video | Hîncești: Preot, surprins distribuind enoriașilor ziare cu falsuri, îndemnuri la ură și manipulări
Zugo.md, 27 septembrie 2025 16:20
Sâmbătă, 27 septembrie, Inspectoratul de Poliție Hîncești a fost sesizat despre faptul că, în timpul slujbei religioase, desfășurată într-o biserică din localitate, preotul ar fi distribuit enoriașilor ziare cu titlul „Sare și Lumină", tipărite într-o tipografie clandestină, despre care a comunicat recent poliția. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Mai mult, preotul împǎrțea respectivele publicații și …
Acum o oră
16:20
video | Hîncești: Preot, surprins distribuind enoriașilor ziare cu falsuri, îndemnuri la ură și manipulări # Zugo.md
Acum 4 ore
14:50
Dezinformarea joacă un rol important înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova, programate la 28 septembrie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Mesajul anonim de pe WhatsApp: „Este important ca articolul să nu conțină mențiunea «Publicitate»" Pe aplicația WhatsApp de pe numărul de telefon afișat pe site-ul portalului de știri ZUGO.MD a venit un mesaj prin care …
Acum 24 ore
00:50
SIS ar fi interzis intrarea în R. Moldova a 21 de străini care solicitau acreditare ca observatori # Zugo.md
Serviciul de Informații și Securitate a interzis accesul pe teritoriul Republicii Moldova a 21 de cetățeni străini, scrie IPN, citând surse proprii, care susțin că ofițerii moldoveni și-au exprimat rezervele pentru persoanele respective, care au solicitat acreditarea în calitate de observatori internaționali din partea OSCE/BIDDOO în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Urmărește-ne pe Telegram …
00:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anulat vineri seara înregistrarea Partidului „Moldova Mare", condus de Victoria Furtună, și a candidaților săi la alegerile parlamentare din 28 septembrie. O decizie în acest sens a fost luată cu votul a 6 membri ai CEC (și 3 abțineri). Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Victoria Furtună a declarat că formațiunea …
00:10
Președintele unui oficiu teritorial al ex-partidului ,,Șor”, condamnat la 4 ani de închisoare # Zugo.md
La data de 26 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința președintelui Oficiului Teritorial Ocnița al fostului Partid Politic „Șor", privind săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Instanța i-a aplicat o pedeapsă …
26 septembrie 2025
22:30
Serbia a reținut organizatori de tabere în care tineri erau pregătiți pentru a face destabilizări în R. Moldova # Zugo.md
Autoritățile din Serbia au reținut doi organizatori ai unor tabere de instruire, în care mai mulți tineri erau pregătiți pentru acțiuni violente menite să destabilizeze situația în Republica Moldova, anunță Inspectoratul General al Poliției. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În urma perchezițiilor au fost ridicate telefoane, laptopuri, echipamente speciale și arme, iar unul dintre suspecți …
22:10
Mark Tkaciuk, fostul ideolog al Partidului Comuniștilor, proaspăt vopsit în „pro-european" în cadrul Blocului „Alternativa", ar colabora deja de aproape un deceniu cu serviciile ruse. Sursele Deschide.MD relatează că acesta a început să interacționeze cu angajați ai FSB încă din 2016, iar persoana sa de contact ar fi fost agentului FSB Dmitri Loskutov, fost adjunct …
22:00
doc | Victoria Furtună, coordonată de Moscova și Șor. Cum a finanțat Rusia activitățile partidului „Moldova Mare” # Zugo.md
Partidul „Moldova Mare", condus de Victoria Furtună, ar fi beneficiat, în perioada iulie-septembrie, de peste 600 de mii de euro din partea Moscovei și organizației „Evrazia". Reporterii Deschide.MD au intrat în posesia mai multor date privind activitatea formațiunii, inclusiv rapoarte financiare, convorbiri cu curatorii ruși și planul de activitate pentru alegerile parlamentare. Urmărește-ne pe Telegram …
Ieri
15:30
„Inima Moldovei” a Irinei Vlah, exclusă din cursa electorală: Blocul „Patriotic” trebuie să modifice lista candidaților în alegeri # Zugo.md
