LIVE DIASPORA/ Secțiile de votare din diaspora își deschid ușile: „Moldovenii din întreaga lume sunt așteptați să-și exprime opțiunea și să contribuie la viitorul R. Moldova”

14:50

Funcționarii postului vamal Leușeni au contracarat două tentative de transport ilicit de bunuri la trecerea fontierei, pe sensul de intrare în țară, potrivit unui comunicat al Serviciului Vamal. Cazurile au fost documentate după ce controlului de specialitate au fost supuse două unități de transport, de model Mercedes-Benz Vito și Mercedes-Benz Sprinter, ce se deplasau din...