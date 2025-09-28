Alegeri parlamentare decisive în R.Moldova. Aproape 3,3 mln cetățeni sunt așteptați să voteze între aderarea la UE sau apropierea de Rusia
RFI, 28 septembrie 2025 08:20
Scrutin crucial în R.Moldova. Aproape 3,3 mln de alegători sunt așteptați la urne să aleagă menținerea cursului pro-uropean sau apropierea de Rusia. Peste 3.400 de observatori naționali și internaționali vor monitoriza alegerile. Moldovenii sunt așteptați la cele peste 2.200 de secții de votare. Chișinăul, dar și observatorii au acuzat Kremlinul de interferență în procesul electoral din R.Moldova, iar duminică autoritățile iau în calcul mai multe scenarii ce ar putea fi puse în aplicare și anume alarme false cu bombă, atacuri cibernetice sau manipulări informaționale.
• • •
Astăzi este ziua tăcerii în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie din R.Moldova. Astfel, se interzice agitația electorală, publicitatea politică, iar concurenții electorali nu au dreptul să participe la emisiuni televizate și radiofonice.”Azi fără agitație electorală. Mâine ne vedem la votare”, este mesajul Comisiei Electorale Centrale.
Nicolae Țîbrigan: „Nu pot ei frauda cât putem noi vota!”. Este cel mai bun mesaj pe care-l pot transmite cetățenilor R.Moldova # RFI
Miza Rusia în Moldova este una simbolică, aceasta își dorește să deturneze alegerile pentru a marca un succes împotriva Europei. Și chiar dacă partidele pro-ruse vor pierde la aceste alegeri, Republica Moldova va continua să fie o țintă pentru Kremlin și în următorii ani, declară la Moldova Zoom Nicolae Țîbrigan, cercetător la Academia Română.
Maia Sandu, mesaj în ultima zi de campanie pentru parlamentare: Moldova merită salvată de fiecare dată. Mergeți la vot # RFI
Președinta R.Moldova, Maia Sandu, a îndemnat cetățenii să meargă la vot duminică la parlamentare întrucât ”Moldova merită salvată de fiecare dată. Mergeți la vot pentru voi și pentru Moldova”. Totodată, Maia Sandu a reamintit că, acum zece ani, împreună cu sute de mii de oameni, a pornit lupta împotriva regimului oligarhic și a corupției, iar această luptă a adus schimbări decisive pentru țară.
„Un om să fie în sat și votul lui contează”. Alegeri în satele pe cale de dispariție din raionul Glodeni # RFI
În satele unde casele părăsite sunt mai numeroase decât cele locuite, iar localnicii pot fi numărați cu ușurință, democrația încă își face simțită prezența. În raionul Glodeni există localități care abia mai respiră, dar care, chiar și așa, rămân parte a procesului electoral. Am ajuns în patru asemenea sate, fiecare cu mai puțin de o sută de oameni, pentru a înțelege ce înseamnă votul acolo, unde timpul pare că s-a oprit.
Daniel Vodă, la RFI: Moldovenii, prin vot, ar putea să curme tentativa Kremlinului de a face o lovitură de stat electorală. Avem o bătălie geopolitică între Est și Vest # RFI
”Instituțiile statului s-au mobilizat pentru a sancționa probabil cea mai mare viciere a procesului democratic de la independență încoace. Gradul masiv de testare a instituțiilor publice este fără precedent. Acum este o mare bătălie geopolitică între Est și Vest. Ținta finală nu este doar R.Moldova. Este o acțiune concertată la nivel regional. Sunt forțe, inclusiv în România, care promovează aceleași narațiuni, aceleași fabule, aceeași agendă a Moscove. Dacă în număr foarte mare moldovenii se vor prezenta la urne, ar putea să curme tentativa Kremlinului de a face o lovitură de stat electorală”, declară în interviul Moldova Zoom, purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Chișinău, Daniel Vodă.
