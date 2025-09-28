19:50

Într-un interviu exclusiv pentru Moldova 1, jurnalistul rus Aleksandr Nevzorov avertizează ferm alegătorii din Republica Moldova că o apropiere de Kremlin ar transforma țara „într-un spațiu de război”, cu case arse și libertăți anihilate, și îi îndeamnă să respingă candidații care „miros a Moscova”. Interviul, difuzat de postul public, pune în lumină amenințarea strategică pe care, în opinia sa, Rusia o reprezintă pentru viitorul european al R. Moldova.