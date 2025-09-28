Alegeri parlamentare 2025. Scrutinul va fi monitorizat de peste 3400 de observatori
TV Nord, 28 septembrie 2025 06:30
Astăzi, 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova își aleg Parlamentul. Scrutinul este monitorizat de 3423 de observatori naționali și internaționali, acreditați de Comisia Electorală Centrală (CEC). Din total, 2496 de observatori naționali provin din 8 asociații obștești, cei mai mulți fiind acreditați la solicitarea Asociației Promo-LEX și Uniunii Juriștilor din Moldova. Totodată, 912 observatori internaționali reprezintă
• • •
Acum 30 minute
06:30
Acum o oră
06:20
Procesul de votare pentru alegerile parlamentare a început în Japonia, la secția de votare deschisă la Tokio. Prima persoană care și-a exercitat dreptul la vot a fost Ana Teișanu, studentă la Universitatea din Tsukuba. „Pentru mine, votul nu este doar un drept, ci o responsabilitate – viitorul Moldovei se scrie prin fiecare vot onest. Am
Acum 24 ore
16:10
Inspectoratul de Poliție Hîncești a fost sesizat despre faptul că, în timpul unei slujbe religioase, un preot ar fi distribuit enoriașilor ziare cu titlul „Sare și Lumină", tipărite într-o tipografie clandestină. Mai mult, publicațiile au fost împărțite inclusiv copiilor prezenți la biserică. Potrivit informațiilor, ziarele conțin mesaje denigratoare la adresa instituțiilor statului, îndemnuri la ură
14:10
Mai mulți locuitori ai municipiului Bălți, din regiunile BAM și cartierele 5, 6 și 8, sunt fără apă potabilă de mai bine de 24 de ore. Situația a apărut în urma unor lucrări efectuate de întreprinderea Apă-Canal Bălți. Primarul municipiului, Alexandr Petkov, a declarat că alimentarea cu apă va fi restabilită în următoarele ore, însă
13:20
Guvernul României a oferit cadouri pentru peste 450 de elevi din Bălți. Darurile au fost împărțite de către primarul municipiului Alexandr Petkov, împreună cu Dragoș Hotea, reprezentant al Guvernului României, și Constantin-Valentin Răducanu, reprezentant al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Beneficiarii darurilor au fost peste 450 de copii – elevi din clasele primare ale
11:10
O fetiță de 8 ani dintr-o localitate din județul Cluj a fost strangulată cu o sfoară de un coleg de clasă. Fata a ajuns la spital cu multiple răni în zona gâtului, iar polițiștii au deschis un dosar penal, scrie digi24.ro. Incidentul a avut loc în școala din localitatea Soporu de Câmpie, județul Cluj. Fetița
08:50
Campania electorală s-a încheiat. 27 septembrie – ziua tăcerii înainte de alegerile parlamentare # TV Nord
Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 s-a încheiat, iar astăzi, 27 septembrie, este „ziua tăcerii". Potrivit Codului Electoral, în această perioadă sunt interzise toate formele de promovare electorală, atât din partea concurenților, cât și a susținătorilor acestora. Astfel, propaganda electorală este strict interzisă atât în ziua alegerilor, cât și în cea precedentă.
