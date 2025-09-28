VIDEO Marian Lupu a votat: „Pentru o Moldovă respectată”
Realitatea.md, 28 septembrie 2025 09:40
Liderul Partidului Respect Moldova, și-a exercitat dreptul la vot. Marian Lupu spune că a votat pentru un viitor prosper al țării, în care „bunăstarea cetățenilor este prioritate, munca cinstită este apreciată și respectată, iar oamenii nu sunt obligați să trăiască în frică și sărăcie". „Ziua alegerilor este foarte importantă, deoarece cetățenii au, o dată la
• • •
Acum 5 minute
10:00
AUR din Republica Moldova își retrage reprezentanții din secțiile de votare din străinătate # Realitatea.md
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova a anunțat, printr-un comunicat de presă, retragerea tuturor reprezentanților săi din secțiile de votare constituite în străinătate. Decizia a fost luată în contextul informațiilor privind posibile tentative de infiltrare și influențare externă asupra procesului electoral. Potrivit formațiunii, hotărârea a venit după mai multe sesizări privind încercări de
Acum 15 minute
09:50
Maia Sandu: Doar o majoritate proeuropeană poate dezvolta Republica Moldova; alegeri contestate și scenariul Georgia # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a exercitat dreptul de vot în dimineața zilei de 28 septembrie, în cadrul alegerilor parlamentare. La ieșirea din secția de vot, șefa statului a declarat că viitorul țării depinde de consolidarea unui legislativ proeuropean. „Doar oameni care cu adevărat cred în Republica Moldova. Doar oameni cu adevărat care cred în
09:50
Atac de amploare al Rusiei asupra Ucrainei: Sute de drone și rachete, zece răniți în Kiev # Realitatea.md
Rusia a desfășurat un atac de amploare în noaptea de sâmbătă spre duminică, lansând sute de drone și rachete asupra Ucrainei, potrivit autorităților de la Kiev. Cel puțin zece persoane au fost rănite în urma loviturilor care au vizat capitala și regiunea Zaporojie. „Rusia a lansat un nou atac aerian masiv asupra oraşelor ucrainene în
Acum 30 minute
09:40
Vasile Tarlev a votat: „Dorim în primul rând pace pentru Moldova, o consolidare a poporului moldovenesc” # Realitatea.md
Președintele partidului „Viitorul Moldovei", Vasile Tarlev, care aspiră la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, și-a exercitat dreptul la vot în jurul orei 09:00. Acesta s-a prezentat la secția de votare însoțit de soția sa. „ Am votat în primul rând pentru a se îndeplini toate acele lucruri despre care s-a vorbit în ultimele
09:40
Acum o oră
09:30
„Casa noastră este în primejdie”. După ce a votat, președinta Maia Sandu a îndemnat moldovenii să-i urmeze exemplul # Realitatea.md
„Casa noastră este în primejdie". Președinta Maia Sandu și-a exercitat duminică, 28 septembrie 2025, dreptul la vot la secția de votare din incinta Licerului Teoretic „Petru Rareș", după care a ieșit în fața presei cu un apel către cetățenii moldoveni pentru alegerile parlamentare. „Eu am votat pentru un Parlament cu care să putem păstra în
09:30
Primarul de Bălți, Alexandr Petcov, după vot: „Avem nevoie de un salt de dezvoltare, nu mai este timp pentru dezbinare” # Realitatea.md
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petcov, a declarat, după ce și-a exercitat dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, că a venit la urne cu speranța unei dezvoltări rapide atât pentru oraș, cât și pentru întreaga țară. „Am venit cu speranță de dezvoltare, cu speranță de datorii împlinite pentru municipiul nostru, pentru țară.
