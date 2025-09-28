LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Briefingul Comisiei Electorale Centrale – ora 08.00
Democracy.md, 28 septembrie 2025 08:10
Alegeri Parlamentare 2025: Briefingul Comisiei Electorale Centrale – ora 08.00
• • •
Acum 30 minute
08:10
Alegeri Parlamentare 2025: Briefingul Comisiei Electorale Centrale – ora 08.00
Acum 12 ore
21:10
Alexandr Petcov: Două zile fără apă – nu este o avarie, ci o bătaie de joc față de bălțeni. Am înaintat o sesizare către serviciile speciale, deoarece consider acțiunile conducerii interimare a Apă-Canal Bălți drept o diversiune. În următoarele ore, alimentarea cu apă în Bălți va fi restabilită. Despre aceasta a anunțat primarul municipiului, Alexandr […]
Ieri
22:30
ALTERNATIVA, mesaj de final de campanie: „Pe 28 septembrie alegeți litera A în buletinul de vot” # Democracy.md
Liderii Blocului electoral ALTERNATIVA au venit cu un mesaj comun către cetățeni la final de campanie. Într-o adresare publică, ei au mulțumit susținătorilor din țară și din diaspora pentru implicare și au îndemnat alegătorii ca pe 28 septembrie să voteze „litera A" din buletinul de vot, subliniind că Republica Moldova are o alternativă la actuala […]
22:20
Partidul „Moldova Mare", condus de Victoria Furtună a fost exclus din alegeri. O decizie în acest sens a fost luată, vineri seara, 26 septembrie, de către Comisia Electorală Centrală. Pentru aprobarea acesteia au votat șase membri. Astfel, potrivit deciziei CEC, a fost anulată înregistrarea concurentului electoral Partidul „Moldova Mare" și a listei de candidați pentru […]
18:10
În contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, Ministrul Culturii, Sergiu Prodan, a adresat un apel către oamenii de cultură din Republica Moldova, subliniind responsabilitatea morală a acestora în procesul electoral. Prodan a subliniat că intelectualitatea și lucrătorii din domeniul culturii au un rol esențial în mobilizarea cetățenilor și în promovarea valorilor democratice. „Avem nevoie […]
17:30
Alianța Infonet solicită deputaților măsuri concrete pentru accesibilizarea persoanelor cu dizabilități # Democracy.md
Persoanele cu dizabilități din Republica Moldova își intensifică apelurile către noul parlament pentru a adopta politici eficiente și sustenabile care să le asigure o incluziune reală în toate domeniile vieții sociale. În cadrul unei conferințe recente, Victor Koroli, directorul general al Alianței Infonet, a subliniat că integrarea persoanelor cu dizabilități trebuie să devină o prioritate […]
17:20
Volodimir Zelenski a criticat reacția lentă și insuficientă a NATO și a Uniunii Europene la provocările Rusiei. El a subliniat că planurile de apărare ale Alianței trebuie să devină mai rapide și mai eficiente pentru a contracara amenințările actuale. Zelenski a avertizat că, dacă Rusia nu este oprită în Ucraina, ar putea încerca să testeze […]
17:10
„Nu vă plângeți dacă sunt doborâte” – avertisment ferm din partea NATO și Poloniei pentru Rusia # Democracy.md
NATO și aliații săi au emis avertismente clare că forțele aeriene ruse care încalcă spațiul aerian al statelor membre pot fi interceptate şi, dacă se impune – doborâte. Declaraţiile vin pe fondul unor incidente recente, în care avioane rusești au intrat în spațiul aerian estonian fără permisiune. Ministrul de externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a […]
17:00
În ultima zi a campaniei electorale din 2025, Maia Sandu, președintele Republicii Moldova și candidată a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a transmis un mesaj emoționant cetățenilor, îndemnându-i să participe activ la alegerile din 28 septembrie. Într-un videoclip publicat pe rețelele sociale, Sandu a subliniat că, în calitate de cetățean, a ales să lupte împotriva […]
16:50
Primarul general al capitalei și liderul Blocului Alternativa, Ion Ceban, a venit cu un mesaj către chișinăuieni, în care a făcut un bilanț al activității sale și a lansat critici la adresa guvernării. „Din prima zi a mandatului meu și până astăzi am fost primarul tuturor locuitorilor, fără a face diferențe între cei care m-au […]
16:40