Cu șase voturi pentru și trei voturi împotriva, Comisia Electorală Centrală (CEC) a exclus vineri, 26 septembrie, candidații partidului „Inima Moldovei" din lista electorală a blocului „Patriotic" pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. După excluderea celor 26 de candidați ai partidului de pe listă, blocului electoral are la dispoziție 24 …
15:10
O companie de mezeluri, una de construcții, un lanț de farmacii sau firma care gestionează „parcarea specială” sponsorizează o entitate cu afilieri politice, care va monitoriza alegerile parlamentare # Zugo.md
15 agenți economici, dintre care unul afiliat unui concurent electoral, sunt sponsorii Uniunii Juriștilor din Moldova, o entitate condusă de doi avocați cu afiliere politică, care a decis, în premieră, să se implice în monitorizarea unui scrutin electoral, se arată într-o investigație a Ziarului de Gardă. Organizația este condusă de fostul avocat al candidatului Igor …
14:00
Fostul deputat Vladimir Andronachi, depistat cu avere nejustificată de peste 10 milioane lei # Zugo.md
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, cercetat în dosarul „Frauda bancară", a fost depistat de Autoritatea Națională de Integritate (ANI) cu o avere nejustificată de peste 10 milioane lei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Reprezentanții Autorității menționează că au stabilit „mai multe încălcări grave ale legislației privind declararea averii și intereselor personale". În urma controlului averii, …
13:40
audio | Nouă membri ai rețelei Șor, vizați în dosare noi de corupere a alegătorilor: „Nu știu cine, nu răspunde” # Zugo.md
Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție desfășoară în dimineața zilei de 26 septembrie 2025 acțiuni de urmărire penală în mai multe localități din raionul Criuleni în cadrul unei cauze pornite pe faptul coruperii alegătorilor de Partidul Șor, declarat neconstituțional. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Cazul investigat vizează acțiuni de corupere electorală, manifestate prin oferirea și …
13:30
audio | Gruparea Șor mobilizează activiștii să voteze pentru Blocul „Patriotic”: „Fetițo, nu e dorința mea, e comanda șefului” # Zugo.md
Redacția Deschide.MD a intrat în posesia unor înregistrări audio din grupurile închise ale membrilor rețelei, în care se relatează că, în cadrul unei ședințe de zilele trecute, Ilan Șor personal a transmis liderilor teritoriali să le spună simpatizanților să voteze blocul format din PSRM, PCRM, Inima și Viitorul Moldovei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Vestea, …
13:10
Reuters: Rusia a plătit pelerinaje și carduri bancare pentru preoți din R. Moldova, ca să răspândească mesaje anti-UE # Zugo.md
Rusia a finanțat pelerinaje la Moscova pentru zeci de preoți ortodocși din Republica Moldova și le-a oferit carduri bancare cu sute de dolari. În schimb, clericii au fost îndrumați să deschidă canale pe Telegram, prin care să transmită mesaje anti-UE și să influențeze alegătorii înaintea alegerilor din Republica Moldova, arată o investigație Reuters, citat de Newsmaker.md. Urmărește-ne …
12:20
video, foto | R. Moldova se construiește prin educație, responsabilitate și implicare. Cristian Cebotari la RAMxEdineț. # Zugo.md
Cristian Cebotari, tată a patru băieți și creator de conținut, a fost unul dintre speakerii evenimentului RAMxEdineț, unde a vorbit despre felul în care vede viitorul țării. Pentru el, Moldova de mâine este locul unde copiii lui pot trăi liberi, unde nu sunt jigniți sau marginalizați, dar sprijiniți și încurajați să crească. Urmărește-ne pe Telegram …
12:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) reamintește că vineri, 26 septembrie 2025, este ultima zi în care sunt permise acțiuni de agitație electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Codului electoral, agitația este interzisă în ziua scrutinului și în ajunul acestuia. În aceste două zile, candidații nu pot apărea la emisiuni …
11:40
Avertisment ISW: Rusia instruiește moldoveni pentru provocări violente post-electorale și înlăturarea Maiei Sandu de la putere # Zugo.md
Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) avertizează că Moscova ar pregăti terenul pentru proteste violente în Republica Moldova imediat după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Scopul ar fi destabilizarea țării și înlăturarea președintei Maia Sandu. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit analiștilor, Rusia folosește politicieni și actori locali afiliați Kremlinului pentru a crea premise de manifestații, …
