Împreună cu soția și fiicele sale, copreședintele Blocului Alternativa, Alexandr Stoianoglo, și-a exercitat dreptul la vot - VIDEO
ProTV.md, 28 septembrie 2025 09:40
Împreună cu soția și fiicele sale, copreședintele Blocului Alternativa, Alexandr Stoianoglo, și-a exercitat dreptul la vot - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 5 minute
10:00
Alegeri Parlamentare 2025: Promo-LEX prezintă primele încălcări stabilite la secțiile de votare - VIDEO # ProTV.md
Alegeri Parlamentare 2025: Promo-LEX prezintă primele încălcări stabilite la secțiile de votare - VIDEO
10:00
LIVE. Președintele Partidului Nostru, Renato Usatâi, își exercită dreptul la vot - VIDEO
10:00
„Nu sunt alegeri simple, sunt alegeri care vor marca viața noastră." Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a votat - VIDEO # ProTV.md
„Nu sunt alegeri simple, sunt alegeri care vor marca viața noastră." Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a votat - VIDEO
10:00
Ediție specială. Știrile PRO TV de la 10:00 cu Iuliana Maranciuc - 28.09.2025
Acum 15 minute
09:50
Ion Ceban și-a exercitat dreptul la vot. Acesta a venit la secția de votare împreună cu soția - VIDEO # ProTV.md
Ion Ceban și-a exercitat dreptul la vot. Acesta a venit la secția de votare împreună cu soția - VIDEO
09:50
Împreună cu soția și fiicele sale, Alexandr Stoianoglo, și-a exercitat dreptul la vot - VIDEO # ProTV.md
Împreună cu soția și fiicele sale, Alexandr Stoianoglo, și-a exercitat dreptul la vot - VIDEO
Acum 30 minute
09:40
Împreună cu soția și fiicele sale, copreședintele Blocului Alternativa, Alexandr Stoianoglo, și-a exercitat dreptul la vot - VIDEO # ProTV.md
Împreună cu soția și fiicele sale, copreședintele Blocului Alternativa, Alexandr Stoianoglo, și-a exercitat dreptul la vot - VIDEO
09:40
LIVE. Alegeri Parlamentare 2025: Promo-LEX susține o conferință de presă după deschiderea secțiilor de votare # ProTV.md
LIVE. Alegeri Parlamentare 2025: Promo-LEX susține o conferință de presă după deschiderea secțiilor de votare
Acum o oră
09:30
Moldovenii din toată lumea votează! Imagini de la ambasadele Moldovei în Franța, Spania, China - FOTO # ProTV.md
Moldovenii din toată lumea votează! Imagini de la ambasadele Moldovei în Franța, Spania, China - FOTO
09:20
Copreședintele Blocului Alternativa, Ion Ceban, și-a exercitat dreptul la vot - VIDEO
09:20
Președintele țării, Maia Sandu, și-a exprimat opțiunea de vot: „Casa noastră este în primejdie și are nevoie de votul fiecăruia dintre voi" - VIDEO # ProTV.md
Președintele țării, Maia Sandu, și-a exprimat opțiunea de vot: „Casa noastră este în primejdie și are nevoie de votul fiecăruia dintre voi" - VIDEO
09:20
Președintele partidului „Viitorul Moldovei”, Vasile Tarlev, și-a exercitat dreptul la vot - VIDEO # ProTV.md
Președintele partidului „Viitorul Moldovei”, Vasile Tarlev, și-a exercitat dreptul la vot - VIDEO
09:20
O moldoveancă stabilită în China a parcurs aproape 1400 de kilometri pentru a vota - FOTO # ProTV.md
O moldoveancă stabilită în China a parcurs aproape 1400 de kilometri pentru a vota - FOTO
09:10
LIVE. Președintele țării, Maia Sandu, și-a exprimat opțiunea de vot: „Casa noastră este în primejdie și are nevoie de votul fiecăruia dintre voi" # ProTV.md
LIVE. Președintele țării, Maia Sandu, și-a exprimat opțiunea de vot: „Casa noastră este în primejdie și are nevoie de votul fiecăruia dintre voi"
09:10
LIVE. Președintele partidului „Viitorul Moldovei”, Vasile Tarlev, își exercită dreptul la vot # ProTV.md
LIVE. Președintele partidului „Viitorul Moldovei”, Vasile Tarlev, își exercită dreptul la vot
Acum 2 ore
09:00
Copreședintele Blocului Alternativa, Ion Ceban, își exercită dreptul la vot - VIDEO
09:00
LIVE. Președintele țării, Maia Sandu, își exercită dreptul la vot
09:00
Care este situația în Zona de Securitate? Biroul Politici de Reintegrare vine cu detalii
09:00
Ediție specială. Știrile PRO TV de la 09:00 cu Iuliana Maranciuc - 28.09.2025
