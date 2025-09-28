Meteo, 28 septembrie 2025: vreme rece și fără precipitații
Observatorul de Nord, 28 septembrie 2025 06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldova astăzi, 28 septembrie 2025, conform prognozelor meteorologilor vom avea vreme posomorâtă, dar fără precipitații. Valorile termice vor varia între +8 și +15 grade Celsius, probabilitatea unor ploi este de doar 10 la sută, umiditatea aerului va fi de 47 procente, iar vântul va bate cu viteza de
• • •
Acum o oră
06:10
Cum se împart voturile și mandatele la alegerile parlamentare în Republica Moldova # Observatorul de Nord
Alegerile parlamentare din Republica Moldova aduc mereu aceeași întrebare: cum se transformă voturile exprimate de cetățeni în mandate în Parlament? Răspunsul este simplu în teorie, dar are câteva reguli importante pe care alegătorii trebuie să le cunoască. Parlamentul – 101 mandate, un singur buletin Republica Moldova are un Parlament cu 101 deputați, aleși pentru patru
06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldova astăzi, 28 septembrie 2025, conform prognozelor meteorologilor vom avea vreme posomorâtă, dar fără precipitații. Valorile termice vor varia între +8 și +15 grade Celsius, probabilitatea unor ploi este de doar 10 la sută, umiditatea aerului va fi de 47 procente, iar vântul va bate cu viteza de
Acum 12 ore
18:50
Am aflat că soțul și-a lăsat amanta însărcinată, dar când am vrut să știu toată povestea, lucrurile s-au complicat enorm # Observatorul de Nord
Mă numesc Ioana, am 27 de ani și nu mai știu încotro s-o apuc și ce decizii să mai iau… Am aflat de curând că soțul meu și-a lăsat amanta însărcinată. Știam că are o amantă, dar mă așteptam mereu să se termine odată și să revină acasă, alături de mine și cei doi băieți
Acum 24 ore
13:40
Nunta lui Nicușor Dan cu Mirabela Grădinaru este „o chestiune personală". Noile declarații ale președintelui despre eveniment: „Gândim absolut la fel" # Observatorul de Nord
Nicușor Dan a făcut noi declarații despre nunta cu Mirabela Grădinaru, mama copiilor lui. Deși au o relație de 20 de ani, cei doi nu s-au grăbit să devină soț și soție în fața ofițerului Stării Civile. Ce spune Nicușor Dan despre nuntă Printre chestiunile despre politica internă și cea externă, acesta a fost întrebat
11:50
De ce dieta mediteraneană este considerată cea mai sănătoasă alegere alimentară # Observatorul de Nord
Dieta mediteraneană este adesea numită standardul de aur al alimentației sănătoase, iar nutriționiștii din întreaga lume o recomandă pentru beneficiile sale clare asupra longevității și stării generale de bine. Nu este o modă trecătoare și nici nu implică reguli greu de urmat. Potrivit nutriționistei Faye James, dieta mediteraneană este una dintre cele mai eficiente metode
11:10
Ceapa este unul dintre ingredientele esențiale în bucătării din întreaga lume, de la tocănițe tradiționale până la curry-uri exotice. Dar mulți dintre noi petrec prea mult timp încercând să o caramelizăm corect, fără a obține aroma intensă dorită. Oamenii de știință susțin că există un truc simplu care poate reduce timpul de gătire la jumătate
10:00
Trandafirii sunt printre cele mai iubite flori din grădină, simbol al eleganței și al frumuseții, dar pentru ca ei să înflorească spectaculos și să reziste până toamna târziu, au nevoie de o îngrijire atentă. Mulți grădinari se întreabă care sunt pașii esențiali pentru a menține tufele viguroase și pline de flori. Specialiștii în horticultură au
08:10
Curs valutar, 27 septembrie 2025: euro costă 19 lei și 64 de bani, iar dolarul valorează 16 lei și 72 de bani. # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schoimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldopvei pentru perioada 27 septembrie 2025, euro va avea valoarea de 19 lei și 64 de bani . Dolarul american are avea valoarea 16 lei și 72 de bani. Leul românesc estecotat la valoarea de 3 lei și 87 de bani, iar hrivna
07:10
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025. Vărsătorii își găsesc marea iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025 arată că multe zodii se vor evidenția în mod special. Deși ziua poate veni cu suișuri și coborâșuri, reușești să depășești micile obstacole și să ajungi acolo unde ți-ai propus. Astrele îți oferă susținere și inspirație Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut.
