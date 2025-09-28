LIVE. Alegeri parlamentare 2025. Briefingul Comisiei Electorale Centrale - ora 08.00
Acum 5 minute
08:30
LIVE TEXT. PREZENȚA LA VOT LA ALEGERILE PARLAMENTARE 2025. Câți moldoveni au votat până la această oră - FOTO
08:30
LIVE TEXT. PREZENȚA LA VOT LA ALEGERILE PARLAMENTARE 2025. Câți moldoveni au votat în diasporă
Acum 10 minute
08:20
Alegeri parlamentare 2025. Briefingul Comisiei Electorale Centrale - ora 08.00 - VIDEO
08:20
Centrele multifuncționale activează în regim special: Cetățenii pot solicita gratuit cărți de identitate provizorii
Acum 30 minute
08:10
LIVE. Alegeri parlamentare 2025. Briefingul Comisiei Electorale Centrale - ora 08.00
08:00
Ediție specială. Știrile PRO TV de la 08:00 cu Iuliana Maranciuc - 28.09.2025
Acum 2 ore
07:20
Nicolae Botgros - printre primii moldoveni din țară care au votat - FOTO
07:10
Cine sunt primii moldoveni care au votat astăzi, la alegerile parlamentare - FOTO
07:00
Alegerile vor fi în direct, la Pro TV. Reporterii noștri vor fi în teren, iar, din oră în oră, vor veni cu informații despre cum decurge scrutinul parlamentar
07:00
START VOT! Toate secțiile de votare din țară au fost deschise. Circa 2,8 milioane de alegători sunt așteptați la urne
Acum 4 ore
06:30
Alegeri parlamentare 2025: Republica Moldova își alege deputații în Parlament pentru următorii patru ani
Acum 8 ore
02:30
Reacția Victoriei Furtună, după ce partidul său a fost exclus din cursa electorală - VIDEO
Acum 12 ore
21:40
Drone observate în nordul Germaniei, aproape de granița cu Danemarca. Autoritățile investighează posibile acte de spionaj - VIDEO
21:30
În China se fac ultimele pregătiri pentru ca cel mai înalt pod din lume să fie dat în circulație. Câți metri are - VIDEO
21:30
Olympyiue Marseille a urcat provizoriu pe prima poziție în campionatul Franței, după victoria la limită în partida cu Strasbourg. Golul decisiv a venit tocmai în prelungiri - VIDEO
21:00
Infrastructura civilă ucraineană - lovită din nou de drone rusești: Atacuri s-au înregistrat în Vinița, Zaporojie, Harikov și Odesa - VIDEO
21:00
Rusia avertizează NATO și UE: „Orice agresiune împotriva noastră va primi un răspuns decisiv” - VIDEO
20:50
Argeș Pitești este revelația primei părți a sezonului în România. Nou-promovata a urcat pe treapta secundă în Superligă, devansând-o pe Dinamo, și este la două puncte în spatele liderei, Universitatea Craiova - VIDEO
20:40
Bulgaria scrie istorie la Mondialul de volei. Tinerele talente, frații Nikolov, au dus naționala în marea finală, după o pauză de 55 de ani, în urma victoriei contra unei alte mari surprize, Cehia - VIDEO
20:30
Gabriel Ojog a devenit campion mondial la lupte pe plajă în categoria de până la 20 de ani. O altă medalie a fost câștigată de Alexandru Borș, sportivul nostru pierzând în finala mare - VIDEO
20:30
Reacția Victoriei Furtună, după ce partidul său a fost exclus din cursa electorală - VIDEO
20:30
Bayern Munchen spulberă totul în campionatul Germaniei. Deținătoarea titlului a învins-o fără drept de apel pe Werder Bremen și are victorii pe linie în primele cinci etape - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 27.09.2025
19:50
Moldova - vedeta internaţională pe Netflix. Ce spune regizorul după ce a explorat țara noastră din nord și până-n sud - VIDEO
Acum 24 ore
19:30
Alegerile vin și pleacă, dar nevoile și aspirațiile cetățenilor rămân. Ce spun oamenii din satele Moldovei și ce așteptări au de la scrutinul parlamentar - VIDEO
