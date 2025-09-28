VIDEO Marian Lupu a votat: „Pentru o Moldovă respectată”

17:40

Birourile electorale ale secțiilor de votare responsabile pentru votul prin corespondență au recepționat 2055 de plicuri de la alegătorii care s-au înregistrat să voteze prin poștă. Cele mai multe dintre ele au ajuns la Washington – 1162. Secția de votare din Ottawa a recepționat 555 de plicuri, cea din Stockholm – 286, iar cea din […] Articolul 2055 de plicuri cu vot prin corespondență – recepționate. Ce fac cetățenii care nu au reușit să le expedieze la timp? apare prima dată în Realitatea.md.