Putin ar putea lansa un nou atac în Europa, avertizează Zelenski după întâlnirea cu Trump la ONU
Ziarul National, 27 septembrie 2025 23:30
Președintele rus Vladimir Putin ar putea extinde conflictul din Ucraina către o altă țară europeană, avertizează Volodimir Zelenski. El acuză Rusia...
Acum 2 ore
23:30
Acum 4 ore
22:30
Lavrov promite răspuns ferm la orice agresiune împotriva Rusiei, în contextul tensiunilor cu NATO. # Ziarul National
Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a declarat sâmbătă că Rusia nu are intenția de a ataca Europa, însă a subliniat că orice agresiune față de ...
21:30
Ziua de duminică, 28 septembrie 2025, va aduce schimbări în peisajul meteo al Republicii Moldova, cu cer predominant noros pe întreg teritoriul. Te...
Acum 6 ore
19:30
„Un sistem israelian de tip PATRIOT funcționează în Ucraina. Este o lună de când funcționează”, a declarat Volodimir Zelenski într-o conferință de ...
19:30
CIA a sprijinit Ucraina cu informații cruciale înainte de invazia rusă, dezvăluie o nouă carte de investigație. # Ziarul National
Agenția Centrală Americană de Informații (CIA) a oferit sprijin Kievului înainte de invazia rusă din februarie 2022, dezvăluie o nouă carte de inve...
Acum 8 ore
18:30
Ucraina acuză Rusia de deconectarea Centralei Zaporijie și tentativă de preluare a controlului energetic # Ziarul National
Ucraina acuză sâmbătă Rusia de deconectarea Centralei Nucleare Zaporijie de la reţeaua electrică ucraineană de patru zile. Mai mult, susține că Rus...
Acum 12 ore
16:30
Moscova avansează în estul Ucrainei: Rusia revendică noi cuceriri și atacuri. O rafală de conflicte și riposte în regiunile Donețk și Dnipropetrovsk. Bombardamentele fac victime în Herson și avarii în Odesa. # Ziarul National
Sâmbătă, Rusia a revendicat cucerirea a trei sate din estul Ucrainei, unde forțele sale au efectuat o străpungere.Armata rusă a anunțat că a ocup...
15:15
ULTIMA ORĂ, VIDEO // Preoții Mitropoliei Moldovei au demarat OPERAȚIUNEA de fraudare a alegerilor în favoarea partidelor proruse. Enoriașii erau miruiți, după care li se dădea câte un ziar în care li se sugera pentru cine să VOTEZE # Ziarul National
Preoții Mitropoliei Moldovei, care se supun Patriarhiei ruse, au demarat operațiunea de fraudare a alegerilor în favoarea partidelor proruse. En...
14:00
Măsuri de securitate în alegerile din Moldova: prevenirea tentativelor de destabilizare și furt de voturi # Ziarul National
Autoritățile din Republica Moldova iau în calcul mai multe scenarii în contextul alegerilor parlamentare de duminică. Acestea includ întreruperea c...
11:45
ULTIMA ORĂ, VIDEO // ,,Armata în sutane" al lui Putin, în acțiune și în ,,ziua tăcerii". Un propagandist rus le-a dat INDICAȚII preoților Mitropoliei Moldovei pentru cine să voteze duminică. În schimb le-a promis ,,mere" # Ziarul National
În ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, în plină „zi a tăcerii”, consultantul politic rus Anton Usov care este coordonator al rețele...
Acum 24 ore
11:00
Iulian Drăgoi (MAI): Colaborare esențială cu Moldova contra amenințărilor hibride și pentru integrarea europeană # Ziarul National
Într-un interviu recent acordat, Iulian Drăgoi, Șef al Serviciului de Presă la Ministerul Afacerilor Interne din România, a discutat despre activit...
10:00
Atac cu drone rusești în Viniția: incendii și avarii la infrastructura critică fără victime raportate # Ziarul National
Un atac cu drone rusești asupra regiunii Viniția a generat incendii și a deteriorat o clădire rezidențială, au declarat autoritățile locale citate ...
09:00
Moldova în fața alegerilor parlamentare cruciale: Ocazia de a alege un viitor pro-european sau influența Rusiei? # Ziarul National
Moldova se pregătește să organizeze duminică alegeri parlamentare de mare importanță, care ar putea influența decisiv candidatura țării la aderarea...
09:00
♈️ BerbecÎn fața ta se deschide o zi plină de oportunități neprevăzute. Energia de care dispui poate duce la realizări importante, așa că nu te te...
08:00
Avertisment: Rusia ar putea stimula proteste violente în Moldova pentru a o înlătura pe Maia Sandu după alegeri # Ziarul National
Kremlinul pregătește terenul pentru a declanșa potențiale proteste violente cu scopul de a o înlătura pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu,...
08:00
Nou guvern la Chișinău: viitor incert pentru Moldova și Ucraina? Strategiile Kremlinului și impactul alegerilor asupra integrării europene. # Ziarul National
Noul guvern ce urmează să fie format la Chișinău va avea un impact major nu doar asupra viitorului Moldovei, ci și asupra Ucrainei. Nu este vorba d...
