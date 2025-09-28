Bogații fug de aglomerație: topul locurilor exclusiviste unde se relaxează
SafeNews, 28 septembrie 2025 08:10
Dacă în urmă cu un deceniu milionarii îşi planificau vacanţele pentru a fi văzuţi la mesele pline de şampanie din Saint-Tropez sau pe plajele exclusiviste din Mykonos şi Ibiza, acum trendul s-a schimbat radical. Ceea ce înseamnă statut în 2025 nu mai este o masă în primul rând de la Nammos, ci un sejur cât […]
Acum 5 minute
08:30
Procesul electoral pentru cetățenii moldoveni din afara țării a început oficial, iar primul vot al alegerilor parlamentare a fost înregistrat în capitala Japoniei. Ana Teișanu, studentă la Universitatea din Tsukuba, a deschis simbolic ziua votului, devenind prima alegătoare înregistrată la secția din Tokyo. Tânăra spune că și-a exercitat dreptul cu responsabilitate, mizând pe o Moldovă […]
08:30
Partidul ”Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună participă la alegeri până la decizia instanței # SafeNews
Partidul "Moldova Mare", condus de Victoria Furtună, participă în calitate de candidat la alegerile parlamentare de azi, 28 septembrie. Despre aceasta a anunțat președintele Comisie Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman, în conferință de presă. Caraman a precizat că la scrutinul de azi participă 23 de candidați, până la o decizie finală a instanței de judecată. […]
08:30
Autoritățile poloneze au prelungit protecția temporară pentru refugiații ucraineni, însă după 4 martie 2026 aceasta va înceta, au declarat oficiali la Varșovia. Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a semnat o lege privind prelungirea programelor speciale de protecție pentru refugiații ucraineni aflați în țară. În același timp, documentul va înăspri condițiile de ședere a acestora în Polonia, […]
Acum 10 minute
08:20
UE pregătește un mega-credit de 140 miliarde de euro pentru Ucraina din banii Rusiei înghețați # SafeNews
UE intenționează să creeze până la sfârșitul anului o schemă prin care Ucraina să poată accesa circa 140 de miliarde de euro proveniți din rezervele înghețate ale Băncii Rusiei, relatează Bloomberg. Ambasadorii statelor membre au început deja discuțiile asupra propunerii Comisiei Europene, care prevede utilizarea fondurilor acumulate în conturile depozitarului Euroclear din Belgia pentru acordarea […]
Acum 30 minute
08:10
Articolul LIVE // Alegeri Parlamentare 2025: Briefingul Comisiei Electorale Centrale – ora 08.00 apare prima dată în SafeNews.
08:10
08:00
Ucraina a primit de la Israel un sistem de tip PATRIOT, un sistem de armament american costisitor şi esenţial în respingerea atacurilor ruse cu rachetă, anunţă sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP. „Un sistem israelian (de tip PATRIOT) funţcionează în Ucraina, este o lună de când funcţionează", a declarat într-o conferinţă de presă la […]
Acum o oră
07:50
Trump ordonă desfăşurarea armatei la Portland ”devastat de război”, ”împotriva teroriştilor interni” # SafeNews
Preşedintele american Donald Trump ordonă sâmbătă desfăşurarea armatei într-un nou oraş – Portland -, în nord-vestul Statelor Unite, pentru a apăra instalaţiile Poliţiei Imigraţiei (ICE), asediate, în opinia sa, de "Antifa şi alţi terorişti interni", relatează AFP. După Los Angeles, Washington şi Memphis, trupe din Garda Naţională urmează să fie desfăşurate la Portland (nord-vest). Donald Trump a […]
07:40
VIDEO // Căţărătorul francez Titouan Leduc, arestat în timp ce escaladează cu mâinile goale cel mai înalt zgârie-nori din UE, Varso Tower, la Varşovia # SafeNews
Căţărătorul francez Titouan Leduc, în vârstă de 24 de ani, a fost arestat sâmbătă de poliţie în timpul unei escaladări – cu mâinile goale şi fără protecţie – a celui mai înalt zgârie-nori din Uniunea Europeană (UE), la Varşovia, au constatat jurnalişti AFP. Varso Tower se ridică la 310 metri deasupra capitalei poloneze şi este […]
Acum 2 ore
07:30
CIA ştia totul despre ”operaţiunea specială” rusă înaintea invadării Ucrainei, dezvăluie un jurnalist de investigaţie de la The New York Times într-o viitoare carte-anchetă explozivă # SafeNews
