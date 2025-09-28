LIVE// Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban
BreakingNews, 28 septembrie 2025 02:40
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban.
• • •
Acum 2 ore
02:40
Acum 8 ore
21:10
Alexandr Petcov: Două zile fără apă – nu este o avarie, ci o bătaie de joc față de bălțeni. Am înaintat o sesizare către serviciile speciale, deoarece consider acțiunile conducerii interimare a Apă-Canal Bălți drept o diversiune. În următoarele ore, alimentarea cu apă în Bălți va fi restabilită. Despre aceasta a anunțat primarul municipiului, Alexandr …
Ieri
22:30
Liderii Blocului electoral ALTERNATIVA au venit cu un mesaj comun către cetățeni la final de campanie. Într-o adresare publică, ei au mulțumit susținătorilor din țară și din diaspora pentru implicare și au îndemnat alegătorii ca pe 28 septembrie să voteze „litera A" din buletinul de vot, subliniind că Republica Moldova are o alternativă la actuala …
22:20
Articolul CEC a anulat înregistrarea Partidului „Moldova Mare” din alegerile parlamentare apare prima dată în BreakingNews.
18:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a extins avertizarea de Cod Galben de înghețuri, anunțând că, în orele de noapte și dimineață, temperaturile vor coborî sub 0 °C pe suprafața solului. Meteorologii atenționează că astfel de condiții pot afecta culturile agricole, plantele sensibile și răsăriturile timpurii. Pentru a reduce impactul, se recomandă protejarea plantațiilor, utilizarea irigării …
17:40
Un bărbat din Republica Moldova a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind învinuit de organizarea migraţiei ilegale a unor persoane din Ucraina. Acesta a fost reţinut în urma unor investigaţii derulate de Poliţia de Frontieră și Procuratură. Potrivit autorităților, individul ar fi ajutat refugiați ucraineni să treacă graniţa în mod fraudulos, contra unei …
17:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare hidrologică pentru perioada următoare, care include coduri roșu, portocaliu și galben, ca urmare a scurgerilor extrem de reduse în râurile din Republica Moldova. Zone afectate: râul Nistru, râul Prut (sectorul Costești–Brânza) și mai multe râuri mici din tot teritoriul țării. Scurgerile sunt estimate să fie sub mediile …
16:40
Agenția Națională de Integritate a constatat că fostul deputat Vladimir Andronachi deține o avere nejustificată de peste 10 milioane de lei, acumulată în perioada exercitării mandatului parlamentar. Verificările au scos la iveală diferențe semnificative între veniturile declarate și bunurile deținute de Andronachi și membrii familiei sale – peste 4 milioane de lei pentru …
16:40
Ion Ceban: „PAS nu a realizat niciun proiect în Chișinău. Pe 28 septembrie spunem NU sperietorilor și votăm ALTERNATIVA” # BreakingNews
Primarul general al capitalei și liderul Blocului Alternativa, Ion Ceban, a venit cu un mesaj către chișinăuieni, în care a făcut un bilanț al activității sale și a lansat critici la adresa guvernării. „Din prima zi a mandatului meu și până astăzi am fost primarul tuturor locuitorilor, fără a face diferențe între cei care m-au …
16:10
Autoritățile au desfășurat o acțiune de amploare în raioanele Cahul și Cantemir, în cadrul căreia au avut loc percheziții domiciliare în mai multe adrese. În urma verificărilor, forțele de ordine au ridicat substanțe susceptibile a fi droguri, precum și arme și muniții, care urmează a fi expertizate. Operațiunea a fost coordonată de organele competente, iar …
16:00
Un bărbat în vârstă de 36 de ani, originar din satul Văratic, a fost reținut de polițiștii de frontieră în timp ce pescuia ilegal în râul Ciuhur, aflat în zona de protecție a frontierei de stat. La controlul efectuat, autoritățile au descoperit o plasă de monofilament cu lungimea de aproximativ 200 de metri și pești …
15:50
Un spital din Iaşi se confruntă cu o situaţie gravă, după ce cinci copii ar fi decedat într‑un interval relativ scurt și autoritățile au emis alertă epidemiologică. Cauza morţilor nu este încă confirmată, iar specialiştii investighează posibilitatea unei infecții care s‑ar fi răspândit în cadrul instituției medicale. La moment, personalul sanitar verifică istoricul clinic …
