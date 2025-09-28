ALEGERI 2025 / Cetățenii Republicii Moldova aleg noul Parlament
Radio Moldova, 28 septembrie 2025 06:40
Cetățenii Republicii Moldova sunt chemați duminică, 28 septembrie, să-și aleagă noul Parlament, legislatura a XII-a. Scrutinul este considerat decisiv pentru direcția țării: continuarea parcursului european sau apropierea de Federația Rusă.
Acum 10 minute
06:50
Cetățenii R. Moldova aflați peste hotare sunt tot mai interesați de alegerile organizate acasă. În ultimii zece ani, numărul votanților din diasporă a crescut de aproape cinci ori. La alegerile parlamentare din 28 septembrie, conaționalii noștri aflați în străinătate au la dispoziție cel mai mare număr de secții electorale pentru a-și exprima opțiunea politică – 301 deschise în 45 de state.
Acum 30 minute
06:40
Cetățenii Republicii Moldova sunt chemați duminică, 28 septembrie, să-și aleagă noul Parlament, legislatura a XII-a. Scrutinul este considerat decisiv pentru direcția țării: continuarea parcursului european sau apropierea de Federația Rusă.
Acum 12 ore
21:40
Penuria de combustibil continuă să se agraveze în Rusia și în regiunile anexate ilegal de aceasta. Se întâmplă după ce în ultimele săptămâni Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone asupra rafinăriilor și terminalelor de export rusești, iar șoferii resimt consecințele.
21:30
Sub sloganul „Nu rata nici o bătaie a inimii!”, mai mulți cetățeni au participat sâmbătă la un eveniment dedicat sănătății inimii, organizat de Institutul de Cardiologie. Participanții și-au măsurat tensiunea, pulsul și glicemia și au discutat despre prevenirea bolilor cardiovasculare. Evenimentul a inclus și „Promenada Inimilor - Inimi în Mișcare”, o cursă de alergare simbolică în parcul Valea Morilor, pentru a încuraja mișcarea și exercițiile fizice.
21:00
Secțiile de votare din întreaga țară sunt pregătite să își primească alegătorii. Buletinele de vot au fost distribuite, numărate și sigilate în condiții stricte de securitate, iar șefii secțiilor dau asigurări că mâine procesul electoral se va desfășura conform regulamentului.
20:00
Zaporojie: Reactoarele centralei nucleare sunt răcite cu generatoare diesel după deconectarea de la rețeaua ucraineană # Radio Moldova
Ucraina a acuzat Rusia sâmbătă că a deconectat centrala nucleară Zaporojie de la rețeaua electrică ucraineană în urmă cu patru zile și că încearcă să „fure” această centrală conectând-o la rețeaua electrică rusă, în pofida riscurilor de securitate, în timp ce operatorul rus Rosatom a confirmat că începând de marți la respectiva centrală atomoelectrică aflată sub controlul armatei ruse sunt folosite generatoarele diesel pentru furnizarea energiei necesare răcirii reactoarelor, relatează Agerpres, cu referire la AFP.
19:40
Expert: Mesaje de pe Viber, trimise din Federația Rusă, încearcă să influențeze votul în R. Moldova # Radio Moldova
În „ziua tăcerii”, când legea interzice orice agitație electorală, cetățenii moldoveni primesc mesaje pe Viber de la numere din Federația Rusă. Aceste mesaje cu conținutul „Nu lăsa puterea să-ți fure votul” fac parte dintr-o strategie menită să inducă frică și să influențeze electoratul, a declarat pentru Moldova 1 analistul Watchdog, Valeriu Pașa.
19:10
Botanica police officers, along with prosecutors, carried out eight searches in Chișinău, Ialoveni, and Cimișlia as part of an electoral corruption investigation involving a 29-year-old man associated with the "Șor" criminal organization. During these searches, law enforcement seized documents referencing large sums of money, a hunting weapon, about 30 cartridges, and a luxury car.