Republica Moldova este în fața unor alegeri istorice, cruciale. De cum vor vota cetățenii moldoveni va depinde soarta lor, dar și felul în care va arăta această regiune a Europei. Când vor fi în fața buletinului de vot, cetățenii moldoveni vor vota și cu multă frică. Frica de vremuri recente, când un oligarh conducea țara cu o mână de fier, iar oamenii se temeau să spună ce gândesc ori că vor avea de suferit dacă erau văzuți drept inamici de regimul oligarhic. Despre frică și alegeri vorbește jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
Este ultima zi a campaniei electorale pentru parlamentarele de duminică, decisive pentru viitorul european al țării, campanie marcată de ingerințele fără precedent ale Rusiei.
Dacă forțele proruse vor câștiga teren la alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova, există riscul ca țara să ajungă sub controlul direct al Moscovei, iar acest lucru ar împiedica procesul de aderare la UE. Iată ce spune la RFI vicepreședintele Parlamentului European Victor Negrescu (PSD), care precizează că dacă este să invadeze Republica Moldova, UE o invadează cu fonduri europene, în timp ce Rusia se gândește să o invadeze cu militari.
De la dobândirea independenței, în 1991, niciodată această mică republică nu a atras într-o asemenea măsură atenția presei internaționale și a experților.
Maia Sandu, după extrădarea lui Plahotniuc: Până și infractorii care păreau invincibili ajung în fața justiției # RFI
Președinta R.Moldova, Maia Sandu, a venit cu o reacție, după ce fostul lider PDM, Vladimir Plahotniuc, a fost extrădat.”Dacă nu renunți când e greu și continui să lupți, întreaga societate continuă să lupte. Până și infractorii care păreau invincibili ajung în fața justiției”, afirmă Maia Sandu.
Alegerile din Republica Moldova au o miză importantă pentru întreaga Europă. O spune la RFI președintele Senatului de la București, Mircea Abrudean, care speră că proeuropenii vor câștiga scrutinul parlamentar de duminică.
Luni, 29 septembrie, vom ști cine va conduce Republica Moldova în următorii 4 ani. Vor fi forțe proruse ori proeuropene? Duminică, alegătorii vor stabili asta după o campanie fără precedent, în care Federația Rusă a încercat tot ce se putea pentru a influența alegerile. Ce se va întâmpla dacă vin rușii la putere în Republica Moldova? Ne răspunde jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari, în „Cronica lui Vitalie”.
Purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Chișinău, la RFI: Tot ce controlează acum Plahotniuc este dorința lui aprigă de a scăpa cumva de justiție # RFI
”Plahotniuc încearcă să dea o imagine de om care ar controla ceva. Tot ce controlează acum este dorința lui aprigă de a scăpa cumva de justiție. Omul la momentul de față ”vinde” doar aer și titluri de știri, pentru că realitatea obiectivă este la închisoare”, spune la RFI, purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Chișinău, Daniel Vodă, în contextul extrădării fostului lider PDM, oligarhul fugar, Vladimir Plahotniuc.
Plahotniuc a fost extrădat și a ajuns la Chișinău. Siegfried Mureșan: să avem încredere că statul R. Moldova va face față acestui proces # RFI
Penultima zi a campaniei electorale pentru parlamentarele de duminică. Știrea zilei în Republica Moldova este că oligarhul Vladimir Plahotniuc a fost adus în această dimineață în cătușe la Chișinău.
Fostul lider democrat din R.Moldova, oligarhul Vladimir Plahotniuc, a ajuns în R.Moldova, după ce acum șase ani a fugit din țară, odată cu schimbarea puterii de la Chișinău. Plahotniuc, în cătușe și înconjurat de mascați, s-a întors în țară cu o cursă aeriană obișnuită. Și pentru că anterior a fost eliberat un mandat de arestare pe numele său, oligarhul fugar va fi dus la Penitenciarul nr 13 din Chișinău unde are pregătită o celulă separată.
