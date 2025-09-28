Ce reprezintă Parlamentul Republicii Moldova: Structură, atribuții și funcționare

14:40

În campania electorală, promisiunile politicienilor care vor să ocupe o funcţie de deputat în Parlamentul Republicii Moldova au fost multe. S-au auzit şi s-au văzut peste tot. Inclusiv la sate, prin ziarele lăsate la poartă, pliantele lipite pe stâlpii de electricitate sau întâlnirile cu alegătorii, atent filmate şi editate pentru a fi postate, apoi, pe reţelele sociale. Asta nu a făcut, însă, alegerea sătenilor mai uşoară. Numărul mare de concurenţi electorali, dar si ce ar putea urma după scrutin aduc confuzie în rândul unora dintre alegători.