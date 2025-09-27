Primarul orașului moldovenesc Leova:  „Rusia creează în Transnistria întreprinderi pentru producerea de drone”

Libertatea Cuvântului, 27 septembrie 2025 20:50

Primarul orașului moldovenesc Leova și liderul partidului «Liga Orașelor și Comunelor» (LOC), Alexandru Bujorean, a remarcat că Rusia implică Transnistria în conflictul militar,

Acum o oră
21:00
La Cernăuți a avut loc Festivalul Național „Constelația Iubirii” pentru persoanele cu dizabilități Libertatea Cuvântului
Ana Nekiforiak a venit cu fiul ei Myhailo, care suferă de distrofie musculară congenitală. Pentru ea este a doua participare la festival. „Scaunele
Acum 2 ore
20:30
În nordul Bucovinei a fost brumă: în munți termometrele au arătat -10 grade Libertatea Cuvântului
Deși calendarul arată încă septembrie, în munții Bucovinei este deja o imagine de iarnă adevărată. Azi-dimineață în localitatea Verhni Ialoveț termometrul a arătat
20:20
„Se vor închide – satul va muri”: ce se va întâmpla în continuare cu școlile cu număr mic de elevi Libertatea Cuvântului
Începând cu luna septembrie, statul a încetat finanțarea școlilor în care învață mai puțin de 45 de elevi. În regiune, acest lucru afectează
Acum 12 ore
12:00
Comoara naturii. Coarnele de pădure – în medicina tradițională şi în produsele cosmetice Libertatea Cuvântului
Coarnele de pădure sunt fructe mici ce pot avea culoarea roșie, portocalie sau galbenă. Ele apar la începutul toamnei și sunt folosite adesea
11:30
La Cernăuți a început reparația capitală a fațadei clădirii avariate în urma atacului Federației Ruse Libertatea Cuvântului
La Cernăuți a început reparația capitală a fațadei clădirii care a suferit daune în urma bombardamentelor din 12 iulie. S-au instalat deja schele,
11:20
Ucraina pierde sau câștigă: Zelenski a dat un răspuns Libertatea Cuvântului
Volodymyr Zelenski a numit problemele cheie de pe front și a făcut declarații despre loviturile asupra infrastructurii energetice rusești. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski,
09:40
Cinstirea lemnului sfânt pe care a fost răstignit Mântuitorul Libertatea Cuvântului
Înălțarea Sfintei Cruci, prăznuită în Ucraina în data de 27 septembrie (stil vechi, 14 septembrie-stil nou) este cea mai veche și cea mai
Ieri
21:10
La Liceul din Zarojeni, CT Nădăbăuți  a avut loc iarmarocul de caritate  „Bunătățile noastre” Libertatea Cuvântului
Părinții și copiii au pregătit o varietate de bunătăți: produse de patiserie de casă, dulciuri, fructe proaspete, mâncăruri calde la grătar, au prezentat
21:10
România dorește să coopereze cu Ucraina în producția de drone Libertatea Cuvântului
Este vorba de un nou mecanism de finanțare a apărării al Uniunii Europene. Despre aceasta a declarat o sursă din guvernul român pentru
21:10
Războiul i-a despărțit pentru totdeauna… Libertatea Cuvântului
Această fotografie circulă prin rețelele de socializare. Ea înveșnicește o clipă majoră pentru două inimi îndrăgostite, atunci când au depus jurământul de iubire
19:50
Zece școli din regiunea Cernăuți vor avea „săli de siguranță” Libertatea Cuvântului
Pe 25 septembrie, la Cernăuți a avut loc conferința de lansare a Proiectului transfrontalier „Identificarea Pericolelor Școlare și Educația pentru Catastrofe Locale”, implementat
19:50
Pe Drumul H-03 se finalizează reparații rutiere Libertatea Cuvântului
Pe Șoseaua H-03, care leagă Cernăuțiul de capitală, lucrătorii rutieri au finalizat reparațiile pe un segment situat la marginea satului Rângaci, CT Noua
19:50
