Expert: Mesaje de pe Viber, trimise din Federația Rusă, încearcă să influențeze votul în R. Moldova

Viitorul politic al Republicii Moldova depinde nu doar de rezultatul numeric al scrutinului parlamentar de duminică, ci și de modul în care vor fi gestionate riscurile externe și capacitatea instituțională de a răspunde provocărilor hibride. O guvernare monocoloră, deși, fără îndoială, cea mai stabilă formulă politică, este puțin probabilă și depinde de un rezultat electoral excepțional. Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, care a analizat posibilele scenarii postelectorale, menționează că cele mai verosimile vizează coalițiile binare, dar nu poate fi neglijată nici probabilitatea destabilizării situației după alegeri.