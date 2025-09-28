/FOTO/ Start vot în Japonia: Prima alegătoare a fost o studentă din Moldova

13:30

„Vreau să rămân acasă și să am un viitor sigur în Republica Moldova.”„Vocea tinerilor contează, generația noastră are puterea să fie auzită.”„Îmi pasă de viitorul țării.”„Viitorul nostru depinde de noi.” Sunt gândurile unor tineri și tinere de 18 ani din nordul Moldovei, care pe 28 septembrie vor merge pentru prima dată la vot. Fii mai […] Acest articol /VIDEO/ „Îmi pasă de viitorul țării.” De ce merg la vot tinerii din Edineț și Soroca a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.