Președinta avertizează: Rusia a încercat să trimită piese pentru drone în regiunea transnistreană # Democracy.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că mai multe companii au încercat să introducă în regiunea transnistreană componente destinate fabricării de drone. Autoritățile moldovenești au intervenit pentru a opri aceste tentative, suspectând că materialele ar fi fost folosite în scopuri militare. Într‑un interviu, Sandu a subliniat că guvernarea are „ca prioritate majoră păstrarea păcii" […]
16:20
Guvernatorul Băncii Franței, François Villeroy de Galhau, a declarat recent că Republica Moldova este o parte integrantă a viitorului digital al Uniunii Europene. Afirmația a fost făcută în cadrul unei vizite oficiale la Chișinău, unde a participat la conferința „New Technology for Old Markets", dedicată transformării digitale în sectorul bancar. Villeroy de Galhau a subliniat […]
16:10
Andrei Năstase a declarat că, după alegerile parlamentare, se va analiza introducerea unor taxe noi aplicabile coletelor trimise din străinătate către cetățenii din Republica Moldova. Scopul, conform propunerilor sale, ar fi de a echilibra piața locală și de a asigura venituri bugetare în contextul creșterii volumului de colete poștale și comerciale importate. Propunerea prevede ca […]
15:50
Ion Ceban acuză atacuri cibernetice asupra paginilor sale: „Se șterg postări pentru a bloca mesajele ALTERNATIVA” # Democracy.md
Liderul Blocului electoral ALTERNATIVA, Ion Ceban, afirmă că în ultimele zile paginile sale de pe rețelele de socializare au fost ținta unor atacuri menite să-i șteargă postările și să compromită vizibilitatea mesajelor sale electorale. „În ultimele două zile, îmi sunt atacate rețelele de socializare cu scopul de a-mi șterge postările, deoarece altfel nu pot opri […]
15:50
Președintele Senatului României, Mircea Abrudean, a adresat un mesaj cetățenilor Republicii Moldova în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, subliniind importanța participării la vot și a alegerii unui viitor european. Abrudean a subliniat că fiecare vot contează în construirea unui viitor bazat pe libertate, stabilitate și democrație. El a reafirmat angajamentul României de a […]
15:40
La Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a subliniat importanța unei colaborări strânse între instituțiile financiare și sectorul academic pentru a construi împreună viitorul european al Republicii Moldova. Ea a evidențiat rolul educației, cercetării și reformelor în sectorul monetar și financiar ca piloni esențiali în parcursul european, […]
15:00
Maxim Moroșan, figură cunoscută în rândul socialiștilor și fost angajat în administrația prezidențială, este vizat într-un dosar penal legat de tentative de destabilizare a situației din Republica Moldova. Deși inițial a fost reținut, Moroșan a fost ulterior eliberat, iar în scurt timp a devenit de negăsit pentru autorități. Organele de anchetă au declarat că acesta […]
14:30
În cadrul evenimentului care a marcat încheierea campaniei electorale a Blocului electoral ALTERNATIVA, Ion Chicu, unul dintre liderii blocului, a lansat un apel către cetățeni, îndemnându-i să transforme votul lor într-o decizie de schimbare și responsabilitate pentru Republica Moldova. „În aceste luni am demonstrat împreună că se poate face politică altfel: cu respect, cu dialog, […]
14:20
Diaspora moldovenească din Italia anunță mobilizare masivă pentru alegerile din 28 septembrie: „Susținem Partidul Nostru și pe Renato Usatîi!” # Democracy.md
Pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, mobilizarea cetățenilor moldoveni din diaspora devine tot mai vizibilă. În Italia, mai multe comunități de moldoveni și-au exprimat susținerea pentru Partidul Nostru, în frunte cu Renato Usatîi, trimițând un mesaj clar: „E timpul să fim împreună!" Potrivit relatărilor din Italia, moldovenii stabiliți în orașe […]
13:50
Liderul formațiunii „Partidul Nostru", Renato Usatîi, a adus acuzații dure la adresa actualului deputat PAS, Boris Marcoci, despre care spune că ar fi implicat în scheme ilegale. Mai mult, Usatîi spune că oamenii legii ar avea probe în acest sens, însă nu au urmat acțiuni în raport cu parlamentarul. „De ce nu ați făcut PR […]
13:40
Mesajul lui Ion Ceban: „Organizăm cel mai frumos protest contra celor de la guvernare” # Democracy.md
În cadrul unui eveniment de campanie, Ion Ceban, unul dintre liderii blocului ALTERNATIVA, a făcut un apel ferm la cetățeni să participe masiv la vot.„Duminică este o zi crucială pentru viitorul Republicii Moldova. În această zi, fiecare dintre noi, prin vot, poate pune capăt minciunii, dezbinării, fricii, urii și sărăciei în care ne-au adus cei […]