11:20
Trebuie sau nu un artist să-și asume opinii publice? Despre asta, dar și despre curaj, libertate și rolul muzicii ca formă de exprimare, a vorbit Cătălin Josan la RAMxEdineț, organizat pe 23 septembrie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Cătălin Josan crede că, curajul nu există fără frică. „Trebuie să lași frica să treacă prin tine, …
10:40
Irina Vlah, interzisă în Polonia, Estonia și Letonia. Ar sprijini amestecul Rusiei în alegerile din R. Moldova # Zugo.md
Polonia, Estonia și Letonia au decis să îi refuze accesul pe teritoriul lor Irinei Vlah. Autoritățile din cele trei state susțin că fosta guvernatoare a Găgăuziei și lidera Partidului „Inima Moldovei" ar fi implicată în acțiuni prin care Rusia încearcă să influențeze situația politică din Republica Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În Polonia, interdicția …
10:10
O tânără de 20 de ani, studentă la Colegiul din Cahul, este căutată după ce a dispărut ieri la amiază. Fata a plecat de la instituția de învățământ unde își face studiile și nu a mai revenit acasă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Inspectoratului de Poliție Cahul, au fost mobilizate grupuri mixte formate din …
09:50
Maia Sandu vrea reglementări după model european împotriva dezinformării: Telegram, folosit pentru fraude și trafic de droguri # Zugo.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că autoritățile nu au niciun fel de colaborare cu platforma Telegram, unde, potrivit ei, se desfășoară activități ilegale. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Cu Telegram nu există nicio colaborare. Pe Telegram se organizează cumpărare de voturi, pe Telegram se fac toate aceste mașinații financiare, pe Telegram, evident, sunt …
09:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) a informat că, pentru buna desfășurare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și pentru siguranța alegătorilor și a personalului electoral, au fost modificate adresele unor secții de votare destinate cetățenilor din localitățile din stânga Nistrului. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Decizia a fost luată ca urmare a sesizării Inspectoratului General …
08:50
Fostul vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova, Iurie Roșca, a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență. Decizia a fost pronunțată astăzi, 25 septembrie de către Curtea de Apel Centru, care a menținut în mare parte sentința emisă anterior de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Urmărește-ne pe …
08:30
Activitatea Partidului „Inima Moldovei”, limitată pe un termen de 12 luni. Reacția Irinei Vlah # Zugo.md
Curtea de Apel Centru a decis, la cererea Ministerului Justiției, să limiteze activitatea Partidului Inima Moldovei pentru perioada de un an. Decizia a fost pronunțată joi, 25 septembrie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Decizia este executorie și poate fi atacată în timp de 15 zile. Președinta Partidului Republican Inima Moldovei, Irina Vlah, a calificat drept …
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
„Obiectivul meu este să pun capăt războiului”. Volodimir Zelenski a anunțat când va renunța la președinția Ucrainei # Zugo.md
În cadrul unui interviu acordat „The Axios Show", președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit că nu are de gând să conducă țara în timp de pace. Liderul de la Kiev a spus că va solicita parlamentului ucrainean să organizeze alegeri dacă se va ajunge la un armistițiu. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Liderul ucrainean a …
13:30
De la blocarea la reactivarea site-urilor: Cum reapare și operează propaganda pro-Kremlin în R. Moldova # Zugo.md
Peste o sută de site-uri care răspândesc știri false și propagandă pro-Kremlin au fost blocate în Republica Moldova de la începutul războiului în Ucraina. Doar în acest an, Serviciul de Informații și Securitate a interzis accesul la peste 35 de pagini online care publicau conținut fals generat cu ajutorul inteligenței artificiale și mesaje menite să …
