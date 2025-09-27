Filmul „Mario, Maria, Marinel”, desemnat cel mai bun lungmetraj în Canada

17:20

Sunt acuzaţii grave la Spitalul de Pediatrie „Sfânta Maria” din Iaşi. 6 copii, internaţi în secţia de Terapie Intensivă, au murit în ultima perioadă după ce ar fi fost infectaţi cu bacteria Serratia. Rudele acuză conducerea spitalului şi medicii responsabili că nu au luat măsuri de la primele cazuri, ceea ce ar fi dus la răspândirea bacteriei. Direcţia de Sănătate Publică şi Ministerul Sănătăţii au început anchete, iar mai multe amenzi au fost date. Şi poliţiştii de la Inspectoratul Judeţean Iaşi s-au sesizat din oficiu, scrie TVR Info.