Dominic Fritz, mesaj înainte de alegerile din Moldova: „Nu e o alegere complicată. E limpede: Europa şi libertatea sau Rusia şi frica”
Adevarul (Moldova), 27 septembrie 2025 16:30
Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că şi la Timişoara se poate vota pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova de duminică, 28 septembrie, iar fiecare vot e o declaraţie de libertate.
Acum 30 minute
16:30
Acum 2 ore
15:50
Speranțele basarabenilor de la frontiera cu România. Ce-și doresc după alegerile parlamentare localnicii dintr-unul dintre cele mai moderne orașe ale Republicii Moldova # Adevarul (Moldova)
La Ungheni, unul dintre cele mai moderne orașe din Republica Moldova oamenii se pregătesc intens pentru alegerile parlamentare.
Acum 4 ore
14:40
Diaspora moldovenească, crucială în alegerile parlamentare. Cum vrea Kremlinul să-i influențeze votul # Adevarul (Moldova)
Diaspora moldovenească va juca un rol crucial în alegerile parlamentare de duminică, 28 septembrie, extrem de importante, în timp ce țara luptă împotriva unei operațiuni fără precedent de cumpărare de voturi orchestrată de Rusia, care încearcă să înlăture partidul pro-european aflat la guvernare, re
Acum 8 ore
09:30
Posibile scenarii după alegerile din Republica Moldova. Ce coaliții de guvernare s-ar putea forma # Adevarul (Moldova)
Experţii Asociaţiei ADEPT din Republica Moldova au prezentat mai multe scenarii care ar avea loc după alegerile parlamentare de duminică, 28 septembrie, pe baza rezultatelor sondajelor de opinie.
09:10
ISW avertizează: Rusia pregătește proteste violente după alegerile din Moldova. Ținta – Maia Sandu # Adevarul (Moldova)
Un institut de cercetare de la Washington avertizează că Rusia creează condiţii pentru a genera posibile proteste violente cu scopul de a o înlătura de la putere pe preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, după alegerile parlamentare din 28 septembrie.
Acum 12 ore
08:00
Alegerile din Republica Moldova, văzute din SUA: „roiuri întregi de drone ar putea fi lansate spre România din Tiraspol, din Moldova” # Adevarul (Moldova)
Alegerile din Republica Moldova nu s-au numărat printre prioritățile oficialilor americani, a arătat experta în securitate din Washington, Iulia Joja. Cel mai vocal la Adunarea ONU a fost președintele Zelenski, care a avertizat că după Georgia, Europa nu-și poate permite să piardă și Moldova.
Acum 24 ore
00:10
Noul test al Republicii Moldova și rolul României: „Dacă vrem într-adevăr să fim împreună, trebuie să o avem în Uniunea Europeană” # Adevarul (Moldova)
Peste 70% din cetățeni sunt de părere că România depune suficient efort pentru a ajuta aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Analiștii punctează importanța susținerii statului vecin în continuare.
26 septembrie 2025
22:40
Doi organizatori ai instruirii moldovenilor și românilor pentru destabilizări, reținuți în Serbia # Adevarul (Moldova)
Autoritățile din Serbia anunță că au încătușat doi indivizi de 37 și, respectiv, 47 de ani, care au organizat instruirea mai multor persoane pentru destabilizarea Republicii Moldova și România. Reținerea vine după ce Chișinăul a încătușat zeci de moldoveni care au participat la instruiri.
22:40
Planul diabolic prin care Rusia încearcă să dea șah-mat României și să ia Moldova. Fost ministru moldovean: „Ar folosi în primul rând avioane de linie” # Adevarul (Moldova)
Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării în Republica Moldova, avertizează, într-un interviu pentru „Adevărul”, că Federația Rusă a pregătit în cele mai mici detalii un plan prin care vrea să pună mâna pe Chișinău, dacă forțele pro-ruse nu câștigă alegerile de duminică.
17:10
Fugarul Ilan Șor strânge voturi pentru Blocul prorus Patriotic la alegerile parlamentare din Republica Moldova # Adevarul (Moldova)
Ilan Șor și-a mobilizat gruparea criminală organizată pe care o conduce să adune voturi pentru Blocul Patriotic, conform unei convorbiri interceptate ajunsă în posesia jurnaliștilor de la Chișinău. Reprezentanții blocului nu au venit cu o reacție în acest caz.
