De la legislație modernă la dosare UNESCO: recunoașterea internațională a cercetătoarei Varvara Buzilă
Moldova1, 28 septembrie 2025 08:10
Zilele Patrimoniului European au adus o dublă sărbătoare la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală (MNEIN). A fost lansată cartea „Muzeul Satului din Chișinău” semnată de cercetătoarea Varvara Buzilă și a fost dezvelită Placa de bronz a Premiului Europa Nostra - distincție europeană care îi recunoaște meritele în protejarea și promovarea patrimoniului. Varvara Buzilă este autoarea unui cadru legislativ modern pentru domeniu și a contribuit la cinci dosare UNESCO, dintre care patru au fost deja incluse pe lista patrimoniului imaterial mondial.
08:30
08:30
Cetățenii R. Moldova aflați peste hotare sunt tot mai interesați de alegerile organizate acasă. În ultimii zece ani, numărul votanților din diasporă a crescut de aproape cinci ori. La alegerile parlamentare din 28 septembrie, conaționalii noștri aflați în străinătate au la dispoziție cel mai mare număr de secții electorale pentru a-și exprima opțiunea politică – 301 deschise în 45 de state.
08:30
Cetățenii Republicii Moldova sunt chemați duminică, 28 septembrie, să-și aleagă noul Parlament, legislatura a XII-a. Scrutinul este considerat decisiv pentru direcția țării: continuarea parcursului european sau apropierea de Federația Rusă.
08:30
Atacuri asupra Ucrainei în timpul nopții: Kievul și Zaporojie au raportat cele mai grave pagube # Moldova1
Mai multe orașe ucrainene au fost atacate cu rachete și drone în timpul nopții de sâmbătă spre duminică. Kievul și Zaporojie au raportat cele mai grave pagube de la atac până acum. Un atac rusesc cu rachete a rănit 16 persoane la Zaporojie, inclusiv trei copii, notează The Kyiv Independent.
08:30
PARLAMENTARE 2025 | Prezența la vot în timp real: aproape 3% dintre alegători au votat deja # Moldova1
Cetățenii R. Moldova sunt așteptați duminică, 28 septembrie, la urne pentru a alege un nou parlament pentru următorii patru ani. Pragul de validare a alegerilor este o treime din alegătorii incluși în listele electorale. Pe 1 septembrie 2025, în Registrul de Stat al Alegătorilor erau înscriși 3.299.396 de cetățeni cu drept de vot.
Acum 30 minute
08:10
Zilele Patrimoniului European au adus o dublă sărbătoare la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală (MNEIN). A fost lansată cartea „Muzeul Satului din Chișinău” semnată de cercetătoarea Varvara Buzilă și a fost dezvelită Placa de bronz a Premiului Europa Nostra - distincție europeană care îi recunoaște meritele în protejarea și promovarea patrimoniului. Varvara Buzilă este autoarea unui cadru legislativ modern pentru domeniu și a contribuit la cinci dosare UNESCO, dintre care patru au fost deja incluse pe lista patrimoniului imaterial mondial.
Acum o oră
07:50
Cetățenii Republicii Moldova sunt chemați duminică, 28 septembrie, să-și aleagă noul Parlament, legislatura a XII-a. Scrutinul este considerat decisiv pentru direcția țării: continuarea parcursului european sau apropierea de Federația Rusă.
Acum 2 ore
07:30
06:50
06:40
Cetățenii Republicii Moldova sunt chemați duminică, 28 septembrie, să-și aleagă noul Parlament, legislatura a XII-a. Scrutinul este considerat decisiv pentru direcția țării: continuarea parcursului european sau apropierea de Federația Rusă.
Acum 12 ore
21:40
Penuria de combustibil continuă să se agraveze în Rusia și în regiunile anexate ilegal de aceasta. Se întâmplă după ce în ultimele săptămâni Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone asupra rafinăriilor și terminalelor de export rusești, iar șoferii resimt consecințele.