19:00
Opt descinderi în Chișinău, Ialoveni și Cimișlia într-un dosar de corupere electorală # Radio Moldova
Polițiștii de la Botanica, împreună cu procurorii, au efectuat opt percheziții în Chișinău, Ialoveni și Cimișlia, într-un dosar de corupere electorală ce vizează un bărbat de 29 de ani, afiliat organizației criminale „Șor”. În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat înscrisuri cu mențiuni privind sume de bani, o armă de vânătoare, circa 30 de cartușe și un automobil de lux.
18:20
În pragul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, studenții basarabeni din Iași s-au reunit în Sala Mare a Primăriei pentru a discuta despre rolul tinerilor în procesul electoral și importanța fiecărui vot. La conferință au participat, alături de studenți, reprezentanți ai autorităților locale și ai universităților, transmițând un mesaj clar: tinerii nu mai sunt spectatori, ci actori ai schimbării.
Acum 24 ore
17:50
Un fost europarlamentar britanic a recunoscut că a făcut jocul Rusiei contra mită. El riscă pedeapsă cu închisoarea # Radio Moldova
Fostul membru al Parlamentului European, Nathan Gill, a recunoscut că a primit bani pentru declarații proruse, scrie Reuters, citată publicația The Moscow Times.
17:20
Echipa națională de volei masculin a Italiei s-a calificat în finala Campionatului Mondial de resort. În semifinalele competiției ce se desfășoară în Filipine, campioana mondială en-titre a învins cu 3:0 echipa Poloniei. Scorul pe seturi a fost 25:21, 25:22 și 25:23. Deși este campioana europeană în exercițiu, selecționata Poloniei a cedat în cele din urmă.
16:50
UE pregătește crearea unui „zid de drone” pentru protecția întregului spațiu aerian european # Radio Moldova
„Zidul de drone”, a cărui creare este discutată în cadrul Uniunii Europene, ar urma să asigure protecția spațiului aerian și a infrastructurii din întreaga Europă, nu doar a granițelor sale estice, transmite Meduza Live, cu referire la publicația The Financial Times, care îl citează pe comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius.
16:50
Anna Dulce și alți sportivi talentați, care aspiră să ne reprezinte țara la competiții internaționale, și-au demonstrat măiestria la campionatul național de tir. Dulce, campioană europeană în 2024 și participantă la două ediții ale Jocurilor Olimpice, a cucerit două medalii de aur, în probele pistol cu aer comprimat 10 metri și pistol sportiv precizie, dar și una de bronz în proba mixt.
16:00
Ziare cu conținut electoral tipărite ilegal, distribuite în „ziua tăcerii” într-o biserică din Hâncești. Poliția a intervenit # Radio Moldova
Incident cu tentă electorală documentat de poliție în „ziua tăcerii”. Un preot din Hâncești a nimerit în vizorul oamenilor legii după ce ar fi împărțit enoriașilor ziare tipărite clandestin, cu mesaje denigratoare și electorale.
15:40
„Express”-ul Bayern Munchen este de neoprit! În etapa a cincea a Bundesligii germane de fotbal, bavarezii au surclasat cu 4:0 pe teren propriu pe Werder Brema, iar datorită celor două goluri marcate, Harry Kane a ajuns la borna 100 în tricoul echipei din Landul Bavaria.
15:20
Superliga românească de fotbal: CS Universitatea Craiova și Dinamo București au oferit un meci spectaculos cu răsturnări de scor # Radio Moldova
Meci spectaculos în Superliga românească de fotbal. În derby-ul etapei a 11-a, CS Universitatea Craiova și Dinamo București au remizat, scor 2:2. „Câinii roșii” au deschis scorul în minutul 16. Alexandru Musi a reluat în plasă mingea trimisă în bară de croatul Stipe Perița. Craiovenii au egalat aproape imediat. Lansat în careu de Ștefan Baiaram, portughezul Samuel Teles l-a învins pe portarul camerunez Devis Epassy.