08:50
LIVE. PREZENȚA LA VOT LA ALEGERILE PARLAMENTARE 2025. Câți moldoveni au votat până la această oră - FOTO # ProTV.md
LIVE. PREZENȚA LA VOT LA ALEGERILE PARLAMENTARE 2025. Câți moldoveni au votat până la această oră - FOTO
08:40
LIVE. Copreședintele Blocului Alternativa, Ion Ceban, își exercită dreptul la vot
08:30
LIVE TEXT. PREZENȚA LA VOT LA ALEGERILE PARLAMENTARE 2025. Câți moldoveni au votat până la această oră - FOTO # ProTV.md
LIVE TEXT. PREZENȚA LA VOT LA ALEGERILE PARLAMENTARE 2025. Câți moldoveni au votat până la această oră - FOTO
08:30
LIVE TEXT. PREZENȚA LA VOT LA ALEGERILE PARLAMENTARE 2025. Câți moldoveni au votat în diasporă # ProTV.md
LIVE TEXT. PREZENȚA LA VOT LA ALEGERILE PARLAMENTARE 2025. Câți moldoveni au votat în diasporă
08:20
Alegeri parlamentare 2025. Briefingul Comisiei Electorale Centrale - ora 08.00 - VIDEO
08:20
Centrele multifuncționale activează în regim special: Cetățenii pot solicita gratuit cărți de identitate provizorii # ProTV.md
Centrele multifuncționale activează în regim special: Cetățenii pot solicita gratuit cărți de identitate provizorii
08:10
LIVE. Alegeri parlamentare 2025. Briefingul Comisiei Electorale Centrale - ora 08.00
Acum 4 ore
08:00
Ediție specială. Știrile PRO TV de la 08:00 cu Iuliana Maranciuc - 28.09.2025
07:20
Nicolae Botgros - printre primii moldoveni din țară care au votat - FOTO
07:10
Cine sunt primii moldoveni care au votat astăzi, la alegerile parlamentare - FOTO
07:00
Alegerile vor fi în direct, la Pro TV. Reporterii noștri vor fi în teren, iar, din oră în oră, vor veni cu informații despre cum decurge scrutinul parlamentar # ProTV.md
Alegerile vor fi în direct, la Pro TV. Reporterii noștri vor fi în teren, iar, din oră în oră, vor veni cu informații despre cum decurge scrutinul parlamentar
07:00
START VOT! Toate secțiile de votare din țară au fost deschise. Circa 2,8 milioane de alegători sunt așteptați la urne # ProTV.md
START VOT! Toate secțiile de votare din țară au fost deschise. Circa 2,8 milioane de alegători sunt așteptați la urne
06:30
Alegeri parlamentare 2025: Republica Moldova își alege deputații în Parlament pentru următorii patru ani # ProTV.md
Alegeri parlamentare 2025: Republica Moldova își alege deputații în Parlament pentru următorii patru ani
Acum 8 ore
02:30
Reacția Victoriei Furtună, după ce partidul său a fost exclus din cursa electorală - VIDEO # ProTV.md
Reacția Victoriei Furtună, după ce partidul său a fost exclus din cursa electorală - VIDEO
Acum 12 ore
21:40
Drone observate în nordul Germaniei, aproape de granița cu Danemarca. Autoritățile investighează posibile acte de spionaj - VIDEO # ProTV.md
Drone observate în nordul Germaniei, aproape de granița cu Danemarca. Autoritățile investighează posibile acte de spionaj - VIDEO
21:30
În China se fac ultimele pregătiri pentru ca cel mai înalt pod din lume să fie dat în circulație. Câți metri are - VIDEO # ProTV.md
În China se fac ultimele pregătiri pentru ca cel mai înalt pod din lume să fie dat în circulație. Câți metri are - VIDEO
21:30
Olympyiue Marseille a urcat provizoriu pe prima poziție în campionatul Franței, după victoria la limită în partida cu Strasbourg. Golul decisiv a venit tocmai în prelungiri - VIDEO # ProTV.md
Olympyiue Marseille a urcat provizoriu pe prima poziție în campionatul Franței, după victoria la limită în partida cu Strasbourg. Golul decisiv a venit tocmai în prelungiri - VIDEO
Acum 24 ore
21:00
Infrastructura civilă ucraineană - lovită din nou de drone rusești: Atacuri s-au înregistrat în Vinița, Zaporojie, Harikov și Odesa - VIDEO # ProTV.md
Infrastructura civilă ucraineană - lovită din nou de drone rusești: Atacuri s-au înregistrat în Vinița, Zaporojie, Harikov și Odesa - VIDEO
21:00
Rusia avertizează NATO și UE: „Orice agresiune împotriva noastră va primi un răspuns decisiv” - VIDEO # ProTV.md
Rusia avertizează NATO și UE: „Orice agresiune împotriva noastră va primi un răspuns decisiv” - VIDEO