07:50
Pe 27 septembrie 2025, cerul va fi predominant senin, iar vremea se menține în general stabilă, fără precipitații. În orele nocturne și dimineața devreme sunt prognozate înghețuri la suprafața solului și izolat în aer, cu intensitatea de -1..-3°C. Vântul va sufla slab până la moderat, din nord-est. Temperaturile minime nocturne vor fi cuprinse între +1
Ieri
21:40
CEC a anulat înregistrarea Partidului „MOLDOVA MARE” și a candidaților săi la alegerile din 28 septembrie 2025 # TV Nord
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis anularea înregistrării Partidului Politic „MOLDOVA MARE" și a candidaților desemnați de acesta pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025. Decizia a fost luată după examinarea sesizărilor depuse de Partidul Social Democrat European, Inspectoratul de Poliție Orhei, Inspectoratul Național de Investigații, Direcția
18:00
/VIDEO/ Profesorii și elevii din Pelinia au sărbătorit împreună rolul tinerilor în școală și societate # TV Nord
Elevii și profesorii de la Gimnaziul Pelinia au marcat astăzi o zi specială dedicată elevilor ION BĂBĂLĂU, directorul I.P. Gimnaziul Pelinia: „Pentru elevi este o sărbătoare mare, ei o așteaptă, de acum deja este o tradiție și noi personalul didactic vrem cumva să le oferim o sărbătoare a lor." Evenimentul a devenit deja o tradiție
17:20
/VIDEO/ Războiul i-a schimbat viața, dar nu și convingerea. Irina spune că moldovenii trebuie să aleagă Uniunea Europeană # TV Nord
În zorii zilei de 24 februarie 2022, Irina din Jitomir s-a trezit din somn nu cu alarma ceasului, ci cu bubuiturile exploziilor. Lângă casa ei se afla un aerodrom militar, iar bombardamentele rusești au transformat liniștea în panică. IRINA, refugiată din Ucraina: „Nimeni nu a crezut în asta, până la urmă credeam că este fake,
16:00
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința președintelui Oficiului Teritorial Ocnița al unui fost partid politic, pentru complicitate la acceptarea finanțării ilegale a formațiunii din partea unui grup criminal organizat. Potrivit deciziei, inculpatul a fost condamnat la 4 ani de închisoare în regim semiînchis, fiind privat pentru aceeași perioadă de dreptul
15:40
/VIDEO/ Între frica de falsificări și dorința de schimbare. Cum propaganda atacă direct participarea la vot # TV Nord
Moldovenii din nordul țării sunt vulnerabili la mesajele de propagandă care pun sub semnul întrebării corectitudinea alegerilor. Unul dintre obiectivele acestor campanii de dezinformare este să distrugă încrederea în instituțiile electorale și să descurajeze oamenii să participe la vot. ALEXEI LUNGU, politician: „Alegerile au fost fraudate din start." VADIM FOTESCU, politician: „PAS a legalizat posibilitatea
14:40
„Inima Moldovei”, exclusă din cursa electorală: Blocul Patriotic trebuie să modifice lista de candidați # TV Nord
Partidul „Inima Moldovei", condus de Irina Vlah, a fost exclus din calitatea de candidat electoral pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, din componența Blocului Patriotic. Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței de astăzi a Comisiei Electorale Centrale, cu 6 voturi „pentru" și 3 „contra", scrie tv8.md Astfel, după excluderea a 26 de candidați
14:30
Sponsorii unui ONG cu afiliere politică, care monitorizează alegerile parlamentare: afaceriștii care gestionează „parcarea specială”, un milionar afiliat unui candidat, o companie de construcții, una de mezeluri și un lanț de farmacii # TV Nord
15 agenți economici, dintre care unul afiliat unui concurent electoral, sunt sponsorii Uniunii Juriștilor din Moldova, o entitate condusă de doi avocați cu afiliere politică, care a decis, în premieră, să se implice în monitorizarea unui scrutin electoral. Organizația este condusă de fostul avocat al candidatului Igor Dodon, tot el fratele unui candidat electoral, și
14:10
/VIDEO/ De la livezile locale la rafturile internaționale: succesul fructelor moldovenești # TV Nord
Fructele lor nu mai sunt doar marfă de export, ci un simbol al Moldovei care își găsește locul pe cea mai competitivă piață din lume. Când intri într-un supermarket din Germania, Polonia sau România, s-ar putea ca fructele pe care le pui în coș să vină din Republica Moldova. Mai exact, din livezile și viile
12:50
/DOC/ ANI a emis un act de constatare împotriva fostului deputat Vladimir Andronachi. Ce diferențe s-au depistat # TV Nord