21:30
Sub sloganul „Nu rata nici o bătaie a inimii!”, mai mulți cetățeni au participat sâmbătă la un eveniment dedicat sănătății inimii, organizat de Institutul de Cardiologie. Participanții și-au măsurat tensiunea, pulsul și glicemia și au discutat despre prevenirea bolilor cardiovasculare. Evenimentul a inclus și „Promenada Inimilor - Inimi în Mișcare”, o cursă de alergare simbolică în parcul Valea Morilor, pentru a încuraja mișcarea și exercițiile fizice.
21:00
Secțiile de votare din întreaga țară sunt pregătite să își primească alegătorii. Buletinele de vot au fost distribuite, numărate și sigilate în condiții stricte de securitate, iar șefii secțiilor dau asigurări că mâine procesul electoral se va desfășura conform regulamentului.
20:00
Autoritățile de la Kiev: De patru zile, generatoarele diesel - singura sursă de răcire la centrala nucleară Zaporojie # Moldova1
Ucraina a acuzat Rusia sâmbătă că a deconectat centrala nucleară Zaporojie de la rețeaua electrică ucraineană în urmă cu patru zile și că încearcă să „fure” această centrală conectând-o la rețeaua electrică rusă, în pofida riscurilor de securitate, în timp ce operatorul rus Rosatom a confirmat că începând de marți la respectiva centrală atomoelectrică aflată sub controlul armatei ruse sunt folosite generatoarele diesel pentru furnizarea energiei necesare răcirii reactoarelor, relatează Agerpres, cu referire la AFP.
19:40
Mesaje suspecte din Rusia, în „ziua tăcerii”: încercări de manipulare a alegătorilor din R. Moldova # Moldova1
În „ziua tăcerii”, când legea interzice orice agitație electorală, cetățenii moldoveni primesc mesaje pe Viber de la numere din Federația Rusă. Aceste mesaje cu conținutul „Nu lăsa puterea să-ți fure votul” fac parte dintr-o strategie menită să inducă frică și să influențeze electoratul, a declarat pentru Moldova 1 analistul Watchdog, Valeriu Pașa.
Acum 24 ore
19:00
Polițiștii de la Botanica, împreună cu procurorii, au efectuat opt percheziții în Chișinău, Ialoveni și Cimișlia, într-un dosar de corupere electorală ce vizează un bărbat de 29 de ani, afiliat organizației criminale „Șor”. În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat înscrisuri cu mențiuni privind sume de bani, o armă de vânătoare, circa 30 de cartușe și un automobil de lux.
18:40
Incident cu tentă electorală documentat de poliție în „ziua tăcerii”. Un preot din Hâncești a ajuns în vizorul oamenilor legii după ce ar fi împărțit enoriașilor ziare tipărite clandestin, cu mesaje denigratoare și electorale.
18:20
În pragul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, studenții basarabeni din Iași s-au reunit în Sala Mare a Primăriei pentru a discuta despre rolul tinerilor în procesul electoral și importanța fiecărui vot. La conferință au participat, alături de studenți, reprezentanți ai autorităților locale și ai universităților, transmițând un mesaj clar: tinerii nu mai sunt spectatori, ci actori ai schimbării.
17:50
Un fost europarlamentar britanic a recunoscut că a primit mită pentru poziții proruse. El riscă pedeapsă cu închisoarea # Moldova1
Fostul membru al Parlamentului European, Nathan Gill, a recunoscut că a primit bani pentru declarații proruse, scrie Reuters, citată publicația The Moscow Times.
17:20
Echipa națională de volei masculin a Italiei s-a calificat în finala Campionatului Mondial de resort. În semifinalele competiției ce se desfășoară în Filipine, campioana mondială en-titre a învins cu 3:0 echipa Poloniei. Scorul pe seturi a fost 25:21, 25:22 și 25:23. Deși este campioana europeană în exercițiu, selecționata Poloniei a cedat în cele din urmă.