15:20
CEC: Alegerile de duminică vor fi supravegheate de 2.496 de observatori naționali și 912 internaționali # Radio Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că alegerile parlamentare din această duminică vor fi monitorizate, în total, de 3.423 de observatori. Din numărul total, 2.496 de observatori naționali reprezintă 8 asociații obștești din țară. Cei mai mulți observatori au fost acreditați la solicitarea Asociației Promo-LEX și Uniunii Juriștilor din Moldova, se arată într-un comunicat al autorității electorale.
14:50
Noi informații false, lansate pe Telegram: Autoritățile susțin că acestea urmăresc să sperie cetățenii # Radio Moldova
Nicio zi fără știri false și acțiuni de dezinformare. Autoritățile de la Chișinău atenționează cetățenii despre lansarea unor informații false pe rețelele de socializare și combat hotărât tentativa de a speria oamenii și a semăna neîncredere în rândul populației.
14:30
13:30
Alegerile reprezintă momentul în care viitorul întregii țări este în mâinile alegătorilor. Ne spune poetul Arcadie Suceveanu înainte de alegerile parlamentare. Scrutinul de duminică are o miză importantă pentru fiecare dintre noi, a subliniat Arcadie Suceveanu.
12:30
Pentru eficientizarea procesului de votare, Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit că în 30 de secții de votare din țară și din cele constituite în străinătate vor fi utilizate atât liste electorale pe hârtie, cât și liste electorale electronice.
12:00
Revista Presei // În ziua alegerilor, casa unui localnic din satul Novaia Nicolaevca, raionul Ungheni, devine secție de votare pentru consăteni # Radio Moldova
Ziua tăcerii; trei ani de închisoare pentru fostul viceprimar de Chișinău, Vlad Coteț; Republica Moldova – printre liderii mondiali la exportul de vișine în acest an – sunt câteva dintre subiectele presei, trecute în revistă.
11:40
Biserica Ortodoxă sărbătorește sâmbătă Înălțarea Sfintei Cruci, una dintre cele 12 sărbători împărătești și cea mai importantă dintre sărbătorile închinate semnului Crucii. Prin această sărbătoare sunt celebrate două evenimente importante.
11:40
Parlamentul Slovaciei a consfințit în Constituție existența a doar două sexe – masculin și feminin # Radio Moldova
Deputații Consiliului Național al Slovaciei au aprobat un proiect de amendament la Constituție, prin care sunt recunoscute doar două sexe - masculin și feminin. Totodată, amendamentul interzice adopția copiilor de către cupluri neînregistrate precum și maternitatea surogat. Pentru document au votat 90 de deputați din cei 99 prezenți; transmite DW.
11:20
Campania electorală pentru alegerile parlamentare s-a încheiat. Sâmbătă, 27 septembrie, este ziua tăcerii, fiind interzisă agitația electorală, subliniază Comisia Electorală Centrală (CEC).
11:00
Noapte de atacuri cu drone asupra Ucrainei: incendii în trei regiuni, o femeie rănită # Radio Moldova
În noaptea de 26 spre 27 septembrie, mai multe regiuni din Ucraina au fost ținta atacurilor cu drone lansate de armata rusă. Loviturile au provocat incendii la obiective de infrastructură și clădiri civile, iar în regiunea Dnipropetrovsk o femeie a fost rănită, informează Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Situații de Urgență.
10:40
Cetățenii Republicii Moldova sunt chemați, pe 28 septembrie 2025, la urne pentru a-și alege un nou Parlament. Potrivit analiștilor, scrutinul de duminică este unul cu miză majoră: va decide direcția pe care va merge R. Moldova în următorii patru ani – va continua parcursul european, fiind în pragul deschiderii negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, sau va reveni în sfera de influență a Federației Ruse.
