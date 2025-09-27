video | Hîncești: Preot, surprins distribuind enoriașilor ziare cu falsuri, îndemnuri la ură și manipulări

15:10

15 agenți economici, dintre care unul afiliat unui concurent electoral, sunt sponsorii Uniunii Juriștilor din Moldova, o entitate condusă de doi avocați cu afiliere politică, care a decis, în premieră, să se implice în monitorizarea unui scrutin electoral, se arată într-o investigație a Ziarului de Gardă. Organizația este condusă de fostul avocat al candidatului Igor …