09:20
Norvegia raportează apariția unor drone suspecte deasupra unei baze militare, în urma incidentelor din Danemarca # Realitatea.md
Autoritățile norvegiene investighează posibila prezență a unor drone deasupra unor instalații militare, conform presei locale. „Putem confirma că am primit informaţii despre o posibilă activitate a dronelor observată în zona din jurul bazei aeriene de la Orland, unde se află avioane de vânătoare", a declarat un purtător de cuvânt al armatei norvegiene. Apariţiile dronelor au
Acum 2 ore
08:50
Ion Ceban, alături de soție, și-a exercitat dreptul la vot. „Am votat pentru dezvoltarea Republicii Moldova” # Realitatea.md
Primarul Capitalei, unul dintre candidații Blocului „Alternativa", și-a exercitat dreptul la vot la ora 08:30. Ion Ceban a mers la secția de votare alături de soție și copii. „Am votat pentru dezvoltarea Republicii Moldova, am votat pentru țara noastră, pentru viitorul copiilor. Am votat împotriva faptului ca promisiunile politicienilor și așteptărilor oamenilor să fie realizate
08:50
Andrei Năstase a votat alături de familie: „Putem face istorie prin prezența masivă la urne” # Realitatea.md
Fostul ministru de interne, Andrei Năstase, și-a exercitat dreptul la vot în dimineața zilei de 28 septembrie, în cadrul alegerilor parlamentare. Acesta a mers la secția de votare din clădirea Biroului Național de Statistică de pe strada Grădina Botanică din Chișinău, însoțit de soția și fiica sa. „Am venit cu cele mai bune gânduri pentru
08:40
Comisia Electorală Centrală (CEC) a prezentat primele informații despre mersul alegerilor parlamentare. Potrivit președintelui CEC, Angelica Caraman, votul decurge fără incidente. Până la ora 08:30 au votat peste 90 de mii de cetățeni. Cu privire la secțiile de votare constituite peste hotare, informăm că procesul de votare a demarat la orele locale 07:00 fără probleme
08:30
Parlamentare 2025: Prima alegătoare la secția de votare din Vilnius a fost la prima sa experiență electorală # Realitatea.md
Primul vot exprimat la secția de votare la Ambasada Republicii Moldova din Vilnius, unica deschisă pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 în Republica Moldova, a fost din partea Laurei pentru care este și prima experiență în procesul electoral. „Primul votant la secția de vot de la Vilnius a fost Laura, care este la prima
08:30
Candidata independentă Olesea Stamate și-a exercitat dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. După exprimarea votului, aceasta a transmis un mesaj public în care a subliniat angajamentul său pentru o Moldovă europeană, dreaptă și orientată spre cetățean. „Astăzi am votat pentru o Moldovă în care oamenii sunt pe primul loc, pentru o
08:20
VIDEO Partidul condus de Victoria Furtună participă la alegeri până la decizia instanței # Realitatea.md
Partidul "Moldova Mare", condus de Victoria Furtună, participă în calitate de candidat la alegerile parlamentare de azi, 28 septembrie. Despre aceasta a anunțat președintele Comisie Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman, în conferință de presă. Caraman a precizat că la scrutinul de azi participă 23 de candidați, până la o decizie finală a instanței de judecată.
Acum 4 ore
07:50
Nicolae Botgros s-a numărat printre primii alegători la o secție de vot din Chișinău # Realitatea.md
Maestrul Nicolae Botgros, candidat din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a fost unul dintre primii alegători care și-au exercitat dreptul la vot în această dimineață. Acesta a votat la Liceul Teoretic cu Profil Sportiv „Avante" din Chișinău, scrie ProTV. Astăzi, 28 septembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova își aleg noul Parlament – organul reprezentativ suprem
07:40
07:40
O studentă aflată în călătorie prin Asia Centrală a votat la Astana. „Votul ne unește indiferent unde ne aflăm în lume” # Realitatea.md
Dana, studentă originară din Republica Moldova, stabilită în Marea Britanie, aflată într-o călătorie prin Asia Centrală, s-a oprit duminică, 28 septembrie curent, la Astana, unde a descoperit cu bucurie că există o secție de vot deschisă la Ambasadă. Potrivit ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Kazahstan, Ștefan Gorda, este pentru prima dată
07:20
Pe 28 septembrie 2025, pentru a participa la alegeri, cetățenii Republicii Moldova vor prezenta la secția de votare cartea de identitate, buletinul de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate provizoriu sau pașaportul cetățeanului Republicii Moldova, dacă persoana își exercită dreptul de a alege peste hotarele țării. Conaționalii aflați peste hotarele țării pot vota
07:20
Zeci de oameni au ajuns la Ambasada Republicii Moldova la Moscova pentru a-și exercita dreptul la vot. Imaginile video au fost publicate de presa rusă. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Amintim că astăzi, 28 septembrie, au loc alegerile parlamentare în Republica Moldova. La urne sunt așteptați peste 3,2 milioane de alegători.