13:40
Riscul destabilizării: Rusia pregătește terenul pentru proteste post‑electorale în Republica Moldova # Democracy.md
Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) atenționează că Rusia ar putea încerca să declanșeze proteste, inclusiv violente, după alegerile parlamentare din Republica Moldova. Scopul ar fi contestarea rezultatelor electorale sau crearea de tensiuni politice, în special în cazul în care partidul pro‑occidental de guvernământ nu va obține majoritatea sau va pierde influență. Potrivit ISW, Kremlinul ar […]
13:00
Susținere masivă pentru Partidul Nostru și Renato Usatîi în diaspora: „E timpul să fim împreună!” # Democracy.md
Pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, mobilizarea cetățenilor moldoveni din diaspora devine tot mai vizibilă. În Italia, mai multe comunități de moldoveni și-au exprimat susținerea pentru Partidul Nostru, în frunte cu Renato Usatîi, trimițând un mesaj clar: „E timpul să fim împreună!" Potrivit relatărilor din Italia, moldovenii stabiliți în orașe […]
12:10
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat la acuzațiile care o vizează în legătură cu presupusa purtare a unor haine de lux. Ea a calificat aceste afirmații drept „invenții" și a declarat că venitul său nu îi permite astfel de cheltuieli. Potrivit declarației sale, salariul lunar de aproximativ 20.000 de lei este suficient doar pentru […]
11:40
Noi, Blocul ALTERNATIVA, garantăm pacea, unitatea și bunăstarea țării noastre. Dorim un viitor frumos tuturor copiilor, aici, acasă. Duminică votăm litera A în buletinul de vot, împreună votăm Blocul ALTERNATIVA.
11:00
Alexandr Stoianoglo: „PAS a transformat alegerile într-o competiție a fricii și urii” # Democracy.md
Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a lansat un nou apel către cetățeni să voteze responsabil și să respingă manipularea și propaganda actualei guvernări.„Dragi prieteni, am fost cu toții martori la felul în care actualul regim a transformat aceste alegeri într-o competiție nedreaptă, fără reguli și fără respect față de oameni. În locul […]
10:40
În Republica Moldova, astăzi marchează ultima zi în care candidații și partidele pot desfășura activități de campanie electorală. Începând de mâine, „ziua tăcerii" va intra în vigoare, conform legii electorale, ceea ce presupune că nu va mai fi permisă nici o formă de agitație electorală. Autoritățile electorale reamintesc că în ziua alegerilor și în ziua […]
10:10
Donald Trump a anunțat introducerea unui nou set de taxe vamale semnificative care vor afecta o gamă largă de produse importate în Statele Unite. Măsura este prezentată ca parte a unei strategii de protejare a industriei interne și de reducere a dependenței de bunuri din străinătate. Printre categoriile vizate se numără medicamentele brevetate, camioanele grele, […]
09:40
Declarație oficială UE: Votul liber al cetățenilor moldoveni va decide viitorul european # Democracy.md
Uniunea Europeană subliniază importanța crucială a alegerilor parlamentare care vor avea loc duminică în Republica Moldova. Într‑un briefing, Anitta Hipper, purtătoarea de cuvânt pentru afaceri externe și politica de securitate a Comisiei Europene, a affirmat că ceea ce trebuie să conteze cu adevărat este un vot liber, exprimat fără ingerințe externe. Hipper a apreciat reziliența Moldovei […]
09:10
Purtătoarea de cuvânt UE: Votul liber al cetățenilor este esențial în alegerile parlamentare # Democracy.md
Într-un briefing susținut joi, reprezentanta Uniunii Europene, Anitta Hipper, a declarat că alegerile parlamentare ce urmează să aibă loc duminică în Republica Moldova sunt cruciale pentru parcursul european al țării. Potrivit acesteia, ceea ce contează cu adevărat este ca votul cetățenilor să fie exprimat liber, fără interferențe externe. Hipper a remar
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Comisia Electorală Centrală se confruntă cu o serie de cereri de acreditare pentru observarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, venite din partea unor persoane și organizații care ridică semne de întrebare în spațiul public. Printre solicitanți se regăsesc indivizi asociați în trecut cu procese electorale contestate în teritorii separatiste sau afiliate sferei de influență rusească. […] Articolul Suspiciuni privind implicarea unor figuri pro-ruse în monitorizarea alegerilor apare prima dată în DemocracyMD.
