica Moldova se oficiază slujbe religioase, iar credincioșii țin post. Sărbătoarea comemorează două evenimente majore din istoria creștinismului, legate de crucea pe care [...]
11:10
VIDEO EXCLUSIV Biserica Moscovei, activă și în Ziua Tăcerii. Consultanții politici de la Kremlin îndeamnă enoriașii și preoții la „acte patriotice” # NordNews
În ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, în plină „zi a tăcerii", consultantul politic rus Anton Usov care este coordonator al rețelei bisericești de Telegram și Tik-Tok din protopopiatele Episcopiei de Soroca și Drochia ale Mitropoliei Moldovei, subordonată Patriarhiei Ruse, a trimis preoților un mesaj video prin care îndeamnă enoriașii și fețele bisericești cum și [...]
26 septembrie 2025
21:30
Partidul „Moldova Mare" a fost exclus din cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Decizia a fost luată pe 26 septembrie de Comisia Electorală Centrală, la sesizarea SIS, CNA și IGP. Demersul vine în urma investigației sub acoperire a redacției NordNews, care, timp de cinci luni, a documentat activitatea unei rețele operate prin intermediul [...]
20:10
NordNews LIVE Ambasadoarea Franței la Chișinău, Dominique Waag: „Esența Moldovei este ospitalitatea” # NordNews
Într-un an de mandat la Chișinău, ambasadoarea Franței, Dominique Waag, a reușit să pună bazele unor proiecte importante în educație, economie și cultură, de la primul program de dublă diplomă Sorbona–USM până la extinderea cooperării economice și lansarea unor inițiative de patrimoniu. Într-un interviu acordat NORD NEWS, Excelența Sa vorbește despre sprijinul Franței pentru integrarea [...]
19:40
La Drochia, drumurile par să fie o loterie. Unele artere au fost renovate și oferă confort, altele însă pun zilnic la încercare răbdarea și siguranța localnicilor. Greu se circulă chiar și pe drumul de lângă stația de pompieri. Oamenii se tem că, în caz de urgență, răspunsul echipelor de intervenție este încetinit de gropile din [...]
19:00
Reacția Blocului Patriotic la excluderea „Inima Moldovei” din cursa electorală: „Atac direct asupra democrației” # NordNews
Blocul electoral Patriotic a criticat decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a exclude candidații Partidului „Inima Moldovei" din cursa electorală. Într-un comunicat, reprezentanții blocului au calificat hotărârea drept „o lovitură fără precedent adusă democrației", acuzând autoritățile că privează „sute de mii de oameni de dreptul constituțional la un vot liber". Reacția vine după ce CEC [...]
19:00
Proiectul „Cutia preșcolarului și a școlarului" a ajuns astăzi, 26 septembrie, și în municipiul Bălți. Elevii Gimnaziului nr. 10, ai Gimnaziului „Alexandru Ioan Cuza" și copiii de la Grădinița nr. 2 au primit ghiozdane, seturi complete de rechizite și cărți. Fiecare cutie a fost pregătită cu atenție și include caiete, penar, mapă pentru desen, cărți [...]
18:40
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a pus punct campaniei electorale de vineri, 26 septembrie, printr-un marș organizat în centrul capitalei, sub sloganul „Tu ce faci duminică?". Evenimentul a avut loc în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Simpatizanții formațiunii s-au adunat în fața centrului comercial UNIC și au pornit în coloană spre clădirea Parlamentului. Pe [...]
18:30
„Pro-europeni” cu aprobarea FSB // legăturile lui Mark Tkaciuk cu serviciile secrete ruse # NordNews
Mark Tkaciuk, fostul ideolog al Partidului Comuniștilor, proaspăt vopsit în „pro-european" în cadrul Blocului "Alternativa", ar colabora deja de aproape un deceniu cu serviciile ruse. Sursele Deschide.MD relatează că acesta a început să interacționeze cu angajați ai FSB încă din 2016, iar persoana sa de contact ar fi fost agentului FSB Dmitri Loskutov, fost adjunct [...]
18:20
Militarii Armatei Naționale, atât cei în termen, cât și cei prin contract, își vor putea exercita dreptul la vot duminică, 28 septembrie, în cadrul alegerilor parlamentare. Anunțul a fost făcut de Ministerul Apărării. Soldații din garnizoanele Bălți, Cahul și Chișinău vor vota la secțiile de votare aflate în raza de circumscripție a unităților militare, pe [...]
