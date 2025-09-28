PeScurt // Alexandr Stoianoglo, lider al Blocului „Alternativa” și fost candidat la alegerile prezidențiale, s-a prezentat la secția de votare la ora 09:30, alături de soție și cele două fiice.
Agora.md, 28 septembrie 2025 09:50
PeScurt // Votul în diasporă. Până la acest moment, procesul de votare este în desfășurare în cadrul secțiilor constituite în Japonia, China, Azerbaidjan, Emiratele Arabe Unite, Statul Qatar, Israel, Federația Rusă, România, Turcia, Bulgaria, Grecia, Cipru, Ucraina, Belarus, Estonia, Letonia și Lituania.. # Agora.md