17:10
„Mașinăria” de propagandă de pe TikTok inundă spațiul digital din Republica Moldova cu postări anti-PAS și anti-Maia Sandu # Adevarul (Moldova)
Conturi monitorizate în Republica Moldova au generat aproape 10.000 de videoclipuri pe TikTok – 9.882 mai exact –, care au strâns 93,1 milioane de vizualizări, peste 204.000 de distribuiri și 1,5 milioane de like-uri, între 1 și 23 septembrie 2025.
Ieri
16:10
Mesajul Maiei Sandu, în ultima zi de campanie electorală: Moldova merită salvată de fiecare dată. Mergeți la vot # Adevarul (Moldova)
Campania electorală pentru alegerile parlamentare se încheie vineri, iar în ultima zi a acesteia, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj în calitate de cetățean. Ea a subliniat că țara merită mereu timpul și atenția și trebuie salvată de fiecare dată.
15:00
„Războiul sfânt” al Kremlinului: cum a instruit Rusia preoți în pelerinaje all-inclusive pentru a influența alegătorii din R. Moldova # Adevarul (Moldova)
Rusia a plătit preoților ortodocși moldoveni pelerinaje la Moscova și le-a oferit carduri de debit încărcate cu sute de dolari la întoarcerea acasă. În schimb, preoții au creat canale Telegram pentru a influența alegerile din Moldova.
14:20
Candidații partidului pro-rus al fostei bașcane a Găgăuziei, Irina Vlah, scoși din cursa pentru alegerile parlamentare # Adevarul (Moldova)
Candidații partidului pro-rus al fostei bașcane a Găgăuziei, Irina Vlah, au fost scoși din cursa pentru alegerile parlamentare, decizia fiind luată de autoritatea electorală de la Chișinău. Responsabilii formațiunii Inima Moldovei, parte a Blocului Patriotic, nu au formulat deocamdată un punct de ve
13:40
Planul secret al Rusiei pentru destabilizarea Moldovei. Tineri instruiți în Serbia, arma secretă a Kremlinului # Adevarul (Moldova)
Înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, Republica Moldova se confruntă cu o intensificare a tensiunilor politice și a activităților de destabilizare, alimentate de influențe externe.
12:30
CTP, avertisment înainte de alegerile din Moldova: „De această țărișoară depinde soarta României și a Europei” # Adevarul (Moldova)
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a avertizat asupra influenței masive pe care Rusia o exercită asupra alegerilor parlamentare de duminică din Republica Moldova.
12:30
AUR se retrage din cursa electorală din Republica Moldova. Democrația Acasă rămâne singură pe culoarul unionist # Adevarul (Moldova)
Partidul lui George Simion a anunțat, vineri, retragerea din competiția electorală din Republica Moldova, decizia fiind comunicată într-o conferință de presă. Astfel, numărul formațiunilor înscrise la scrutinul de duminică scade, iar Democrația Acasă rămâne singurul unionist în cursă.
12:00
Un partid ar putea să se retragă din cursa electorală înaintea alegerilor în R. Moldova # Adevarul (Moldova)
Cu două zile înaintea alegerilor parlamentare de la Chișinău, apar informații potrivit cărora un partid ar putea să își anunțe retragerea din competiție și să își declare sprijinul pentru partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc. Până acum, informația nu a fost confirmată oficial.
02:10
Un avocat cunoscut în Republica Moldova spune care e miza alegerilor: „Europa a pus oferta pe masă. Acum e rândul nostru să arătăm dacă vrem să fim parte a ei” # Adevarul (Moldova)
Maxim Macovei, jurist cu peste 11 ani de experiență, avocat specializat în drept civil și al afacerilor în Republica Moldova, a declarat într-un interviu acordat Adevărul că alegerile din Republica Moldova, din data de 28 septembrie sunt „grandioase, existențiale chiar”.