18:20
Serviciul de Informații și Securitate a interzis accesul pe teritoriul Republicii Moldova a 21 de cetățeni străini. Surse au declarat pentru IPN că ofițerii moldoveni și-au exprimat rezervele pentru persoanele respective care au solicitat acreditarea în calitate de observatori internaționali din partea OSCE/BIDDOO în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Dintre cele 21 persoane cărora [...]
18:00
Aproape la fiecare scrutin electoral, cei mai consecvenți alegători rămân vârstnicii. În timp ce mulți tineri aleg să rămână acasă sau se află peste hotare, generația în etate continuă să privească votul ca pe o datorie civică. La Florești, oamenii spun că tocmai obișnuința, disciplina și simțul responsabilității îi determină pe bătrâni să fie mai [...]
17:40
Are 39 de ani, se prezintă drept milionar și vorbește cu patos despre realizările sale. Parcursul lui Adrian Dulgher a trecut de la vedetă TV, la dosar penal, iar acum la cel de politician în ascensiune. RISE Moldova i-a analizat declarațiile și i-a urmărit afacerile, inclusiv cele ale familiei sale extinse. Cele mai multe dintre [...]
16:50
Război sfânt: Cum a recrutat Rusia preoți ortodocși pentru a influența alegătorii din Moldova # NordNews
Rusia a finanțat sute de preoți ortodocși din Republica Moldova, trimițându-i în pelerinaje la Moscova și oferindu-le carduri bancare cu bani, în schimbul unor activități de propagandă atât online, cât și în biserici. Dezvăluirea aparține unei investigații Reuters, care documentează modul în care Kremlinul a transformat religia într-un instrument de influență electorală înaintea scrutinului parlamentar [...]
16:40
DOC Victoria Furtună, coordonată de Moscova și Ilan Șor. Cum Rusia a finanțat activitățile partidului „Moldova Mare” # NordNews
Partidul „Moldova Mare", condus de Victoria Furtună, ar fi beneficiat, în perioada iulie-septembrie, de peste 600 mii euro din partea Moscovei și organizației „Evrazia". Reporterii Deschide.MD au intrat în posesia mai multor date privind activitatea formațiunii, inclusiv rapoarte financiare, convorbiri cu curatorii ruși și planul de activitate pentru alegerile parlamentare, potrivit Deschide.md. Conform bugetului prezentat [...]
16:20
Daniel Vodă: „Prezența masivă la urne poate curma tentativa Kremlinului de a forța o lovitură de stat electorală” # NordNews
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, afirmă că instituțiile Republicii Moldova, de la Poliția Națională și SIS, la procurori și instanțe , sunt mobilizate „pentru a sancționa probabil cea mai amplă viciere" a procesului democratic de la 1991 încoace. Potrivit lui, în jurul scrutinului de duminică se duce o „bătălie geopolitică între Est și [...]
14:40
Candidații Partidului „Inima Moldovei", formațiune condusă de Irina Vlah, sunt excluși de pe lista Blocului electoral „Patriotic". O hotărâre în acest sens a foat luată vineri, 26 septembrie, de Comisia Electorală Centrală (CEC) cu șase voturi pentru și trei împotrivă. Decizia vine după ce Curtea de Apel Centru a limitat activitatea formațiunii conduse de Irina [...]
13:30
VIDEO „Un om să fie în sat și votul lui contează”. Alegeri în satele pe cale de dispariție din raionul Glodeni # NordNews
În satele unde casele părăsite sunt mai numeroase decât cele locuite, iar localnicii pot fi numărați cu ușurință, democrația încă își face simțită prezența. În raionul Glodeni există localități care abia mai respiră, dar care, chiar și așa, rămân parte a procesului electoral. Am ajuns în patru asemenea sate
12:50
Socialistul Maxim Moroșan, vizat în ancheta privind destabilizările orchestrate de Rusia prin instruiri în Serbia, a dat bir cu fugiții în regiunea transnistreană, susțin sursele ONE TV. Nu este clar dacă Moroșan încă se află în stânga Nistrului. Cel puțin pe cale legală, acesta nu a ieșit din țară, mai spun sursele redacției citate. Moroșan [...] Articolul Maxim Moroșan, vizat în dosarul destabilizărilor, a dat bir cu fugiții apare prima dată în NordNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
Gruparea criminală Șor își mobilizează rețeaua ilegală, formată pe teritoriul R. Moldova, în susținerea Blocului ”Patriotic”. Redacția Deschide.MD a intrat în posesia unor înregistrări audio din grupurile închise ale membrilor rețelei, în care se relatează că, în cadrul unei ședințe de zilele trecute, Ilan Șor personal a transmis liderilor teritoriali să le spună simpatizanților să [...] Articolul VIDEO „E comanda șefului!” Rețeaua Șor, mobilizați să susțină Blocul „Patriotic” apare prima dată în NordNews.