07:20
Campanie cu final tragic în India: 36 de victime la un miting al actorului Vijay în Tamil Nadu # Realitatea.md
Cel puțin 36 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 50 au fost rănite, în urma unei busculade produse în timpul unui miting electoral organizat de actorul Vijay, aflat în campanie. Ministrul şef MK Stalin a declarat că opt copii şi 16 femei se aflau printre cele 36 de persoane care au murit în districtul
07:10
Moldova alege viitorul! Azi peste 3,2 milioane de cetățeni sunt așteptați la scrutinul parlamentar # Realitatea.md
Astăzi, 28 septembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova își aleg noul Parlament – organul reprezentativ suprem al poporului și unica autoritate legislativă a statului. Este cel de-al unsprezecelea scrutin parlamentar organizat de la proclamarea independenței. La urne sunt așteptați peste 3,2 milioane de alegători. Mandatul celor 101 deputați noi aleși va fi de patru ani, iar
07:10
Astăzi 28 septembrie, vremea se anunță stabilă, fără precipitații, dar cu posibilitate de înghețuri în timpul nopții. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile diurne vor urca până la +19°C, în timp ce noaptea vor coborî până la +2°C. În regiunea de Nord, maximele vor atinge +17°C,
07:00
VIDEO Primul vot la Tokyo: O studentă din Moldova deschide procesul electoral în Japonia # Realitatea.md
Alegerile parlamentare din Republica Moldova au început odată cu deschiderea secției de votare de la sediul ambasadei, unde primul vot a fost exprimat de Ana Teișanu, studentă la Universitatea din Tsukuba, Japonia, imediat după intonarea imnului de stat. Tânăra s-a prezentat la secția de votare din Tokyo pentru a-și exercita dreptul de vot și pentru
Acum 24 ore
19:40
Alegerile parlamentare de pe 28 septembrie vor fi monitorizate de 3423 observatori naționali și internaționali, potrivit Comisiei Electorale Centrale. Din numărul total, 2496 de observatori naționali reprezintă 8 asociații obștești din țară. Cei mai mulți observatori au fost acreditați la solicitarea Asociației Promo-LEX și Uniunii Juriștilor din Moldova. Totodată, CEC a acreditat 912 observatori internaționali.
18:10
VIDEO Individ reținut, bănuit că schimba criptomonede în numerar pentru Șor. A fost ridicat și un Porsche Macan # Realitatea.md
Un bărbat de 29 de ani, implicat în schemele lui Șor, a fost reținut în sectorul Botanica al Capitalei. Individul este originar din stânga Nistrului și locuiește în raionul Ialoveni. Oamenii legii au efectuat 8 percheziții la Chișinău, Ialoveni și Cimișilia, inclusiv în trei mașini de mărci Mercedes și Porsche. Au fost ridicate înscrisuri cu
17:40
2055 de plicuri cu vot prin corespondență – recepționate. Ce fac cetățenii care nu au reușit să le expedieze la timp? # Realitatea.md
Birourile electorale ale secțiilor de votare responsabile pentru votul prin corespondență au recepționat 2055 de plicuri de la alegătorii care s-au înregistrat să voteze prin poștă. Cele mai multe dintre ele au ajuns la Washington – 1162. Secția de votare din Ottawa a recepționat 555 de plicuri, cea din Stockholm – 286, iar cea din
16:10
Poliția de Frontieră atenționează: Vânătoarea și transportarea armelor în perimetrul hotarului este interzisă duminică # Realitatea.md
Pe 28 septembrie 2025 este interzisă vânătoarea în zonele de frontieră pentru toate tipurile de vânat. De asemenea, nu se permite nici transportarea oricărui tip de arme de foc și muniție destinate vânătorii, inclusiv cele de vânătoare. Conform Poliției de Frontieră, măsura se aplică în baza unui ordine emis de Societatea Vânătorilor și Pescarilor din
15:40
Dezmințire de la Președinție: Moldova NU va mobiliza și NU va trimite trupe în Ucraina # Realitatea.md
Moldova nu va mobiliza și nu va trimite trupe în Ucraina, dezminte Președinția un fals apărut pe canale de Telegram. Conform autorilor, și la București s-ar fi planificat acțiuni similare. Igor Zaharov, purtătorul de cuvânt al șefei statului, a menționat că este vorba despre minciuni grosolane. Conform lui, acestea ar avea rolul de a speria
15:20
Poliția: Un preot a fost prins cum împarte ziare cu propagandă electorală enoriașilor, în timpul slujbei # Realitatea.md