15:40
Mai mulți cetățeni din Ucraina au fost implicați în incidente în care au încercat să ofere mită polițiștilor de frontieră în Republica Moldova, pentru a facilita trecerea frontierei sau pentru a evita documentarea unor nereguli. În unul dintre cazuri, la Punctul de Trecere a Frontierei Leușeni, doi ucraineni au prezentat pașapoartele, ascunzând printre file o …
15:40
Liderul Blocului electoral ALTERNATIVA, Ion Ceban, afirmă că în ultimele zile paginile sale de pe rețelele de socializare au fost ținta unor atacuri menite să-i șteargă postările și să compromită vizibilitatea mesajelor sale electorale. „În ultimele două zile, îmi sunt atacate rețelele de socializare cu scopul de a-mi șterge postările, deoarece altfel nu pot opri …
15:10
O alertă cu bombă la Judecătoria Buiucani din Chișinău s‑a dovedit a fi falsă. Autoritățile au intervenit de urgență: sediul a fost evacuat, zona asigurată, iar toate echipele de intervenție specializate au verificat întreaga incintă. După cercetările efectuate, nu s‑au găsit elemente suspecte sau materiale explozibile. Pe acest caz a fost deschis un proces …
14:30
În cadrul evenimentului care a marcat încheierea campaniei electorale a Blocului electoral ALTERNATIVA, Ion Chicu, unul dintre liderii blocului, a lansat un apel către cetățeni, îndemnându-i să transforme votul lor într-o decizie de schimbare și responsabilitate pentru Republica Moldova. „În aceste luni am demonstrat împreună că se poate face politică altfel: cu respect, cu dialog, …
14:10
Anabolizante nedeclarate depistate într‑un colet la Aeroportul Internațional Chișinău # BreakingNews
Vameșii de la Aeroportul Internațional Chișinău au descoperit recent o tentativă de transport ilicit de substanțe anabolizante. Acestea erau disimulate într‑un colet declarat cu cereale și produse alimentare – biscuiți și fulgi de ovăz. La scanarea trimiterilor poștale aflate în tranzit, imaginile au arătat obiecte neobișnuite în interiorul ambalajelor alimentare. Despachetarea coletului a scos …
13:50
Renato Usatîi îl acuză pe deputatul PAS Boris Marcoci de scheme ilegale: „Am peste 40 de înregistrări” # BreakingNews
Liderul formațiunii „Partidul Nostru", Renato Usatîi, a adus acuzații dure la adresa actualului deputat PAS, Boris Marcoci, despre care spune că ar fi implicat în scheme ilegale. Mai mult, Usatîi spune că oamenii legii ar avea probe în acest sens, însă nu au urmat acțiuni în raport cu parlamentarul. „De ce nu ați făcut PR …
13:40
WC‑ul public din Soroca a ajuns într‑o stare de degradare avansată după ce a fost vandalizat, iar utilitățile, inclusiv alimentarea cu apă, au fost întrerupte. Comunitatea locală se confruntă cu un disconfort major, mai ales în contextul în care spațiul este unul dintre puținele locuri publice disponibile pentru nevoi sanitare. Locuitorii spun că geamurile au …
13:10
Susținere masivă pentru Partidul Nostru și Renato Usatîi în diaspora: „E timpul să fim împreună!” # BreakingNews
Pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, mobilizarea cetățenilor moldoveni din diaspora devine tot mai vizibilă. În Italia, mai multe comunități de moldoveni și-au exprimat susținerea pentru Partidul Nostru, în frunte cu Renato Usatîi, trimițând un mesaj clar: „E timpul să fim împreună!" Potrivit relatărilor din Italia, moldovenii …
12:40
Ion Ceban cheamă cetățenii la acțiune: „Protest pașnic, duminică, împotriva guvernării” # BreakingNews
În cadrul unui eveniment de campanie, Ion Ceban, unul dintre liderii blocului ALTERNATIVA, a făcut un apel ferm la cetățeni să participe masiv la vot. „Duminică este o zi crucială pentru viitorul Republicii Moldova. În această zi, fiecare dintre noi, prin vot, poate pune capăt minciunii, dezbinării, fricii, urii și sărăciei în care ne-au adus …
11:40
Noi, Blocul ALTERNATIVA, garantăm pacea, unitatea și bunăstarea țării noastre. Dorim un viitor frumos tuturor copiilor, aici, acasă. Duminică votăm litera A în buletinul de vot, împreună votăm Blocul ALTERNATIVA. Pentru știri de ultimă oră, urmărește-ne pe canalul nostru de TELEGRAM!