16:50
Autoritățile UE plănuiesc crearea unui „zid de drone” pentru protejarea spațiului aerian al întregii Europe # Moldova1
„Zidul de drone”, a cărui creare este discutată în cadrul Uniunii Europene, ar urma să asigure protecția spațiului aerian și a infrastructurii din întreaga Europă, nu doar a granițelor sale estice, transmite Meduza Live, cu referire la publicația The Financial Times, care îl citează pe comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius.
16:50
Anna Dulce și alți sportivi talentați, care aspiră să ne reprezinte țara la competiții internaționale, și-au demonstrat măiestria la campionatul național de tir. Dulce, campioană europeană în 2024 și participantă la două ediții ale Jocurilor Olimpice, a cucerit două medalii de aur, în probele pistol cu aer comprimat 10 metri și pistol sportiv precizie, dar și una de bronz în proba mixt.
16:00
Incident cu tentă electorală documentat de poliție în „ziua tăcerii”. Un preot din Hâncești a nimerit în vizorul oamenilor legii după ce ar fi împărțit enoriașilor ziare tipărite clandestin, cu mesaje denigratoare și electorale.
15:40
„Express”-ul Bayern Munchen este de neoprit! În etapa a cincea a Bundesligii germane de fotbal, bavarezii au surclasat cu 4:0 pe teren propriu pe Werder Brema, iar datorită celor două goluri marcate, Harry Kane a ajuns la borna 100 în tricoul echipei din Landul Bavaria.
15:20
Superliga românească de fotbal: CS Universitatea Craiova și Dinamo București au oferit un meci spectaculos cu răsturnări de scor # Moldova1
Meci spectaculos în Superliga românească de fotbal. În derby-ul etapei a 11-a, CS Universitatea Craiova și Dinamo București au remizat, scor 2:2. „Câinii roșii” au deschis scorul în minutul 16. Alexandru Musi a reluat în plasă mingea trimisă în bară de croatul Stipe Perița. Craiovenii au egalat aproape imediat. Lansat în careu de Ștefan Baiaram, portughezul Samuel Teles l-a învins pe portarul camerunez Devis Epassy.
15:20
Peste 3.400 de observatori naționali și internaționali vor monitoriza alegerile parlamentare din R. Moldova # Moldova1
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că alegerile parlamentare din această duminică vor fi monitorizate, în total, de 3.423 de observatori. Din numărul total, 2.496 de observatori naționali reprezintă 8 asociații obștești din țară. Cei mai mulți observatori au fost acreditați la solicitarea Asociației Promo-LEX și Uniunii Juriștilor din Moldova, se arată într-un comunicat al autorității electorale.
14:50
Nicio zi fără știri false și acțiuni de dezinformare. Autoritățile de la Chișinău atenționează cetățenii despre lansarea unor informații false pe rețelele de socializare și combat hotărât tentativa de a speria oamenii și a semăna neîncredere în rândul populației.
14:30
13:30
Alegerile reprezintă momentul în care viitorul întregii țări este în mâinile alegătorilor. Ne spune poetul Arcadie Suceveanu înainte de alegerile parlamentare. Scrutinul de duminică are o miză importantă pentru fiecare dintre noi, a subliniat Arcadie Suceveanu.
12:30
Pentru eficientizarea procesului de votare, Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit că în 30 de secții de votare din țară și din cele constituite în străinătate vor fi utilizate atât liste electorale pe hârtie, cât și liste electorale electronice.
11:40
Biserica Ortodoxă sărbătorește sâmbătă Înălțarea Sfintei Cruci, una dintre cele 12 sărbători împărătești și cea mai importantă dintre sărbătorile închinate semnului Crucii. Prin această sărbătoare sunt celebrate două evenimente importante.
11:40
Deputații Consiliului Național al Slovaciei au aprobat un proiect de amendament la Constituție, prin care sunt recunoscute doar două sexe - masculin și feminin. Totodată, amendamentul interzice adopția copiilor de către cupluri neînregistrate precum și maternitatea surogat. Pentru document au votat 90 de deputați din cei 99 prezenți; transmite DW.