Ieri
06:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru perioada 27 septembrie 2025. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,24 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 19,94 lei. Prețurile respective ar însemna o ieftinire cu
06:50
Când un singur vot a schimbat istoria: exemple care arată puterea cetățeanului # Observatorul de Nord
Un singur vot poate părea nesemnificativ, dar istoria demonstrează că, uneori, tocmai acel vot a decis soarta unor națiuni, comunități sau chiar a lumii întregi. În timp ce mulți alegători ezită să meargă la urne, realitatea este că fiecare vot contează. În 1800, alegerile prezidențiale din SUA s-au încheiat la egalitate între Thomas Jefferson și
06:10
Ziua Crucii, prăznuită pe 27 septembrie: tradiții și semnificații adânci în credința creștină # Observatorul de Nord
Pe 27 septembrie, creștinii ortodocși sărbătoresc Înălțarea Sfintei Cruci, una dintre cele mai vechi și importante sărbători din calendarul bisericesc. Crucea, simbol al jertfei și al biruinței, este cinstită în mod deosebit prin post, rugăciune și tradiții transmise din generație în generație. Originea sărbătorii Ziua Crucii amintește de momentul din anul 335, când la Ierusalim
06:10
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 27 septembrie 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea vreme răcoroasă, cu valori termice mai mici decât media perioadei. Astfel, temperatura aerului se va încadra între +5 și +16 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este zero, umiditatea aerului va fi de 46 procente, iar vântul va bate cu
06:10
City Quest Descoperă Soroca" ediția a II-a: elevii au pornit într-o cursă contra timpului / VIDEO # Observatorul de Nord
Ediția a II-a a competiției „City Quest Descoperă Soroca" a adus din nou emoție, curiozitate și spirit de echipă în rândul elevilor Colegiului „Mihai Eminescu". Pe 24 septembrie 2025, șase echipe de tineri au pornit într-o adevărată aventură urbană, transformând străzile Sorocii într-un teren al descoperirilor și provocărilor. Fiecare pas a însemnat un nou indiciu,
00:20
Pe rețelele de socializare au apărut informații potrivit cărora „locuitorii din Chișinău raportează că primesc din ce în ce mai des citații de recrutare militară: „Conform diferitelor estimări, numărul unor astfel de citații a ajuns deja la câteva mii, stârnind discuții active pe rețelele de socializare" (în original: «По разным оценкам, количество таких повесток уже достигло нескольких тысяч, что вызвало
26 septembrie 2025
23:30
Președinta Maia Sandu: „Moldova merită salvată de fiecare dată. Mergeți la vot, pentru voi și pentru Moldova" # Observatorul de Nord
Republica Moldova este casa noastră – ea merită mereu timpul și atenția noastră. Moldova merită salvată de fiecare dată. Mergeți la vot, pentru voi și pentru Moldova. Mesajul a fost transmis astăzi de președinta Maia Sandu, care a îndemnat cetățenii să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie curent, informează moldpres.md În cadrul unei adresări
21:00
Percheziții la Soroca legate de organizația criminală „ȘOR": bani și liste sorocenilor ridicate de poliție # Observatorul de Nord
Polițiștii și procurorii din Soroca au descins astăzi în mai multe locații din oraș și din raion, într-o amplă operațiune vizând coruperea alegătorilor. În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat bani în diverse valute, liste cu persoane și materiale de propagandă ale unor formațiuni politice susținute de organizația criminală „ȘOR". Potrivit informațiilor furnizate de autorități,
19:00
FALS: Universitățile din străinătate nu cer diploma de bacalaureat pentru admitere # Observatorul de Nord