13:00
„Inima Moldovei” poate fi exclusă din alegeri. CC a respins sesizarea privind neconstituționalitatea legii # Zugo.md
Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea depusă de Partidul „Inima Moldovei" prin avocatul Fadei Nagacevschi, prin care se contesta constituționalitatea articolului 21 alin. (3^2) din Legea privind partidele politice. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Decizia a fost pronunțată astăzi, 25 septembrie 2025, de președinta Înaltei Curți, Domnica Manole. Astfel, Curtea de Apel Centru urmează să …
12:30
Noi percheziții CNA într-un dosar de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice # Zugo.md
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, au desfășurat acțiuni de urmărire penală la Glodeni și Dondușeni. Acțiunile au avut loc într-un dosar ce vizează fapte de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice. Urm
12:20
Experți: Peste jumătate din promisiunile electorale sunt populiste și imposibil de realizat # Zugo.md
Mai mult de jumătate din promisiunile făcute de candidați în campania electorală sunt populiste și total nerealizabile. Unele dintre ele depășesc cu mult posibilitățile financiare reale ale statului și vor rămâne niște simple iluzii. Sunt constatările mai multor experți, care au analizat platformele a patru candidați electorali, care potrivit sondajelor, ar avea cele mai mari … The post Experți: Peste jumătate din promisiunile electorale sunt populiste și imposibil de realizat first appeared on ZUGO. Articolul Experți: Peste jumătate din promisiunile electorale sunt populiste și imposibil de realizat apare prima dată în ZUGO.
12:10
Potrivit celui mai recent sondaj al Barometrului Opiniei Publice (BOP), Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) s-ar clasa pe primul loc cu 28,6% din voturi la alegerile parlamentare de duminică. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Pe locul doi s-ar plasa Blocul electoral „Patriotic”, cu 13,9% din intențiile de vot, urmat de Partidul Nostru, cu 5,1%. Alte … The post Sondaj BOP: Doar trei formațiuni ar intra în Parlament. Distribuția mandatelor first appeared on ZUGO. Articolul Sondaj BOP: Doar trei formațiuni ar intra în Parlament. Distribuția mandatelor apare prima dată în ZUGO.
11:20
Fosta șefă a Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a devenit ținta unei farse realizate de cunoscuții provocatori ruși Vovan și Lexus. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În apelul fals, Dragalin a crezut că discută cu șeful Biroului Național Anticorupție din Ucraina, Semion Krivonos. În timpul conversației, ea a declarat că demiterea sa din funcție ar fi … The post video | Veronica Dragalin, victima unei farse semnate de farsorii rusești, Vovan și Lexus first appeared on ZUGO. Articolul video | Veronica Dragalin, victima unei farse semnate de farsorii rusești, Vovan și Lexus apare prima dată în ZUGO.
10:30
Republica Moldova ar putea inaugura în scurt timp prima linie feroviară electrificată cu ecartament european, pe ruta Chișinău–Ungheni, ceea ce ar permite legătura directă cu infrastructura modernă de transport feroviar din Uniunea Europeană. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) precizează că proiectul reprezintă o investiție strategică, cu impact pozitiv pe termen lung. Urmărește-ne pe Telegram … The post R. Moldova va construi prima cale ferată electrificată first appeared on ZUGO. Articolul R. Moldova va construi prima cale ferată electrificată apare prima dată în ZUGO.
10:00
Fostul președinte al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, a revenit joi dimineață în Republica Moldova, fiind extrădat din Grecia, unde fusese reținut pe 22 iulie. Aeronava cu care acesta a călătorit a plecat din Atena și a aterizat pe Aeroportul Internațional Chișinău în jurul orei 09:30. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Pe aeroport au fost desfășurate … The post foto, video | Vlad Plahotniuc a aterizat la Chișinău. Primele imagini de pe Aeroport first appeared on ZUGO. Articolul foto, video | Vlad Plahotniuc a aterizat la Chișinău. Primele imagini de pe Aeroport apare prima dată în ZUGO.