10:00
Prima colecție de instrumente muzicale cu coarde din R. Moldova, semnată de un lutier italian celebru # Radio Moldova
La Chișinău a fost inaugurată prima colecție de instrumente de coarde din Republica Moldova, un proiect de amploare inițiat de Sala cu Orgă, în parteneriat cu Ministerul Culturii. Colecția este compusă din 24 de instrumente muzicale, realizate în întregime de renumitul lutier Cesare Cipriani din Cremona, oraș italian considerat leagănul artei lutiere europene. Cu această ocazie a fost prezentat documentarul care a surprins în detaliu procesul artistic și tehnic al creării instrumentelor.
09:10
Zelenski i-a cerut lui Trump rachete Tomahawk pentru a-l determina pe Putin să negocieze # Radio Moldova
Președintele Ucrainei a cerut transmiterea Forțelor Armate ale Ucrainei a rachetelor de croazieră cu rază lungă de acțiune, teoretic capabile să atingă ținte în Moscova, în timpul unei întâlniri private cu șeful Casei Albe, în marja Adunării Generale a ONU, relatează DW, cu referire la publicația The Telegraph.
Ieri
23:00
Două sute de dolari pentru un vot? Poliția documentează tentative de corupere a cetățenilor din regiunea transnistreană # Radio Moldova
Poliția Națională documentează posibile tentative de corupere a alegătorilor, vizând cetățeni din regiunea transnistreană care ar fi fost tentați cu sume de câte 200 de dolari pentru a se deplasa în România și a vota la scrutinul parlamentar de duminică, 28 septembrie, anunță șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu.
22:50
21:40
ELECTORALA 2025 // Partidul „Moldova Mare” a fost exclus din cursa electorală: 21 de concurenți la alegerile parlamentare # Radio Moldova
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, a fost exclus din cursa pentru alegerile parlamentare. Decizia a fost luată de Comisia Electorală Centrală (CEC) vineri-seară, 26 septembrie, cu șase voturi „pentru” și trei abțineri.
21:20
Economia Rusiei se află într-o stare proastă din cauza războiului din Ucraina, iar armata rusă aproape că a încetat să mai cucerească teritorii ucrainene, a declarat președintele SUA, Donald Trump, citat de publicația The Moscow Times.
21:10
Secții de votare transferate: CEC publică adresele unde vor putea vota alegători din stânga Nistrului # Radio Moldova
Comisia Electorală Centrală a publicat adresele secțiilor de votare realocate pentru alegătorii localităților din stânga Nistrului. Adresele au fost modificate în urma unei sesizări despre existența unor riscuri majore la adresa securității, inclusiv posibile alerte cu bombă și provocări în ziua votării.
21:10
Două zile au mai rămas până la Campionatul European de futsal „sub 19 ani”: Arena Chișinău este gata de marele eveniment # Radio Moldova
Momentul adevărului pentru fotbalul în sală din Republica Moldova. Două zile au mai rămas până la unul dintre mai importante evenimente sportive găzduite de țara noastă în acestă toamnă. Campionatul European de juniori „sub 19 ani” va avea loc la Arena Chișinău în perioada 28 septembrie - 5 octombrie.
21:00
Nevzorov, interviu la Moldova 1: Alegerea prorusă va transforma R. Moldova într-un spațiu de război # Radio Moldova
Jurnalistul rus Aleksandr Nevzorov avertizează alegătorii din Republica Moldova că o apropiere de Kremlin ar transforma țara „într-un spațiu de război”, cu case arse și libertăți anihilate, și îi îndeamnă să respingă candidații care „miros a Moscova”. Într-un interviu exclusiv pentru Moldova 1, Nevrozov accentuează amenințarea strategică pe care, în opinia sa, o reprezintă Rusia pentru viitorul european al R. Moldova.
21:00
Viorel Cernăuțeanu: „Finanțarea ilegală aproape s-a dublat, iar riscurile de destabilizare rămân majore” # Radio Moldova
Inspectoratul General al Poliției anunță măsuri sporite de securitate pentru ziua scrutinului parlamentar din 28 septembrie. Șeful instituției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că obiectivul principal al poliției este protejarea democrației și a siguranței cetățenilor, în condițiile unor riscuri crescute de corupere a alegătorilor, campanii masive de dezinformare și încercări de destabilizare a ordinii publice.