11:10
Un bărbat în vârstă de aproximativ 46 de ani a fost găsit decedat în toaletele de la etaj ale unui restaurant KFC situat în Grande‑Synthe, în nordul Franței. El comandase mâncare în jurul orei 13:03, după care urcase la toaletă și nu a mai coborât. Familia sa a alertat autoritățile după ce, în decurs de …
10:50
Alexandr Stoianoglo: „Puterea PAS a transformat alegerile într-o competiție a fricii și urii” # BreakingNews
Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a lansat un nou apel către cetățeni să voteze responsabil și să respingă manipularea și propaganda actualei guvernări. „Dragi prieteni, am fost cu toții martori la felul în care actualul regim a transformat aceste alegeri într-o competiție nedreaptă, fără reguli și fără respect față de oameni. În …
10:40
Un avion operat de compania Rossiya a fost avariat într-un incident petrecut pe Aeroportul Internațional Șeremetievo, de lângă Moscova. Detaliile incidentei nu sunt încă pe deplin clarificate, dar sursele media indică faptul că aeronava a suferit daune în timpul manevrelor de aterizare sau la sol. Nu s-au confirmat victime sau răniți până acum, …
10:10
Femeile din Kandahar nu mai pot merge la stomatologi de sex masculin, conform noilor restricții talibane # BreakingNews
Guvernul taliban din Afganistan a decretat că femeilor din orașul Kandahar nu li se mai permite să fie tratate de stomatologi de sex masculin. În baza noii reglementări, femeile au fost evacuate din cabinetele dentare unde medicul stomatolog este bărbat. Această măsură se adaugă seriei de restricții impuse de autoritățile talibane după preluarea puterii, …
09:40
Un copil de 6 ani provoacă incendiu într‑un hipermarket din Ucraina după ce a aprins o brichetă # BreakingNews
Un incident neobișnuit a avut loc într‑un hipermarket din raionul Dnipro, Ucraina, unde un băiat de 6 ani a provocat un incendiu, după ce, găsind o brichetă pe tejghea, a aprins o cutie de carton. Din cauza scânteilor, focul s‑a extins rapid, afectând mai multe rafturi din apropiere. Părinții copilului au lăsat‑l unsupravegheat în timp …
09:10
În urma unor razii desfășurate de inspectorii de mediu în sudul țării, au fost descoperite mai multe echipamente de pescuit instalate ilegal în râul Prut. Verificările au avut loc în preajma localităților Giurgiulești, Colibași și Manta, zone cunoscute pentru activitățile ilegale recurente de pescuit. Pe parcursul acțiunii, autoritățile au ridicat o plasă de pescuit …
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Între vamă și insolvență: 32 de oi riscă să fie eutanasiate după ce transportatorul nu poate plăti taxele vamale # BreakingNews
Un camion TIR încărcat cu 32 de oi a rămas blocat de cinci zile în zona de frontieră dintre România și Republica Moldova, între punctele vamale Albița și Leușeni. Motivele blocajului sunt directe: importatorul nu poate plăti taxele vamale de intrare în Moldova deoarece compania este declarată în insolvență. Transportul fusese verificat de serviciul veterinar …
17:40
Incident rutier la intersecția Ștefan cel Mare cu strada Armenească: șoferiță amendată # BreakingNews