Prezentarea unei monografii despre știința istorică la Universitatea Națională din Cernăuți Libertatea Cuvântului
Istoria este una dintre științele cu care a început învățământul superior la Cernăuți. În momentul deschiderii universității, adică în anul 1875, aici funcționau
19:40
Restaurarea de mobilier unic la Universitatea Națională din Cernăuți Libertatea Cuvântului
La Universitatea Națională „Iuri Fedkovyci” din Cernăuți  s-a finalizat cu succes restaurarea unor piese de mobilier unice de la sfârșitul secolului al XIX-lea,
11:30
Sfaturi pentru părinţi. Cum îl înveți pe copil să împartă și de la ce vârstă Libertatea Cuvântului
În mod natural și normal, copiii sunt empatici și amabili în primii ani de viață. Însă, până în jurul vârstei de trei, patru
10:20
CETATE ȘI BISERICĂ Libertatea Cuvântului
(Răsfoind pagini de glorie și spiritualitate românească ale vechii fortărețe de pe malul Nistrului – Hotin) Tribut pentru susținerea armată Cei 32 de
10:10
Și-a lăsat bebelușul de 7 luni singur timp de o săptămână ca să „petreacă” în Harkiv: detalii ale unei istorii sfâșietoare Libertatea Cuvântului
Potrivit oamenilor legii, mama în vârstă de 17 ani găsea modalități să-și mărească buzele, dar și-a abandonat fiul de 7 luni. Au ieșit
09:50
NATO este gata să doboare avioane rusești: Kremlinul a primit o avertizare neoficială Libertatea Cuvântului
  În timpul unei întâlniri tensionate la Moscova, diplomații europeni au avertizat Kremlinul că NATO este gata să răspundă la încălcările ulterioare ale
25 septembrie 2025
23:00
„Trebuie să știe unde sunt adăposturile anti-bombă”: Zelenski le-a dat un sfat oficialilor de la Kremlin și a dezvăluit poziția lui Trump privind loviturile Ucrainei asupra Rusiei Libertatea Cuvântului
Președintele Volodymyr Zelenski a declarat: conducerea țării agresoare, Rusia, trebuie să oprească războiul împotriva Ucrainei. În caz contrar, a subliniat șeful statului, oficialii
22:00
Sinopticii  au pronosticat cum va fi luna octombrie în Bucovina: mai caldă de obicei, precipitații potrivit normei Libertatea Cuvântului
Luna octombrie se anunță a fi mai caldă decât media, iar cantitatea de precipitații va rămâne în limitele normale. Meteorologii de la Centrul
21:40
Cum să-ți iubești prietenul patruped Libertatea Cuvântului
Fundația internațională de caritate pentru protecția animalelor „FOUR PAWS” a elaborat un curs cultural-educațional pentru copiii din clasele primare, intitulat „Cum să devii
Mai mult de 2 zile în urmă
21:10
Primarul CT Noua Suliță a predat cheile a două mașini, donate de prieteni lituanieni din Joniškis și Vilnius, militarului Denis Colța Libertatea Cuvântului
Astăzi, 25 septembrie 2025, înainte de începerea ședinței plenare a celei de-a 63-a sesiuni a Consiliului Orășenesc Noua Suliță, convocarea a VIII-a, a
21:00
Proprietarul unei firme din regiune a organizat cultivarea, prelucrarea  și vânzarea ilegală de tutun Libertatea Cuvântului
Detectivii Direcției Teritoriale a Biroului de Securitate Economică (BSE) din regiunea Cernăuți au demascat o persoană care a organizat cultivarea, prelucrarea, fermentarea și
20:50
România a finalizat elaborarea cadrului metodologic pentru legea privind intervenția în cazurile de drone și aeronave neautorizate Libertatea Cuvântului
Decizia va depinde de tipul de aeronavă. Acest lucru a fost declarat de ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, informează Digi24. La ședința Consiliului
20:40
În regiunea Cernăuți, de la începutul lunii septembrie, au fost confirmate 13 cazuri de infectare cu noua subvariantă de coronavirus „Stratus” Libertatea Cuvântului
