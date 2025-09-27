Un fost europarlamentar britanic a recunoscut că a făcut jocul Rusiei contra mită. El riscă pedeapsă cu închisoarea

16:30

În luna august 2025, Federația Rusă, prin rețeaua condusă de oligarhul fugar Ilan Șor, dar și prin alți actori politici locali, a cheltuit peste 33.600 de euro pentru reclame pe platformele Meta, arată o analiză a organizației WatchDog. Pe YouTube, Șor, Andrei Năstase și Natalia Morari au difuzat în total 274 de reclame politice, însă sumele nu pot fi estimate, întrucât Google nu a activat eticheta „political ads” pentru Republica Moldova. Experții constată că aceste campanii ale rețelei Șor au urmărit subminarea parcursului european al Republicii Moldova și destabilizarea climatului politic, prin promovarea unor mesaje propagandistice și manipulatoare.