Agenția Națională de Integritate (ANI) a constatat mai multe încălcări grave în cazul fostului deputat Vladimir Andronachi. În urma verificărilor, instituția a identificat o diferență substanțială între averea dobândită și veniturile declarate de acesta și familia sa, în valoare totală de peste 10 milioane lei. Conform actului de constatare, ANI a stabilit: – Încălcarea regimului
12:30
/VIDEO/ Îndemnul formațiunii Partidul Nostru și a lui Renato Usatîi: „E timpul să fim împreună!” # TV Nord
Pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, mobilizarea cetățenilor moldoveni din diaspora devine tot mai vizibilă. În Italia, mai multe comunități de moldoveni și-au exprimat susținerea pentru Partidul Nostru, în frunte cu Renato Usatîi, trimițând un mesaj clar: „E timpul să fim împreună!" Potrivit relatărilor din Italia, moldovenii stabiliți în orașe
11:40
/VIDEO/ Antreprenorii din Fălești, față în față cu autoritățile: discuții despre programe de support, investiții și noi piețe de export # TV Nord
Antreprenorii din raionul Fălești s-au reunit într-un eveniment dedicat consolidării dialogului dintre mediul de afaceri și autorități. Reprezentanții Guvernului și ai organizațiilor de suport au prezentat programele de finanțare, granturile, mecanismele de garantare și facilitățile oferite pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii. DOINA NISTOR, viceprim-ministra și ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării: „Am discutat cu antreprenorii
11:10
Din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (3 299 396), 2 763 678 cetățeni cu drept de vot sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II. Diferența cuprinde persoanele care au cetățenia Republicii Moldova, dar nu au înregistrare la domiciliu sau reședință, inclusiv cei care au emigrat autorizat peste hotarele țării
10:10
Bugetul de stat al Republicii Moldova a înregistrat încasări record pentru o singură zi, suma de 1,17 miliarde de lei fiind colectată la data de 25 septembrie 2025, conform datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS). Acest rezultat istoric reflectă atât gradul sporit de conformare voluntară a contribuabililor, cât și eforturile continue ale SFS
Mai mult de 2 zile în urmă
19:50
Electorală 2025 // Invitați: Cristina Craevscaia-Derenova, Blocul Împreună, Iurie Serafimovici, ALDE # TV Nord
Ne aflăm pe ultima sută de metri înainte de ziua alegerilor, când cetățenii Republicii Moldova vor decide cine sunt cei 101 deputați care ne vor reprezenta în următorii patru ani în Parlament. În această seară, în studioul TV Nord, discutăm despre programele electorale și șansele de accedere în Legislativ alături de Cristina Craevscaia-Derenova, candidata Blocului
19:40
/VIDEO/ Frica de război. Cum propaganda rusă alimentează narativul războiului în folosul său # TV Nord
IGOR DODON, ex-președinte al RM: „Acum, Maia Sandu merge exact pe scenariul ucrainean din ultimii ani, este foarte periculos pentru noi, pentru cetățenii Republicii Moldova" „Scenariul. Eu în mare parte îl văd pe cel ucrainean." LEONID DRAGUȘ, jurnalist TV Nord: „Invazia Federației Ruse în Ucraina la scară largă a creat o stare de anxietate în
19:20
Activitatea Partidului „Inima Moldovei", condus de Irina Vlah, a fost limitată pe timp de un an. Decizia a fost luată de Curtea de Apel Centru, emisă la cererea Ministerului Justiției, scrie tv8.Decizia este executorie și poate fi atacată în timp de 15 zile. După ședință, avocatul formațiunii, Fadei Nagacevschi, a anunțat că va contesta hotărârea
18:00
Pentru unii alegători, votul înseamnă schimbare, pentru alții – speranța unui viitor mai bun sau dorința ca tinerii să rămână acasă. Totuși, realitatea arată că, în pofida campaniilor de informare, există moldoveni dispuși să își vândă votul. Motivele sunt, de cele mai multe ori, lipsa banilor, neîncrederea în politicieni și obișnuința creată în anii în
17:30
/ANALIZĂ/ Frontul ascuns al războiului: cum a încercat Rusia să cumpere Moldova cu 200 de milioane de euro # TV Nord
Cum poate un stat străin să influențeze soarta unei țări prin bani? Acțiunile din ultimul an ale forțelor de ordine scot la iveală o operațiune amplă, finanțată de Kremlin, menită să cumpere voturi, să plătească proteste și să manevreze politica Republicii Moldova. Printr-o rețea clandestină, milioane de dolari au fost pompate în Moldova, alimentând propagandă,
16:20
Șefii Oficiilor Teritoriale Dondușeni și Fălești ale unui fost partid, condamnați la 4 ani de închisoare # TV Nord
