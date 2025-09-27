ELECTORALA 2025 | Birourile electorale ale secțiilor de votare au recepționat 2 055 plicuri de la alegătorii care au votat prin corespondență
Radio Chisinau, 27 septembrie 2025 17:55
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că cele patru birouri electorale ale secțiilor de votare pentru votul prin corespondență au recepționat 2 055 plicuri cu exprimarea votului prin corespondență în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
Acum 15 minute
18:15
VIDEO | Momentul în care drone ucrainene distrug și avariază două sisteme Tor-M2. Pierdere de 50 de milioane de dolari pentru Rusia # Radio Chisinau
Operatorii de drone ucraineni au lovit două sisteme SAM cu rază scurtă de acțiune, distrugând unul și avariind altul, lovind puternic apărarea aeriană stratificată a Rusiei.
Acum o oră
17:55
17:30
Germania va modifica legea pentru ca armata să poată doborî dronele care intră în spațiul său aerian. „O amenințare care devine uneori foarte concretă” # Radio Chisinau
Ministrul german de Interne Alexander Dobrindt a declarat, sâmbătă, că amenințarea dronelor este „mare” și că Germania va adopta măsuri pentru a se apăra, informează Reuters.
Acum 2 ore
17:05
Adresele secțiilor de votare deschise în România pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova. Actele necesare pentru vot # Radio Chisinau
Cetățenii din Republica Moldova sunt chemați la vot, pe 28 septembrie 2025, pentru a vota în cadrul alegerilor parlamentare. Ei pot vota și dacă nu se află pe teritoriul țării în ziua votului, la una dintre secțiile organizate pentru ei. În România sunt deschise 23 de secții.
16:45
Trei sesiuni de subscriere a Valorilor Mobiliare de Stat (VMS) vor fi organizate pe platforma evms.md în lunile octombrie-decembrie, transmite IPN.
Acum 4 ore
16:20
Dronele neidentificate au fost observate în apropierea instalațiilor militare din Danemarca în timpul nopții, au transmis sâmbătă forțele armate, informația venind după mai multe alte incursiuni în apropierea aeroporturilor și infrastructurii esențiale în această săptămână, transmite Reuters.
15:55
Preot din Hîncești, surprins în timp ce distribuia enoriașilor ziare cu mesaje denigratoare în timpul slujbei (VIDEO) # Radio Chisinau
Un preot din Hîncești a fost surprins în timp ce distribuia enoriașilor ziare cu mesaje denigratoare în timpul unei slujbe religioase. Publicațiile, tipărite într-o tipografie clandestină, conțineau mesaje denigratoare la adresa instituțiilor statului, instigări la ură pe criterii religioase și tentative de influențare a opiniei publice în context electoral.
15:35
ELECTORALA 2025 | Peste 3400 de observatori vor monitoriza alegerile parlamentare de duminică, 28 septembrie # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că alegerile parlamentare din această duminică, 28 septembrie, vor fi monitorizate de 3 423 de observatori.
15:10
Șefii de stat major din NATO se întâlnesc pentru a discuta încălcările spațiului aerian de către Rusia # Radio Chisinau
Șefii de stat major din țările membre ale NATO s-au reunit sâmbătă la Riga, în Letonia, pentru discuții privind recentele încălcări ale spațiului aerian de către forțele rusești, relatează dpa, citată de AGERPRES.
14:45
Poliția de Frontieră informează că, mâine, 28 septembrie 2025, este interzisă vânătoarea în zonele de frontieră pentru toate tipurile de vânat. De asemenea, este interzis transportul armelor de foc și al muniției destinate vânătorii, inclusiv al armelor de vânătoare.
Acum 6 ore
14:25
Dronele ucrainene au lovit o stație de pompare a petrolului în Rusia, la peste 1.000 km de linia frontului # Radio Chisinau
Drone ucrainene au atacat sâmbătă o stație de pompare a petrolului în regiunea Ciuvașia din Rusia, de pe malul râului Volga, la peste 1.000 km de linia frontului. Lovitura a provocat oprirea activității, a declarat guvernatorul regional, Oleg Nikolaev.
14:00
Președinția avertizează despre noi informații false apărute pe Telegram, potrivit cărora ar exista înțelegeri privind trimiterea de trupe. „Republica Moldova este o țară neutră și așa va rămâne”, a declarat purtătorul de cuvânt al instituției, Igor Zaharov.
