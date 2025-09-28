VIDEO | Maia Sandu și-a exercitat dreptul la vot: Este ziua în care trebuie să ne protejăm țara

12:40

Candidatul independent Andrei Năstase susține că, după alegerile parlamentare, guvernarea PAS ar intenționa să introducă noi taxe, care vor lovi direct în cetățeni, în special în cei din diasporă. În acest context, el le cere reprezentanților actualei puteri să semneze un angajament public prin care să garanteze că acest lucru nu va fi admis. Potrivit […] Articolul Andrei Năstase acuză guvernarea că ar pregăti noi poveri fiscale pentru cetățenii din diasporă, la scurt timp după alegeri apare prima dată în ZIUA.md.