Agenţia Centrală americană de Informaţii (CIA) a pregătit Kievul înainte de invazia rusă din februarie 2022, dezvăluie într-o carte-anchetă un jurnalist de investigaţie de la cotidianul american The New York Times (NYT), scrie cotidianul francez Le Figaro, citat de site-ul 20minutes.fr. Numele autorului şi data publicării acestei cărţi "expliozive" despre "culisele" începutului Războiului din Ucraina […]
07:20
Drone neidentificate au fost observate vineri seară, 26 septembrie curent, deasupra celei mai mari baze militare din Danemarca, după alte survoluri la aeroporturi în această săptămână. „Pot confirma că am avut un incident în jurul orei 20:15 (18:15 GMT) care a durat câteva ore. Una sau două drone au fost observate în afara şi deasupra […]
07:10
Captură uriașă de țigări de contrabandă în Italia. Autoritățile au descoperit o fabrică clandestină care putea produce 7 milioane de țigări pe zi # SafeNews
Peste 150 de tone de țigări de contrabandă au fost confiscate dintr-o fabrică clandestină – cea mai mare descoperită vreodată în Italia – ascunsă într-un buncăr subteran lângă Cassino, la sud-est de Roma, a anunțat sâmbătă poliția vamală italiană, conform AFP. Peste 7 milioane de țigări pe zi sau aproximativ 2,7 miliarde pe an puteau […]
Acum 24 ore
13:40
O echipă internațională de oameni de știință a creat cimentul viu, în care a reușit să încorporeze bacteria Shewanella oneidensis. Acest material viu nu doar că susține structuri, ci poate funcționa și ca un sistem de stocare reîncărcabilă a energiei, ceea ce înseamnă că, în viitor, materialele care alcătuiesc orașele ar putea contribui la alimentarea […]
13:30
Tânăra de 20 de ani, care a dispărut săptămâna aceasta, după o ceartă cu colega a fost găsită fără suflare într-o pădure cu puțin timp în urmă, susțin sursele PulsMedia.MD. Potrivit surselor, cadavrul acesteia a fost găsit de către pădurar fiind spânzurat cu un cearșaf de un copac într-o pădure din municipiul Cahul. Este același […]
10:00
NASA a selectat 10 astronauți pentru zborurile către Lună și Marte. Pentru prima dată în istoria astronauticii americane, printre candidații selectați s-au numărat mai multe femei decât bărbați. Toți aceștia, printre altele, vor învăța limba rusă pentru a lucra pe Stația Spațială Internațională (ISS), dar, de fapt, puțini dintre ei vor reuși să ajungă acolo, […]
09:50
VIDEO // Statele Unite vor anula viza unui președinte pentru declarațiile „nesăbuite și incendiare” de vineri # SafeNews
Statele Unite vor revoca viza președintelui columbian Gustavo Petro pentru că „a îndemnat soldații americani să nu respecte ordinele și a incitat la violență" vineri, la New York, a anunțat Departamentul de Stat, potrivit Reuters. „Vom revoca viza lui Petro din cauza acțiunilor sale nesăbuite și incendiare", a comunicat Departamentul de Stat pe X. Petro, […]
09:50
Război în Ucraina: Un atac cu drone ruseşti a provocat incendii şi pagube la „infrastructura critică” din regiunea Viniţia # SafeNews
Un atac cu drone ruseşti împotriva regiunii Viniţia a provocat incendii şi pagube unei clădiri rezidenţiale, au raportat autorităţile locale, citat de kyivindependent.com. „Ca urmare a unui atac masiv al inamicului noaptea trecută în regiunea Viniţia, au fost lovite infrastructuri critice", au declarat autorităţile locale într-o postare pe Telegram. Incendiile au fost stinse de serviciile […]
09:50
Exerciţii programate ale protecţiei civile sâmbătă, anunţarea pregătirii unei stări de urgenţă: puterea venezueleană continuă să se mobilizeze în faţa „ameninţărilor" Washingtonului şi a navelor sale de război din Caraibe, o desfăşurare susţinută, vineri, la tribuna ONU de micul vecin al Venezuelei, Trinidad şi Tobago. Statele Unite au desfăşurat în urmă cu aproape o lună […]
09:30
NASA a transmis un mesaj laser la o distanță de 350 de milioane de kilometri și a primit un răspuns # SafeNews