20:50
Argeș Pitești este revelația primei părți a sezonului în România. Nou-promovata a urcat pe treapta secundă în Superligă, devansând-o pe Dinamo, și este la două puncte în spatele liderei, Universitatea Craiova - VIDEO # ProTV.md
Argeș Pitești este revelația primei părți a sezonului în România. Nou-promovata a urcat pe treapta secundă în Superligă, devansând-o pe Dinamo, și este la două puncte în spatele liderei, Universitatea Craiova - VIDEO
20:40
Bulgaria scrie istorie la Mondialul de volei. Tinerele talente, frații Nikolov, au dus naționala în marea finală, după o pauză de 55 de ani, în urma victoriei contra unei alte mari surprize, Cehia - VIDEO # ProTV.md
Bulgaria scrie istorie la Mondialul de volei. Tinerele talente, frații Nikolov, au dus naționala în marea finală, după o pauză de 55 de ani, în urma victoriei contra unei alte mari surprize, Cehia - VIDEO
20:30
Gabriel Ojog a devenit campion mondial la lupte pe plajă în categoria de până la 20 de ani. O altă medalie a fost câștigată de Alexandru Borș, sportivul nostru pierzând în finala mare - VIDEO # ProTV.md
Gabriel Ojog a devenit campion mondial la lupte pe plajă în categoria de până la 20 de ani. O altă medalie a fost câștigată de Alexandru Borș, sportivul nostru pierzând în finala mare - VIDEO
20:30
Reacția Victoriei Furtună, după ce partidul său a fost exclus din cursa electorală - VIDEO # ProTV.md
Reacția Victoriei Furtună, după ce partidul său a fost exclus din cursa electorală - VIDEO
20:30
Bayern Munchen spulberă totul în campionatul Germaniei. Deținătoarea titlului a învins-o fără drept de apel pe Werder Bremen și are victorii pe linie în primele cinci etape - VIDEO # ProTV.md
Bayern Munchen spulberă totul în campionatul Germaniei. Deținătoarea titlului a învins-o fără drept de apel pe Werder Bremen și are victorii pe linie în primele cinci etape - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 27.09.2025
19:50
Moldova - vedeta internaţională pe Netflix. Ce spune regizorul după ce a explorat țara noastră din nord și până-n sud - VIDEO # ProTV.md
Moldova - vedeta internaţională pe Netflix. Ce spune regizorul după ce a explorat țara noastră din nord și până-n sud - VIDEO
19:30
Alegerile vin și pleacă, dar nevoile și aspirațiile cetățenilor rămân. Ce spun oamenii din satele Moldovei și ce așteptări au de la scrutinul parlamentar - VIDEO # ProTV.md
Alegerile vin și pleacă, dar nevoile și aspirațiile cetățenilor rămân. Ce spun oamenii din satele Moldovei și ce așteptări au de la scrutinul parlamentar - VIDEO
19:00
„Voi vota pentru ceea ce îmi doresc cel mai mult - să fie pace." Profesori sau studenți, medici, fermieri și antreprenori, fiecare pune umărul ca țara să se dezvolte și să scoată la suprafață ce are mai bun - VIDEO # ProTV.md
„Voi vota pentru ceea ce îmi doresc cel mai mult - să fie pace." Profesori sau studenți, medici, fermieri și antreprenori, fiecare pune umărul ca țara să se dezvolte și să scoată la suprafață ce are mai bun - VIDEO
18:30
România a rămas fără reprezentante la Mastersul din Beijing. Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse au fost eliminate în runda secundă a competiției, fiind învinse în minim de seturi - VIDEO # ProTV.md
România a rămas fără reprezentante la Mastersul din Beijing. Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse au fost eliminate în runda secundă a competiției, fiind învinse în minim de seturi - VIDEO
18:20
Regulile de care trebuie să țineți cont atunci când mergeți la vot - VIDEO
18:10
Un bărbat și o femeie implicați în schema Organizației criminale „Șor” - documentați. Un automobil de lux - ridicat de polițiști în urma perchezițiilor - VIDEO # ProTV.md
Un bărbat și o femeie implicați în schema Organizației criminale „Șor” - documentați. Un automobil de lux - ridicat de polițiști în urma perchezițiilor - VIDEO
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.