09:40
video | Nicușor Dan îndeamnă cetățenii R. Moldova din România să voteze la alegerile parlamentare de duminică # Zugo.md
Președintele României, Nicușor Dan, a îndemnat cetățenii Republicii Moldova din România să voteze la alegerile parlamentare de duminică la una din cele 23 de secții de vot deschise în dreapta Prutului. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Legătura dintre România și Republica Moldova nu este doar una istorică – este o legătură vie, construită în fiecare … The post video | Nicușor Dan îndeamnă cetățenii R. Moldova din România să voteze la alegerile parlamentare de duminică first appeared on ZUGO. Articolul video | Nicușor Dan îndeamnă cetățenii R. Moldova din România să voteze la alegerile parlamentare de duminică apare prima dată în ZUGO.
09:00
audio | Scurgeri audio! Ion Chicu, disponibil pentru Plahotniuc: „În orice moment, domnule președinte, când spuneți!” # Zugo.md
„În orice moment, domnule președinte, când spuneți!”, așa i-ar fi răspuns Ion Chicu, fost ministru al Finanțelor între 2018 și 2019, lui Vladimir Plahotniuc, care nu deținea oficial nicio funcție de conducere, la o propunere de a se întâlni, venită din partea acestuia. Discuția ar fi avut loc înainte de ca Ion Chicu să plece … The post audio | Scurgeri audio! Ion Chicu, disponibil pentru Plahotniuc: „În orice moment, domnule președinte, când spuneți!” first appeared on ZUGO. Articolul audio | Scurgeri audio! Ion Chicu, disponibil pentru Plahotniuc: „În orice moment, domnule președinte, când spuneți!” apare prima dată în ZUGO.
08:40
audio | Șor vrea să aducă la guvernare partide loiale pentru a provoca anticipate. Mesaj în care oligarhul explică planurile sale # Zugo.md
Condamnatul fugar Ilan Șor vrea să aducă la guvernare în R. Moldova partide loiale Moscovei, care să declanșeze în următoarele luni alegeri parlamentare anticipate. Sursele Deschide.MD din cadrul blocului „Pobeda” ne-au furnizat un mesaj audio în care oligarhul explică simpatizaților săi despre planurile sale pentru perioada următoare. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În discursul rostit, … The post audio | Șor vrea să aducă la guvernare partide loiale pentru a provoca anticipate. Mesaj în care oligarhul explică planurile sale first appeared on ZUGO. Articolul audio | Șor vrea să aducă la guvernare partide loiale pentru a provoca anticipate. Mesaj în care oligarhul explică planurile sale apare prima dată în ZUGO.
24 septembrie 2025
14:00
Pe parcursul anul de studii 2025-2026, 15 elevi și studenți vor primi burse de merit pentru rezultate excepționale la învățătură. Lista beneficiarilor a fost aprobată de Cabinetul de miniștri. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Mai exact, 10 studenți din universitățile din țară vor beneficia de o bursă în valoare de 3860 lei, iar 5 elevi … The post 15 elevi și studenți vor beneficia de Bursa Președintelui Republicii Moldova first appeared on ZUGO. Articolul 15 elevi și studenți vor beneficia de Bursa Președintelui Republicii Moldova apare prima dată în ZUGO.
13:50
Până pe 1 noiembrie 2025, întreprinderea moldo-rusă Moldovagaz este obligată să procure şi să stocheze peste 57 de milioane metri cubi de gaze, pentru a acoperi 15% din necesităţile regiunii transnistrene, prevede o decizia a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit unei anchete Rise Moldova, la costul actual de … The post Rise: Un agent secret plătește pentru gazele livrate Transnistriei first appeared on ZUGO. Articolul Rise: Un agent secret plătește pentru gazele livrate Transnistriei apare prima dată în ZUGO.
13:30
video | Dodon, prins cu informații false despre recolta de mere: „A intrat fără permisiune în livada unui agricultor” # Zugo.md
Catlabuga l-a acuzat pe liderul socialiștilor, Igor Dodon, că a intrat fără permisiune în livada unui agricultor din Soroca și a difuzat informații false despre situația producătorilor de mere. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Aceasta a explicat că merele filmate de Dodon nu erau aruncate, ci scoase la marginea livezii pentru procesare la suc, iar … The post video | Dodon, prins cu informații false despre recolta de mere: „A intrat fără permisiune în livada unui agricultor” first appeared on ZUGO. Articolul video | Dodon, prins cu informații false despre recolta de mere: „A intrat fără permisiune în livada unui agricultor” apare prima dată în ZUGO.