13:40
Poliția anunță măsuri sporite de securitate pentru ziua alegerilor din 28 septembrie # Radio Chisinau
Inspectoratul General al Poliției (IGP) va mobiliza duminică, 28 septembrie, toate efectivele disponibile pentru a garanta securitatea procesului electoral și protejarea cetățenilor. Anunțul a fost făcut de șeful instituției, Viorel Cernăuțeanu, care a subliniat că scrutinul are loc într-un context cu riscuri majore de corupere a alegătorilor, campanii masive de dezinformare și tentative de destabilizare coordonate din exterior, trasnmite MOLDPRES.
13:15
Maia Sandu, pentru postul public german de televiziune: „Credem în libertate și nu vrem să trăim sub regimul lui Putin” # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, avertizează asupra „presiunilor enorme” exercitate de Moscova înaintea alegerilor parlamentare din mâine. Într-un interviu pentru postul public german ZDF, șefa statului a declarat că Rusia investește sute de milioane de euro pentru a finanța partide politice, a cumpăra voturi și a instrui tineri în acțiuni de destabilizare. Sandu a subliniat că miza scrutinului este suveranitatea, independența și integritatea teritorială a țării.
12:50
Târgurile din Chișinău de unde poți cumpăra produse și mărfuri autohtone în acest weekend # Radio Chisinau
În acest, în sectoarele din Chișinău vor fi desfășurate iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.
12:30
Atac cu drone rusești în regiunea Viniția din Ucraina. Incendii și pagube la „infrastructura critică” # Radio Chisinau
Un atac cu drone rusești împotriva regiunii Viniția din Ucraina a provocat incendii și pagube unei clădiri rezidențiale, au raportat autoritățile locale.
Acum 8 ore
12:05
Flux intens la graniță: Peste 72 de mii de traversări în ultimele 24 de ore. Câți străini au primit refuz de intrare în R. Moldova # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 72 573 traversări.
11:40
ELECTORALA 2025 | În 30 de secții de votare din țară și din străinătate alegătorii vor semna în lista electorală folosind tableta digitală # Radio Chisinau
Pentru a eficientiza procesul de votare, Comisia Electorală Centrală a anunțat că 30 de secții de votare din Republica Moldova și din străinătate vor utiliza atât liste electorale pe hârtie, cât și în format electronic.
11:20
Delegația Parlamentului European a sosit la Chișinău pentru a monitoriza alegerile parlamentare de duminică # Radio Chisinau
O delegație de deputați europeni a ajuns la Chișinău pentru a observa desfășurarea alegerilor parlamentare din Republica Moldova din această duminică, 28 septembrie, informează un comunicat oficial al Legislativului European.
11:00
Publicații cu mesaje denigratoare și conținut propagandistic, descoperite într-o biserică din Hîncești # Radio Chisinau
Mai multe publicații care conțineau mesaje denigratoare la adresa instituțiilor statului, instigări la ură pe criterii religioase și conținut propagandistic menit să influențeze opinia publică în context electoral, au fost descoperite într-o biserică din Hîncești. Publicații similare au fost găsite anterior la Bălți și tipărite într-o tipografie clandestină din Chișinău.
10:35
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc vineri, 27 septembrie, Ziua Crucii. În majoritatea lăcașelor sfinte din țară au loc servicii divine, iar oamenii țin post, comunică MOLDPRES.
Acum 12 ore
10:10
Trei comisii din Congresul SUA, mesaj comun: „Știm foarte bine că adversari străini vor încerca să submineze alegerile din R. Moldova” # Radio Chisinau
Trei comisii bipartizane din Camera Reprezentanților au dat publicității o declarație comună care vizează alegerile parlamentare din Republica Moldova, ce vor avea loc duminică, 28 septembrie. În documentul semnat atât de reprezentanți ai democraților cât și ai republicanilor se exprimă speranța că alegerile vor rămâne „libere, corecte și lipsite de influență străină”. Totodată, semnatarii apreciază „exemplul strălucit de democrație” al țării și atrag atenția că sunt la curent cu încercările Rusiei de a submina și perturba aceste alegeri. „Noi, în Statele Unite, știm prea bine că adversarii vor depune eforturi pentru a submina, influența și perturba alegerile libere și corecte”, se arată în declarație.
09:50
Legendara armă pe care Zelenski i-a cerut-o lui Trump pentru a-l forța pe Putin să facă pace # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut săptămâna aceasta președintelui american Donald Trump să furnizeze Kievului rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune Tomahawk, pentru a-l presa astfel pe președintele rus Vladimir Putin să facă pace, a relatat vineri publicația americană Axios.