25 septembrie 2025
22:00
Activitatea unui partid dintr-un bloc pro-Kremlin de la Chișinău, limitată pe fondul suspiciunilor de finanțare ilegală # Adevarul (Moldova)
Activitatea partidului Inima Moldovei, parte a Blocului Patriotic, a fost limitată pentru un an pe fondul suspiciunilor de finanțare ilegală, printr-o decizie pronunțată de Curtea de Apel Centru. Aceasta poate fi contestată. Lidera partidului Irina Vlah a calificat hotărârea drept una politică.
19:00
Reacții după ce fugarul Plahotniuc a fost adus în cătușe la Chișinău: ,,Plahotniuc nu uita, pușcăria-i casa ta” # Adevarul (Moldova)
Primele persoane în stat, politicieni de la putere sau din opoziție, au reacționat la extrădarea fugarului Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, subliniind că acest lucru arată că țara nu mai este controlată de infractori și că el rămâne un infractor care a subjugat instituțiile și bugetul statu
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
Prorusul Ilan Șor, instrument al Kremlinului, dezvăluie planul după alegerile parlamentare din Republica Moldova # Adevarul (Moldova)
Prorusul Ilan Șor, considerat un instrument al Kremlinului în destabilizarea Chișinăului, vrea să aducă la putere partide loiale Moscovei cu scopul de a provoca alegeri parlamentare anticipate.
14:30
Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Câte secții de votare vor activa în țară și în diasporă # Adevarul (Moldova)
În timpul alegerilor parlamentare vor activa 2.274 de secții de votare, printre care 1.973 vor fi deschise pe teritoriul Republicii Moldova. Celelalte 301 vor funcționa în diaspora, potrivit Comisiei Electorale Centrale (CEC) de la Chișinău.
13:50
Fostul lider al Partidului Democrat din Republica Moldova, Vladimir Plahotniuc, a fost adus joi dimineață în Republica Moldova și reținut, fiind plasat în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău.
09:40
Chișinăul, între Vest și Est. Alegerile parlamentare au o miză geopolitică uriașă: „Ar deveni un stat ca Belarus” # Adevarul (Moldova)
Alegerile parlamentare din Republica Moldova nu sunt doar despre partide sau politicieni, ci mai ales despre direcția pe care o va lua, după 28 septembrie, acest stat fost sovietic, prins între două lumi: Est sau Vest. Pe de o parte, sunt forțele pro-UE, care pledează pentru integrarea în Uniune, ia
09:10
Vladimir Plahotniuc, adus la Chișinău sub escortă. Primele imagini cu oligarhul în avion # Adevarul (Moldova)
Fostul lider democrat și oligarh moldovean Vladimir Plahotniuc ajunge joi dimineață la Chișinău, după ce a fost extrădat din Grecia.
08:30
Alegerile parlamentare din Republica Moldova se vor desfășura fără exit-polluri. Care este motivul # Adevarul (Moldova)
Alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie, se vor desfășura fără exit-polluri.
06:40
Alegerile din Moldova, văzute de la Bruxelles: „UE și Rusia pe buletinul de vot. Rusia vinde frică, UE vinde iubire. Nu știm cine va câștiga” # Adevarul (Moldova)
Sondajele privind alegerile din Moldova stârnesc îngrijorare la Bruxelles. Dacă Rusia intervine direct asupra votului, prin dezinformare și cumpărarea de voturi, UE are alte instrumente, spun europarlamentarii români: „UE nu dă șpagă pentru voturi, dar îți repară strada, școala, spitalul”.
05:40
De ce tot mai mulți români își deschid firme în Republica Moldova: procedură rapidă, taxe mai mici, regim fiscal special pentru IT # Adevarul (Moldova)
Românii interesați să își mute afacerile peste Prut au parte de o birocrație minimă: o companie poate fi înregistrată la Agenția Servicii Publice chiar și în patru ore, cu costuri între 50 și 200 de euro
04:40
Pro-rușii și ultranaționaliștii, în slujba Kremlinului. Cine ar putea câștiga legislativele în Moldova și ce pericole ar aduce pentru Ucraina și Europa # Adevarul (Moldova)
Procesul de aderare al Ucrainei la Uniunea Europeană nu se desfășoară conform unui calendar prestabilit. Totuși, există deja două momente cheie ce vor marca parcursul european al Ucrainei, ambele fiind legate de evenimentele din statele vecine.