Un preot a fost prins cum împarte ziare cu propagandă electorală enoriașilor, în timpul slujbei. Oamenii legii au ridicat 164 de exemplare. Conform Poliției, clericul ar fi oferit publicațiile chiar și copiilor. Materialele ar fi fost tipărite la o tipografie clandestină, deconspirată recent. „Preotul împărțea respectivele publicații și copiilor veniți la biserică. Ziarele conțin mesaje
15:10
Riga: Militarii-șefi din NATO se reunesc, pentru a discuta despre încălcarea spațiului aerian de către Rusia # Realitatea.md
Șefii de stat major din țările membre ale Alianței Nord-Atlantice s-au reunit sâmbătă la Riga, Letonia. Oficialii discută despre încălcările recente ale spațiului aerian al NATO de către Rusia. „Astăzi, exprim solidaritate neechivocă și deplină cu toți aliații al căror spațiu aerian a fost încălcat. Răspunsul Alianței a fost solid
14:30
De două zile, locuitorii din Bălți nu au apă la robinete. Primarul Alexand Petkov afirmă că situația „nu este o avarie, ci o bătaie de joc” față de locuitorii orașului. Oficialul susține că a transmis o sesizare către serviciile speciale, deoarece consideră acțiunile conducerii interimare a Apă-Canal Bălți drept „o diversiune”. În următoarele ore, alimentarea […] Articolul VIDEO Bălțenii nu au 2 zile apă la robinet. Petkov: Am sesizat serviciile speciale apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
14:00
Poliția: Tânăra căutată de câteva zile la Cahul a fost găsită fără suflare în pădure # Realitatea.md
Tânăra căutată de câteva zile la Cahul a fost găsită fără suflare într-o zonă împădurită din apropierea orașului. Pe corpul ei au fost găsite leziuni caracteristice strangulării. Conform oamenilor legii, asupra studentei a fost găsită geanta cu lucruri personale. Cazul este investigat, pentru a stabili alte circumstanțe ale tragediei. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la […] Articolul Poliția: Tânăra căutată de câteva zile la Cahul a fost găsită fără suflare în pădure apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Ce urmează după alegeri nu contează? Satoshi și Guess Who lansează o piesă-oglindă a societății? # Realitatea.md
Unii au așteptat această colaborare, alții mai puțin, iar cineva chiar și-a dorit-o, în virtutea pozițiilor deseori asemănătoare ale rapperilor Satoshi și Guess Who, care pe 25.09.2025 au venit cu piesa și videoclipul „Hai Să Recunoaștem”. Ca o reflecție asupra moravurilor sociale din Moldova și România contemporană, a atitudinilor vizavi de tradiție și inovație, emigrare, […] Articolul Ce urmează după alegeri nu contează? Satoshi și Guess Who lansează o piesă-oglindă a societății? apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Alegerile sunt live pe Realitatea: Ediții speciale, știri la minut și transmisiuni în direct de la secțiile de votare # Realitatea.md
Grupul Media Realitatea va difuza un program special în ziua alegerilor. Pe 28 septembrie, difuzăm la minut știri, intrăm în direct de la secțiile de votare, prezentăm ediții speciale și urmărim împreună cu publicul rezultatele preliminare ale scrutinului. De la 7:00 până se încheie numărarea voturilor, echipele RLIVE TV, realitatea.md, rupor.md și moldovalive.md vor informa […] Articolul Alegerile sunt live pe Realitatea: Ediții speciale, știri la minut și transmisiuni în direct de la secțiile de votare apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
BANI.MD Bogații lumii fug de aglomerație: Topul locurilor pe care le preferă în vacanțe # Realitatea.md
Dacă în urmă cu un deceniu milionarii îşi planificau vacanțele pentru a fi văzuţi la mesele pline de şampanie din Saint-Tropez sau pe plajele exclusiviste din Mykonos şi Ibiza, acum trendul s-a schimbat radical. Ceea ce înseamnă statut în 2025 nu mai este o masă în primul rând de la Nammos, ci un sejur cât […] Articolul BANI.MD Bogații lumii fug de aglomerație: Topul locurilor pe care le preferă în vacanțe apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Trump s-a supărat? SUA retrag viza unui președinte. Motivul: A îndemnat soldații americani să nu respecte ordinele # Realitatea.md