Beneficiarii rețelelor rusești de deturnare a voturilor sunt Blocul Patriotic al socialiștilor și Blocul Alternativa a lui Ion Ceban # RFI
Jurnaliștii de investigație Ecaterina Tanasiiciuc și Dumitru Pelin, corespondenții RFI la Bălți, spun că au descoperit conexiuni ale rețelei rusești de deturnare a voturilor în Republica Moldova cu alegerile din România – 65 de persoane din această rețea ar fi acționat pe TikTok în favoarea lui Călin Georgescu. Ecaterina Tanasiiciuc și Dumitru Pelin au fost invitații speciali ai Moldova Zoom.
Kremlinul este dispus să investească enorm de mulți bani pentru a câștiga în lupta electorală din Republica Moldova. Doar că sume impresionante sunt furate chiar de cei pe care rușii i-au angajat să influențeze alegerile. Jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari ne povestește în „Cronica lui Vitalie” cum funcționează corupția din interiorul unei mari scheme de corupție.
R. Moldova a încheiat screeningul cu UE și poate deschide negocierile, în timp ce Rusia își intensifică atacurile cu falsuri # RFI
Sunt ultimele zile de campanie pentru parlamentarele din R.Moldova și pot avea loc ”surprize” foarte neplăcute, avertizează comentatorul moldovean Nicolae Negru, într-un interviu cu Valeria Vițu. Dacă Moscova va vedea că pierde aceste alegeri, nu va mai pune limite în acțiunile sale, avertizează și invitații noștri din studioul RFI – Ecaterina Tanasiiciuc și Dumitru Pelin, corespondenții noștri din Bălți, din nordul Republicii Moldova.
Comentator, la RFI: O majoritate pro-rusă în Parlamentul R.Moldova ar fi o catastrofă. Sperăm diasporă să ne salveze și de această dată # RFI
”Sunt ultimele zile din campania electorală pentru parlamentarele din R.Moldova și pot avea loc surprize foarte neplăcute. Dacă Moscova va vedea că pierde aceste alegeri, nu va mai pune limite în acțiunile sale”, avertizează în interviul Moldova Zoom, comentatorul moldovean, Nicolae Negru.”Un punct vulnerabil este regiunea transnistreană, unde pot fi organizate provocări sau la Chișinău pregătite acțiuni de destabilizare. Iar o majoritate pro-rusă în Parlamentul R.Moldova ar insemna o catastrofă. Sperăm diasporă să ne salveze și de această dată”, mai spune Nicolae Negru.
Între război și speranță: cum continuă moldovenii să îi sprijine pe refugiații ucraineni (Reportaj) # RFI
Peste 5,6 milioane de ucraineni au fost nevoiți să își părăsească țara de la începutul războiului declanșat de Rusia și până acum. Și-au lăsat în urmă casele, familia și viața liniștită pe care o aveau în Ucraina înainte de februarie 2022. Dintre aceștia, peste 1,3 milioane de ucraineni au intrat în R.Moldova de la începutul războiului.
Sorin Ioniță: Rusia testează pe Moldova tehnicile viitorului de deraiat politicile vest-europene # RFI
Cu directorul Expert Forum, Sorin Ioniță, am discutat la emisiunea Moldova Zoom de la RFI despre campania electorală atipică din Republica Moldova, posibile scenarii de după alegeri, dar și despre un film făcut la Chișinău care dă fiori unor politicieni din București. „În Republica Moldova este o campanie paradoxală în stil thriller electoral, la televizor și în viață”, spune Sorin Ioniță.
Președinta Maia Sandu declară, într-o adresare către cetățeni, că suveranitatea, independența, integritatea și viitorul european al țării sunt în pericol, iar dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecințele vor fi dramatice nu doar pentru țară, ci și pentru întreaga regiune.