24 septembrie 2025
23:10
Alegeri sub asediu informațional la Chișinău. Moldova, laboratorul Kremlinului pentru destabilizarea Europei # Adevarul (Moldova)
Înaintea alegerilor parlamentare de duminică, Republica Moldova se confruntă cu o ofensivă concertată de dezinformare și manipulare venită dinspre Est.
21:00
Nicușor Dan îndeamnă basarabenii din România să voteze la alegerile parlamentare: reprezintă un moment crucial # Adevarul (Moldova)
Președintele României, Nicușor Dan, îi îndeamnă pe toți basarabenii din România să voteze în una dintre cele 23 de secții organizate în 14 orașe din țară, subliniind că scrutinul din 28 septembrie reprezintă un moment crucial pentru viitorul cetățenilor Republicii Moldova.
18:50
Zelenski apel de la ONU: Europa nu își poate permite să piardă Republica Moldova # Adevarul (Moldova)
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a lansat un apel către Europa pentru o susținere mai mare a Republicii Moldova, în contextul tentativelor Rusiei de a o aduce sub influența sa.
16:30
Moscova l-a convocat pe ambasadorul moldovean după refuzul Chișinăului de a acredita observatori ruși la alegeri # Adevarul (Moldova)
Ministerul de Externe al Rusiei l-a convocat pe ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Darie, căruia i-a fost exprimat un protest în legătură cu refuzul Chișinăului de a acredita observatori ruși la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
16:10
Grecia îl extrădează =pe oligarhul Vladimir Plahotniuc cu trei zile înainte de alegerile din Republica Moldova # Adevarul (Moldova)
Grecia plănuieşte ca săptămâna aceasta să îl extrădeze în Republica Moldova pe fostul politician şi oligarh Vladimir Plahotniuc pentru ca acesta să înfrunte în justiţie acuzaţiile legate de furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar al ţării, a declarat miercuri o sursă juridică.
12:30
Premierul Dorin Recean avertizează: Se dă ultima bătălie pentru viitorul țării noastre. Cum Kremlinul vrea să preia puterea # Adevarul (Moldova)
Premierul moldovean Dorin Recean avertizează cetățenii că se dă ultima bătălie pentru viitorul țării, subliniind că, prin diverse scheme, Kremlinul încearcă să preia puterea după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Oficialul i-a îndemnat pe oameni să iasă la vot și a lansat un apel către Dodon
23 septembrie 2025
18:50
Fostul bodyguard al lui Ilan Șor, condamnat pentru finanțare ilegală a unui partid. Inculpatul este dat în căutare # Adevarul (Moldova)
Fostul bodyguard al lui Ilan Șor a fost condamnat la cinci ani de pușcărie pentru finanțarea ilegală a formațiunii Șansa condusă de Alexei Lungu și care este afiliată oligarhului fuga. Sentința, dictată de Judecătoria Chișinău, cu sediul în sectorul Buiucani, poate fi contestată la Curtea de Apel Ce
13:00
Partidul condus de Vasile Costiuc riscă să fie eliminat din alegerile parlamentare. Care este motivul SURSE # Adevarul (Moldova)
Partidul „Democratia Acasă”, condus de Vasile Costiuc, ar putea fi eliminat din cursa electorală din 28 septembrie, potrivit unor surse Adevărul. Pe lista formațiunii pentru alegerile parlamentare ar fi și doi membri ai AUR.
12:50
Europa pregătește ocuparea militară a Republicii Moldova, susțin serviciile de informații ruse # Adevarul (Moldova)
Europa se pregătește să ocupe militar Republica Moldova, iar statele membre NATO ar concentra subdiviziuni militare în România, în apropiere de frontiere, în vederea unui presupus desant al NATO în regiunea Odesa, se arată într-un comunicat al Serviciului de Informații Externe al Federației Ruse.
11:40
George Simion acuză Chișinăul că a eliminat partidele unioniste din alegeri. „Maia Sandu a cam curățat tot” # Adevarul (Moldova)
George Simion, liderul AUR, acuză autoritățile de la Chișinău, în frunte cu Maia Sandu, că au eliminat formațiunile unioniste din cursa electorală din Republica Moldova.
