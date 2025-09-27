PeScurt // A fost lichidată matrița folosită la tipărirea buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare. Buletinele rebut, distruse. „Mâine ne vedem la urnele de vot.

PeScurt // A fost lichidată matrița folosită la tipărirea buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare. Buletinele rebut, distruse. „Mâine ne vedem la urnele de vot.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md