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a afirmat că „mii de tineri, înainte de a susține bacalaureatul, sunt deja înscriși în universități străine prin diverse programe, (…) dar în universitățile moldovenești, fără bacalaureat și cu note mari, nu intri". Ea a mai spus că „în Europa și în America e o criză extraordinară de copii
17:00
Atenție, călători! Activitatea postului vamal Sculeni se desfășoară cu dificultate # Observatorul de Nord
Activitatea postului vamal Sculeni se desfășoară cu dificultate din cauza deteriorării unui cablu de comunicații, survenită în urma unor lucrări tehnice efectuate în zonă, comunică moldpres.md Potrivit Serviciului Vamal, în lipsa conexiunii la internet, procedurile de control sunt aplicate manual, fapt ce determină creșterea timpilor de traversare. Echipele specializate intervin pentru a remedia situația. Până
16:50
Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pentru perioada 27-28 septembrie 2025, pe tot teritoriul Republicii Moldova a fost emis Cod Galben de înghețuri. Astfel, în orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse, la suprafața solului se prevăd înghețuri cu intensitatea de -1…-2°C.
16:40
Duminică în Republica Moldova vor avea loc Alegeri Parlamentare la care îi vom alege pe cei ce ne vor reprezenta în legislativ. Blocuri electorale, partide și candidați independenți sunt cei care ne cer votul și promit câte-n lună și în stele. Dar una sunt vorbele, și cu totul alta experiența de până acum, acțiunile, declarațiile
15:20
Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 2025 a fost mai intensă decât în scrutinele precedente, fiind marcată de tensiuni legate de statutul Republicii Moldova de țară candidată la UE și de implicarea Federației Ruse în procesul electoral. Concluzia se cuprinde în Raportul nr. 4 al Misiunii de observare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie,
15:10
Asociația Obștească CRTF DACIA anunță lansarea concursului de desene „Culorile emoțiilor", dedicat tinerilor din raionul Soroca cu vârsta cuprinsă între 14 și 25 de ani. Tema ediției din acest an este „Violența psihologică văzută prin ochii tinerilor", iar participanții sunt invitați să exprime prin culori și forme modul în care percep acest fenomen, impactul lui
15:00
Muzeul de Istorie și Etnografie din municipiul Soroca a găzduit astăzi un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Turismului, organizat de Secția Cultură și Turism a Consiliului raional Soroca. Această sărbătoare, marcată anual pe 27 septembrie, are menirea de a evidenția importanța turismului în dezvoltarea comunităților și de a crește gradul de conștientizare asupra impactului său
15:00
Bani ajunși „în folosul statului": până în prezent 124 de mii de lei din donațiile
Comisia Electorală Centrală (CEC) a început să aplice modificările legislative operate în ultimii ani privind finanțarea partidelor și a identificat deja un total de 124 de mii de lei donații făcute în actuala campanie electorală, dar pe care donatorii nu le-au putut justifica. Astfel, banii au fost transferați statului. Moldova Curată a verificat listele de […] Post-ul Bani ajunși „în folosul statului”: până în prezent 124 de mii de lei din donațiile electorale care nu au putut fi justificate au fost transferați statului, la somația CEC apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:00
Sponsorii unui ONG cu afiliere politică, care monitorizează alegerile parlamentare: afaceriștii care gestionează „parcarea specială”, un milionar afiliat unui candidat, o companie de construcții, una de mezeluri și un lanț de farmacii # Observatorul de Nord
Autor: Oxana ROȘCA, zdg.md 15 agenți economici, dintre care unul afiliat unui concurent electoral, sunt sponsorii Uniunii Juriștilor din Moldova, o entitate condusă de doi avocați cu afiliere politică, care a decis, în premieră, să se implice în monitorizarea unui scrutin electoral. Organizația este condusă de fostul avocat al candidatului Igor Dodon, tot […] Post-ul Sponsorii unui ONG cu afiliere politică, care monitorizează alegerile parlamentare: afaceriștii care gestionează „parcarea specială”, un milionar afiliat unui candidat, o companie de construcții, una de mezeluri și un lanț de farmacii apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:50
