CIA și Ucraina: dezvăluiri despre „culisele” pregătirii înainte de invazia rusă
Regional Moldova, 28 septembrie 2025 08:10
O nouă carte de investigație semnată de un jurnalist al prestigiosului The New York Times, și relatată în…
Acum 30 minute
08:10
Acum 2 ore
07:10
Horoscop 28 septembrie 2025: fiecare zodie are parte de provocări, dar și de oportunități # Regional Moldova
Ziua de 28 septembrie 2025 aduce energii contrastante: pe de o parte, dorință de stabilitate și siguranță, pe…
Acum 24 ore
15:40
(video) Alexandr Petcov: Două zile fără apă – nu este o avarie, ci o bătaie de joc față de bălțeni. Am înaintat o sesizare către serviciile speciale, deoarece consider acțiunile conducerii interimare a Apă-Canal Bălți drept o diversiune # Regional Moldova
În următoarele ore, alimentarea cu apă în Bălți va fi restabilită. Despre aceasta a anunțat primarul municipiului, Alexandr…
14:00
Sergio Busquets, unul dintre cei mai mari mijlocași defensivi din istoria fotbalului, a anunțat că se va retrage…
13:10
Oamenii de știință propun o schimbare radicală de perspectivă: în loc să investim miliarde în tehnologii complexe pentru…
12:10
Aurul pierdut al Bizanțului reapare în Galileea: cea mai mare comoară descoperită în Israel # Regional Moldova
O descoperire arheologică de proporții a avut loc în parcul național Susita, situat lângă lacul Kinneret, în nordul…
11:10
Xi Jinping pregătește anexarea Taiwanului: sprijin militar rusesc și scenarii de confruntare în Pacific # Regional Moldova
Liderul Republicii Populare Chineze, Xi Jinping, intenționează ca din 2027 să declanșeze o ofensivă majoră asupra Taiwanului, insulă…
10:10
Alegerile din Moldova, sub lupă americană: peste 70 de arestări și un avertisment dur privind ingerința rusă # Regional Moldova
Trei comisii bipartizane din Camera Reprezentanților a Statelor Unite au emis o declarație comună în ajunul alegerilor parlamentare…
09:10
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și comandantul suprem Oleksandr Sîrski au transmis vineri mesaje ferme privind situația de pe…
08:30
Bayern Munchen continuă parcursul perfect din startul sezonului. Vineri seară, campioana Germaniei s-a impus categoric, scor 4-0, pe…
Ieri
08:00
Numele miliardarului american Elon Musk și al ducelui de York, prințul Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, apar…
07:40
Două sute de dolari pentru un vot? Poliția investighează coruperea alegătorilor din regiunea transnistreană # Regional Moldova
Poliția Națională a început documentarea unor posibile tentative de corupere electorală, vizând cetățeni din regiunea transnistreană. Potrivit șefului…
07:10
Horoscop 27 septembrie 2025: Energia Scorpionului invită la transformare, iar semnele fixe vor resimți cel mai intens tensiunile. # Regional Moldova
O zi intensă, cu aspecte astrale care aduc claritate, dar și provocări emoționale. Luna tranzitează spre finalul Scorpionului,…
26 septembrie 2025
13:10
Maratonul suferinței și al speranței: tânărul ieșean care a alergat cât până în Grecia și înapoi # Regional Moldova
La doar 26 de ani, Adrian Șovea, un tânăr din Iași, a desenat pe harta țării o cruce…
12:10
Autoritățile israeliene au anunțat arestarea lui Yaakov Perl, un bărbat de 49 de ani cu dublă cetățenie americano-israeliană,…
12:00
(video) Sesizare la Curtea Constituțională. Vlad Batrîncea: Modificările la Legea cu privire la partidele politice, care prevăd suspendarea activității partidelor politice în perioada electorală, sunt abuzive # Regional Moldova
Vlad Batrîncea, vicepreședinte al Parlamentului, fruntaș și candidat la funcția de deputat al Blocului Electoral Patriotic, a anunțat…
11:20
(video) Dmitri Torner, adresare către alegători: Promitem că nu vă vom dezamăgi! Votaţi Partidul politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” # Regional Moldova
