Ucraina // Centrala nucleară Zaporojie, deconectată de patru zile de la alimentarea externă
Moldpres, 28 septembrie 2025 02:17
Ucraina a acuzat Rusia sâmbătă că a deconectat centrala nucleară Zaporojie de la rețeaua electrică ucraineană în urmă cu patru zile și că încearcă să „fure” această centrală conectând-o la rețeaua electrică rusă, în pofid...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 2 ore
02:17
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc vineri, 27 septembrie, Ziua Crucii. În majoritatea lăcașelor sfinte din țară au loc servicii divine, iar oamenii țin post, comunică MOLDPRES.Înălțarea Sfintei Cruci, este prăznuită anual la 27 septembrie ...
02:17
Parlamentul Republicii Moldova, vizitat de observatori internaționali și elevi în săptămâna premergătoare alegerilor # Moldpres
În săptămâna premergătoare alegerilor parlamentare din 28 septembrie, Parlamentul Republicii Moldova a găzduit vizita mai multor delegații de observatori electorali internaționali, dar și a unor grupuri de elevi din instituțiile de învățământ di...
02:17
Forțele rusești au atacat Harkovul și regiunea Odesa: șase răniți și infrastructură distrusă # Moldpres
Forțele rusești au lansat astăzi, 27 septembrie, atacuri asupra orașului Harkov și a șapte localități din regiune, soldate cu rănirea a șase persoane. Potrivit autorităților ucrainene, în Harkov au fost rănite patru femei – două în vârstă de...
02:17
Ucraina // Președintele Federației de Sambo din Krivoi Rog, Evgheni Pînrîko, împușcat mortal # Moldpres
Președintele Federației municipale de sambo din Krivoi Rog, Evgheni Pînrîko, a fost împușcat mortal. Potrivit presei locale, sportivul a fost ținta unui atac armat în care au fost trase șapte gloanțe, transmite MOLDPRES cu referire la presa ucrainean...
02:17
Vânătoarea și armele de foc sunt interzise în zona de frontieră în ziua alegerilor. Precizările Poliției de Frontieră # Moldpres
Poliția de Frontieră informează că, duminică, 28 septembrie 2025, este interzisă vânătoarea în zonele de frontieră pentru toate tipurile de vânat. Totodată, nu este permis transportul niciunui tip de arme de foc sau muniție destinate vânătorii, ...
02:17
Letonia // Șefii de stat major din NATO se întâlnesc pentru a discuta încălcările spațiului aerian de către Rusia # Moldpres
Șefii de stat major din țările membre ale NATO s-au reunit sâmbătă la Riga, în Letonia, pentru discuții privind recentele încălcări ale spațiului aerian de către forțele rusești, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres și dpa.„Astăzi, ...
02:17
CEC introduce liste electorale electronice în 30 de secții de votare din țară și din străinătate # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat că, pentru eficientizarea procesului de votare la alegerile parlamentare din 28 septembrie, în 30 de secții de votare din Republica Moldova și din străinătate vor fi utilizate concomitent atât liste electorale pe h&a...
02:17
Poliția a anunțat astăzi despre descoperirea corpului neînsuflețit al unei tinere în vârstă de 20 de ani, într-o pădure din raionul Cahul. Potrivit oamenilor legii, victima prezenta semne vizibile de strangulare, transmite MOLDPRES.„Cu re...
02:17
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat că scrutinul parlamentar din această duminică va fi monitorizat de 3 423 de observatori acreditați, transmite MOLDPRES.Din total, 2 496 sunt observatori naționali, desemnați de opt asociații obștești din țară. Cei mai ...
02:17
Președinția atenționează despre noi falsuri despre pretinse „înțelegeri de a trimite trupe”. Igor Zaharov: „R. Moldova este o țară neutră și așa va rămâne” # Moldpres
Președinția atenționează despre apariția în spațiul public a unor informații false despre pretinse „înțelegeri de a trimite trupe” în Ucraina pentru a lupta împotriva Federației Ruse. Instituția avertizează cetățenii că aceste inf...
02:17
Ziare de propagandă distribuite într-o biserică din Hîncești. Poliția a ridicat 164 de exemplare # Moldpres
Inspectoratul de Poliție Hîncești a intervenit astăzi după ce, în timpul unei slujbe religioase, un preot ar fi distribuit enoriașilor ziare cu titlul „Sare și Lumină”, tipărite într-o tipografie clandestină, despre care poliția a informat ...