Președintele Senatului României a venit cu un mesaj către basarabeni: „Republica Moldova are acum ocazia să-și aleagă un viitor european # Observatorul de Nord
Președintele Senatului de la București, Mircea Abrudean, a transmis un mesaj cetățenilor Republicii Moldova în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, subliniind importanța participării la vot și a alegerii unui viitor european, comunică moldpres.md „Duminică, 28 septembrie, Republica Moldova scrie o nouă filă din povestea ei. Este ziua în care cetățenii basarabeni hotărăsc drumul pe […] Post-ul Președintele Senatului României a venit cu un mesaj către basarabeni: „Republica Moldova are acum ocazia să-și aleagă un viitor european apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:20
Cea mai agitată și cea mai înverșunată campanie electorală, de la proclamarea independenței încoace, este pe sfârșite. Peste doar câteva ore fiecare dintre noi, acei care au avut ochi să vadă și urechi să audă, urmează să facem alegerea istorică. Zic „istorică” și nu exagerez cu nimic or, viața noastră se va împărți, cu siguranță, […] Post-ul Tableta de vineri: După 28 septembrie – „ori la bal, ori la spital” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:40
Un alt fugar notoriu. Sentință pronunțată în lipsa fostului vicepreședinte al Parlamentului, Iurie Roșca # Observatorul de Nord
Curtea de Apel Chișinău a micșorat termenul de închisoare în cazul fostului vicepreședinte al Parlamentului, Iurie Roșca, de la 6 la 4 ani. În rest, magistrații au menținut decizia primei instanțe în dosarul de trafic de influență. Sentința a fost pronunțată în lipsa inculpatului, așa cum Iurie Roșca a dispărut într-o direcție necunoscută, chiar […] Post-ul Un alt fugar notoriu. Sentință pronunțată în lipsa fostului vicepreședinte al Parlamentului, Iurie Roșca apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:10
Reprezentanții BERD au verificat progresul lucrărilor pe traseul Soroca – Arionești – Otaci # Observatorul de Nord
Lucrările de reabilitare a drumurilor naționale din nordul țării, finanțate cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), au fost apreciate drept bine realizate și în grafic de către reprezentanții instituției financiare, transmite moldpres.md Directorul executiv al Administrației Naționale a Drumurilor (AND), Ștefan Popa, împreună cu reprezentantul BERD, Alexandru Gronic, au efectuat ieri o […] Post-ul Reprezentanții BERD au verificat progresul lucrărilor pe traseul Soroca – Arionești – Otaci apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:00
Când pasiunea prinde rădăcini: un colț de paradis exotic drochian, creat de Veaceslav Zuza # Observatorul de Nord
La marginea orașului Drochia, acolo unde liniștea cotidiană se împletește cu zumzetul trecătorilor, unde majoritatea gospodăriilor păstrează tradiția, un tânăr antreprenor a ales să-și urmeze inima și să dea viață unei pasiuni aparte, transformând propria gospodărie într-o adevărată oază de verdeață și culoare. Dânsul a reușit să creeze o grădină exotică ce surprinde prin […] Post-ul Când pasiunea prinde rădăcini: un colț de paradis exotic drochian, creat de Veaceslav Zuza apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Curs valutar, 26 septembrie 2025: euro și dolarul se scumpesc cu câte doi bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schoimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldopvei pentru perioada 26-28 septembrie 2025, euro va avea valoarea de 19 lei și 64 de bani, cu 2 bani mai mult. Dolarul american se scumpește cu 2 bani și va avea valoarea 16 lei și 72 de bani. Leul românesc va fi […] Post-ul Curs valutar, 26 septembrie 2025: euro și dolarul se scumpesc cu câte doi bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Forumuri pedagogice organizate de „Evrazia” lui Ilan Șor și carduri Promsviazibank pentru cadrele didactice din autonomia găgăuză # Observatorul de Nord
