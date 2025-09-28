Maia Sandu: „Am votat pentru un Parlament cu care să construim în continuare Moldova europeană”
Radio Chisinau, 28 septembrie 2025 09:50
Președinta Maia Sandu și-a exprimat opțiunea de vot în cadrul secției de votare din incinta Liceului Petru Rareș din strada Nicolae Costin. Șefa statului a declarat că a votat pentru un Parlament care respectă cetățenii săi și cu care să fie construită Moldova Europeană.
• • •