11:10
VIDEO Orașul Drochia în tranziție: modernizarea străzilor aduce speranțe, dar și nemulțumiri # NordNews
Orașul Drochia se schimbă vizibil. Străzile, care altădată erau aproape imposibil de parcurs, au fost renovate și au devenit mai sigure. Totuși, numeroase sectoare de drum rămân într-o stare precară, amintind locuitorilor că modernizarea nu a ajuns peste tot. „Știi ce era aici înainte? Aici nu puteai intra deloc cu tractorul, când am cumpărat casa. [...] Articolul VIDEO Orașul Drochia în tranziție: modernizarea străzilor aduce speranțe, dar și nemulțumiri apare prima dată în NordNews.
11:00
Trei activişti din partidul lui Igor Dodon, pregătiţi în Serbia pentru destabilizări în ziua alegerilor. Erau coordonaţi de Grigore Caramalac # NordNews
Republica Moldova. Trei sportivi din Bălţi, activişti ai Partidului Socialiştilor condus de pro-rusul Igor Dodon, care au fost pregătiţi în Serbia pentru destabilizarea situaţiei în ziua alegerilor parlamentare, au fost identificaţi de Evenimentul Zilei. Toţi trei fac parte din anturajul lui Maxim Moroşan, preşedintele filialei din Bălţi a Partidului Socialiştilor. Maxim Moroşan este omul de [...] Articolul Trei activişti din partidul lui Igor Dodon, pregătiţi în Serbia pentru destabilizări în ziua alegerilor. Erau coordonaţi de Grigore Caramalac apare prima dată în NordNews.
10:30
VIDEO Șantaj, presiuni și agresivitate: o profesoară de la gimnaziul din Năvîrneț denunță abuzurile directoarei # NordNews
Olesea Andrievici, profesoară cu 16 ani de activitate în cadrul Gimnaziului „Ștefan cel Mare și Sfânt” din satul Năvîrneț, raionul Fălești, acuză directoarea instituției Marina Tataru de hărțuire sistematică și abuz de putere. Conflictul durează de mai mulți ani și a escaladat după ce profesoara a candidat pentru funcția de director. Aceasta susține că prin [...] Articolul VIDEO Șantaj, presiuni și agresivitate: o profesoară de la gimnaziul din Năvîrneț denunță abuzurile directoarei apare prima dată în NordNews.
10:10
FOTO „Viitorul european nu mai este un vis, ci o realitate pe care o construim împreună” — viziunea femeilor lider din Republica Moldova # NordNews
Ludmila Andronic, Director Afaceri Corporative la Efes Moldova, Carmina Vicol, CEO Monicol și Prime Capital, și Carolina Bugaian, Președinta Asociației Femeilor Antreprenoare din Republica Moldova, transmit un mesaj comun: integrarea europeană înseamnă oportunități, egalitate și stabilitate. Republica Moldova trăiește un moment decisiv al istoriei sale. Statutul de țară candidată la Uniunea Europeană și deschiderea negocierilor [...] Articolul FOTO „Viitorul european nu mai este un vis, ci o realitate pe care o construim împreună” — viziunea femeilor lider din Republica Moldova apare prima dată în NordNews.
09:50
Ei bine, bună din nou tuturor din pi**ețul, dar de data asta din cel al anului 2027. Acum trei luni Moldova a fost atrasă în războiul de care toți se temeau. În final, totuși, am ajuns la el, grație celor care strigau cel mai tare că „Moldova e militarizată, Moldova e atrasă în război, noi [...] Articolul VIDEO Cronica viitorului: cum a fost atrasă Moldova în război apare prima dată în NordNews.