22 septembrie 2025
17:00
Rețineri masive în Rep. Moldova: 74 de moldoveni, instruiți în Serbia pentru destabilizări electorale la comanda Kremlinului # Adevarul (Moldova)
Conform autorităților moldovene, peste 100 de persoane au fost instruite în Serbia pentru acțiuni de destabilizare în contextul alegerilor parlamentare, la ordinul Kremlinului. 74 dintre acestea au fost reținute luni, 22 septembrie, în urma a 250 de percheziții, desfășurate inclusiv în mai multe pen
11:00
Moldova, sub asaltul influenței ruse în prag de alegeri. Kremlinul investește masiv pentru a deraia parcursul european al Chișinăului – investigație Bloomberg # Adevarul (Moldova)
La doar câteva zile înainte de alegerile parlamentare cruciale din Republica Moldova, noi documente obținute de Bloomberg conturează un tablou îngrijorător al ingerinței ruse în procesul electoral al statului vecin.
09:30
Descinderi în Rep. Moldova, inclusiv în pușcării. Peste 100 de persoane pregăteau destabilizări comandate de Rusia # Adevarul (Moldova)
Structurile judiciare din Republica Moldova au descins în dimineața zilei de luni, 22 septembrie, vizând peste 100 de persoane care pregăteau destabilizări la ordinele Kremlinului. Au loc peste 250 de percheziții, inclusiv în mai multe penitenciare.
21 septembrie 2025
22:30
Regiunea separatistă Transnistria: Activ strategic în presiunea Kremlinului asupra Occidentului # Adevarul (Moldova)
Rusia nu mai folosește doar forța militară directă, ci aplică o strategie mai subtilă, bazată pe presiuni din mai multe direcții, fără a provoca un război deschis cu NATO. Teritorii ca Transnistria, Kaliningrad sau Crimeea sunt folosite pentru a slăbi Occidentul pas cu pas. Transnistria, de exemplu,
19:10
Rețea finanțată de Kremlin încearcă să influențeze alegerile din Moldova prin dezinformare și propagandă pro-rusă - Investigație BBC # Adevarul (Moldova)
O investigație realizată de jurnaliștii BBC dezvăluie mecanismele prin care o rețea secretă, finanțată de Rusia, încearcă să submineze alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie.
15:40
Funcționar român, filmat cu prostituate: un serial inspirat din viața lui Plahotniuc stârnește controverse înainte de alegeri # Adevarul (Moldova)
Un serial polițist inspirat din viața oligarhului Vladimir Plahotniuc readuce în prim-plan corupția, crima organizată și legăturile dintre Moldova și România.
12:40
Zelenski sancționează oameni din cercul lui Ilan Șor, inclusiv bașcana Găgăuziei și lidera partidului Moldova Mare # Adevarul (Moldova)
11 oameni din cercul prorusului Ilan Șor au fost sancționați de Kiev, printre care se numără bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, și lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună. Decretul în acest sens a fost semnat de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.
07:10
Avertismentul unui fost ministru moldovean: „Rusia va face din Moldova o bază militară". Ce spune despre George Simion și AUR # Adevarul (Moldova)
Anatol Șalaru, ex-ministru al apărării în Republica Moldova, susține că în cazul în care partidele pro-ruse câștigă alegerile parlamentare, țara va deveni o bază militară rusă, fapt care va pune în pericol securitatea României și a UE.
03:10
Ce partide candidează la alegerile parlamentare din Republica Moldova și ce șanse au # Adevarul (Moldova)
Comisia Electorală Centrală (CEC) de la Chișinău a înregistrat 23 de concurenți electorali, printre care 15 partide politice, patru blocuri și patru candidați independenți. Cel mai recent sondaj arată că doar două formațiuni și un bloc au șanse să accedă în viitorul Parlament.
01:10
De ce acte ai nevoie ca să votezi la alegerile din Republica Moldova dacă ești în străinătate # Adevarul (Moldova)
Pentru a vota la alegerile din Republica Moldova în străinătate, cetățenii moldoveni trebuie să prezinte un act, cum ar fi cartea de identitate, buletinul de identitate provizoriu sau pașaportul, chiar dacă acesta din urmă este expirat.