Un serial despre corupția politică din Republica Moldova este extrem de popular la Chișinău. Filmul se numește Plaha, iar cei care l-au urmărit vorbesc despre asemănări izbitoare între personajele serialului și politicienii din Republica Moldova. Jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari a urmărit producția și ne spune mai multe în „Cronica lui Vitalie”.
Percheziții de amploare în R.Moldova în ajunul parlamentarelor. 74 de persoane, instruite în Serbia pentru a provoca dezordini în masă la Chișinău, reținute # RFI
Percheziții de amploare în R.Moldova, în ajunul scrutinului din 28 septembrie. 74 de persoane din mai multe localități din țară au fost reținute după ce au fost instruite în Serbia pentru a provoca destabilizări și dezordini în masă, în timpul alegerilor, dar și după scrutin. Oamenii legii susțin că o parte dintre persoanele vizate sunt membri ai câtorva formațiuni politice, inclusiv și membri ai organizațiilor criminale coordonate din Federația Rusă.
Maia Sandu: Suveranitatea, independența, integritatea și viitorul nostru european sunt în pericol. Să nu admitem predarea țării intereselor străine # RFI
”Dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecințele vor fi directe și periculoase pentru țara noastră și pentru întreaga regiune. Europa se va termina la hotar cu Moldova”, avertizează președinta R.Moldova, Maia Sandu, într-o adresare către cetățeni, în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Șefa statului susține că suveranitatea, independența, integritatea și viitorul nostru european sunt în pericol.”Pericolul este mare, însă puterea noastră trebuie să fie și mai mare. Să fim demni de Moldova noastră. Să nu o vindem hoților și să nu le permitem altora să o vândă”.
Mircea Toma: România este într-o „defensivă civilă de pace” împotriva Rusiei care o atacă cu arme de război informațional # RFI
România nu are prefigurată o procedură pentru a se apăra împotriva războiului hibrid al Rusiei, iar instituțiile statului au fost „luate ca din oală” la alegerile prezidențiale de anul trecut, declară într-un interviu la RFI, la emisiunea Moldova Zoom, membrul Consiliului Național al Audiovizualului, Mircea Toma.
„Patru ani nu vine nimeni, vin alegerile și apar”: Cum trăiesc satele ucrainene din nordul Moldovei înainte de scrutinul parlamentar # RFI
„Patru ani nu vine nimeni, vin alegerile și apar.” Așa sună refrenul din satele ucrainene din nordul Republicii Moldova, înainte de parlamentarele din 28 septembrie. Afișele și promisiunile au ajuns și aici, unde limba de zi cu zi e rusa, împletită cu ucraineană, iar dilemele sunt mari: între trecutul sovietic și viitorul european.
R. Moldova în ultima săptămână de campanie: risc de dezordini cu implicarea elementelor criminale și securitate sporită la aeroport # RFI
Republica Moldova intră în ultima săptămână de campanie electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, care vor decide dacă Chișinăul va continua parcursul european în pofida presiunilor Rusiei.
Comuniștii au intrat într-un con de umbră după prăbușirea Uniunii Sovietice în Republica Moldova. Deveniseră și un soi de paria politic. E clar de ce, cetățenii moldoveni au început să vorbească deschis despre foamete, despre deportările în Siberia. Și, totuși, în 2001, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a reușit să câștige alegerile. Cum s-a întâmplat? Dar, mai ales, ce a urmat? Ne reamintește jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
Traian Băsescu: „Îi rog pe cetățenii R. Moldova, în special cei care au cetățenia română, să meargă la vot!” # RFI
Fostul președintele al României, Traian Băsescu, cel care a simplificat obținerea cetățeniei române pentru basarabeni, cheamă cetățenii Republicii Moldova, și în special pe cei din diasporă care s-au putut stabili în Occident datorită pașaportului românesc, să vină la vot și să salveze parcursul european al Republicii Moldova.
