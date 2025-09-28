(VIDEO) Ion Ceban: „Am votat împotriva fricii și pentru viitorul Moldovei”
Liderul Blocului Alternativa și cap de listă la alegerile parlamentare, Ion Ceban, a declarat la ieșirea din secția de vot că și-a exercitat dreptul electoral „împotriva fricii, dezinformării și dezbinării” și „pentru dezvoltarea Republicii Moldova și viitorul copiilor”. „Am votat pentru profesionalism, pentru oameni responsabili la conducerea țării, care să poată soluționa cu adevărat acele subiecte care sunt în interesul fiecărui cetățean. Este vorba de pensii, salarii, tarife, locuri de muncă, ce facem și cum oprim migrația masivă a cetățenilor, cum protejăm agenții economici. Asta este cel mai important lucru de care astăzi are nevoie Republica Moldova”, a spus Ceban. Acesta a subliniat că a votat pentru unitatea cetățenilor și împotriva divizării lor pe criterii etnice sau lingvistice. „Am votat pentru pace și siguranța zilei de mâine. Am votat ca cetățenii Republicii Moldova, oriunde s-ar afla ei, să poată să-și exprime votul liber, neinfluențat”, a adăugat liderul Blocului Alternativa. Ion Ceban i-a îndemnat pe alegători să participe în număr mare la scrutin: „Îndemn oamenii să vină la vot, pentru că doar așa putem decide cu adevărat viitorul țării noastre”.<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>