Administrația Aeronautică și Spațială a SUA (NASA) a transmis și a recepționat cu succes pentru prima dată un mesaj codificat într-un fascicul laser, la o distanță record de peste 350 de milioane de kilometri, adică mai departe decât diferența medie dintre Pământ și Marte. Transmisia a avut loc datorită navei spațiale Psyche, lansată în 2023 […]
09:20
VIDEO // Premieră istorică: Un alpinist a coborât de pe Everest pe schiuri și fără oxigen # SafeNews
Alpinistul polonez Andrzej Bargiel a stabilit un record mondial, devenind primul om care a coborât de pe Everest pe schiuri și fără butelii de oxigen. Bargel a început asaltul final asupra vârfului din tabăra a patra, situată la o altitudine de aproximativ 7.900 de metri. Ninsorile abundente au îngreunat ascensiunea, din cauza cărora urcarea i-a […]
09:20
Trump cere Microsoft să renunțe la o persoană cheie din companie: „Este o amenințare la adresa securității naționale” # SafeNews
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că Microsoft ar trebui să o concedieze pe Lisa Monaco, care a lucrat în administrațiile a doi președinți democrați și este acum președinta departamentului de afaceri globale al Microsoft. Măsura pare a fi cea mai recentă încercare a lui Trump de a se răzbuna pe cei pe care […]
09:10
Una dintre cele mai tinere alpiniste din lume, Bianca Adler, în vârstă de 17 ani, a decis să cucerească cel mai înalt vârf din lume. Însă pe Everest condițiile meteo s-au schimbat, iar tânăra a fost la un pas de moarte, fiind nevoită să rămână la altitudine fără oxigen. Ea recunoaște că a petrecut câteva […]
09:00
Observatorii acreditați pentru alegerile parlamentare vor putea semnala în regim online încălcările constatate la secțiile de votare în ziua alegerilor. Sesizările pot fi transmise prin intermediul platformei observator.cec.md, transmite IPN. Reclamațiile vor fi recepționate și examinate de organele electorale. Comisia Electorală Centrală (cec) precizează că soluțiile vor fi oferite în cel mai scurt timp posibil, […]
09:00
O nouă sancțiune împotriva Moscovei. Comisia Europeană vrea să monitorizeze călătoriile diplomaților ruși în țările UE # SafeNews
Comisia Europeană a propus, vineri, 26 septembrie 2025, o obligaţie de notificare pentru diplomaţii ruşi aflaţi la post în ţările blocului comunitar în cazul oricărei călătorii efectuate de aceştia în interiorul UE. Măsura care vine ca o completare la cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni europene împotriva Rusiei, au declarat surse europene pentru Reuters. Propunerea […]
Ieri
07:40
„Cred că avem un acord" privind Gaza, a declarat vineri președintele american Donald Trump, care săptămâna aceasta le-a prezentat mai multor lideri musulmani, precum și premierului israelian Benjamin Netanyahu, un nou plan de pace în regiune, relatează AFP. „Se pare că avem o înțelegere privind Gaza. Va fi o înțelegere care îi va aduce înapoi […]
07:30
Ministrul de Externe al Danemarcei, Lars Løkke Rasmussen, a declarat că țara sa nu intenționează să invoce articolul 4 din Tratatul NATO în contextul mai multor incidente legate de survolul unor drone necunoscute. Cu o zi înainte, ministrul Apărării din Danemarca, Troels Lund Poulsen, declarase că Danemarca ia în considerare activarea articolului 4 din Tratatul […]
07:20
NATO nu-și poate permite să doboare dronele rusești cu rachete scumpe: „Nu e sustenabil. Învățăm de la ucraineni” # SafeNews
Armatele occidentale nu pot continua să doboare dronele care le încalcă spațiul aerian cu rachete scumpe, a declarat, joi, secretarul general al NATO, Mark Rutte, adăugând că NATO învață rapid de la Ucraina cum să contracareze dronele rusești. „Nu este sustenabil să doborâm drone care costă o mie sau două mii de dolari cu rachete […]
07:10
Serbia a reținut doi organizatori ai unor tabere de instruire, în care mai mulți tineri erau pregătiți pentru destabilizări în Moldova # SafeNews
Autoritățile din Serbia au reținut doi organizatori ai unor tabere de instruire, în cadrul cărora mai mulți tineri erau pregătiți pentru acțiuni violente menite să destabilizeze situația în Republica Moldova. În urma perchezițiilor au fost ridicate telefoane, laptopuri, echipamente speciale și arme. Unul dintre suspecți este cercetat și pentru deținere ilegală de armament. Potrivit Ministerului […]
