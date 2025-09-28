LIVE // Alegeri Parlamentare 2025: Briefingul Comisiei Electorale Centrale – ora 08.00

17:50

Un fost consilier special al lui Nicolas Sarkozy, Henri Guaino, a cerut vineri ca fostul şef de stat să fie graţiat înainte să ajungă în închisoare, şi denunţă o „o umilire a statului şi instituţiilor”, relatează AFP. „O graţiere nu şterge condamnarea şi poate fi parţială. Aşadar, nu mi se pare absurd să fie graţiat […] Articolul Lui Macron i se cere să-l grațieze pe Sarkozy, pentru ca acesta să nu ajungă la închisoare: „O umilire a statului şi instituţiilor” apare prima dată în SafeNews.