O șoferiță în vârstă de 42 de ani, din Chișinău, a fost sancționată de Inspectoratul Național de Securitate Publică după ce a încălcat regulile de circulație, generând o situație de accident. Incidentul s-a petrecut la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt cu strada Armenească din Capitală. Conducătoarea auto a fost amendată pentru …
17:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare Cod Galben de înghețuri, valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, pentru intervalele nocturne și diminețile următoare. Se prognozează că temperaturile vor coborî sub 0 °C, iar la suprafața solului vor apărea înghețuri ce pot afecta plantele, culturile agricole și zonele expuse. Meteorologii avertizează că fenomenele …
17:00
Bălți: Primăria lansează două noi rute de troleibuz, inclusiv spre piața agroalimentară de pe strada Baiducov # BreakingNews
Autoritățile din municipiul Bălți au anunțat lansarea a două noi rute de troleibuz. Una este planificată astfel încât locuitorii să poată ajunge la noua piață agroalimentară de „pe strada Baiducov", care urmează a fi inaugurată în curând. Despre aceasta a anunțat primarul
16:40
Vladimir Plahotniuc, fostul lider politic considerat simbolul oligarhiei din Republica Moldova, a fost plasat în detenție, dar soarta dosarelor sale și viitorul justiției din țară depind în continuare de rezultatul alegerilor parlamentare. În timp ce opinia publică salută reținerea acestuia, experții atrag atenția că simpla condamnare nu garantează curățarea instituțiilor sau consolidarea statului de … Articolul Plahotniuc e la închisoare, dar totul se joacă la alegeri apare prima dată în BreakingNews.
16:30
Denis Șova: Pentru ca votul să lucreze garantat în folosul cetățeanului și să reflecte alegerea sa, la parlamentare trebuie să votăm Partidul Nostru! # BreakingNews
Alegătorii sunt „zombați” atât din exterior, cât și din interiorul țării. De aceea, este foarte important ca fiecare cetățean cu drept de vot să meargă la alegeri pe 28 septembrie. Această opinie a fost exprimată de membrul Consiliului Municipal Chișinău, Denis Șova, candidat la funcția de deputat din partea Partidului Nostru. „Pentru ca votul să … Articolul Denis Șova: Pentru ca votul să lucreze garantat în folosul cetățeanului și să reflecte alegerea sa, la parlamentare trebuie să votăm Partidul Nostru! apare prima dată în BreakingNews.
16:10
O nouă situație de dezinformare vizează Armata Națională: oameni au raportat că au primit fie SMS-uri, fie scrisori care pretind a fi ordine de chemare la Centrele Militare Teritoriale, inclusiv la Bălți. Ministerul Apărării declară că astfel de ordine false nu provin de la instituție și că este vorba de falsuri intenționate, posibil … Articolul Ministerul Apărării dezminte citații false trimise prin SMS sau scrisori apare prima dată în BreakingNews.
15:40
Un bărbat de 29 de ani, cu cetățenie dublă moldovenească și română, este cercetat penal după ce polițiștii de frontieră din România au descoperit că permisul său de conducere este falsificat. Incidentul s-a petrecut pe data de 22 iulie, pe DN6, la intrarea în România dinspre Ungaria. La controlul de frontieră, conducătorul auto a … Articolul Moldovean prins la frontieră cu permis de conducere falsificat apare prima dată în BreakingNews.