17:30
Primăria Bălți investește în transport public: două linii noi pentru locuitori și suburbii # Democracy.md
Autoritățile din municipiul Bălți au anunțat lansarea a două noi rute de troleibuz. Una este planificată astfel încât locuitorii să poată ajunge la noua piață agroalimentară de „pe strada Baiducov”, care urmează a fi inaugurată în curând. Despre aceasta a anunțat primarul municipiului, Alexandr Petkov. „Așa cum am promis – lansăm noua rută de troleibuz […] Articolul Primăria Bălți investește în transport public: două linii noi pentru locuitori și suburbii apare prima dată în DemocracyMD.
17:30
Vot la domiciliu în siguranță: cabine speciale mobilizate pentru cei care solicită urna mobilă # Democracy.md
Comisia Electorală Centrală a introdus o măsură importantă pentru alegerile viitoare: cabine mobile de vot la domiciliu, menite să garanteze secretul votului pentru alegătorii care nu pot ajunge la secția de votare. Aceasta reprezintă o extindere a procedurii cu urna mobilă, astfel încât nu doar urna să fie transportată la domiciliu, ci și cadrul în […] Articolul Vot la domiciliu în siguranță: cabine speciale mobilizate pentru cei care solicită urna mobilă apare prima dată în DemocracyMD.
17:10
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că va fi pregătit să părăsească funcția de conducător al statului după ce războiul cu Rusia se va fi terminat. Într‑un interviu acordat recent, el a subliniat că obiectivul său principal este să „încheie războiul” și nu să conducă Ucraina pe o perioadă indefinită în timp de pace. Zelenski […] Articolul Președintele Ucrainei: mandatul meu se va termina odată cu pacea apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
„M-au lăsat baltă”: Bătrâni acuzați că au sprijinit blocul „Pobeda”, forțați să ia credite # Democracy.md
Mai mulți pensionari care au fost implicați în acțiuni organizate de blocul politic „Pobeda”, asociat cu fosta grupare „Șor”, se plâng că au fost abandonați exact când aveau mai mare nevoie de sprijin. După ce au participat la proteste și alte activități coordonate politic, unii dintre ei au fost amendați de autorități și s-au trezit […] Articolul „M-au lăsat baltă”: Bătrâni acuzați că au sprijinit blocul „Pobeda”, forțați să ia credite apare prima dată în DemocracyMD.