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat astăzi sentința în cazul președinților Oficiilor Teritoriale Dondușeni și Fălești ai unui fost partid politic. Cei doi au fost găsiți vinovați de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării ilegale a formațiunii din partea unui grup criminal organizat. La solicitarea Procuraturii Anticorupție, în urma investigațiilor desfășurate împreună cu
16:20
Magistrații Curții de Apel Centru au menținut joi, 25 septembrie, sentința pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, privind condamnarea fostului viceprim-ministru în Guvernul Greceanîi, Iurie Roșca, pentru trafic de influență. Instanța a admis doar reducerea pedepsei de la 6 la 4 ani de închisoare cu executare. Curtea de Apel a confirmat vinovăția lui Iurie Roșca,
15:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare de cod galben de înghețuri pentru perioada 27–28 septembrie 2025. Potrivit meteorologilor, în orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse la suprafața solului, sunt prognozate înghețuri cu intensități de -1…-2°C
15:50
Antreprenorii din Fălești, față în față cu autoritățile: investiții, programe de suport și noi piețe de export # TV Nord
Pe 22 septembrie, la Fălești, a avut loc o nouă ediție a Dialogului Constructiv cu Mediul de Afaceri, organizat de Asociația Businessului European (EBA Moldova) și Asociația pentru Formare Antreprenorială și Dezvoltare (AFAD), cu sprijinul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Estoniei. Evenimentul a reunit antreprenori locali, autorități și instituții de suport, având ca scop […] Acest articol Antreprenorii din Fălești, față în față cu autoritățile: investiții, programe de suport și noi piețe de export a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:30
Descoperă nordul Republicii Moldova printr-un top al celor mai pitorești sate. De la panoramele spectaculoase ale Nistrului la Naslavcea, la liniștea autentică din Țîra, aceste localități dezvăluie frumusețea rurală a Moldovei. Clocușna, Brînzeni și Cotiujeni completează tabloul prin tradiții vii, peisaje încântătoare și ospitalitatea oamenilor. 1. Naslavcea (raionul Ocnița) Cel mai nordic sat al Republicii […] Acest articol Top 5 sate pitorești din nordul Republicii Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:10
Corupere electorală la Bălți: Promisiuni financiare pentru alegători și arme ridicate la percheziții # TV Nord
Polițiștii din Bălți au inițiat o cauză penală ce vizează implicarea unui bărbat de 47 de ani în acțiuni de corupere a alegătorilor, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Anchetatorii susțin că acesta ar fi acționat ca activist al organizației criminale „Șor” și susținător al unei formațiuni politice înscrise în cursa electorală. Potrivit investigațiilor, […] Acest articol Corupere electorală la Bălți: Promisiuni financiare pentru alegători și arme ridicate la percheziții a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:10
/FOTO/ Fals: „Buletinele de vot prin corespondență nu conțin numele tuturor concurenților electorali” # TV Nord
Un nou fals circulă în mediul online, care pretinde că buletinele de vot prin corespondență ar fi incomplete și nu ar conține numele tuturor concurenților electorali. Comisia Electorală Centrală (CEC) a dezmințit informația în ședința de astăzi, menționând că buletinul pentru alegerile parlamentare include toți cei 23 de candidați înscriși, potrivit tv8.md. Președinta CEC, Angelica […] Acest articol /FOTO/ Fals: „Buletinele de vot prin corespondență nu conțin numele tuturor concurenților electorali” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:10
/VIDEO/ Primul Centru Comunitar Intergenerațional din nordul țării a fost inaugurat la Dondușeni # TV Nord
La Dondușeni a fost lansat oficial primul Centru Comunitar Intergenerațional din nordul Republicii Moldova, o inițiativă care promovează dialogul între generații și coeziunea socială în comunitate. Centrul oferă un spațiu sigur și incluziv pentru tineri și vârstnici, încurajând schimbul de experiențe, dezvoltarea personală și implicarea activă. Centrul din Dondușeni este al doilea de acest fel […] Acest articol /VIDEO/ Primul Centru Comunitar Intergenerațional din nordul țării a fost inaugurat la Dondușeni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:10
Centrul Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, au efectuat acțiuni de urmărire penală în raioanele Glodeni și Dondușeni. Perchezițiile au avut loc într-un dosar ce vizează fapte de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice. Potrivit CNA, investigațiile au scos la iveală activități suspecte, inclusiv […] Acest articol Șapte persoane din Glodeni și Dondușeni, vizate într-un dosar de corupere electorală a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:30