26 septembrie 2025
21:20
VIDEO // Marian Lupu: „Munca moldovenilor de peste hotare nu trebuie pedepsită, ci respectată” # SafeNews
Președintele Partidului „Respect Moldova", Marian Lupu, afirmă că actuala guvernare PAS i-a sancționat pe cetățeni prin restricții dure care afectează economia națională. El susține că în loc să vină cu soluții, guvernanții au creat obstacole pentru oameni atât în țară, cât și în diaspora. „Mă îngrijorează faptul că PAS, în lupta fenomenul corupției electorale, a […]
19:00
VIDEO // Percheziții la sudul țării într-un dosar de corupere electorală. O persoană a fost reținută. # SafeNews
Polițiștii și procurorii din UTA
19:00
Victoria Furtună: „Pe 28 septembrie nu stați acasă! Cu cât suntem mai mulți la vot, cu atât le este mai greu să falsifice rezultatele” # SafeNews
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a lansat un apel către cetățeni în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, îndemnându-i să participe activ la scrutin. Într-o postare publică, aceasta a acuzat guvernarea că încearcă să descurajeze oamenii să vină la urne, susținând că lipsa de participare ar facilita manipularea rezultatelor, scrie libertv.md. „Scopul tacticii de […] Articolul Victoria Furtună: „Pe 28 septembrie nu stați acasă! Cu cât suntem mai mulți la vot, cu atât le este mai greu să falsifice rezultatele” apare prima dată în SafeNews.
18:00
Zelenski acuză Ungaria de survolarea Ucrainei cu drone de spionaj, pe fondul unor tensiuni preexistente # SafeNews
Ucraina suspectează Ungaria de faptul că a desfăşurat zboruri de drone de recunoaştere în spaţiul aerian ucrainean, acuză vineri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP. ”Forţele ucrainene au înregistrat încălcări ale spaţiului nostru aerian de către drone de recunoaştere, care sunt probabil ungare”, anunţă pe reţele de socializare preşedintele ucrainean. Volodimir Zelenski face acest anunţ […] Articolul Zelenski acuză Ungaria de survolarea Ucrainei cu drone de spionaj, pe fondul unor tensiuni preexistente apare prima dată în SafeNews.
17:50
Lui Macron i se cere să-l grațieze pe Sarkozy, pentru ca acesta să nu ajungă la închisoare: „O umilire a statului şi instituţiilor” # SafeNews
Un fost consilier special al lui Nicolas Sarkozy, Henri Guaino, a cerut vineri ca fostul şef de stat să fie graţiat înainte să ajungă în închisoare, şi denunţă o „o umilire a statului şi instituţiilor”, relatează AFP. „O graţiere nu şterge condamnarea şi poate fi parţială. Aşadar, nu mi se pare absurd să fie graţiat […] Articolul Lui Macron i se cere să-l grațieze pe Sarkozy, pentru ca acesta să nu ajungă la închisoare: „O umilire a statului şi instituţiilor” apare prima dată în SafeNews.
17:50
Iranul semnează cu Rusia un contract de 25 miliarde de dolari pentru construirea a patru centrale nucleare # SafeNews
Iranul şi Rusia, aliata sa. au semnat un contract estimat la 25 de miliarde de dolari în vederea construirii a patru centrale nucleare în sudul Iranului, anunţă vineri televiziunea iraniană, relatează AFP. Iranul deţine în prezent o singură centrală nucleară operaţională – la Bushehr -, cu o capacitate de producţie de 1.000 de megawaţi, care reprezintă […] Articolul Iranul semnează cu Rusia un contract de 25 miliarde de dolari pentru construirea a patru centrale nucleare apare prima dată în SafeNews.
17:40
Un scandal privind abuzuri sexuale în Ungaria se extinde, riscând să afecteze campania electorală. Viktor Orban promite răzbunare # SafeNews
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a amenințat că îi va pedepsi aspru pe cei care lansează acuzații nefondate împotriva cabinetului său, în încercarea de a devia atenția de la un scandal care ar putea să-i afecteze campania pentru realegerea din anul viitor, relatează Bloomberg. În ultimele luni, Ungaria a fost martora unei furtuni politice fără precedent: […] Articolul Un scandal privind abuzuri sexuale în Ungaria se extinde, riscând să afecteze campania electorală. Viktor Orban promite răzbunare apare prima dată în SafeNews.