Trei directoare de școală din autonomia găgăuză și șefa Direcției Educație a Executivului de la Comrat dețin carduri bancare ale Băncii din Rusia Promsviazibank. Ele au participat în martie 2025 la Forumul Internațional Pedagogic organizat la Sankt-Petersburg, motiv din care au ajuns subiect de discuție la Consiliul de Etică al Ministerului Educației. Deocamdată se cunoaște […] Post-ul Forumuri pedagogice organizate de „Evrazia” lui Ilan Șor și carduri Promsviazibank pentru cadrele didactice din autonomia găgăuză apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Profil Electoral // Mișcarea Respect Moldova și Marian Lupu: guvernări, traseism politic și umbra lui Plahotniuc # Observatorul de Nord
Fostul președinte al Parlamentului și lider al Partidului Democrat, Marian Lupu, a revenit în politică după patru ani la șefia Curții de Conturi. Politicianul este cap de listă a Mișcării Respect Moldova, partid tânăr, lansat în 20123 de un grup de inițiativă, format din fruntași ai fostului Partid Democrat, condus de Vlad Plahotniuc și de […] Post-ul Profil Electoral // Mișcarea Respect Moldova și Marian Lupu: guvernări, traseism politic și umbra lui Plahotniuc apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:30
Astăzi, 26 septembrie 2025, prețul benzinei scade, dar cel al motorinei crește. # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță noile prețuri la carburanți pentru astăzi, 26 septembrie 2025. Astfel, benzina se va ieftini cu 2 bani, iar motorina se va scumpi cu 1 ban. Prin urmare, un litru de benzină va fi comercializat cu 23 de lei și 25 de bani, iar un litru de motorină va […] Post-ul Astăzi, 26 septembrie 2025, prețul benzinei scade, dar cel al motorinei crește. apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:30
Horoscopul zilei de 26 septembrie 2025. Peștii sunt curajoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Horoscopul zilei de 25 septembrie 2025 anunță că multe zodii descoperă o latură mai profundă a propriei personalități. Treci cu bine peste micile impedimente și ajungi exact acolo unde ți-ai propus. Astrele spun că această nouă etapă din viața ta vine cu surprize plăcute și oportunități neașteptate. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de […] Post-ul Horoscopul zilei de 26 septembrie 2025. Peștii sunt curajoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
06:20
Sorocenii sunt invitați astăzi la „Confuzia” – un spectacol cu umor și iubire # Observatorul de Nord
Vineri, 26 septembrie, ora 17:00, iubitorii de teatru din Soroca sunt așteptați să lase la o parte agitația zilnică și „scenele electorale” pentru a se bucura de un spectacol autentic. Piesa „Confuzia”, scrisă de Emil Gaju, promite o seară plină de emoție, umor și reflecție. Montarea reunește pe scenă trei actori îndrăgiți: Alexandru Pleșca, Tinka […] Post-ul Sorocenii sunt invitați astăzi la „Confuzia” – un spectacol cu umor și iubire apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:20
Meteo, 26 septembrie 2025: vremea nu se schimbă, iar valorile termice rămân sub media perioadei # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 26 septembrie 2026, vom avea vreme răcoroasă, cu valori termice sub media perioadei. Astfel, temperatura aerului va varia între +4 și +16 grade Celsius, probabilitatea unor ploi este de 10 la sută, umiditatea aerului va fi de 37 la sută, iar vântul va bate […] Post-ul Meteo, 26 septembrie 2025: vremea nu se schimbă, iar valorile termice rămân sub media perioadei apare prima dată în Observatorul de Nord.