02:17
Polițiștii de la Inspectoratul Botanica, în colaborare cu procurorii, au documentat activitatea unui bărbat de 29 de ani, despre care există probe că ar fi implicat în schema organizației criminale „Șor”. Oamenii legii au efectuat opt percheziții &...
02:17
Peste două mii de voturi prin corespondență, recepționate de CEC pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că cele patru birouri electorale ale secțiilor de votare pentru votul prin corespondență au recepționat 2 055 de plicuri cu voturi, în cadrul scrutinului parlamentar din 28 septembrie 2025, transmite MOLDPRES.Cele mai mu...
02:17
Ucraina // Centrala nucleară Zaporojie, deconectată de patru zile de la alimentarea externă # Moldpres
Ucraina a acuzat Rusia sâmbătă că a deconectat centrala nucleară Zaporojie de la rețeaua electrică ucraineană în urmă cu patru zile și că încearcă să „fure” această centrală conectând-o la rețeaua electrică rusă, în pofid...
Mai mult de 2 zile în urmă
22:10
Președinta Maia Sandu a discutat la Strasbourg cu oficiali europeni despre sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la UE și apărarea democrației # Moldpres
Cu ocazia vizitei la Strasbourg, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut întrevederi cu Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, cu Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, și cu liderii grupuri...
21:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru ziua de miercuri, 10 septembrie, vreme variabilă cu ploi de scurtă durată la noapte. Ziua, maximile termice vor urca aproape de 30 de grade Celsius, transmite MOLDPRES.În timpul nopții, izolat, vor cădea ploi slab...
20:30
Ambasada Republicii Moldova la Paris informează cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța că, miercuri, 10 septembrie 2025, principalele sindicate din transport, educație, sănătate, comerț și industrie vor de...
20:20
Polonia a arestat un spion belarus cu sprijin din Republica Moldova, România și închide hotarul cu Belarus # Moldpres
Polonia a arestat un spion belarus și va expulza un diplomat acuzat că „a susținut acțiunea agresivă a statului belarus împotriva Poloniei”, a anunțat premierul Donald Tusk. Cazul a fost descoperit datorită cooperării cu mai multe țări europene, inclus...
20:10
Un grav accident rutier, soldat cu deces, s-a produs pe traseul național R-6, în localitatea Mălăiești din raionul Orhei. Pentru efectuarea acțiunilor de urmărire penală, Poliția Națională anunță că în această seară, începând cu ora 22:00, t...
19:10
Maia Sandu în Parlamentul European: „Viitorul Moldovei depinde de curajul și unitatea cu care vom merge la vot” # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a ținut astăzi un discurs în plenul Parlamentului European, în care a vorbit despre apărarea democrațiilor, reziliența Moldovei și riscurile majore cu care se confruntă țara noastră în pragul alegerilor parlam...
18:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că persoanele care, în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, nu se vor afla în localitatea în care au domiciliu sau reședința temporară valabilă, pot solicita un certificat pentru drept de vot. Ace...
17:50
Europarlamentarul Siegfried Mureșan avertizează: Moscova va încerca să influențeze alegerile din Republica Moldova # Moldpres
Eurodeputatul Siegfried Mureșan, președintele Comitetului de asociere UE-Republica Moldova, s-a declarat marți convins că Federația Rusă va încerca să influențeze alegerile parlamentare din Republica Moldova de pe 28 septembrie, folosind toate instrumentele pe care ...
17:20
Republica Moldova și-a prezentat experiența în tranziția verde la conferința Cleantech Days 2025 de la Istanbul # Moldpres
Republica Moldova a fost prezentă la conferința internațională Cleantech Days 2025, desfășurată săptămâna trecută la Istanbul, unde a împărtășit experiența și practicile în procesul de tranziție verde. Evenimentul a reunit peste 150 de participan...
17:20
Discursul Maiei Sandu în Parlamentul European: Un semnal pentru sprijinul UE în apărarea democrației în Republica Moldova # Moldpres
Discursul președinteie Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut un imapct semnificativ la nivel european, a declarat pentru MOLDPRES Iulian Groza, directorul Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE). Expertul a subliniat că mesajul a evidențiat poziția Rep...