09:30
METEO | Cer senin, fără precipitații. Câte grade se vor înregistra în acest weekend # Radio Chisinau
Meteorologii anunță că, în acest weekend, vremea va fi predominant senină, fără precipitații. În orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse la suprafața solului și izolat în aer se prevăd înghețuri cu intensitatea de -1..-3°C
09:05
Astăzi este ziua tăcerii în Republica Moldova, înainte de alegerile parlamentare de duminică, 28 septembrie. Potrivit Codului electoral, azi și mâine agitația electorală este strict interzisă.
Acum 24 ore
21:35
Serviciul 112 este pregătit pentru apelurile de urgență legate de procesul electoral din 28 septembrie # Radio Chisinau
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 informează cetățenii că, în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie, va fi pe deplin pregătit să recepționeze apelurile legate de procesul electoral.
21:25
Mitropolitul Basarabiei, apel către cetățenii Republicii Moldova să voteze la alegerile de duminică: „Nu vă lăsați înșelați de bani sau promisiuni trecătoare” # Radio Chisinau
Mitropolitul Basarabiei a adresat un apel către cetățenii Republicii Moldova, îndemnându-i să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie. În mesajul transmis, ÎPS Petru subliniază importanța exercitării dreptului la vot ca act de responsabilitate civică.
21:25
ELECTORALA 2025 | Observatorii acreditați de CEC vor putea raporta online încălcările depistate în ziua alegerilor parlamentare # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că observatorii acreditați pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie vor putea semnala în regim online încălcările constatate în cadrul secției de votare.
21:25
21:25
ULTIMA ORĂ! CEC a votat scoaterea din cursa electorală a Partidului „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) a votat scoaterea din cursa electorală a partidului „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună.
21:20
ELECTORALA 2025 | CEC a sancționat Blocul Electoral „Alternativa” pentru utilizarea buletinului de vot în campania electorală # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aplicat un avertisment Blocului Electoral „Alternativa” pentru folosirea în campania electorală a unui buletin de vot pe care a fost aplicată ștampila „votat”, transmite MOLDPRES.
21:05
20:40
ELECTORALA 2025 | Observatorii acreditați de CEC vor putea raporta online încălcările depistate în ziua alegerilor parlamentare # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că observatorii acreditați pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie vor putea semnala în regim online încălcările constatate în cadrul secției de votare.
20:25
Percheziții în UTA Găgăuzia într-un dosar de corupere electorală. O persoană a fost reținută # Radio Chisinau
Polițiștii și procurorii din UTA Găgăuzia au desfășurat percheziții în cadrul unui dosar pornit pentru corupere electorală, în urma cărora a fost reținută o persoană, anunță Poliția Națională.
20:05
Vladimir Putin aprobă inițiativa de a interzice accesul observatorilor OSCE la alegerile din Rusia # Radio Chisinau
Federația Rusă ar putea interzice accesul observatorilor OSCE la alegeri. O propunere în acest sens a fost înaintată de șefa Comisiei Electorale Centrale a Rusiei, Ella Pamfilova, liderului de la Kremlin, Vladimir Putin. Președintele rus a salutat inițiativa, transmite IPN.
19:50
ELECTORALA 2025 | CEC a actualizat lista secțiilor de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat modificarea adreselor unor secții de votare destinate alegătorilor din localitățile din stânga Nistrului, în urma unei decizii de realocare.
19:30
Luptătoarea Alexandra Moisei a cucerit medalia de aur la Campionatul Mondial de lupte pe plajă, rezervat sportivelor sub vârsta de 17 ani, desfășurat în orașul Katerini, Grecia.
19:10
18:50
GALERIE FOTO | În Chișinău a avut loc marșul „Tu ce faci duminică?”, organizat de Partidul Acțiune și Solidaritate # Radio Chisinau
În ultima zi de campanie electorală, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a organizat un marș cu genericul „Tu ce faci duminică?”. Participanții s-au adunat în fața centrului comercial UNIC și au pornit în coloană spre clădirea Parlamentului.
18:35
SIS interzice intrarea în Republica Moldova a 21 de străini care solicitau acreditare ca observatori # Radio Chisinau
Serviciul de Informații și Securitate a interzis accesul pe teritoriul Republicii Moldova a 21 de cetățeni străini. Surse au declarat pentru IPN că ofițerii moldoveni și-au exprimat rezervele pentru persoanele respective care au solicitat acreditarea în calitate de observatori internaționali din partea OSCE/BIDDOO în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
Ieri
18:15
Un fost viceprimar de Chișinău, condamnat la trei ani de închisoare pentru fals în acte publice # Radio Chisinau
Fostul viceprimar al municipiului Chișinău, Vladimir Coteț, a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru fals în acte publice și privat de dreptul de a ocupa funcții publice timp de șapte ani. Până la decizia definitivă a instanței, Coteț a fost plasat în arest preventiv și escortat direct din sala de judecată, transmite IPN.