Din livezile Moldovei spre mesele Europei sau cum scrie Compania Nova-Plum-Fruct povestea fructelor moldovenești # TV Nord
Câteva hectare de pământ, multă muncă și un vis simplu, ca fructele Moldovei să ajungă pe mesele europenilor. Așa începe povestea companiei Nova-Plum-Fruct, condusă de Ruslan Jubârcă, un antreprenor care a înțeles că secretul succesului nu stă doar în producție, ci mai ales în calitate. „Este importantă calitatea pentru a putea realiza marfa. Noi am […] Acest articol Din livezile Moldovei spre mesele Europei sau cum scrie Compania Nova-Plum-Fruct povestea fructelor moldovenești a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:00
Vlad Plahotniuc este adus astăzi în Republica Moldova. Avionul a decolat din Atena spre Chișinău # TV Nord
Fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, este transportat astăzi în Republica Moldova. Avionul pe cursa Atena–Chișinău, în care se află oligarhul fugar, a decolat deja din Grecia. Reporterii Deschide.MD au intrat în posesia unor imagini cu Plahotniuc la bordul aeronavei, escortat de mascați. Plahotniuc este vizat în mai multe dosare penale, inclusiv pentru spălare […] Acest articol Vlad Plahotniuc este adus astăzi în Republica Moldova. Avionul a decolat din Atena spre Chișinău a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
24 septembrie 2025
21:30
În urma unor acțiuni comune desfășurate de polițiștii Direcției de Poliție Chișinău, Inspectoratul Bălți și angajații Serviciului de Informații și Securitate, a fost identificată și neutralizată o tipografie clandestină din capitală. Tipografia funcționa într-o încăpere securizată, cu acces restricționat, unde se produceau publicații cu mesaje denigratoare la adresa instituțiilor statului, instigări la ură pe criterii […] Acest articol /VIDEO/ Tipografie clandestină, descoperită la Bălți și Chișinău a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18:00
/VIDEO/ Sorgul – cultura care rezistă secetei. Fermierii din Moldova culeg primele roade datorită sprijinului Japoniei # TV Nord
Sorgul, o cultură rezistentă la secetă, începe să devină o alternativă tot mai importantă pentru agricultorii din Republica Moldova LUCIAN BALAN, agricultor: „Cultivăm cultura sorgului de 7 ani, anul acesta am hotărât de a cultiva sorgul pe o suprafață de 50 de hectare, din totalul suprafeței prelucrate de 1000 de hectare. Cultura sorgul, o recoltăm […] Acest articol /VIDEO/ Sorgul – cultura care rezistă secetei. Fermierii din Moldova culeg primele roade datorită sprijinului Japoniei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:40
Inspectorii de mediu din Rîșcani, în colaborare cu administrațiile publice locale din Costești și Duruitoarea Nouă, Sectorul Poliției de Frontieră Cuconeștii Noi, IPAN „Apele Moldovei” și agenți economici din teritoriu, au desfășurat o amplă acțiune de salubrizare pe malurile lacului de acumulare Costești-Stînca. Evenimentul a fost organizat în contextul problemelor de poluare cauzate de resturile […] Acest articol /FOTO/ Acțiune amplă de salubrizare pe malurile lacului de acumulare Costești-Stînca a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:00
/VIDEO/ Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Bălți aduce pe scenă basmul „Făt-Frumos din lacrimă” de Mihai Eminescu # TV Nord
Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Bălți pregătește o nouă producție artistică. „O zvunci pe babă de mijloc și o aruncă până în adâncul pământului.” Actorii dau viață personajelor eminesciene, într-un spectacol care combină tradiția cu viziuni regizorale moderne. „Își luă ziua bună de la părinți ca să se ducă să se bată el singur cu […] Acest articol /VIDEO/ Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Bălți aduce pe scenă basmul „Făt-Frumos din lacrimă” de Mihai Eminescu a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:40
Înaintea unor alegeri, spațiul public este inundat de promisiuni și informații manipulatoare. Unii candidați lansează diverse „sperietori” sau informații care generează emoții. Alții se cred la un concurs de talente. Ce facem în aceste cazuri? Cum să rezistăm valului de falsuri? Cât de bine știm să identificăm dezinformarea și populismul din discursurile candidaților în alegeri? […] Acest articol /VIDEO/ Cum recunoaștem falsurile și discursurile populiste? a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:00