17:20
Cetățenii din 12 localități ale raionului Dubăsari vor beneficia de mai multă siguranță odată cu edificarea unei noi unități de salvatori și pompieri în localitatea Holercani. Proiectul, cu o valoare de aproximativ 8,9 milioane lei, este finanțat din bugetul de...
17:00
Uniunea Europeană consolidează reziliența democratică a Republicii Moldova prin desfășurarea Echipei de Răspuns Rapid în domeniul Hibrid # Moldpres
Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) a anunțat desfășurarea Echipei de Răspuns Rapid în domeniul Hibrid (ERRH) în Republica Moldova, ca parte a eforturilor UE de a sprijini partenerii în fața riscurilor și amenințărilor hibride, inclusiv d...
16:50
Viceprim-ministra Cristina Gherasimov a transmis contribuția Republicii Moldova pentru Raportul de Extindere 2025 al Comisiei Europene # Moldpres
Viceprim-ministrul Cristina Gherasimov a transmis astăzi, la Bruxelles, contribuția Republicii Moldova pentru Raportul anual de extindere al Comisiei Europene, document care evaluează progresul țărilor candidate la aderarea la UE, transmite MOLDPRES.Cristina Gherasimov a...
16:50
R. Moldova și Grecia au semnat un Memorandum de Înțelegere pentru consolidarea cooperării economice în cadrul Planului de Creștere al UE # Moldpres
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) a semnat un Memorandum de Înțelegere cu Republica Elenă, pentru a consolida cooperarea bilaterală în implementarea Planului de Creștere al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, transmite MOLDPRES....
16:30
Presa israeliană relatează că avioane de luptă israeliene au efectuat un atac aerian în capitala Qatarului, vizând conducerea de vârf a organizației Hamas, transmite MOLDPRES.Potrivit surselor citate, lovitura a avut loc în momentul în care ...
16:10
Doamnă Președintă, dragă Roberta Metsola,Onorați membri ai Parlamentului European,Vă mulțumesc pentru această invitație.Este o mare onoare să vorbesc în această casă a democrației în numele oamenilor din Moldova.Astăzi, aș vrea să mă a...
16:10
FILIT revine la Chișinău cu a III-a ediție. Patru zile de literatură, ateliere și spectacole culturale, între 25 și 28 septembrie # Moldpres
Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași (FILIT), cel mai mare festival literar din sud-estul Europei, revine la Chișinău cu ediția CHILL Edition, între 25 și 28 septembrie 2025, aducând în Republica Moldova zeci de nume sonore ale litera...
15:40
Forumul Economic România – Republica Moldova: Lansarea Indexului Antreprenoriatului Feminin la Chișinău # Moldpres
Reprezentanți ai mediului de afaceri, ai instituțiilor publice și ai societății civile din România și Republica Moldova se vor reuni la Chișinău, pe 17 septembrie, la Forumul Economic România – Republica Moldova F.E.R.M., organizat de Patronatul European...
15:30
Premierul Dorin Recean a avut o întrevedere cu noua ambasadoare UE la Chișinău, Iwona Piórko # Moldpres
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu noua ambasadoare a Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko. Oficialii au discutat despre proiectele realizate în țara noastră cu sprijinul UE, care au contribuit la dezvoltarea infrastructu...
15:20
Fosta directoare a unui centru de plasament, condamnată la șapte ani de închisoare pentru delapidare # Moldpres
Fosta directoare a unui centru de plasament a fost condamnată la șapte ani de închisoare, dintre care trei ani și 6 luni cu executare, pentru delapidarea a peste 160 000 de lei. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, comunică MOLDPRES.Potrivit Pro...
15:20
Comisia Electorală Centrală (CEC) avertizează opinia publică în legătură cu distribuirea pe rețelele sociale a unui material video vechi de doi ani, promovat în prezent de un candidat la funcția de deputat, comunică MOLDPRES.Potrivit CEC, în î...
14:30
Reuniunea Teatrelor Naționale Românești, ediția a X-a. Petru Hadârcă: „Un Regal Teatral se întâmplă în luna septembrie la Chișinău” # Moldpres
Chișinăul găzduiește în perioada 10-21 septembrie 2025 cea de-a X-a ediție a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești, eveniment care reunește cele mai apreciate trupe și spectacole din România, sub genericul „Scena unei lumi libere”. Directo...