25 septembrie 2025
21:00
Dezbatere electorală OBSERVATORUL: Dialog și confruntare între PSDE, PAS și PN / VIDEO # Observatorul de Nord
Redacția Observatorul de Nord a desfășurat astăzi o dezbatere electorală cu candidații din raionul Soroca. Am invitat toți concurenții electorali de la aceste alegeri parlamentare, dar au acceptat să vină candidații Partidului Social Democrat European, Partidului Acțiune și Solidaritate și ai Partidului Nostru. Astfel vă propunem înainte de a merge la alegeri, să-i privim și […] Post-ul Dezbatere electorală OBSERVATORUL: Dialog și confruntare între PSDE, PAS și PN / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
19:50
Delegația UE transmite mesaj de sprijin pentru Republica Moldova: „Suntem alături de voi în acest moment crucial” / VIDEO # Observatorul de Nord
Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova a transmis un mesaj de susținere prin vocea șefei misiunii, E.S. Iwona Piórko. Oficialul european subliniază importanța momentului actual pentru țară și reafirmă angajamentul UE de a fi aproape de cetățenii moldoveni. Într-un mesaj video adresat cetățenilor Republicii Moldova, E.S. Iwona Piórko, șefa Delegației Uniunii Europene la Chișinău, a […] Post-ul Delegația UE transmite mesaj de sprijin pentru Republica Moldova: „Suntem alături de voi în acest moment crucial” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
19:10
Democrația este sistemul politic în care cetățenii decid prin vot cine îi conduce și se bucură de drepturi și libertăți fundamentale. În schimb, dictaturile și regimurile autoritare concentrează puterea în mâinile unui singur lider sau grup restrâns, eliminând opoziția și libertatea de exprimare. Ce înseamnă democrația? Democrația este guvernarea „poporului, prin popor și pentru popor”. […] Post-ul Ce este democrația și cum se deosebește de dictatură? apare prima dată în Observatorul de Nord.
19:10
Uniunea Europeană văzută prin ochii studenților Colegiului „Mihai Eminescu” din Soroca / VIDEO # Observatorul de Nord
Ne aflăm într-o perioadă tensionată, în care dezinformarea și știrile false încearcă să umbrească adevărul despre viitorul Republicii Moldova. Subiectul integrării europene este adesea învăluit în manipulări, dar dincolo de acestea există vocea sinceră a tinerilor – vocea celor care își doresc o viață mai bună acasă. Studenții de la Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca […] Post-ul Uniunea Europeană văzută prin ochii studenților Colegiului „Mihai Eminescu” din Soroca / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:30
Singapore este cea mai bogată țară din lume, cu un PIB de 156.755 dolari pe cap de locuitor. Țara a devenit un hub global al comerțului, finanțelor și inovației, atrăgând miliardari din întreaga lume. Pe locul doi se află Luxemburg (152.915 dolari), urmat de Macao SAR (134.041 dolari), Irlanda (133.999 dolari) și Qatar (121.605 dolari). […] Post-ul R.Moldova, printre cele mai sărace țări din Europa: locul 99 în lume apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:00
Bibliotecarii din Soroca, în vizită de studiu la Hâncești: „Biblioteca nu are granițe, ci doar orizonturi deschise” # Observatorul de Nord
Un grup de bibliotecari din raionul Soroca, care, alături de elevi, studenți și voluntari ai Bibliotecii Municipale „Mihail Sadoveanu”, au participat la o vizită de studiu organizată în cadrul clubului „Cartea – punte spre valorile europene”. Activitatea a fost coordonată de Andriana Muntean, bibliotecar principal, și s-a desfășurat în cadrul Programului Național „Acces la Cultură”. […] Post-ul Bibliotecarii din Soroca, în vizită de studiu la Hâncești: „Biblioteca nu are granițe, ci doar orizonturi deschise” apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:30