Dmitri Torner, lider al Partidului Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică", a lansat un apel către alegători în…
11:10
Merz vrea să finanțeze Ucraina cu banii Rusiei: un împrumut mascat care ar echivala cu o confiscare istorică # Regional Moldova
Cancelarul german Friedrich Merz a lansat joi o propunere ambițioasă și controversată: Ucraina să primească un împrumut de…
10:20
Petr Vlah – către alegători: Făcând o campanie electorală curată, promovând soluţii pentru problemele cu care se confruntă ţara, noi ne-am demonstrat respectul faţă de alegător # Regional Moldova
Petr Vlah, candidat pe lista Partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), a lansat un apel către alegători, în…
10:10
Carduri bancare rusești și forumuri pedagogice: cum au ajuns mai mulți profesori din Găgăuzia în atenția Ministerului Educației # Regional Moldova
Trei directoare de școală din autonomia găgăuză și șefa Direcției Educație a Executivului de la Comrat se află…
09:10
Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a lansat joi un avertisment dur în legătură cu poziția recent exprimată de președintele…
08:40
Paradoxal – Candidați anti-românești și anti-europeni, dar cu venituri din România # Regional Moldova
Cel puțin cinci candidați înscriși la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, din partea partidelor care promovează retorici…
Mai mult de 2 zile în urmă
08:10
O mișcare cu ecou în structurile de securitate ale Statelor Unite: Pete Hegseth, secretarul american al Apărării, a…
08:00
Moldova, invitată să adere la Convenția europeană privind simplificarea formalităților în comerț # Regional Moldova
Consiliul Uniunii Europene a anunțat astăzi că Republica Moldova a primit invitația oficială de a adera la Convenția…
07:30
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis joi un comunicat ferm, prin care denunță apariția pe rețelele sociale a…
07:00
Horoscop 26 septembrie 2025: Încearcă să rămâi echilibrat și să nu te lași copleșit de presiuni externe # Regional Moldova
Astăzi, energiile astrale aduc o combinație de claritate interioară și provocări practice. Unele zodii vor trebui să facă…
25 septembrie 2025
12:10
Ursula von der Leyen lansează ideea unei „vârste digitale de majorat” pentru accesul la rețelele sociale # Regional Moldova
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a readus în prim-plan o dezbatere sensibilă: stabilirea unei vârste minime…
12:10
(video) Plahotniuc a fost întâmpinat de activiștii PAS și nu a fost lăsat să vorbească cu presa # Regional Moldova
Vlad Plahotniuc a revenit în Republica Moldova în această dimineață, cu o cursă din Grecia. După ce a…
11:40
Sondaj: După 28 septembrie 2025, noua guvernare de la Chișinău ar putea fi asigurată de două partide proeuropene # Regional Moldova
Conform unui sondaj de opinie realizat de Center for Political Advertising and Analytics, două formațiuni pro-europene – Partidul Acțiune…
11:10
Premieră în Republica Moldova: Guvernul lansează primul „Fond de Fonduri” pentru IMM-uri și investiții private # Regional Moldova
Republica Moldova marchează o etapă importantă în dezvoltarea mediului de afaceri: pentru prima dată a fost creat un…
10:00
Bulgaria face un pas decisiv în direcția reducerii dependenței energetice de Rusia. Premierul Rosen Jelyazkov a anunțat marți,…
09:00
Victimă a unei farse sau martor al adevărului? Dragalin vorbește despre culisele demisiei, însă autenticitatea conversației rămâne incertă # Regional Moldova
Fosta șefă a Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a ajuns în vizorul cunoscuților farsori ruși Vovan și Lexus, celebri…
08:30
Guvernul României urmează să ratifice joi Acordul semnat la 18 octombrie 2024, la București, între România și Ucraina…