În decursul săptămânii trecute, în regiune s-a înregistrat o creștere a morbidității prin infecții respiratorii virale acute (IRVA), inclusiv COVID-19. Despre aceasta a
10:10
Sănătate şi frumuseţe. Remedii naturale pentru căderea părului Libertatea Cuvântului
  Căderea părului este unul dintre cele mai neplăcute simptome, deoarece efectele sale estetice pot deveni foarte vizibile odată cu trecerea timpului. Pe
09:10
Trump a primit date despre „o ofensivă ucraineană planificată” Libertatea Cuvântului
Schimbarea bruscă în declarațiile lui Trump este asociată cu eșecurile Rusiei pe câmpul de luptă, cu încetinirea creșterii economice a Federației Ruse și
24 septembrie 2025
20:40
„Nu o putem pierde, la fel ca Belarus sau Georgia”: Zelenski a cerut Uniunii Europene să sprijine Moldova Libertatea Cuvântului
Președintele Volodymyr Zelenski a solicitat Uniunii Europene să sprijine Moldova pentru a evita repetarea acolo a scenariului georgian sau belarus. El a subliniat
20:10
La Cernăuți au început „Lecturile municipale Anton Kohanovski” Libertatea Cuvântului
La 24-25 septembrie, la Cernăuți are loc Conferința științifică internațională dedicată personalității remarcabilului primar al Cernăuțiului și staroste (guvernator) al regiunii, Anton Kohanovski.
19:30
CÂTEVA GENERAȚII DE BOINCENI, PRINȘI ÎN HORA ARMONIEI Libertatea Cuvântului
Ansamblul de dansuri populare „Miorița” din Boian și-a sărbătorit jubileul  de 70 de ani. O istorie cât o viață de om. Dar la
19:30
I-a consacrat Armatei Ucrainene peste douăzeci de ani de viață… Libertatea Cuvântului
O veste tristă a sosit iarăși la Noua Suliță. A încetat să mai bată inima încă unui Erou-apărător, originar  din această localitate. Sergentul
19:30
OASTEA ,,VISĂTORILOR DE PROFESIE» A IUBITULUI PROFESOR Libertatea Cuvântului
Către aniversarea a 150-a a Catedrei de Filologie Română și Clasică a Universității cernăuțene Tăia „timpul cu-n fierăstrău de silabe” Nestăvilita sete de
19:30
Liceul din  Dinăuți dispune de un nou autobuz școlar Libertatea Cuvântului
Astăzi, la Liceul din Dinăuți, CT Noua Suliță,  a avut loc un eveniment extrem de plăcut și mult-așteptat – această instituție de învățământ
19:30
Excursie la Câmpul de dovleci Libertatea Cuvântului
Ieri, elevii clasei întâi de la Gimnaziul nr. 10 din orașul Cernăuți,  împreună cu diriginta, Aliona Fediuc, și părinții lor, au întreprins o
11:40
Frumuseţe.  Uleiul din sâmburi de prune, ingredientul-minune pentru un ten perfect Libertatea Cuvântului
Uleiul (de măsline, de cocos, de argan etc.) a fost mereu un ingredient utilizat de femeile din lumea întreagă pentru a-și îngriji pielea,
23 septembrie 2025
20:00
OASTEA ,,VISĂTORILOR DE PROFESIE» A IUBITULUI PROFESOR Libertatea Cuvântului
Către aniversarea a 150-a a Catedrei de Filologie Română și Clasică a Universității cernăuțene Purtând în suflet dragostea de Limba maternă Vasile Medvidi
18:50
Și-a pierdut viața pe front Ruslan Grygoriak, curajos soldat din Bucovina Libertatea Cuvântului
Despre aceasta a informat Comunitatea Teritorială Chițmani. Militarul avea 45 de ani… „Nu există cuvinte care să exprime durerea și suferința care au
18:40
Moldova în pragul crizei: Sandu vorbește despre banii rusești, haos și amenințarea pentru regiunea Odesa Libertatea Cuvântului
Președinta Moldovei a subliniat că Kremlinul are complici în Moldova. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a ținut un discurs video către națiune, în
18:40
Lecție la Muzeul satului  pentru elevii din clasa întâi Libertatea Cuvântului
Astăzi, elevii clasei I ai Liceului „Nr.1” din Pătrăuții de Jos, însoțiți de doamna învățătoare Tatiana Popescu, au vizitat Muzeul Etnografic al satului.