16:30
Denis Șova, Partidul Nostru: „Alegătorii sunt zombați din exterior și interior. Pe 28 septembrie trebuie să mergem la vot” # Democracy.md
Alegătorii sunt „zombați” atât din exterior, cât și din interiorul țării. De aceea, este foarte important ca fiecare cetățean cu drept de vot să meargă la alegeri pe 28 septembrie. Această opinie a fost exprimată de membrul Consiliului Municipal Chișinău, Denis Șova, candidat la funcția de deputat din partea Partidului Nostru. „Pentru ca votul să […] Articolul Denis Șova, Partidul Nostru: „Alegătorii sunt zombați din exterior și interior. Pe 28 septembrie trebuie să mergem la vot” apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
Cooperare transfrontalieră: ECC Moldova învaţă de la partenerii din România bune practici în dreptul consumatorului # Democracy.md
Asociația Obștească Centrul European al Consumatorului din Republica Moldova (ECC Moldova) a demarat un program de schimb de experienţă cu instituțiile din România care activează în domeniul protecției consumatorilor. Scopul este de a îmbunătăți cadrul legislației locale și practicile de intervenție, în special pentru cazurile transfrontaliere, comerțul online și serviciile electronice. În cadrul colaborării, experții […] Articolul Cooperare transfrontalieră: ECC Moldova învaţă de la partenerii din România bune practici în dreptul consumatorului apare prima dată în DemocracyMD.
15:40
Fostul preşedinte francez condamnat pentru asociere infracţională în scandalul Libiei # Democracy.md
Fostul preşedinte al Franţei, Nicolas Sarkozy, a fost găsit vinovat de o instanţă din Paris pentru infracţiunea de conspiraţie criminală, în legătură cu presupusa finanţare ilegală a campaniei sale prezidenţiale din 2007 cu fonduri provenind de la regimul Gaddafi din Libia. Acuzaţiile susţin că, în perioada 2005‑2007, Sarkozy, aflat la momentul respectiv în funcţia de ministru […] Articolul Fostul preşedinte francez condamnat pentru asociere infracţională în scandalul Libiei apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
Transport public pe strada Varnița și strada Calea Moșilor – de astăzi. O nouă rută de autobuz este pusă de astăzi pe linie în municipiul Chișinău care era atât de așteptată de locuitori. La solicitarea oamenilor care locuiesc sau lucrează pe strada Varnița și strada Calea Moșilor, municipalitatea a lansat, cu titlu de proiect pilot, […] Articolul Transport public extins: locuitorii din zona Varnița – Calea Moșilor au rută nouă apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Ion Ceban: „Guvernarea PAS face circ cu Plahotniuc ca să ascundă problemele reale ale țării” # Democracy.md
Liderul Blocului Electoral ALTERNATIVA, Ion Ceban, acuză guvernarea PAS că încearcă să abată atenția cetățenilor de la dificultățile reale cu care se confruntă țara, prin mediatizarea excesivă a cazului Vlad Plahotniuc. „Astăzi va fi totul despre Plahotniuc și mâine probabil la fel, pentru a distrage atenția oamenilor de la problemele reale. Circul va trece, iar […] Articolul Ion Ceban: „Guvernarea PAS face circ cu Plahotniuc ca să ascundă problemele reale ale țării” apare prima dată în DemocracyMD.
14:20
Ceban: „Guvernarea nu a construit nicio grădiniță nouă și nu a mișcat un deget pentru Filarmonică” # Democracy.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a criticat dur guvernarea PAS, acuzând-o de „patru ani de minciuni” și lipsă de rezultate concrete. „În 2023 spuneau: Va ajunge Ceban primar, nu vor fi finanțări europene. Astăzi Chișinăul are cel mai mare portofoliu de proiecte finanțate prin diverse instrumente UE, cu acorduri semnate de peste 2,2 miliarde lei […] Articolul Ceban: „Guvernarea nu a construit nicio grădiniță nouă și nu a mișcat un deget pentru Filarmonică” apare prima dată în DemocracyMD.