07:50
Lavrov și Rubio, față în față la ONU: apel american pentru încetarea războiului din Ucraina # Regional Moldova
Ministrul Afacerilor Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, s-a întâlnit cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, în…
07:40
Vezi cât costă biletele pentru meciul demonstrativ al lui Ronaldinho la Iași și ce vedete vin # Regional Moldova
La Iași se pregătește un eveniment sportiv de amploare care promite să transforme stadionul „Emil Alexandrescu" într-o adevărată…
07:00
Toamna aduce răcoare: temperaturile scad brusc, iar Chișinăul se pregătește de sezonul de încălzire # Regional Moldova
Toamna își intră în drepturi, iar vremea se schimbă simțitor începând de mâine. Meteorologii anunță o răcire bruscă…
07:00
Horoscop 25 septembrie 2025 – o zi a deciziilor sincere și a curajului de a lăsa trecutul în urmă # Regional Moldova
O zi plină de provocări și clarificări karmice. Influența astrală aduce momente de sinceritate, revelații bruște și dorința…
06:40
Mâine, 25 septembrie, mai multe sectoare ale municipiului Chișinău, dar și numeroase localități din țară, vor rămâne temporar…
24 septembrie 2025
19:00
Partidul „Inima Moldovei” a desfășurat ședința CNP: Au discutat situația politică din țară, dar și au exclus un grup de membri # Regional Moldova
Partidul Politic Inima Moldovei a desfășurat astăzi şedinţa Consiliului Naţional Politic. În comunicatul de presă al formațiunii se…
16:30
(video) Lilia Pogolșa, vicepreședinta Partidului „Respect Moldova”: „Educația trebuie să fie o prioritate, nu o povară” # Regional Moldova
Educația trebuie să redevină o prioritate și să nu mai fie tratată ca o povară. Opinia a fost…
15:30
„Partidul de la guvernare recurge la noi presiuni în raport cu Partidul Democrat Modern pe care vor să-l…
14:00
Un grup de locuitori din Amsterdam a deschis o acțiune în instanță împotriva consiliului local, acuzând autoritățile că…
13:10
Conform Cărții Recordurilor Guinness, cel mai vechi tort cunoscut din lume datează de aproximativ 4200 de ani. Descoperirea…
12:10
Bulgarii, umiliți la raft: plătesc cu 66% mai mult decât olandezii pentru aceleași produse de bază # Regional Moldova
O comparație recentă a prețurilor dintre Bulgaria și Olanda a stârnit indignare în rândul consumatorilor din sud-estul Europei.…
12:10
Ultima Oră: Plahotniuc rupe tăcerea înainte de alegeri: Niciun vot direct sau indirect pentru PAS # Regional Moldova
Fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc, îndeamnă moldovenii să voteze, la alegerile parlamentare din 28 septembrie doar partidele sau…
11:10
Avocatul Lucian Rogac a confirmat marți că procesul de extrădare a fostului lider democrat, Vladimir Plahotniuc, va avea…
10:10
Apa la preț corect: Guvernul plafonează tariful pentru sticlele de 500 ml în aeroporturi și gări # Regional Moldova
Apa potabilă îmbuteliată, vândută în sticle de 500 ml în spațiile unde opțiunile de cumpărare sunt limitate –…
09:10
Donald Trump la ONU: „Energia verde e o înșelătorie, ca și schimbările climatice” # Regional Moldova
Președintele american Donald Trump a provocat rumoare la Adunarea Generală a ONU, acuzând tranziția energetică și politicile climatice…
08:10
Legături periculoase între Călin Georgescu și mercenarii lui Horațiu Potra. Procurorul general confirmă conexiuni cu Moscova # Regional Moldova
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a prezentat marți seară detalii explozive despre ancheta în care este implicat…
07:40
Trump își schimbă poziția privind Ucraina: „Un tigru de hârtie” la Moscova și un „moment de cotitură” pentru Kiev # Regional Moldova
Fostul președinte american Donald Trump a surprins opinia publică și cancelariile internaționale printr-un mesaj publicat pe rețeaua sa,…