08:00
Moscova își escaladează strategiile hibride împotriva Europei, vizând inclusiv Moldova în eforturile sale destabilizatoare # Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin își intensifică eforturile de destabilizare a Occidentului, ceea ce forțează liderii europeni să reevalueze dimensi...
08:00
Posibile scenarii de guvernare în Republica Moldova după alegerile parlamentare: Alegeri anticipate sau coaliții dificile? # Ziarul National
Experţii Asociaţiei ADEPT din Republica Moldova au analizat diferite scenarii posibile după alegerile parlamentare din 28 septembrie, bazându-se pe...
08:00
Moldova va organiza alegeri parlamentare pe 28 septembrie, eveniment considerat crucial pentru aspirațiile sale de a adera la Uniunea Europeană. Ța...
07:00
Reducerea exporturilor de combustibili din Rusia provoacă creșterea prețurilor la petrol și agită piețele globale # Ziarul National
Cotațiile petrolului au crescut vineri, înregistrând un avans săptămânal de peste 4%. Asta s-a întâmplat după atacurile Ucrainei asupra infrastruct...
03:00
Zelenski solicită sprijinul lui Trump cu rachete Tomahawk pentru a forța Rusia spre pace # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut recent președintelui american Donald Trump să îi furnizeze rachete Tomahawk. Scopul acestui dem...
02:00
Arestări în Serbia: Instruiri de destabilizare pregăteau proteste violente la alegerile din Moldova # Ziarul National
Poliția sârbă a arestat două persoane suspectate de organizarea instruirii cetățenilor români și moldoveni în Serbia. Se presupune că aceștia au pr...
02:00
Zelenski și liderul militar ucrainean anunță: Ofensiva Rusiei din 2025, un eșec cu pierderi grele pentru Moscova! # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și comandantul său militar suprem au afirmat vineri că ofensivele ruse nu și-au atins obiectivele în aces...
Ieri
23:45
Ulianovschi îndeamnă cetățenii să voteze responsabil pentru o Moldovă europeană și modernă # Ziarul National
Liderul Partidului Social Democrat European (PSDE), Tudor Ulianovschi, a transmis un mesaj important către cetățeni, la finalul campaniei electoral...
22:45
NATO caută soluții mai eficiente pentru contracararea dronelor economice ale Rusiei, sugerează Mark Rutte. # Ziarul National
Armatele din Vest nu pot continua să doboare dronele care se apropie folosind rachete costisitoare, a declarat joi secretarul general NATO, Mark Ru...
22:45
Zelenski acuză dronele maghiare de intruziune; Ungaria neagă și acuză obsesii antimaghiare ale Ucrainei # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a susținut vineri că drone de recunoaștere din Ungaria au intrat în spațiul aerian al Ucrainei. Ca răspun...
22:45
Comisia Electorală din Republica Moldova elimină partidul „Moldova Mare” din cursa electorală, cu legături suspectate la Ilan Șor. # Ziarul National
Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova a anulat vineri seara înregistrarea partidului „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, ...
21:45
ULTIMA ORĂ // Lovitură dură pentru Șor. Partidul ,,Moldova Mare" condus de Victoria Furtună a fost EXCLUS din cursa parlamentară # Ziarul National
Partidul ,,Moldova Mare" condus de Victoria Furtună, o apropiată a lui Ilan Șor, a fost exclus în această seară din cursa pentru alegerile par...
21:30
România pregătește parteneriat strategic cu Ucraina pentru producția de drone, dar apărarea aeriană complexă mai așteaptă șapte ani # Ziarul National
România plănuiește să se asocieze cu Ucraina pentru a construi drone, folosind mecanismul de finanțare a apărării din cadrul Uniunii Europene. Cu t...
21:30
Recean avertizează: succesul pro-rus din Moldova, o amenințare pentru Europa întreagă! # Ziarul National
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, avertizează că un succes al partidelor pro-ruse la alegerile parlamentare de duminică ar putea amenința...
20:45
Kremlinul avertizează: doborârea avioanelor rusești, o provocare iresponsabilă pentru NATO # Ziarul National
Kremlinul a declarat vineri că ideea doborârii avioanelor ruseşti, în cazul în care acestea încalcă spaţiul aerian al ţărilor NATO, este „periculoa...
20:45
În ultima zi a campaniei electorale, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a organizat un marș intitulat „Tu ce faci duminică?”. Participanții s-a...
20:45
Băsescu avertizează: Alegerile din Moldova pot duce la o bază militară anti-NATO și anti-România! # Ziarul National
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a lansat vineri un avertisment dur cu privire la alegerile parlamentare din Republica Moldova. El co...
20:45
Pentru 27 septembrie 2025, vremea în Republica Moldova se menține stabilă și plăcută. Temperaturile medii vor varia în jurul valorii de 15 °C pe ti...