20:50
Fostul viceprimar al municipiului Chișinău, Vladimir Coteț, a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru fals în acte publice și privat de dreptul de a ocupa funcții publice timp de șapte ani. Decizia a fost luată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, care a recunoscut vinovate șapte persoane pentru corupere pasivă, fals în acte publice, trafic de influență și corupere activă.
20:30
Jurnaliști georgieni, opriți pe aeroportul din Chișinău și întorși din drum de Poliția de Frontieră # Radio Moldova
Poliția de Frontieră a interzis accesul în R. Moldova pentru jurnalistul georgian Saba Khvichia și operatorul său, angajați ai postului de televiziune Imedi, considerat proguvernamental în Georgia.
20:20
19:50
Într-un interviu exclusiv pentru Moldova 1, jurnalistul rus Aleksandr Nevzorov avertizează ferm alegătorii din Republica Moldova că o apropiere de Kremlin ar transforma țara „într-un spațiu de război”, cu case arse și libertăți anihilate, și îi îndeamnă să respingă candidații care „miros a Moscova”. Interviul, difuzat de postul public, pune în lumină amenințarea strategică pe care, în opinia sa, Rusia o reprezintă pentru viitorul european al R. Moldova.
18:20
Sute de simpatizanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), însoțiți de mai mulți candidați ai formațiunii la alegerile parlamentare din 28 septembrie, au organizat vineri, 26 septembrie, în ultima zi a campaniei electorale, un marș cu genericul: „Tu ce faci duminică?”.
18:10
Două terenuri de sport, construite cu sprijinul Uniunii Europene, au fost inaugurate la Cimișlia. Au fost create condiții moderne pentru practicarea tenisului de câmp, baschetului sau voleiului. Antrenorii spun că, astfel, tinerii vor fi mai motivați să practice sportul în aer liber.
17:50
17:20
Maia Sandu, discuții cu europarlamentari veniți în R. Moldova să monitorizeze scrutinul: Acțiunile de influență externă amenință procesul electoral # Radio Moldova
Voința alegătorilor din R. Moldova poate fi subminată de riscurile generate de finanțarea ilegală a unor formațiuni politice, rețelele create pentru cumpărarea voturilor, campaniile de dezinformare, atacurile cibernetice și chiar pregătirea unor posibile violențe, susține președinta Maia Sandu.
17:20
CEC a decis retipărirea buletinelor de vot pentru secția de votare din Ottawa, pe fondul grevei poștale din Canada # Radio Moldova
Comisia Electorală Centrală a decis retipărirea buletinelor de vot pentru secția de votare din Ottawa și transmiterea lor print-un serviciu de curierat diplomatic, în condițiile grevei serviciului poștal canadian, care poate să întârzie livrarea buletinelor expediate anterior.
17:10
Fostul deputat Vladimir Andronachi, cu o avere nejustificată de aproape 10 milioane de lei # Radio Moldova
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, cercetat penal pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari, ar putea rămâne fără aproximativ zece milioane de lei. Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un Act de constatare în privința acestuia, stabilind mai multe încălcări grave ale legislației privind declararea averii și intereselor personale.
17:00
Acoperișul unei clădiri părăsite de pe teritoriul Liceului „Aristotel” din capitală, mistuit de flăcări # Radio Moldova
O clădire părăsită de pe strada Sprâncenoaia din municipiul Chișinău a fost cuprinsă de flăcări în după-amiaza zilei de 26 septembrie. Incendiul a izbucnit pe teritoriul Liceului Teoretic Republican „Aristotel”, fiind sesizat printr-un apel la 112 la ora 16:02.
16:50
Jonas Sjöstedt, eurodeputat suedez, interviu pentru Moldova 1: „Este în beneficiul Europei ca R. Moldova să devină membră a UE” # Radio Moldova
Interviu cu Jonas Sjöstedt, eurodeputat suedez, acordat lui Dan Alexe, corespondentul Teleradio-Moldova la Bruxelles