14:10
Vladimir Voronin a rupt tăcerea recent cu o dezvăluire bombă: expunerea detaliilor unui document pe care l-a refuzat în 2003, „Memorandumul Kozak”, ce ar fi transformat Republica Moldova într-o bază militară permanentă a Rusiei. Potrivit lui Voronin, memorandumului i s-a adăugat în ultima clipă un alineat ce obliga ca trupele ruse din Transnistria să capete […] Articolul Voronin: „R. Moldova era la un pas să devină bază militară rusă” apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Apel electoral: parteneriat între Partidul Nostru și Alternativa — chemare la vot din partea fondatorului PDMM # Democracy.md
Fondatorul Partidului Democrat Moldova (PDMM) a făcut un apel public adresat cetățenilor, îndemnându-i să susțină la alegerile parlamentare formațiunile Partidul Nostru și Alternativa. Potrivit declarației sale, această alegere reprezintă opțiunea serioasă pentru stabilitate și reforme autentice. În discursul său, fostul lider politic a subliniat că votul pentru aceste partide poate însemna o schimbare semnificativă față […] Articolul Apel electoral: parteneriat între Partidul Nostru și Alternativa — chemare la vot din partea fondatorului PDMM apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Primarul Bucureștiului face apel către moldovenii rezidenți în România: „Mergeți la vot” # Democracy.md
Nicușor Dan, a lansat un apel către cetățenii R. Moldova aflați în România, încurajându‑i să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie. El a subliniat că dreptul la vot nu trebuie pierdut, indiferent de locul de reședință, și că fiecare vot are importanță pentru viitorul Republicii Moldova.Dan a transmis că accesul la secțiile de votare din […] Articolul Primarul Bucureștiului face apel către moldovenii rezidenți în România: „Mergeți la vot” apare prima dată în DemocracyMD.
13:00
Partidul Nostru: fond special pentru tineret și sport din accizele la alcool și tutun # Democracy.md
Partidul Nostru propune un proiect de lege prin care statul va finanța studiile tinerilor în străinătate, cu angajamentul ca, după finalizarea acestora, să revină acasă și să contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de Alexandr Berlinschii, candidatul Partidului Nostru la funcția de deputat, în cadrul dezbaterilor electorale de la TVR Moldova. „Politica […] Articolul Partidul Nostru: fond special pentru tineret și sport din accizele la alcool și tutun apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
O înregistrare interceptată în care ar figura fostul prim‑ministru Ion Chicu și omul de afaceri Vladimir Plahotniuc a fost făcută publică, generând controverse în spațiul politic. Conform fragmentelor difuzate, discuția ar putea implica aspecte sensibile legate de decizii administrative, influență politică și colaborări informale. Deși nu toate detaliile convorbirii au fost prezentate, impactul public asupra […] Articolul Scandal de interceptare: convorbire dintre Chicu și Plahotniuc iese la lumină apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a efectuat o vizită electorală într-un sat din raionul Florești, unde a discutat cu localnicii despre problemele cetățenilor și despre necesitatea unor schimbări politice. Ion Chicu a criticat mesajele promovate de guvernare în spațiul public și a îndemnat oamenii să nu creadă acestora. „Ați văzut, când lucrurile […] Articolul Ion Chicu acuză guvernarea de manipulare și cere soluții reale pentru economie apare prima dată în DemocracyMD.
12:10
Autoritățile au semnalat un atac cibernetic de proporții: mii de routere Wi‑Fi din locuințele cetățenilor au fost compromise, cu scopul de a fi folosite pentru a surmena serverele Comisiei Electorale Centrale (CEC). Conform declarațiilor șefului Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, intenția este de a bloca activitatea instituției în ziua alegerilor, inundând sistemele cu trafic fals sau […] Articolul Atac cibernetic vizând CEC: rețele de acasă compromise, autoritățile reacționează apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Guvernul Republicii Moldova a lansat un apel către cetățeni pentru a participa activ la alegerile parlamentare programate pentru duminică, 28 septembrie 2025. În cadrul unui mesaj public, purtătorul de cuvânt al Executivului, Daniel Vodă, a subliniat importanța exercitării dreptului de vot și a prezentat cinci motive esențiale pentru care fiecare alegător ar trebui să meargă […] Articolul De ce să participi la alegeri? Guvernul explică importanța fiecărui vot apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Republica Moldova înregistrează un avans accelerat în procesul de aderare la Uniunea Europeană # Democracy.md
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat cu mândrie finalizarea procesului de screening, o etapă esențială în parcursul de aderare la Uniunea Europeană, în doar 15 luni. Această performanță este cu mult mai rapidă comparativ cu alte state candidate, care au necesitat între 30 și 36 de luni pentru a încheia această fază. Screeningul constă […] Articolul Republica Moldova înregistrează un avans accelerat în procesul de aderare la Uniunea Europeană apare prima dată în DemocracyMD.