09:40
Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi noi taxe vamale pentru medicamente, camioane şi mobilă produse în afara Statelor Unite, notează AFP, potrivit Digi24. Începând cu 1 octombrie, „vom aplica o taxă de 100% pentru orice produs farmaceutic de marcă sau brevetat, cu excepţia cazului în care o companie îşi construieşte fabrica sa farmaceutică în [...] Articolul Noi taxe vamale impuse de Donald Trump. Care sunt produsele vizate apare prima dată în NordNews.
09:10
Ana Groza, Director Executiv al Asociației Investitorilor Străini, Natalia Sturza, Director General al Grupului de Companii Felicia, și Ruxanda Lipcan, Director de Vânzări și Marketing la Fautor Winery, fac parte din generația de lideri care cred că parcursul european al Republicii Moldova este singura cale spre un viitor sigur și prosper. Reprezentantele mediului de afaceri [...] Articolul Europa nu este doar o promisiune, ci realitatea pe care o trăim deja apare prima dată în NordNews.
09:00
Trafic intens la frontieră: peste 81.000 de traversări și 42 de cetățeni străini întorși din drum în ultimele 24 de ore # NordNews
În ultimele 24 de ore, frontierele Republicii Moldova au fost traversate de 81 737 de persoane, anunță Poliția de Frontieră. Cele mai aglomerate puncte de trecere au fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu 22 155 de traversări, Palanca – 9 113, Sculeni – 8 550, Leușeni – 8 346 și Otaci – 7 180 de traversări, [...] Articolul Trafic intens la frontieră: peste 81.000 de traversări și 42 de cetățeni străini întorși din drum în ultimele 24 de ore apare prima dată în NordNews.
08:40
În cadrul unui interviu acordat „The Axios Show”, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit că nu are de gând să conducă țara în timp de pace. Liderul de la Kiev a spus că va solicita parlamentului ucrainean să organizeze alegeri dacă se va ajunge la un armistițiu, potrivit Digi24. Liderul ucrainean a acordat interviul la [...] Articolul Zelenski, despre viitorul său politic: va renunța la mandat după terminarea războiului apare prima dată în NordNews.
08:20
Spațiul aerian din zona aeroportului Aalborg, în nordul Danemarcei, a fost închis temporar în noaptea de vineri, 26 septembrie, din cauza unor rapoarte privind drone neidentificate. Restricțiile au fost impuse între orele 23:40 și 00:35, ora locală, a relatat agenția daneză Ritzau, scrie DW, potrivit Moldova1. Potrivit platformei FlightRadar24, cel puțin două avioane nu au [...] Articolul Danemarca închide din nou spațiul aerian din cauza dronelor necunoscute apare prima dată în NordNews.
25 septembrie 2025
21:10
VIDEO Valeriu Căldăraru despre viața romilor în Moldova. Între prejudecăți, statistici și speranțe # NordNews
Valeriu Căldăraru – mediator comunitar și lider rom – vorbește deschis despre viața romilor din Republica Moldova: de la prejudecăți și discriminare până la eforturile de integrare și speranțele pentru viitor. Discutăm despre cum funcționează rolul mediatorului comunitar, ce obstacole întâlnesc romii în școli, la muncă sau în relația cu statul, dar și despre realizările [...] Articolul VIDEO Valeriu Căldăraru despre viața romilor în Moldova. Între prejudecăți, statistici și speranțe apare prima dată în NordNews.
20:10
Un interviu cu ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, despre cum investițiile, infrastructura, educația și cultura pot construi nu doar punți simbolice, ci și soluții reale pentru cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului. Articolul VIDEO Mai mult decât vecini. Un dialog cu Cristian-Leon Țurcanu apare prima dată în NordNews.
19:10
Trebuie sau nu un artist să-și asume opinii publice? Despre asta, dar și despre curaj, libertate și rolul muzicii ca formă de exprimare, a vorbit Cătălin Josan la RAMxEdineț, organizat pe 23 septembrie. Cătălin Josan crede că, curajul nu există fără frică. „Trebuie să lași frica să treacă prin tine, pentru că după ea rămâi [...] Articolul FOTO Cătălin Josan, despre arta ca formă de exprimare la RAMxEdineț apare prima dată în NordNews.
