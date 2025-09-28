ALEGERI 2025 / Cetățenii Republicii Moldova aleg noul Parlament

20:00

Ucraina a acuzat Rusia sâmbătă că a deconectat centrala nucleară Zaporojie de la rețeaua electrică ucraineană în urmă cu patru zile și că încearcă să „fure” această centrală conectând-o la rețeaua electrică rusă, în pofida riscurilor de securitate, în timp ce operatorul rus Rosatom a confirmat că începând de marți la respectiva centrală atomoelectrică aflată sub controlul armatei ruse sunt folosite generatoarele diesel pentru furnizarea energiei necesare răcirii reactoarelor, relatează Agerpres, cu referire la AFP.