Pacienții din raionul Florești diagnosticați cu maladii oncologice vor putea beneficia, începând cu 24 septembrie, de servicii de chimioterapie la Spitalul Raional. Ministerul Sănătății anunță că această măsură face parte din procesul de decentralizare a serviciilor oncologice, astfel încât pacienții să poată primi tratament cât mai aproape de domiciliu și să evite deplasările frecvente la […] Acest articol Pacienții din Florești pot face chimioterapie la spitalul raional a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:40
Polițiștii și procurorii din Glodeni au destructurat activitatea ilegală a unui grup de patru persoane suspectate de comercializarea drogurilor în nordul țării. În urma investigațiilor, oamenii legii au stabilit că suspecții, cu vârste între 20 și 32 de ani, procurau substanțe narcotice din Chișinău, pe care ulterior le distribuiau consumatorilor din raionul Glodeni și din […] Acest articol /VIDEO/ Droguri, arme și bani, ridicate de polițiști la Glodeni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:30
„Vreau să rămân acasă și să am un viitor sigur în Republica Moldova.”„Vocea tinerilor contează, generația noastră are puterea să fie auzită.”„Îmi pasă de viitorul țării.”„Viitorul nostru depinde de noi.” Sunt gândurile unor tineri și tinere de 18 ani din nordul Moldovei, care pe 28 septembrie vor merge pentru prima dată la vot. Fii mai […] Acest articol /VIDEO/ „Îmi pasă de viitorul țării.” De ce merg la vot tinerii din Edineț și Soroca a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:10
Ofițerii Direcției de Poliție Chișinău au depistat 200 de buletine de vot deja ștampilate cu „VOTAT” în dreptul unui bloc politic antrenat în alegerile parlamentare. Descinderea a avut loc la o tipografie din capitală, în baza unei informații oferite de Serviciul Fiscal de Stat. Potrivit anchetatorilor, buletinele au fost tipărite legal, în baza unui contract, […] Acest articol /VIDEO/ 200 de buletine de vot „VOTAT” găsite la o tipografie din Chișinău a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:00
15 elevi și studenți din Republica Moldova vor beneficia de burse de merit în anul de studii 2025-2026, pentru rezultate excepționale la învățătură. Lista beneficiarilor a fost aprobată de Cabinetul de miniștri. Conform deciziei, 10 studenți din universitățile din țară vor primi lunar câte 3860 de lei, iar 5 elevi din colegii și centre de […] Acest articol 15 elevi și studenți vor beneficia de Bursa Președintelui Republicii Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
Ofițerii Direcției investigații „Centru” a Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu procurorii PCCOCS, au destructurat activitatea unui grup infracțional specializat în contrabandă și trafic ilicit cu produse din tutun. Potrivit anchetatorilor, gruparea era formată din mai multe persoane cu vârste între 31 și 37 de ani, originare din Chișinău și orașul Soroca. În urma mai […] Acest articol /VIDEO/ Grup din Soroca și Chișinău, prins cu țigarete de contrabandă a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
Tentativă de introducere ilegală a unui microbuz în Republica Moldova, dejucată la frontiera „Criva” # TV Nord
În cursul săptămânii trecute, polițiștii de frontieră de la punctul de trecere „Criva” au împiedicat introducerea ilegală în țară a unui microbuz cu acte neconforme. Un cetățean ucrainean, în vârstă de 21 de ani, s-a prezentat la control la volanul unui Mercedes-Benz Sprinter înmatriculat în Ucraina. În urma suspiciunilor apărute, vehiculul a fost supus unui […] Acest articol Tentativă de introducere ilegală a unui microbuz în Republica Moldova, dejucată la frontiera „Criva” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
/VIDEO/ Tabere militare din Serbia, pentru crearea dezordinilor în masă în Moldova. – 74 de persoane, reținute # TV Nord
74 de cetățeni ai Republicii Moldova au fost reținuți de procurorii PCCOCS, în comun cu ofițerii INI și SIS, sprijiniți de trupele „Fulger”. Aceștia ar fi participat la instruiri organizate în Rusia, menite să pregătească acțiuni de provocare a dezordinilor în masă pe teritoriul Moldovei. Potrivit anchetei, în Serbia, cetățenii moldoveni au fost învățați tacticile […] Acest articol /VIDEO/ Tabere militare din Serbia, pentru crearea dezordinilor în masă în Moldova. – 74 de persoane, reținute a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