Naș de botez – condamnat la 15 ani de închisoare pentru abuzul sexual al finei sale și surorii ei # Observatorul de Nord
Datorită acțiunilor procesuale ale procurorilor și organului de urmărire penală, printr-o sentință recent pronunțată, un bărbat în vârstă de 56 de ani, a fost recunoscut vinovat pentru acțiuni cu caracter sexual neconsimțite, stabilindu-i-se pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 15 ani, cu executare în penitenciar de tip închis. Potrivit acuzării înaintate de […] Post-ul Naș de botez – condamnat la 15 ani de închisoare pentru abuzul sexual al finei sale și surorii ei apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:00
Maestrul Nicolae Botgros a confirmat că nepotul său, Cristian Botgros, se află în stare gravă # Observatorul de Nord
„Nepotul meu este în stare gravă. Eu nu vreau să vorbesc nimic. Nimic nu pot să spun acum, vă rog frumos…”, a răspuns maestrul Nicolae Botgros jurnaliștilor de la Canal 5, transmite stiri.md cu referire la realitatea.md Cristian Botgros ar fi ajuns la urgență încă de săptămâna trecută, după ce ar fi consumat substanțe interzise, diagnosticul […] Post-ul Maestrul Nicolae Botgros a confirmat că nepotul său, Cristian Botgros, se află în stare gravă apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:30
Agenția Națională pentru Siguranța Aliimentelor vă informează că operatorul din domeniul alimentar „VITAFOR” S.R.L: recheamă de la consumatori următorul produs. Motivul rechemării produselor: Depășirea valorilor admise de reziduuri de pesticid „glifosat”. Consumatorii care au procurat produsele din lotul menționat sunt îndemnați sa nu îl consume. Post-ul ATENȚIE! Rechemare crupe de hrișcă marca comercială ORA apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:20
Se adună bani pentru edificarea monumentului ce se va înălța pe locul unde, în anul 1919, a fost ucis generalul Stan Poetaș # Observatorul de Nord
Proiectul ridicării unui monument la Otaci, dedicat generalului Stan Poetaș și preoților deportați în Siberia, a primit un nou impuls. Fundația „Constantin Stere” a donat 500 de euro Asociației „Monumentum”, sumă care va permite începerea sculptării crucifixului în piatră de Cosăuți. Edificarea monumentului de la Otaci, inițiativă a Asociației Obștești „Monumentum”, se apropie de realizare. […] Post-ul Se adună bani pentru edificarea monumentului ce se va înălța pe locul unde, în anul 1919, a fost ucis generalul Stan Poetaș apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:40
Mesaj de felicitare din partea Uniunii Europene pentru Republica Moldova / VIDEO # Observatorul de Nord
Republica Moldova a primit un mesaj oficial de felicitare din partea Comisarei Europene pentru Extindere, Marta Kós, transmis prin intermediul Delegației Uniunii Europene la Chișinău. Mesajul marchează finalizarea procesului de screening, un pas esențial în parcursul european al țării. Într-un comunicat transmis în numele Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Comisara Europeană pentru Extindere, Marta […] Post-ul Mesaj de felicitare din partea Uniunii Europene pentru Republica Moldova / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:30
WC-ul public din Parcul „Mihai Eminescu” din Soroca a ajuns într-un hal fără de hal. Lipsa apei și vandalizarea echipamentului sanitar, a transformat acest loc necesar pentru toți, unul care nu ne face față. Aceasta după ce în primăvara anului trecut, Primăria municipiului Soroca informa că a fost deschis un grup sanitar nou. „Veceul public, […] Post-ul WC-ul public din Soroca, vandalizat și lăsat fără apă / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