11:20
Campania electorală pentru alegerile parlamentare s-a încheiat. Sâmbătă, 27 septembrie, este ziua tăcerii, fiind interzisă agitația electorală, subliniază Comisia Electorală Centrală (CEC).
11:00
Noi atacuri cu drone rusești asupra Ucrainei: incendii în mai multe regiuni, o femeie rănită # Moldova1
În noaptea de 26 spre 27 septembrie, mai multe regiuni din Ucraina au fost ținta atacurilor cu drone lansate de armata rusă. Loviturile au provocat incendii la obiective de infrastructură și clădiri civile, iar în regiunea Dnipropetrovsk o femeie a fost rănită, informează Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Situații de Urgență.
10:40
ALEGERI PARLAMENTARE 2025 | Aproape 3.3 milioane de cetățeni sunt așteptați duminică la urne pentru a vota 101 deputați # Moldova1
Cetățenii Republicii Moldova sunt chemați, pe 28 septembrie 2025, la urne pentru a-și alege un nou Parlament. Potrivit analiștilor, scrutinul de duminică este unul cu miză majoră: va decide direcția pe care va merge R. Moldova în următorii patru ani – va continua parcursul european, fiind în pragul deschiderii negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, sau va reveni în sfera de influență a Federației Ruse.
10:00
Arta lutierei italiene ajunge în R. Moldova: prima colecție de instrumente cu coarde, prezentată publicului # Moldova1
La Chișinău a fost inaugurată prima colecție de instrumente de coarde din Republica Moldova, un proiect de amploare inițiat de Sala cu Orgă, în parteneriat cu Ministerul Culturii. Colecția este compusă din 24 de instrumente muzicale, realizate în întregime de renumitul lutier Cesare Cipriani din Cremona, oraș italian considerat leagănul artei lutiere europene. Cu această ocazie a fost prezentat documentarul care a surprins în detaliu procesul artistic și tehnic al creării instrumentelor.
09:10
Președintele Ucrainei a cerut transmiterea Forțelor Armate ale Ucrainei a rachetelor de croazieră cu rază lungă de acțiune, teoretic capabile să atingă ținte în Moscova, în timpul unei întâlniri private cu șeful Casei Albe, în marja Adunării Generale a ONU, relatează DW, cu referire la publicația The Telegraph.
Ieri
23:00
Poliția Națională documentează posibile tentative de corupere a alegătorilor, vizând cetățeni din regiunea transnistreană care ar fi fost tentați cu sume de câte 200 de dolari pentru a se deplasa în România și a vota la scrutinul parlamentar de duminică, 28 septembrie, anunță șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu.
22:50
Poliția Națională documentează posibile tentative de corupere a alegătorilor, vizând cetățeni din regiunea transnistreană care ar fi fost tentați cu sume de câte 200 de dolari pentru a se deplasa în România și a vota la scrutinul parlamentar, de duminică. Informațiile au fost făcute de șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu.
21:40
ELECTORALA 2025 // Partidul „Moldova Mare” a fost exclus din cursa electorală: bani din străinătate pentru coruperea alegătorilor # Moldova1
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, a fost exclus din cursa pentru alegerile parlamentare. Decizia a fost luată de Comisia Electorală Centrală (CEC) vineri-seară, 26 septembrie, cu șase voturi „pentru” și trei abțineri.
21:20
Economia Rusiei se află într-o stare proastă din cauza războiului din Ucraina, iar armata rusă aproape că a încetat să mai cucerească teritorii ucrainene, a declarat președintele SUA, Donald Trump, citat de publicația The Moscow Times.
