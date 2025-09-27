CEC a anulat înregistrarea concurentului electoral Partidul Politic „MOLDOVA MARE” și a candidaților la funcția de deputat din partea acestuia
Oficial.md, 27 septembrie 2025 17:30
Comisia Electorală Centrală a anulat înregistrarea concurentului electoral Partidul Politic „MOLDOVA MARE” și a candidaților la..
CEC a acreditat peste 3 400 observatori naționali și internaționali pentru alegerile parlamentare # Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că alegerile parlamentare din această duminică vor fi monitorizate, în..
Alexandr Petcov: Două zile fără apă – nu este o avarie, ci o bătaie de joc față de bălțeni. Am înaintat o sesizare către serviciile speciale, deoarece consider acțiunile conducerii interimare # Oficial.md
Alexandr Petcov: Două zile fără apă – nu este o avarie, ci o bătaie de..
Grigore Novac: Cetățenii din stânga Nistrului pot vota în orice secție de votare din țară # Oficial.md
Deputatul PSRM, Grigore Novac, a reamintit astăzi că cetățenii Republicii Moldova cu domiciliu sau reședință..
Comisia Electorală Centrală (CEC) aduce la cunoștința publică că, urmare a deciziei de realocate a..
Andrei Năstase: Am reușit! Recunoașterea extinsă a permiselor de conducere moldovenești va fi pe agenda Guvernului și a Parlamentului de la Londra # Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, a anunțat o veste bună pentru cetățenii..
Asociația Promo-LEX a prezentat astăzi Raportul nr. 4 al Misiunii de observare a alegerilor parlamentare..
Update: incendiul a fost localizat la ora 16:51. Datorită intervenției operative a pompierilor arderea nu..
Un fost viceprimar al mun. Chișinău a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru fals în acte publice # Oficial.md
La 26 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovate șapte persoane pentru comiterea infracțiunilor..
Maia Sandu, către europarlamentarii veniți să observe alegerile: „Ne confruntăm cu ingerințe externe în scrutinul parlamentar” # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit astăzi cu un grup de membri ai Parlamentului..
Blocul Electoral ALTERNATIVA acuză PAS că îndepărtează secțiile de votare pentru a limita accesul cetățenilor din stânga Nistrului. # Oficial.md
Blocul Electoral ALTERNATIVA acuză PAS că îndepărtează secțiile de votare pentru a limita accesul cetățenilor din..
Liderul Partidului „NOI – Noua Opțiune Istorică”: Să punem punct manipulărilor și să începem, cu adevărat, să construim o Moldovă Puternică, Respectată și Demnă # Oficial.md
Dmitri Torner, liderul Partidului „NOI – Noua Opțiune Istorică”, spune că, pe tabla de șah geopolitică,..
Andrei Năstase: Se pregătește o nouă lovitură pentru cetățeni – atât pentru cei de acasă, cât și pentru diaspora # Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, afirmă că „se pregătește o nouă lovitură..
Maia Sandu: „Moldova merită salvată de fiecare dată. Mergeți la vot pentru voi și pentru Moldova” # Oficial.md
Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj adresat cetățenilor, înaintea alegerilor parlamentare din 28..
Pe parcursul zilei de 26 septembrie 2025, în raionul Fălești au avut loc aplicații complexe..
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekendul: 27 – 28 septembrie 2025, în sectoarele capitalei..
Republica Moldova își recapătă dreptul de proprietate asupra Sanatoriului „Moldova” din Odesa # Oficial.md
Agenția Proprietății Publice anunță despre hotărârea Curții de Apel Sud-Vest a Ucrainei din 24.09.2025, prin..
Președintele Oficiului Teritorial Ocnița al fostului Partid Politic ,,Șor” a fost condamnat la 4 ani de închisoare # Oficial.md
La data de 26 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în..
Blocul Patriotic a organizat o acțiune de protest împotriva abuzurilor PAS față de opoziție # Oficial.md
Participanții la protestul organizat astăzi de Blocul Electoral Patriotic s-au adunat în fața sediului Comisiei..
Observatorii acreditați de către CEC pot raporta online încălcările depistate în ziua alegerilor # Oficial.md
Comisia Electorală Centrală reamintește că observatorii acreditați pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 vor putea semnala,..
Comisia Electorală Centrală a aprobat astăzi excluderea candidaților Partidului Republican „Inima Moldovei” din lista Blocului..
Partidul Republican „Inima Moldovei” condamnă decizia abuzivă de excludere din cursa electorală # Oficial.md
Partidul Republican „Inima Moldovei” condamnă decizia abuzivă de excludere a formațiunii din cursa electorală. Potrivit..
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un Act de constatare în privința unui fost..
Adresele unor secții de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului și mun. Bender au fost modificate # Oficial.md
În conformitate cu Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.4098/2025, pentru buna desfășurare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie..
AUR din Republica Moldova a reacționat la declarația AUR din România privind retragerea din cursa electorală # Oficial.md
Partidul AUR din Republica Moldova a venit astăzi cu o reacție oficială, după ce la..