19:00
La doar trei zile înaintea scrutinului parlamentar, sondajul iData indică o competiție strânsă, cu diferențe de doar un singur mandat între principalele forțe politice. Blocul „Patriotic” ar obține 41 de fotolii, urmat îndeaproape de „Partidul Acțiune și Solidaritate” cu 40 de mandate. Blocul „Alternativa” ar intra în noul Parlament cu 11 mandate, iar „Partidul Nostru” [...] Articolul VOX POPULI Trei zile până la vot. Bălțenii între speranța europeană și nostalgia estică apare prima dată în NordNews.
19:00
Un viitor în Uniunea Europeană înseamnă mai multe șanse pentru Moldova de a crește și a prospera # NordNews
Mariana Rufa, Director Executiv al Asociației Businessului European, și Mila Malairau, Director Executiv al Camerei de Comerț Americane din Moldova, sunt două dintre vocile puternice ale mediului de afaceri care susțin parcursul european al Republicii Moldova. Ele cred că direcția europeană aduce beneficii reale pentru oameni, comunități și companii. Potrivit acestora, Uniunea Europeană a contribuit [...] Articolul Un viitor în Uniunea Europeană înseamnă mai multe șanse pentru Moldova de a crește și a prospera apare prima dată în NordNews.
18:50
Curtea de Apel Centru a decis să suspende activitatea Partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, pentru o perioadă de un an, la solicitarea Ministerului Justiției. Hotărârea este executorie, însă poate fi contestată în termen de 15 zile. Articolul Activitatea Partidului Irinei Vlah, limitată pentru 12 luni prin decizia instanței apare prima dată în NordNews.
17:50
Polonia interzice accesul Irinei Vlah pentru cinci ani: Sprijinirea ingerinței ruse în alegerile din R. Moldova # NordNews
Fosta bașcană a Găgăuziei și lidera Partidului „Inima Moldovei”, Irina Vlah, are interdicție de intrare pe teritoriul Poloniei pentru următorii cinci ani. Decizia a fost anunțată joi, 25 septembrie, de Ministerul Afacerilor Externe de la Varșovia, la solicitarea ministrului de externe. Autoritățile poloneze motivează hotărârea prin „activități contrare intereselor Poloniei”, acuzând-o pe Vlah că sprijină [...] Articolul Polonia interzice accesul Irinei Vlah pentru cinci ani: Sprijinirea ingerinței ruse în alegerile din R. Moldova apare prima dată în NordNews.
17:00
Pod educațional peste Prut: „Școala Finanțelor Moderne” aduce studenții și jurnaliștii mai aproape de culisele economiei # NordNews
De patru ani, Banca Națională a Moldovei colaborează cu Banca Națională a României pentru a dezvolta sistemul financiar-bancar după standarde europene. Din 2023, parteneriatul a căpătat și o dimensiune academică, prin programul „Școala Finanțelor Moderne”, rezultatul colaborării transfrontaliere, a adunat, în premieră, studenți ai Facultății de Științe ale Comunicării și jurnaliști din domeniul economic. Agenda [...] Articolul Pod educațional peste Prut: „Școala Finanțelor Moderne” aduce studenții și jurnaliștii mai aproape de culisele economiei apare prima dată în NordNews.
16:30
Pe 24 septembrie, Parcul Central „Mihai Volontir” din Bălți a devenit spațiul unde conversațiile din mediul online s-au transformat în dialoguri directe. RAMxBălți a adunat creatori de conținut, jurnaliști, lideri de opinie și tineri din comunitate pentru a discuta despre dezinformare, încredere și despre modul în care fiecare dintre noi poate contribui la schimbare. „Ne [...] Articolul VIDEO RAM Impact a ajuns la Bălți apare prima dată în NordNews.
16:10
În pragul alegerilor parlamentare din 2025, tema corupției electorale rămâne un subiect sensibil în Republica Moldova. După Ungheni, redacția noastră a ajuns la Cimișlia pentru a testa integritatea alegătorilor. Cetățenii din Cimișlia: „Votul nu se cumpără și nu se vinde” Întrebați dacă ar accepta bani în schimbul votului, locuitorii din Cimișlia au respins ferm orice [...] Articolul Locuitorii din Cimișlia: Votul nu se cumpără și nu se vinde apare prima dată în NordNews.