19:00
„Voi vota pentru ceea ce îmi doresc cel mai mult - să fie pace." Profesori sau studenți, medici, fermieri și antreprenori, fiecare pune umărul ca țara să se dezvolte și să scoată la suprafață ce are mai bun - VIDEO
18:30
România a rămas fără reprezentante la Mastersul din Beijing. Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse au fost eliminate în runda secundă a competiției, fiind învinse în minim de seturi - VIDEO
18:20
Regulile de care trebuie să țineți cont atunci când mergeți la vot - VIDEO
18:10
Un bărbat și o femeie implicați în schema Organizației criminale „Șor” - documentați. Un automobil de lux - ridicat de polițiști în urma perchezițiilor - VIDEO
17:30
Birourile electorale al secțiilor de votare au primit 2 055 plicuri de la alegătorii care și-au exercitat dreptul la vot prin corespondență. De unde au fost recepționate cele mai multe voturi
16:50
Rolul Parlamentului în țara noastră. Află totul despre instituția care ia în mare parte deciziile în stat - VIDEO
16:50
În China se fac ultimele pregătiri pentru ca cel mai înalt pod din lume să fie dat în circulație. Câți metri are
16:40
În ziua alegerilor, PRO TV te așteaptă cu ediții speciale de știri: Din oră în oră, vă vom oferi informații actuale despre cum decurge procesul de vot. Primele rezultate le vom afla la emisiunea În Profunzime - VIDEO
16:00
Rusia revendică cucerirea a trei localităţi în Ucraina. Moscova anunţă că a cucerit 0,8% din suprafaţa Ucrainei în 2025
15:40
Vicepreședinte al Parlamentului European: „Alegerile din Republica Moldova sunt cruciale pentru viitorul său european." Cu ce îndemn a venit către moldoveni
15:20
Un preot din Hîncești ar fi distribuit enoriașilor ziare cu mesaje denigratoare în adresa instituțiilor statului. Totul s-a întâmplat în timpul slujbei religioase - VIDEO
15:20
The Wall Street Journal: Trump i-a spus lui Zelenski că este deschis să-i permită să lovească Rusia cu rachete americane
15:00
Versiunea lui Victor Ponta, după dialogul cu doi farsori ruși: „Credeam că este evident”
14:20
Noi drone văzute peste noapte în Danemarca, de data aceasta lângă baze militare
14:00
Tragic. Tânăra din Cahul, dispărută după ce a plecat de la colegiu - găsită moartă într-o pădure. Detaliile poliției
13:50
Ce s-ar putea întâmpla mâine, în ziua alegerilor parlamentare. Scenariile luate în calcul de autorități
13:50
Tragic. Tânăra din Cahul, dispărută după ce a plecat de la colegiu - găsită moartă. Detaliile poliției
13:00
Președinția dezminte noi falsuri: „Toate poveștile despre pretinse înțelegeri de a trimite trupe sunt minciuni grosolane"
12:10
Razie de amploare în Germania. Metoda prin care mai mulți români au păcălit sistemul de ajutor social
12:00
Biserica Moscovei, activă și în Ziua Tăcerii. Consultanții politici de la Kremlin îndeamnă enoriașii și preoții la „acte patriotice” - NordNews
11:50
Tânără din Cahul care a dispărut după ce a plecat de la colegiu încă nu a fost găsită. Poliția: Căutările continuă
11:40
În 30 de secții de votare din țară și din străinătate alegătorii vor semna în lista electorală folosind tableta digitală. Anunțul CEC
11:20
Fostul prim-ministru al României, Victor Ponta - păcălit de doi comedianți ruși, care s-au dat drept Poroșenko. Ce le-a spus despre Maia Sandu și Vlad Plahotniuc
11:10
Ponta a fost păcălit de doi comedianți ruși, care s-au dat drept Poroșenko. Ce le-a spus despre Maia Sandu și Vlad Plahotniuc
10:20
Drone observate în nordul Germaniei, aproape de granița cu Danemarca. Autoritățile investighează posibile acte de spionaj