21:10
Jurnalistul rus Aleksandr Nevzorov avertizează alegătorii din Republica Moldova că o apropiere de Kremlin ar transforma țara „într-un spațiu de război”, cu case arse și libertăți anihilate, și îi îndeamnă să respingă candidații care „miros a Moscova”. Într-un interviu exclusiv pentru Moldova 1, Nevrozov accentuează amenințarea strategică pe care, în opinia sa, o reprezintă Rusia pentru viitorul european al R. Moldova.
21:10
Două zile au mai rămas până la Campionatul European de futsal „sub 19 ani”: Arena Chișinău este gata de marele eveniment # Moldova1
Momentul adevărului pentru fotbalul în sală din Republica Moldova. Două zile au mai rămas până la unul dintre mai importante evenimente sportive găzduite de țara noastă în acestă toamnă. Campionatul European de juniori „sub 19 ani” va avea loc la Arena Chișinău în perioada 28 septembrie - 5 octombrie.
21:00
Jurnalistul rus Aleksandr Nevzorov avertizează alegătorii din Republica Moldova că o apropiere de Kremlin ar transforma țara „într-un spațiu de război”, cu case arse și libertăți anihilate, și îi îndeamnă să respingă candidații care „miros a Moscova”. Într-un interviu exclusiv pentru Moldova 1, Nevrozov accentuează amenințarea strategică pe care, în opinia sa, o reprezintă Rusia pentru viitorul european al R. Moldova.
21:00
Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu: „Poliția va acționa cu intensitate maximă pentru a garanta democrația votului” # Moldova1
Inspectoratul General al Poliției anunță măsuri sporite de securitate pentru ziua scrutinului parlamentar din 28 septembrie. Șeful instituției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că obiectivul principal al poliției este protejarea democrației și a siguranței cetățenilor, în condițiile unor riscuri crescute de corupere a alegătorilor, campanii masive de dezinformare și încercări de destabilizare a ordinii publice.
20:50
Un fost viceprimar de Chișinău, condamnat la închisoare pentru fals în acte publice: a fost luat sub strajă din sala de judecată # Moldova1
Fostul viceprimar al municipiului Chișinău, Vladimir Coteț, a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru fals în acte publice și privat de dreptul de a ocupa funcții publice timp de șapte ani. Decizia a fost luată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, care a recunoscut vinovate șapte persoane pentru corupere pasivă, fals în acte publice, trafic de influență și corupere activă.
20:30
Jurnaliști georgieni, interziși în R. Moldova. Poliția de Frontieră: „Nu aveau documente justificative” # Moldova1
Poliția de Frontieră a interzis accesul în R. Moldova pentru jurnalistul georgian Saba Khvichia și operatorul său, angajați ai postului de televiziune Imedi, considerat proguvernamental în Georgia.
19:50
Într-un interviu exclusiv pentru Moldova 1, jurnalistul rus Aleksandr Nevzorov avertizează ferm alegătorii din Republica Moldova că o apropiere de Kremlin ar transforma țara „într-un spațiu de război”, cu case arse și libertăți anihilate, și îi îndeamnă să respingă candidații care „miros a Moscova”. Interviul, difuzat de postul public, pune în lumină amenințarea strategică pe care, în opinia sa, Rusia o reprezintă pentru viitorul european al R. Moldova.
18:20
„Tu ce faci duminică?”: PAS a organizat un marș înaintea alegerilor parlamentare. Igor Grosu: „Pe 28 septembrie, toți ieșim la vot!” # Moldova1
Sute de simpatizanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), însoțiți de mai mulți candidați ai formațiunii la alegerile parlamentare din 28 septembrie, au organizat vineri, 26 septembrie, în ultima zi a campaniei electorale, un marș cu genericul: „Tu ce faci duminică?”.
18:10
Două terenuri de sport, construite cu sprijinul Uniunii Europene, au fost inaugurate la Cimișlia. Au fost create condiții moderne pentru practicarea tenisului de câmp, baschetului sau voleiului. Antrenorii spun că, astfel, tinerii vor fi mai motivați să practice sportul în aer liber.