19:45
Cadrele didactice sunt invitate la un curs gratuit despre Inteligența Artificială în educație la Chișinău # Ziarul National
Cadrele didactice și manageriale din școlile naționale sunt invitate să participe la cursul de formare „Inteligența Artificială în educație”, găzdu...
19:45
Boris Volosatîi contrazice retragerea AUR România și afirmă participarea fermă a AUR Moldova la alegerile parlamentare # Ziarul National
Boris Volosatîi, liderul listelor AUR la alegerile parlamentare din Republica Moldova, a dezmințit vineri zvonurile potrivit cărora partidul s-ar r...
18:45
Zelenski acuză Ungaria de utilizarea dronelor pentru recunoaștere în spațiul aerian al Ucrainei # Ziarul National
Ucraina bănuiește că Ungaria a efectuat zboruri de drone de recunoaștere în spațiul său aerian, potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski...
18:45
Maia Sandu denunță ingerințele externe în alegerile parlamentare și cere sprijinul europarlamentarilor pentru protejarea democrației din Moldova # Ziarul National
Președintele Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu un grup de membri ai Parlamentului European, sosiți în Republica Moldova pentru a suprave...
18:45
Generozitate românească: 15.000 de seturi de rechizite pentru copiii din Moldova, prin proiectul „Cutia Școlarului” # Ziarul National
15.000 de seturi de rechizite scolare, oferite cu generozitate de Guvernul Romaniei, au fost distribuite copiilor din diverse gradinite si institut...
18:45
Ungaria acuzată de spionaj aerian: Zelenski reacționează la tensiunile crescânde la granița ucraineană # Ziarul National
Ucraina suspectează Ungaria că ar fi desfășurat zboruri de drone de recunoaștere în spațiul său aerian, a acuzat vineri președintele ucrainean Volo...
17:45
Maia Sandu atrage atenția europarlamentarilor asupra ingerințelor externe în alegerile din Republica Moldova # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu un grup de membri ai Parlamentului European, veniți să supravegheze alege...
17:15
DOC // Mark Tkaciuk, legături strânse cu serviciile secrete rusești. Cum au deveni „proeuropeni” cu aprobarea FSB cei care se vor „alternativa pentru Moldova” # Ziarul National
Mark Tkaciuk, fostul ideolog al Partidului Comuniștilor, recent reorientat către Europa în cadrul Blocului "Alternativa", ar fi cooperat cu ser...
17:15
Protoiereul Petru BUBURUZ: de la Marea Adunare Națională la 88 de ani – Epigoni sau urmași? Cine îi va continua drumul? # Ziarul National
La 88 de ani, protoiereul Petru Buburuz rămâne o lumină vie a credinței și demnității basarabene. Preotul care a binecuvântat Marea Adunare Nați...
17:00
Președinția rusă a calificat vineri drept ”iresponsabile” amenințările cu atacuri asupra Kremlinului făcute de președintele ucrainean Volodimir Zel...
16:45
Condamnare de 4 ani pentru liderul unui fost partid politic, acuzat de finanțare ilegală în Republica Moldova # Ziarul National
CHIȘINĂU – Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat pe 26 septembrie sentința de condamnare împotriva președintelui Oficiului Teritorial ...
16:45
ULTIMA ORĂ // Cu LACRIMI în ochi, Chirtoacă îi îndeamnă pe colegii săi din PL să voteze cu PAS la alegerile de duminică: „Având în vedere circumstanțele actuale nu aș vrea să distrugem și următorii 25 de ani din istoria noastră prin alegeri greșite” # Ziarul National
Fostul primar al capitalei, Dorin Chirtoacă, a îndemnat membrii Partidului Liberal (PL) să voteze Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) la al...
16:00
Kremlinul denunță drept iresponsabile avertismentele lui Zelenski privind posibilele atacuri asupra sa # Ziarul National
Președinția califică vineri drept „iresponsabile” declarațiile considerate drept „amenințări” ale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pr...
16:00
ULTIMA ORĂ // Dodon și Șor au bătut palma? Oligarhul condamnat anunță de la Moscova că va fi viitorul PREMIER al R. Moldova, după ce va înlăturat PAS de la putere # Ziarul National
Condamnatul Ilan Șor susține că dânsul va fi viitorul prim-ministru al R. Moldova, dacă va fi înlăturat de la putere Partidul Acțiune și Sol...
15:30
ULTIMA ORĂ, DOC // Victoria Furtună riscă să fie SCOASĂ din cursa electorală. Dovezile ce demonstrează că Rusia finanțează activitatea formațiunii „Moldova Mare”: „Dați-mi mai mult de 100 mii euro...” # Ziarul National
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, ar fi beneficiat, în perioada iulie-septembrie, de peste 600 mii euro din partea Moscovei ...
15:30
Maia Sandu cheamă moldovenii la vot: „Moldova, ești frumoasă și curajoasă, înaintează spre un viitor mai bun în PACE!” # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat un apel către cetățenii moldoveni cu drept de vot, îndemnându-i să dea dovadă de spirit ...
