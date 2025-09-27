Corespondentul de război Remus Cernea: „Ucrainenii au învăţat să înfrunte moartea”

În primele zile ale invaziei ruse împotriva Ucrainei, în februarie 2022, activistul Remus Cernea a participat la protestele din Bucureşti împotriva invaziei ruseşti. Apoi s-a dus la frontieră pentru a ajuta refugiaţii. În cele din urmă, a ajuns direct în mijlocul bombardamentelor din estul Ucrainei. A plecat în țara vecină în plin război, de 20 de ori, şi a arătat nenorocirile atacurilor rusești timp de peste 390 de zile. În această perioadă, el a fost în toate zonele de conflict şi a văzut de nenumărate ori moartea, teroarea, precum şi rezistenţa poporului ucrainean. Kiev, Harkov, Zaporojie, Dnipro, Krivoi Rog, Odesa, Doneţk. Sunt doar câteva dintre zonele în care a fost Remus Cernea în misiunea sa de corespondent de război.