Ambasadori americani: O victorie electorală în R.Moldova ar oferi Kremlinului sprijin pentru agresiune împotriva României și Ucrainei # RFI
8 foști ambasadori ai SUA în Republica Moldova, România și la OSCE au semnat un apel comun de solidaritate cu Chișinăul în fața agresiunii hibride a Rusiei, cu o săptămână înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie, decisive pentru viitorul european al țării.
Campania electorală pentru alegerile parlamentare se intensifică și la Bălți. Partidele desfășoară zilnic întâlniri cu cetățenii, iar autoritățile locale dau asigurări că toate secțiile de vot vor fi pregătite corespunzător și că scrutinul se va desfășura în condiții de ordine și transparență.
Traian Băsescu: Diaspora R.Moldova va fi decisivă și are obligația să nu aducă la frontiera României o putere anexată Moscovei # RFI
Vladimir Plahotniuc revine în R.Moldova. Ministerul elen al Justiției și-a revocat decizia privind suspendarea extrădării oligarhului moldovean # RFI
Fostul lider democrat din R.Moldova, Vladimir Plahotniuc, revine în R.Moldova, pe 25 septembrie. Se întâmplă după ce ministerul elen al Justiției și-a revocat decizia prin care extrădarea fostului lider democrat a fost suspendată.
Republica Moldova este într-un război hibrid. Iar într-un război oamenii sunt bombardați. În cazul războiului hibrid, bombele sunt știri false. Acestea sunt gândite la Moscova și distribuite pe social media de sute de oameni racolați din rândul cetățenilor moldoveni, arată investigațiile jurnaliștilor de la Chișinău. Despre bombardamentul Republicii Moldova cu informații false, ne vorbește jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari, în „Cronica lui Vitalie”.
Indicatorii macroeconomici ai Republicii Moldova arată o însănătoșire a economiei după ani de criză. De asemenea, temele economice sunt importante în actuala campanie electorală. Invitat este Dumitru Pîntea, expert economic, asociat organizația “Parteneriate pentru noua economie”.
Extrădarea lui Plahotniuc, suspendată din cauza anchetei din România privind falsificarea documentelor # RFI
Extrădarea fostului lider al Partidului Democrat din R.Moldova, Vladimir Plahotniuc, a fost suspendată din cauza anchetei din România privind falsificarea documentelor. Procurorul grec i-ar fi cerut explicații și pe acest caz, potrivit unei surse juridice elene, citate de Reuters. Plahotniuc urma să ajungă în R.Moldova pe 25 septembrie, în ajunul alegerilor parlamentare.
Din militar în civil: Aeroportul Mărculești intră în modernizare de peste 4,2 mil. de euro, sub administrarea Chișinăului # RFI
Aeroportul Internațional Mărculești, la 120 km de Iași, în nordul R. Moldova, va fi modernizat din fonduri publice, după transferul din iunie sub administrarea Aeroportului Chișinău. Peste 4 milioane de euro vor reabilita pista de 2,5 km și infrastructura, pentru zboruri sezoniere de pasageri și curse internaționale de marfă.
Interviul realizat de Ecaterina Tanasiiciuc cu Ion Marcoci, supranumit „Artist al Poporului”, conturează portretul unui actor care și-a dedicat întreaga viață teatrului din Bălți, devenind una dintre figurile emblematice ale scenei moldovenești. Acest interviu relevă parcursul profesional al lui Ion Marcoci și misiunea culturală a teatrului din Bălți: aceea de a păstra limba, identitatea și de a forma generații de spectatori cultivați.
Poliția de la Chișinău anchetează câteva televiziuni pentru finanțare ilegală din Rusia. Poliția de peste Prut a descins în cazul coruperii unor alegători. Poliția de la Chișinău a descoperit o rețea de fraudare a alegerilor și a confiscat sume de bani în valoare totală de un milion de euro. Aceste știri vin tot mai des din Republica Moldova. De ce, dar mai ales de ce laudă experții români Poliția din Moldova? Ne explică jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari, în „Cronica lui Vitalie”.