13:00
doc | O nouă scurgere de date din rețeaua lui Ilan Șor: liste cu persoane și plăți lunare publicate online # Zugo.md
Rețeaua criminală condusă de Ilan Șor este zguduită de o nouă scurgere de informații compromițătoare. OSINT Romania a publicat acte interne, care arată cum sunt împărțiți lunar banii negri către zeci de structuri și persoane loiale condamnatului fugar. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Conform datelor analizate de reporterii Deschide.MD, oficiul central al grupării „ȘOR” din … The post doc | O nouă scurgere de date din rețeaua lui Ilan Șor: liste cu persoane și plăți lunare publicate online first appeared on ZUGO. Articolul doc | O nouă scurgere de date din rețeaua lui Ilan Șor: liste cu persoane și plăți lunare publicate online apare prima dată în ZUGO.
12:30
video | Schema „carusel”, pregătită pentru scrutin. Buletine „VOTAT” găsite de poliție la o tipografie # Zugo.md
Ofițerii Direcției de Poliție Chișinău, în baza unei informații primite de la Serviciul Fiscal de Stat, au descins la o tipografie din capitală unde au descoperit 200 de buletine de vot pe care era deja aplicată ștampila „VOTAT” în dreptul unui bloc politic participant la alegerile parlamentare. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit oamenilor legii, … The post video | Schema „carusel”, pregătită pentru scrutin. Buletine „VOTAT” găsite de poliție la o tipografie first appeared on ZUGO. Articolul video | Schema „carusel”, pregătită pentru scrutin. Buletine „VOTAT” găsite de poliție la o tipografie apare prima dată în ZUGO.
12:00
video | Recean avertizează asupra a patru metode prin care Moscova încearcă să submineze alegerile parlamentare din R. Moldova # Zugo.md
Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, a susținut luni o conferință de presă în care a prezentat riscurile de imixtiune externă în scrutinul parlamentar. Potrivit șefului Guvernului, Federația Rusă urmărește să preia controlul la Chișinău printr-un plan complex ce implică finanțarea grupărilor criminale, coruperea electorală, atacuri cibernetice și campanii masive de dezinformare. Urmărește-ne pe Telegram și … The post video | Recean avertizează asupra a patru metode prin care Moscova încearcă să submineze alegerile parlamentare din R. Moldova first appeared on ZUGO. Articolul video | Recean avertizează asupra a patru metode prin care Moscova încearcă să submineze alegerile parlamentare din R. Moldova apare prima dată în ZUGO.
11:00
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a blocat tranzacțiile și activitatea mai multor companii și organizații afiliate condamnatului fugar Ilan Șor, inclusiv rețeaua de magazine sociale „MeriȘor”, care urmează să fie închisă. Deciziile, semnate de directoarea SFS, Olga Golban, și publicate astăzi în Monitorul Oficial, au la bază un ordin al directorului Serviciului de Informații și … The post Rețeaua „MeriȘor” și mai multe companii controlate de Șor, blocate de Fisc first appeared on ZUGO. Articolul Rețeaua „MeriȘor” și mai multe companii controlate de Șor, blocate de Fisc apare prima dată în ZUGO.
10:50
Nou tip de fraudă în R. Moldova prin apeluri telefonice: „Ei pot contracta credite în numele dvs.” # Zugo.md
Moldindconbank a emis un avertisment privind o schemă de fraudă prin care escrocii se prezintă ca angajați ai operatorilor de telefonie mobilă și încearcă să obțină acces la datele și conturile bancare ale utilizatorilor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit comunicatului, persoanele vizate sunt apelate de pe numere necunoscute, iar interlocutorii le cer să modifice … The post Nou tip de fraudă în R. Moldova prin apeluri telefonice: „Ei pot contracta credite în numele dvs.” first appeared on ZUGO. Articolul Nou tip de fraudă în R. Moldova prin apeluri telefonice: „Ei pot contracta credite în numele dvs.” apare prima dată în ZUGO.