17:40
Consiliul Audiovizualului a aplicat amenzi totale de 70.000 lei și 6 avertizări publice pentru nereguli în reflectarea campaniei electorale # SafeNews
În ședința din 26 septembrie, Consiliul Audiovizualului (CA) a aplicat amenzi în valoare totală de 70.000 de lei și a emis șase avertizări publice pentru încălcarea Codului serviciilor media audiovizuale (CSMA), a legislației electorale și a normelor privind reflectarea alegerilor parlamentare care vor avea loc duminică, 28 septembrie. Sancțiunile vizează mai multe posturi de televiziune […] Articolul Consiliul Audiovizualului a aplicat amenzi totale de 70.000 lei și 6 avertizări publice pentru nereguli în reflectarea campaniei electorale apare prima dată în SafeNews.
17:30
VIDEO // Boris Volosatîi: „Diaspora este perfuzia care ține pe picioare acest stat. Opriți umilința oamenilor plecați la muncă peste hotare!” # SafeNews
Liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a criticat dur, în cadrul dezbaterilor electorale de la postul național de televiziune, prevederile legislative care obligă cetățenii reveniți din diasporă să demonstreze „proveniența banilor” până la ultimul euro. El a calificat această practică drept o umilință adusă celor care au susținut țara în cele mai grele momente. […] Articolul VIDEO // Boris Volosatîi: „Diaspora este perfuzia care ține pe picioare acest stat. Opriți umilința oamenilor plecați la muncă peste hotare!” apare prima dată în SafeNews.
17:30
Un cetățean al Israelului, în vârstă de 36 de ani, a fost reținut la intrarea în țară, după ce în bagajul său de mână au fost descoperite substanțe susceptibile a fi droguri. Incidentul a avut loc la intrarea în România, unde un microbuz Mercedes-Benz Sprinter, înmatriculat în Republica Moldova, a fost supus unui control amănunțit […] Articolul Droguri descoperite în bagajul unui pasager israelian la intrarea în țară apare prima dată în SafeNews.
17:20
Un fost viceprimar al Chișinăului și șase funcționari, condamnați pentru fapte de corupție și falsificare de documente scapă de pedepse din cauza prescripției # SafeNews
Pe 26 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a decis condamnarea a șapte persoane implicate într-un caz complex de corupție și fals în acte publice. Printre cei judecați se află un fost viceprimar al municipiului Chișinău, căruia instanța i-a aplicat o pedeapsă de 3 ani de închisoare și i-a interzis accesul la funcții publice pentru următorii […] Articolul Un fost viceprimar al Chișinăului și șase funcționari, condamnați pentru fapte de corupție și falsificare de documente scapă de pedepse din cauza prescripției apare prima dată în SafeNews.
17:20
Documente sensibile arată că Rusia pregătește trupe chineze pentru o posibilă invazie a Taiwanului # SafeNews
Rusia își transferă din experiența de luptă pentru operațiuni de antrenament a unităților aeropurtate chineze, cruciale pentru a ocupa poziții cruciale în Taiwan în eventualitatea în care Beijingul lansează o invazie asupra țării insulare, relatează The Washington Post, citat de Meduza. Documentele obținute de grupul de hackeri „Black Moon” și puse la dispoziția jurnaliștilor de la The […] Articolul Documente sensibile arată că Rusia pregătește trupe chineze pentru o posibilă invazie a Taiwanului apare prima dată în SafeNews.
17:00
Maia Sandu s-a întâlnit cu membrii Parlamentului European veniți pentru monitorizarea alegerilor din Republica Moldova. Află ce au discutat # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întâlnire importantă cu un grup de membri ai Parlamentului European, aflați în țară pentru a supraveghea desfășurarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. În cadrul discuției, șefa statului a evidențiat numeroasele riscuri externe care pun în pericol corectitudinea procesului electoral. Printre acestea se numără finanțările ilegale ale […] Articolul Maia Sandu s-a întâlnit cu membrii Parlamentului European veniți pentru monitorizarea alegerilor din Republica Moldova. Află ce au discutat apare prima dată în SafeNews.
17:00
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 26 septembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
16:50
Clădire părăsită cuprinsă de flăcări pe teritoriul Liceului Teoretic Republican “Aristotel”. Pompierii au intervenit la fața locului # SafeNews
O clădire părăsită situată pe strada Sprâncenoaia 1/A din municipiul Chișinău a fost cuprinsă de flăcări în după-amiaza zilei de 26 septembrie 2025. Incendiul a izbucnit pe teritoriul Liceului Teoretic Republican “Aristotel” și a afectat acoperișul construcției abandonate. Apelul de urgență a fost recepționat la ora 16:02, iar la fața locului au fost mobilizate cinci […] Articolul Clădire părăsită cuprinsă de flăcări pe teritoriul Liceului Teoretic Republican “Aristotel”. Pompierii au intervenit la fața locului apare prima dată în SafeNews.