Moldoveni pro-ruși, aflați la Iași, surprinși că ar fi sunat alegătorii ca să-și dea votul pentru Dodon. Poliția investighează cazul. PSRM: O invenție ieftină # RFI
După ce 13 moldoveni au fost surprinși într-un hotel din Iași în timp ce încercau să-i convingă pe cetățenii de acasă, prin telefon, să-și dea votul la parlamentare pentru socialiștii lui Dodon, PSRM a venit cu o reacție.”O invenție ieftină. Publicațiile de acest tip au un caracter speculativ și sunt folosite pentru a tensiona situația”, spune la RFI, purtătoarea de cuvânt a socialiștilor, Carmena Lupei. Între timp, Inspectoratul de Poliție Județean Iași a deschis o anchetă și efectuează cercetări pe marginea acestui caz.
Extrădarea lui Plahotniuc, suspendată. Premierul Recean: Vom investiga cum a reușit infractorul să-și împiedice extrădarea. Instituțiile trebuie să-l aducă acasă în cătușe # RFI
Extrădarea fostului lider PDM, Vladimir Plahotniuc, aflat în detenție în Grecia, a fost suspendată. Anunțul a fost făcut de Procuratura Generală care precizează că decizia a fost luată de ministerul elen al justiției fără a menționa motivele. Oamenii legii de la Chișinău anunțase anterior că fugarul Plahotniuc urma să ajungă în Moldova pe 25 septembrie.”Chiar dacă el speră că după alegeri Moldova va cădea pe mâna Rusiei și el va putea veni acasă liber, instituțiile trebuie să-l aducă acasă în cătușe”, susține premierul moldovean, Dorin Recean, candidat la parlamentarele din 28 septembrie.
Sondaj în R.Moldova: Trei formațiuni au șanse la parlamentare. Pro-europenii nu par să aibă deocamdată o majoritate # RFI
În aprilie 2009, Centrul Chișinăului era plin de tineri îngrijorați și nemulțumiți de rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Protestul pașnic s-a transformat peste noapte în unul violent, iar polițiștii au arestat sute de manifestanți. Protestatarii au fost bătuți cu sălbăticie. Din păcate au existat și morți. Jurnalistul Vitalie Cojocari își amintește despre una dintre victime în „Cronica lui Vitalie”.
Găgăuzia a sărbătorit recent trei decenii de la proclamarea autonomiei. Aflată în componența Republicii Moldova, regiunea este considerată un exemplu de rezolvare pașnică a unui conflict etnopolitic în spațiul post-sovietic. Dar separatismul teritorial reprezintă o problemă pentru autoritățile de la Chișinău, care riscă să amenințe integritatea teritorială a statului.
Documentarul ”Flavours of Moldova”, pe Netflix, din 24 septembrie.”Aici se regăsește tot ce are țara noastră mai gustos, mai frumos, mai drag” (Interviu) # RFI
Primul documentar despre R.Moldova va fi lansat pe 24 septembrie, pe Netflix, cea mai mare rețea de televiziune online din lume. Producția video ”Flavours of Moldova”, în traducere ”Aromele Moldovei”, a fost realizată de aceiași producători care au creat și ”Flavours of Romania”.”Tot ce are Moldova mai gustos, mai frumos, mai drag nouă și ce putem oferi oaspeților noștri se va regăsi în aceste trei episoade. Ne dorim să devină și un instrument de promovare a micilor antreprenori, a celor care creează locuri de muncă în Moldova, care investesc”, spune în interviul Moldova Zoom, inițiatoarea proiectului documentar, Diana Lazăr, în prezent consiliera ministrului Economiei din R.Moldova.
Listele pentru alegerile din Republica Moldova au fost stabilite, campania electorală se apropie de un deznodământ. Pe 28 septembrie vom afla care este acela. Până atunci, jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari a observat asemănări între alegerile din România și Republica Moldova. Ni le spune chiar acum în „Cronica lui Vitalie”.