CNA și PA efectuează percheziții la Criuleni într-o cauză penală privind coruperea alegătorilor. Sunt vizate 9 persoane # Oficial.md
Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție desfășoară în dimineața zilei de 26 septembrie 2025 acțiuni..
Membrii Cabinetului de miniștri îndeamnă toți cetățenii Republicii Moldova din țară și peste hotare să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie # Oficial.md
În ajunul alegerilor parlamentare, cetățenii Republicii Moldova din țară și peste hotare sunt îndemnați să..
Militarii în termen și cei prin contract din Armata Națională își vor exercita dreptul la..
În cadrul evenimentului care a marcat încheierea campaniei electorale a Blocului electoral ALTERNATIVA, Ion Chicu,..
BEP: Decizia CEC de a transfera secțiile de votare destinate cetățenilor Republicii Moldova care locuiesc în Transnistria reprezintă o diversiune politică împotriva propriului popor # Oficial.md
Blocul Electoral Patriotic (BEP) a venit cu o declarație în care spune că „decizia CEC..
Sesizare la CC. Vlad Batrîncea: Modificările la Legea cu privire la partidele politice, care prevăd suspendarea activității partidelor politice în perioada electorală, sunt abuzive # Oficial.md
Vlad Batrîncea, vicepreședinte al Parlamentului, fruntaș și candidat la funcția de deputat al Blocului Electoral..
La această oră, în cadrul punctului de trecere a frontierei „Cahul–Oancea” s-a produs o pană..
Comisia Electorală Centrală (CEC) atenționează că astăzi, 26 septembrie 2025, este ultima zi în care sunt admise..
Arest preventiv pe un termen de 30 de zile, aplicat unei persoane învinuite de corupere electorală # Oficial.md
Sub conducerea Procuraturii Bălți, Secția Urmărire Penală a Inspectoratului de Poliție Bălți, efectuează urmărirea penală..
Partidul „NOI – Noua Opţiune Istorică”, adresare către alegători: Promitem că nu vă vom dezamăgi! # Oficial.md
Dmitri Torner, lider al Partidului Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică”, a lansat un apel..
Ion Ceban: Pe 28 septembrie, mergeți la vot! Spuneți NU minciunilor și votați litera A în buletinul de vot # Oficial.md
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA,a lansat un mesaj către locuitorii Capitalei, îndemnându-i să..
Blocul electoral Patriotic condamnă categoric restricționarea activității partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah. Formațiunea..
Petr Vlah, candidat pe lista Partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), a lansat un apel..
Comisia Electorală Centrală informează că, pentru buna desfășurare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025..
Angajații IGSU continuă activitățile de instruire pentru elevii din instituțiile de învățământ din întreaga țară # Oficial.md
Angajații IGSU continuă să desfășoare activități de prevenire a situațiilor de risc în instituțiile de..
Guvernul a numit noi consuli generali ai Republicii Moldova în Republica Franceză și Regatul Spaniei # Oficial.md
Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței de Guvern, numirea unor noi consuli generali..
Irina Vlah: Decizia de limitare a Partidului Republican „Inima Moldovei” e o decizie motivată politic # Oficial.md
Curtea de Apel a decis astăzi limitarea Partidului Republican "Inima Moldovei" pentru 12 luni. Irina..
Procurorii i-au adus la cunoștința lui Vladimir Plahotniuc acuzațiile în cauzele penale în care este vizat # Oficial.md
Urmare a extrădării lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, procurorii i-au adus la cunoștință acuzațiile..
BEP: CEC a refuzat acreditarea pentru mai mult de 30 de organizații internaționale și 120 de observatori străini din întreaga lume # Oficial.md
Blocul Electoral Patriotic (BEP) acuză Comisia Electorală Centrală (CEC) de faptul că „restricționează observarea internațională..
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, a primit interdicție de intrare pe teritoriul Poloniei..
Donație de echipamente frigorifice moderne pentru secțiile și cabinetele de transfuzie din Republica Moldova # Oficial.md
Centrul Național de Transfuzie a Sângelui a beneficiat de o donație valoroasă din partea Guvernului..
Premierul: Cel care a încătușat o țară întreagă este adus încătușat în fața justiției din Moldova # Oficial.md
„Cel care a încătușat o țară întreagă prin intimidare, dosare la comandă, preluare ilegală de..
Președinții Oficiilor Teritoriale Dondușeni și Fălești ale unui fost partid politic, condamnați la 4 ani de înschisoare # Oficial.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat astăzi sentința de condamnare în privința președinților Oficiilor Teritoriale..
Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) anunță lansarea lucrărilor de renovare energetică în primele 41..
Curtea de Apel a menținut soluția de condamnare în privința unui ex-vicepreședinte al Parlamentului # Oficial.md
La data de 25 septembrie, Curtea de Apel Centru a menținut sentința Judecătoriei Chișinău, sediul..