16:50
Articolul LIVE // Marșul „Tu ce faci duminică?” organizat de Partidul Acțiune și Solidaritate apare prima dată în SafeNews.
16:30
Șase copii internați la Spitalul Sfânta Maria din Iași au murit după ce s-au infectat cu o bacterie contractată în spital # SafeNews
Acuzaţii extrem de grave au declanşat o anchetă la Spitalul Sfânta Maria din Iași, cel mai mare de pediatrie din regiunea Moldovei. Şase copii internaţi la Reanimare au murit acolo în ultimele zile, după ce s-ar fi infectat cu o bacterie extrem de periculoasă. Şase copii, cu vârste de până la 15 ani, internaţi în […] Articolul Șase copii internați la Spitalul Sfânta Maria din Iași au murit după ce s-au infectat cu o bacterie contractată în spital apare prima dată în SafeNews.
16:10
Discursul lui Benjamin Netanyahu la ONU ar urma să fie transmis în Gaza prin difuzoare plasate de armată în apropiere # SafeNews
Discursul premierului israelian Benjamin Netanyahu de la Adunarea Generală a ONU de la New York, prevăzut pentru vineri, urmează să fie difuzat şi în Fâşia Gaza, a relatat cotidianul israelian Haaretz. Publicaţia, care citează surse militare, menţionează că sunt în desfăşurare pregătiri pentru a transmite în enclava palestiniană discursul lui Netanyahu printr-un sistem de difuzoare […] Articolul Discursul lui Benjamin Netanyahu la ONU ar urma să fie transmis în Gaza prin difuzoare plasate de armată în apropiere apare prima dată în SafeNews.
16:00
Starbucks a anunţat joi un plan de restructurare în valoare de 1 miliard de dolari, care prevede închiderea unor cafenele din America de Nord şi concedierea angajaţilor, în cadrul strategiei „Back to Starbucks”, derulată de CEO-ul Brian Niccol, transmite CNBC, scrie News.ro. Compania a precizat într-un document depus la SEC că numărul locaţiilor proprii din America […] Articolul Starbucks închide 100 de cafenele şi concediază 900 de angajaţi în SUA apare prima dată în SafeNews.
16:00
VIDEO // Doi bărbați din Bălți și Florești, reținuți pentru trafic de droguri în valoare de 300.000 de lei # SafeNews
Doi bărbați, în vârstă de 28 și 33 de ani, originari din municipiul Bălți și raionul Florești, sunt cercetați penal după ce au fost prinși în flagrant în timp ce transportau sute de pachețele cu droguri destinate comercializării în Chișinău și nordul țării. Aceștia au fost documentați de ofițerii Direcției Investigații „Nord” a INI, în […] Articolul VIDEO // Doi bărbați din Bălți și Florești, reținuți pentru trafic de droguri în valoare de 300.000 de lei apare prima dată în SafeNews.
15:50
Fostul premier britanic Tony Blair ar putea să conducă temporar Fâșia Gaza în cazul unui acord de pace # SafeNews
Fostul prim-ministru britanic Tony Blair a participat la discuții privind preluarea conducerii unei autorități de tranziție din Fâșia Gaza în cazul unui armistițiu, scrie presa britanică. El a participat la discuții la nivel înalt cu toate părțile implicate pentru a pune capăt războiului și pentru a discuta viitorul teritoriului palestinian după conflict, potrivit informațiilor BBC . Tony […] Articolul Fostul premier britanic Tony Blair ar putea să conducă temporar Fâșia Gaza în cazul unui acord de pace apare prima dată în SafeNews.
15:40
Pescuit ilegal cu plasă de 200 de metri în zona de frontieră: Un bărbat din satul Văratic prins în flagrant în timp ce pescuia în râul Ciuhur # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 36 de ani, originar din satul Văratic, raionul Edineț, a fost surprins în timp ce pescuia ilegal în apele râului Ciuhur, folosind o plasă de monofilament – un dispozitiv interzis prin lege. Incidentul a avut loc pe 25 septembrie, în zona de protecție a frontierei de stat, între localitățile Văratic […] Articolul Pescuit ilegal cu plasă de 200 de metri în zona de frontieră: Un bărbat din satul Văratic prins în flagrant în timp ce pescuia în râul Ciuhur apare prima dată în SafeNews.