18:40
Au încercat să treacă în Moldova, folosindu-se de o scară Libertatea Cuvântului
Doi bărbați, care se sustrăgeau de la recrutare, au fost reținuți în regiunea Cernăuți, după ce au încercată să pătrundă în Moldova, folosindu-se
09:00
Sofia Vicoveanca – un etalon al folclorului românesc Libertatea Cuvântului
Dacă m-ați întreba de când o știu pe Sofia Vicoveanca, v-aș răspunde simplu: dintotdeauna. Așa este, de când mă știu și mă țin
08:30
Președintele Cehiei: Oprirea livrărilor de armament către Ucraina reprezintă o mare amenințare Libertatea Cuvântului
Președintele Cehiei, Petr Pavel, a pledat pentru continuarea inițiativei de furnizare a muniției către Ucraina. El s-a pronunțat pentru continuarea inițiativei de furnizare
22 septembrie 2025
23:30
La Cernăuți a avut loc expoziția de fotografii „Născuți nu pentru război” Libertatea Cuvântului
Expoziția a fost organizată de către Asociația familiilor militarilor dispăruți, capturați și căzuți pe câmpul de luptă ai Brigăzii 82 Separate de Asalt
22:00
Concurs al cântecului patriotic Libertatea Cuvântului
La Palatul Orășenesc al Copiilor și Tineretului din Cernăuți, s-a desfășurat  etapa orășenească a festivalului-concurs regional de cântec patriotic ucrainean „Cu Ucraina în
21:10
Ziua păcii la Liceul din Cupca Libertatea Cuvântului
Cea mai mare dorință a oamenilor pe pământ este pacea. Pentru noi, cetățenii Ucrainei, această dorință este rostită în fiecare rugăciune, la fiecare
20:30
„Cea mai bună strategie de apărare”: ce regiuni ar putea acoperi zona de excludere aeriană deasupra Ucrainei Libertatea Cuvântului
Analistul american, Mark Voyger, consideră că recente încălcări ale spațiului aerian al țărilor NATO au forțat Occidentul să-și revizuiască poziția cu privire la
20:20
Un elev a pus la dispoziția Gărzii Naționale două motociclete Libertatea Cuvântului
Elevul de clasa a zecea din Bucovina, Oleksandr Kostețki, a predat a doua motocicletă  în scurt timp militarilor din unitatea locală a Gărzii
20:20
Sala de Marmură a Universității din Cernăuți a fost deschisă după încheierea lucrărilor de restaurare Libertatea Cuvântului
Lucrările au fost efectuate din fonduri de grant de la Fondul Ambasadei SUA pentru Conservarea Culturală (Fondul AFCP) în valoare de peste 11
20:20
135 de cazuri de COVID-19 înregistrate în regiunea Cernăuți săptămâna precedentă Libertatea Cuvântului
În regiune au fost detectate 135 de cazuri de COVID-19, dintre care 36 la copii. Au fost spitalizate 27 de persoane, inclusiv șase