10:10
Un incendiu puternic a izbucnit aseară pe traseul R-32 Cahul–Taraclia, unde un camion de model MAN, încărcat cu cereale, a fost cuprins de flăcări. Incidentul s-a produs în jurul orei 20:17, iar la fața locului au intervenit trei echipaje de salvatori din raionul Taraclia. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Pe lângă stingerea incendiului, pompierii au … The post video | Un camion încărcat cu 24 de tone de floarea-soarelui a luat foc la Taraclia first appeared on ZUGO. Articolul video | Un camion încărcat cu 24 de tone de floarea-soarelui a luat foc la Taraclia apare prima dată în ZUGO.
09:50
Președintele SUA Donald Trump a afirmat, într-o postare pe Truth Social, că Ucraina este capabilă să revină la granițele inițiale, cu sprijinul UE și al NATO. Mesajul a fost postat după o întrevedere pe care a avut-o cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, întrevedere în cadrul căreia președintele american a lăudat încrâncenarea cu luptătorii ucraineni își … The post Trump, discuții cu Zelenski la New York: „Ucraina își poate recâștiga toate teritoriile” first appeared on ZUGO. Articolul Trump, discuții cu Zelenski la New York: „Ucraina își poate recâștiga toate teritoriile” apare prima dată în ZUGO.
09:40
Serviciul de Informații Externe al Federației Ruse (SVR) a publicat marți, 23 septembrie, un comunicat în care acuză Uniunea Europeană și NATO că pregătesc o „ocupație militară” a R. Moldova. Guvernul de la Chișinău și experții consultați de Ziarul de Gardă califică afirmațiile drept falsuri grosolane, menite să intimideze electoratul înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Urmărește-ne … The post Experții demontează „alerta” SVR: „Un tipar clasic al manipulării rusești” first appeared on ZUGO. Articolul Experții demontează „alerta” SVR: „Un tipar clasic al manipulării rusești” apare prima dată în ZUGO.
09:20
Un bărbat de 56 de ani, originar din raionul Drochia, a fost reținut de polițiștii de patrulare după ce a fost surprins conducând în stare de ebrietate avansată. Incidentul s-a produs luni seara, în jurul orei 22:40, pe un drum din localitatea Chetrosu. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Inspectorii au stopat un automobil de marca … The post video | Șofer cu 26 de încălcări, prins beat la volan. A refuzat testarea alcoolscopică first appeared on ZUGO. Articolul video | Șofer cu 26 de încălcări, prins beat la volan. A refuzat testarea alcoolscopică apare prima dată în ZUGO.
09:00
video | Operaţiune a poliţiei în Chişinău: tipografie clandestină producea publicaţii cu propagandă românofobă # Zugo.md
Poliţiştii din Chişinău au făcut o descindere la o tipografie cladenstină aflată la marginea oraşului. Au fost ridicate peste 200 de mii de ziare, cu conținut care nu este autorizat de Comisia electorală şi care instigau la românofobie şi lansau falsuri despre partidul de guvernământ. Unul dintre ziare este „Sare şi Lumină”, distribuit cu ajutorul … The post video | Operaţiune a poliţiei în Chişinău: tipografie clandestină producea publicaţii cu propagandă românofobă first appeared on ZUGO. Articolul video | Operaţiune a poliţiei în Chişinău: tipografie clandestină producea publicaţii cu propagandă românofobă apare prima dată în ZUGO.
08:30
Convorbirile dintre Ion Ceban și Serghei Iaralov din 2018, dacă se confirmă veridicitatea lor, arată mecanica reală a relației dintre PSRM și PDM. Rivalitatea afișată în public era doar decor; în culise funcționa un aranjament de cartel. Iaralov dicta liniile, iar Ceban, cu apelativul „deadea Serioja”, confirma apartenența la rețea, notează expertul în securitate al … The post Expert Watchdog: Ion Ceban nu este o alternativă, ci operator într-un cartel politic first appeared on ZUGO. Articolul Expert Watchdog: Ion Ceban nu este o alternativă, ci operator într-un cartel politic apare prima dată în ZUGO.