18:00
FOTO | DRRM continuă distribuirea pachetelor cu rechizite din cadrul proiectului „Cutia preșcolarului și a școlarului”, la Negureni și Bălți # Radio Chisinau
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) continuă distribuirea pachetelor din cadrul proiectului „Cutia preșcolarului și a școlarului”. Astăzi, 26 septembrie, cei care au primit rechizite de la autoritățile române au fost elevii de la Negureni, raionului Telenești și cei de la Bălți.
17:40
ELECTORALA 2025 | Maia Sandu, la întrevedere cu europarlamentari care vor monitoriza alegerile: „Ne confruntăm cu ingerințe externe în scrutinul parlamentar” # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit astăzi cu un grup de membri ai Parlamentului European, aflați în Republica Moldova pentru a monitoriza alegerile parlamentare din 28 septembrie.
17:20
Serbia a reținut doi bărbați care ar fi instruit circa 170 de moldoveni de pentru proteste violente în ziua alegerilor # Radio Chisinau
Ministerul de Interne al Serbiei a reținut doi bărbați, fiind acuzați că au antrenat până la 170 de cetățeni moldoveni și români, lângă orașul sârb Loznica, înainte de scrutinul parlamentar, transmite IPN.
17:00
ELECTORALA 2025 | „Democrația Acasă” și-a modificat lista candidaților, după avertismentul CEC. Partidul rămâne în cursa electorală # Radio Chisinau
Partidul Democrația Acasă, condus de Vasile Costiuc, rămâne în cursa pentru scrutinul parlamentar din 28 septembrie, după ce și-a ajustat lista de candidați conform recomandărilor Comisiei Electorale Centrale. Decizia a fost anunțată în ședința Comisiei de astăzi, transmite IPN.
16:40
Șeful oficiului teritorial Ocnița al fostului Partid „Șor”, condamnat la patru ani de închisoare # Radio Chisinau
Președintele Oficiului teritorial Ocnița al fostului Partid „Șor” a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii. Decizia vine la scurt timp după ce alți doi foști lideri teritoriali din Dondușeni și Fălești au primit pedepse similare.
16:25
Analist politic: Campania electorală pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova a fost una dintre cele mai dure la nivel global în anul 2025 # Radio Chisinau
Astăzi este ultima zi de campanie electorală în Republica Moldova, înaintea alegerilor parlamentare de duminică. Campania electorală a fost una dintre cele mai dure. Federația Rusă a desfășurat o ofensivă hibridă complexă pentru a crea diviziuni și confuzie în societate. În continuare, alegerea se va da între un viitor european și revenirea sub influența Rusiei. Analiștii politici au comentat pentru Radio Chișinău campania electorală și miza alegerilor de duminică.
16:05
ELECTORALA 2025 | Mihai Ghimpu: „Votați PL, votați PAS, votați pentru Uniunea Europeană” # Radio Chisinau
Liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, îndeamnă alegătorii să voteze pentru 28 septembrie fie formațiunea pe care o conduce, fie Partidul Acțiune și Solidaritate, susținând astfel parcursul european al Republicii Moldova. Potrivit lui, de votul dat duminică va depinde direcția țării de mai departe, transmite IPN.
15:50
Calea Ferată din Moldova și Carpatica Feroviar România au încheiat un acord pentru transportul de mărfuri # Radio Chisinau
Dezvoltarea și modernizarea sectorului feroviar și facilitarea schimburilor comerciale în regiune sunt principalele obiective ale acordului semnat între Întreprinderea de stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) și SA „Carpatica Feroviar România”. Parteneriatul prevede organizarea transportului feroviar de mărfuri de export și import, inclusiv prin noul punct de trecere a frontierei Prut 2 – Fălciu.
15:25
VIDEO | Maia Sandu, mesaj în ultima zi de campanie electorală: „Moldova, ești frumoasă și curajoasă, mergi înainte spre un viitor mai bun în pace!” # Radio Chisinau
Astăzi, 26 septembrie, în ultima zi de campanie electorală pentru alegerile parlamentare, președinta Maia Sandu a transmis un nou mesaj cetățenilor în care îndeamnă să meargă la vot duminică și menționează că „Moldova merită salvată de fiecare dată”.