15:10
În municipiul Bălţi, forţele de ordine au reţinut un bărbat afiliat grupării ŞOR, acuzat de coruperea alegătorilor în perspectiva scrutinului electoral. Ancheta arată că acesta ar fi implicat într‑o schemă prin care cetăţenilor li se ofereau sume de bani cu scopul de a vota pentru un candidat sau partid asociat ŞOR. Suspectul a fost prins … Articolul Bărbat din gruparea ŞOR, reţinut la Bălţi pentru coruperea alegătorilor apare prima dată în BreakingNews.
14:40
Proiect pilot în capitală: autobuzul 50 circulă de astăzi pe o rută așteptată de locuitori # BreakingNews
Transport public pe strada Varnița și strada Calea Moșilor – de astăzi. O nouă rută de autobuz este pusă de astăzi pe linie în municipiul Chișinău care era atât de așteptată de locuitori. La solicitarea oamenilor care locuiesc sau lucrează pe strada Varnița și strada Calea Moșilor, municipalitatea a lansat, cu titlu de proiect pilot, … Articolul Proiect pilot în capitală: autobuzul 50 circulă de astăzi pe o rută așteptată de locuitori apare prima dată în BreakingNews.
14:30
Ion Ceban: „Guvernarea PAS folosește circul cu Plahotniuc pentru a distrage atenția de la problemele reale” # BreakingNews
Liderul Blocului Electoral ALTERNATIVA, Ion Ceban, acuză guvernarea PAS că încearcă să abată atenția cetățenilor de la dificultățile reale cu care se confruntă țara, prin mediatizarea excesivă a cazului Vlad Plahotniuc. „Astăzi va fi totul despre Plahotniuc și mâine probabil la fel, pentru a distrage atenția oamenilor de la problemele reale. Circul va trece, iar … Articolul Ion Ceban: „Guvernarea PAS folosește circul cu Plahotniuc pentru a distrage atenția de la problemele reale” apare prima dată în BreakingNews.
14:20
Ion Ceban acuză PAS de patru ani de minciuni: „Chișinăul are astăzi proiecte europene de peste 2,2 miliarde lei” # BreakingNews
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a criticat dur guvernarea PAS, acuzând-o de „patru ani de minciuni” și lipsă de rezultate concrete. „În 2023 spuneau: Va ajunge Ceban primar, nu vor fi finanțări europene. Astăzi Chișinăul are cel mai mare portofoliu de proiecte finanțate prin diverse instrumente UE, cu acorduri semnate de peste 2,2 miliarde lei … Articolul Ion Ceban acuză PAS de patru ani de minciuni: „Chișinăul are astăzi proiecte europene de peste 2,2 miliarde lei” apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Maria Olar a fost victima unui atac public, fiind stropită cu soluție „verde de Briliant” în timp ce se afla pe stradă. Incidentul a atras atenția trecătorilor care au alertat autoritățile, iar poliția a demarat imediat o investigație. Potrivit declarațiilor reprezentanților poliției, victima nu a suferit leziuni grave, fiind consultată la fața locului de responsabilii … Articolul Maria Olar atacată cu verde de Briliant pe stradă — reacție de la poliție apare prima dată în BreakingNews.
13:10
Cinci persoane din Dondușeni – trimise în judecată pentru coruperea alegătorilor la referendum și alegeri # BreakingNews
Procuratura din Dondușeni a finalizat urmărirea penală și a trimis în judecată cinci persoane acuzate că au încercat să influențeze preferințele electorale ale cetățenilor. Incidentul a avut loc la 19 septembrie 2024, într‑o întrunire organizată de simpatizanți ai unui bloc politic, la care au participat aproximativ 250 de persoane, cu scopul de a determina modul … Articolul Cinci persoane din Dondușeni – trimise în judecată pentru coruperea alegătorilor la referendum și alegeri apare prima dată în BreakingNews.
13:00
Berlinschii: „Declinul demografic poate fi oprit prin sprijin real pentru tineri și familii” # BreakingNews
Partidul Nostru propune un proiect de lege prin care statul va finanța studiile tinerilor în străinătate, cu angajamentul ca, după finalizarea acestora, să revină acasă și să contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de Alexandr Berlinschii, candidatul Partidului Nostru la funcția de deputat, în cadrul dezbaterilor electorale de la TVR Moldova. „Politica … Articolul Berlinschii: „Declinul demografic poate fi oprit prin sprijin real pentru tineri și familii” apare prima dată în BreakingNews.