Statele Unite vor revoca viza președintelui columbian Gustavo Petro. Decizia vine după ce oficialul a îndemnat de la tribuna ONU soldații americani să nu respecte ordinele, a explicat Casa Albă. Departamentul american de stat a calificat declarațiile lui Petro drept „nesăbuite și incendiare”. Conform hotnews.ro, el mai este acuza de SUA că a incitat la […] Articolul Trump s-a supărat? SUA retrag viza unui președinte. Motivul: A îndemnat soldații americani să nu respecte ordinele apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
VIDEO Adriana Ochișanu îndeamnă publicul să se roage, după ce Cristi a ajuns la spital: „E cu mult mai bine” # Realitatea.md
Adriana Ochișanu și-a îndemnat publicul să se roage pentru copii, după ce feciorul ei, Cristi Botgros, a ajuns în stare gravă la spital. Conform presei, tânărul ar avea probleme la ficat. Ochișanu spune, într-un video publicat pe rețelele de socializare, că tânărul se simte mult mai bine. În același timp, artista a mulțumit persoanelor care […] Articolul VIDEO Adriana Ochișanu îndeamnă publicul să se roage, după ce Cristi a ajuns la spital: „E cu mult mai bine” apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Administrația de la Kremlin intensifică eforturile de a destabiliza Occidentul, conform unei analize publicate de Bloomberg. Conform jurnaliștilor, obiectivul final al lui Putin ar fi de a paraliza capacitatea guvernelor europene să reacționeze rapid perturbarea stabilității sociale. Publicația face referire la un oficial european de rang înalt, familiarizat cu discuțiile despre tacticile aplicate de Moscova, […] Articolul Bloomberg: Putin intensifică eforturile de destabilizare a Occidentului apare prima dată în Realitatea.md.
Ieri
10:00
Creștinii ortodocși de rit vechi sărbătoresc Înălțarea Sfintei Cruci. Tradiții și obiceiuri în această zi # Realitatea.md
Creștinii ortodocși de rit vechi sărbătoresc înălțarea sfintei Cruci. Evenimentul comemorează descoperirea crucii lui Hristos în Golgota, în anul 326, de către împărăteasa Elena, mama împăratului Constantin cel Mare. Conform credințelor bisericești, acest moment a adus speranță și mântuire și simbolizează victoria asupra păcatului și morții. Legenda spune că împărăteasa Elena a descoperit trei cruci […] Articolul Creștinii ortodocși de rit vechi sărbătoresc Înălțarea Sfintei Cruci. Tradiții și obiceiuri în această zi apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Gata cu publicitatea electorală! Ziua tăcerii înainte de alegeri: Amenzile pe care le riscă cei care vor face agitație # Realitatea.md
Sâmbăta dinaintea alegerilor este ziua tăcerii. Concurenții electorali nu mai pot face agitație electorală și să participe la emisiuni radio sau televizate. Ultima zi de promovare electorală înaintea alegerilor parlamentare a fost 26 septembrie. Conform Codului Electoral, în ziua scrutinului și cea dinaintea lui, se interzice stric agitația electorală, iar administrația publică locală și difuzorii […] Articolul Gata cu publicitatea electorală! Ziua tăcerii înainte de alegeri: Amenzile pe care le riscă cei care vor face agitație apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
METEO Se face mai frig în Moldova. Înghețuri în weekend, ploi de luni și temperaturi aproape de 0 grade # Realitatea.md
Weekendul va fi răcoros, iar pentru începutul săptămânii viitoare sunt prognozate ploi slabe. Meteorologii anunță minime nocturne de +1 grad Celsius în zilele de odihnă. Termometrele nu vor arăta mai mult de +7 grade Celsius noaptea. Ziua indicele termic va oscila între +14 și +19 grade, conform prognozelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Pentru cele mai […] Articolul METEO Se face mai frig în Moldova. Înghețuri în weekend, ploi de luni și temperaturi aproape de 0 grade apare prima dată în Realitatea.md.
26 septembrie 2025
23:10
Țineți întotdeauna bani cash în casă. Cât numerar trebuie să aibă o familie „la saltea” pentru situații de urgență # Realitatea.md
Autoritățile și băncile recomandă oamenilor să aibă mereu bani cash în casă, pentru orice situație de urgență, relatează știrileprotv.ro. Sumele ideale ar fi între 70 și 100 de euro pentru fiecare membru al familiei, arată cercetătorii. Gospodăriile ar trebui să păstreze niște numerar acasă pentru a putea plăti pentru lucruri esențiale în timpul crizelor, conform […] Articolul Țineți întotdeauna bani cash în casă. Cât numerar trebuie să aibă o familie „la saltea” pentru situații de urgență apare prima dată în Realitatea.md.