14:00
O bombă rusească lansată asupra unui sat din estul Ucrainei a ucis cel puțin 20 de civili # Moldpres
Rușii au lovit marți cu o bombă satul Iarova din regiunea Donețk din estul Ucrainei, omorând cel puțin 20 de civili, transmite AFP, preluat de AGERPRES și MOLDPRES.Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a anunțat tragedia în rețelele sociale, a c...
13:50
Mesajul președintei Maia Sandu pentru cetățeni Republicii Moldova de la tribuna Parlamentului European # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un apel puternic către cetățeni de la tribuna Parlamentului European, în ajunul unui scrutin pe care îl consideră decisiv pentru viitorul țării, comunică MOLDPRES.„Doamnelor și domnilor, permit...
13:40
Lecțiile Republicii Moldova pentru democrație, împărtășite de președinta Maia Sandu europarlamentarilor # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut astăzi un discurs amplu și emoționant în Parlamentul European, în care a evidențiat lecțiile pe care Republica Moldova le-a învățat în cei 34 de ani de independență și cum acestea pot servi ...
13:40
Președinta Parlamentului European: „Suntem uniți în sprijinul Republicii Moldova și al parcursului său european” # Moldpres
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a transmis de la tribuna forului european un mesaj ferm de susținere pentru Republica Moldova, subliniind că viitorul acesteia este în Uniunea Europeană și că sprijinul comunității europene rămâne neclintit....
13:40
Președinta Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid „Șor”, condamnată la 5 ani și 6 luni de închisoare # Moldpres
Președinta Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnată la 5 ani și 6 luni de închisoare cu executare în penitenciar pentru femei. Potrivit sentinței pronunțate de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, femeia a ...
13:40
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Ministerul Afacerilor Interne (MAI) au inițiat un plan comun de acțiuni pentru prevenirea violenței și a fenomenului de bullying în școli, cu scopul de a crea un mediu educațional sigur pentru elevi, cadre didactice și ...
13:30
13:30
Atenție la deepfake-uri: autoritățile avertizează asupra unui video fals cu premierul Dorin Recean # Moldpres
Autoritățile din Republica Moldova au semnalat apariția unui video fals creat cu ajutorul inteligenței artificiale, în care este înfățișat premierul Dorin Recean. Conținutul, distribuit pe platformele Facebook și YouTube, a fost promovat plătit și urmăreș...
13:20
Maia Sandu avertizează în Parlamentul European asupra amenințărilor la adresa democrației din Moldova # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut astăzi un discurs în plenul Parlamentului European, în care a subliniat importanța protejării democrațiilor în fața amenințărilor externe și a pus accent pe rolul crucial al alegerilor de la finalul...
13:10
LIVE // Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, susține un discurs în fața Parlamentului European # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, susține un discurs în fața Parlamentului European, în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg. Șefa statului va vorbi despre noile amenințări la adresa democrațiilor europene și despre modul în car...
13:00
O vinărie din Strășeni, exemplu de succes al investițiilor prin proiectul „Livada Moldovei”: „Experiență autentică de turism vitivinicol, în inima codrilor Căprianei” # Moldpres
Republica Moldova traversează o perioadă de revigorare spectaculoasă în sectorul vitivinicol, în pofida provocărilor generate de piețele instabile din estul Europei. O contribuție importantă o au investițiile masive catalizate prin proiectul „Livada Mold...
11:50
Încasări de 1,2 miliarde lei la Bugetul public național, înregistrate de Fisc în prima săptămână a lunii septembrie # Moldpres
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că, în perioada 1–5 septembrie 2025, încasările la Bugetul public național au constituit circa 1,2 miliarde de lei, transmite MOLDPRES.Pe lângă colectarea veniturilor, autoritatea fiscală subliniază că a c...
11:50
Siegfried Mureșan: „Moldova primește o nouă tranșă de finanțare europeană pentru dezvoltare și reforme” # Moldpres
Eurodeputatul Siegfried Mureșan a anunțat că Uniunea Europeană va debloca o nouă tranșă de 18,9 milioane de euro pentru Republica Moldova, ca urmare a progreselor guvernului pro-european de la Chișinău în implementarea reformelor, comunică MOLDPRES.Potrivit su...
11:40
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a anunțat că plicurile cu buletinele pentru votul prin corespondență au fost pregătite și expediate către cele patru secții de vot special constituite. Acestea vor ajunge la cetățenii moldoveni din cele 10 țări &icir...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.