12:40
În ultimele 24 de ore, aproape 65.000 de persoane au traversat frontiera Republicii Moldova, potrivit datelor furnizate de Poliția de Frontieră. Cel mai aglomerat punct a fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu 22.897 de traversări. Alte puncte foarte folosite au fost Leușeni (~7.046), Palanca (~5.655), Sculeni (~5.275) și Otaci (~4.878). Pe sensul de intrare în … Articolul Peste 64.000 de persoane au traversat frontiera Moldovei în ultimele 24 de ore apare prima dată în BreakingNews.
12:30
Ion Chicu, la Florești: Trebuie să facem drumuri și să sprijinim economia locală, nu să speriem oamenii cu războiul # BreakingNews
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a efectuat o vizită electorală într-un sat din raionul Florești, unde a discutat cu localnicii despre problemele cetățenilor și despre necesitatea unor schimbări politice. Ion Chicu a criticat mesajele promovate de guvernare în spațiul public și a îndemnat oamenii să nu creadă acestora. „Ați văzut, când … Articolul Ion Chicu, la Florești: Trebuie să facem drumuri și să sprijinim economia locală, nu să speriem oamenii cu războiul apare prima dată în BreakingNews.
12:10
Un scandal familial a izbucnit într‑o localitate din raionul Strășeni, după ce un tânăr s‑a certat cu tatăl său vitreg, conflictul degenerând în amenințări și gesturi periculoase. În timpul altercației, fiul ar fi scos un cuțit și l‑ar fi amenințat pe tatăl său, generând panică în zona respectivă. Poliția a fost alertată de trecători … Articolul Strășeni: ceartă violentă la cuțite între un tânăr și tatăl său vitreg apare prima dată în BreakingNews.
11:40
Taifunul Ragasa a provocat cel puțin 15 decese în Taiwan, iar zeci de persoane sunt date dispărute în urma ploilor torențiale și a vânturilor extrem de puternice. Stihia, de categoria 5, amenință și zone întinse din China, inclusiv provinciile Guangdong, Hainan și Guangxi, unde autoritățile au emis avertismente și au dispus evacuări masive. Valurile uriașe … Articolul China, în stare de alertă după taifunul Ragasa: cel puțin 15 morți și pagube majore apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost prins conducând un automobil Toyota, deși nu avea permis de conducere și se afla sub influența drogurilor. Poliția a intervenit după ce șoferul a fost observat conducând haotic și punând în pericol siguranța traficului rutier. După oprirea mașinii, bărbatul a fost escortat la un … Articolul Șofer fără permis și sub influența drogurilor, oprit de poliție în trafic apare prima dată în BreakingNews.
10:40
Cristian, nepotul cunoscutului interpret Nicolae Botgros, a fost internat în stare gravă la un spital din Chișinău. Deocamdată nu au fost oferite detalii oficiale despre motivul exact al stării sale, dar medicii au confirmat că starea este serioasă și necesită supraveghere atentă. Familia a solicitat discreţie şi sprijin din partea publicului, rugându-se pentru recuperarea rapidă … Articolul Fiul lui Botgros: Cristian se află în stare critică după ce a fost internat apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Un raport recent cuprinzător atrage atenția asupra situației de securitate din Bruxelles, care a fost desemnat ca fiind capitala Uniunii Europene cu cel mai mare nivel de violență armată. În ultimele luni, incidentele cu arme de foc au devenit tot mai frecvente în cartiere precum Anderlecht, Molenbeek și alte zone periferice, ceea ce a generat … Articolul Bruxelles desemnat capitala UE cu cel mai ridicat nivel de violență armată apare prima dată în BreakingNews.