22:50
Polonia verifică registrele de vaccinare ale unui număr de 100.000 de copii. Părinții riscă amenzi mari # Realitatea.md
Polonia a trecut la verificări serioase în legătură cu vaccinarea copiilor. Părinții ai căror copii nu au fost vaccinați obligatoriu riscă amenzi de până la 10.000 de zloți (2.300 de euro), care pot fi repetate până la maximum 50.000 de zloți (11.700 de euro) per copil, transmite digi24.ro. Sancțiunile vin în contextul în care Inspectoratul […] Articolul Polonia verifică registrele de vaccinare ale unui număr de 100.000 de copii. Părinții riscă amenzi mari apare prima dată în Realitatea.md.
22:30
Jurnalista Ioana Popescu a murit la 45 de ani. Partenerul ei: „S-a simțit rău și a mers să se interneze” # Realitatea.md
Jurnalista Ioana Popescu s-a stins din viață la doar 45 de ani. Vedeta, care a activat şi ca actriță şi scriitoare, ar fi avut ceva probleme de sănătate, transmite observatornews.ro. În ultima ore de viaţă, starea ei de sănătate se înrăutățise. Jurnalista a chemat singură ambulanța, iar echipajul de salvare ajuns la fața locului a decis […] Articolul Jurnalista Ioana Popescu a murit la 45 de ani. Partenerul ei: „S-a simțit rău și a mers să se interneze” apare prima dată în Realitatea.md.
22:10
FOTO Studenții Facultății de Drept a USM, mai aproape de lupta anticorupție: vizită la CNA # Realitatea.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) a fost gazda unei vizite de studiu desfășurate în parteneriat cu Asociația Studenților în Drept din cadrul Universității de Stat din Moldova (USM). Evenimentul a reunit aproximativ 25 de studenți ai Facultății de Drept, oferindu-le o oportunitate valoroasă de a înțelege mai bine activitatea CNA și de a interacționa direct cu ofițerii […] Articolul FOTO Studenții Facultății de Drept a USM, mai aproape de lupta anticorupție: vizită la CNA apare prima dată în Realitatea.md.
21:40
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună a fost exclus din alegeri. O decizie în acest sens a fost luată, vineri seara, 26 septembrie, de către Comisia Electorală Centrală. Pentru aprobarea acesteia au votat șase membri. Astfel, potrivit deciziei CEC, a fost anulată înregistrarea concurentului electoral Partidul „Moldova Mare” și a listei de candidați pentru […] Articolul CEC a exclus din alegeri partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună apare prima dată în Realitatea.md.
21:20
Ambasadoarea Franței la Chișinău, Dominique Waag: „Esența Moldovei este ospitalitatea” # Realitatea.md
Într-un an de mandat la Chișinău, ambasadoarea Franței, Dominique Waag, a reușit să pună bazele unor proiecte importante în educație, economie și cultură, de la primul program de dublă diplomă Sorbona–USM până la extinderea cooperării economice și lansarea unor inițiative de patrimoniu. Într-un interviu acordat NORD NEWS, Excelența Sa vorbește despre sprijinul Franței pentru integrarea […] Articolul Ambasadoarea Franței la Chișinău, Dominique Waag: „Esența Moldovei este ospitalitatea” apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Vineri, 26 septembrie curent, polițiștii Inspectoratului de Poliție Hîncești au descoperit într-o biserică din localitate mai multe publicații cu titlul „Sare și Lumină”, similare celor identificate anterior la Bălți și tipărite la o tipografie clandestină. „În urma verificărilor, s-a stabilit că ziarele conțineau mesaje denigratoare la adresa instituțiilor statului, instigări la ură pe criterii religioase […] Articolul Publicații propagandistice depistate într-o biserică din Hîncești apare prima dată în Realitatea.md.
20:20
NATO nu-și poate permite să doboare dronele rusești cu rachete scumpe: „Nu e sustenabil. Învățăm de la ucraineni” # Realitatea.md
Armatele occidentale nu pot continua să doboare dronele care le încalcă spațiul aerian cu rachete scumpe, a declarat, joi, secretarul general al NATO, Mark Rutte, adăugând că NATO învață rapid de la Ucraina cum să contracareze dronele rusești. „Nu este sustenabil să doborâm drone care costă o mie sau două mii de dolari cu rachete […] Articolul NATO nu-și poate permite să doboare dronele rusești cu rachete scumpe: „Nu e sustenabil. Învățăm de la ucraineni” apare prima dată în Realitatea.md.
