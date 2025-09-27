Alegerile de duminică vor fi monitorizate de 3 423 observatori naționali și internaționali

Curtea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” a devenit astăzi o adevărată lecție de istorie vie odată cu inaugurarea „Zidului Istoriei”, o lucrare artistică monumentală, semnată de pictorul Florin Radu din Craiova, România. Proiectul a fost realizat în parteneriat cu Pretura Sectorului Centru a Primăriei Chișinău și Asociația Obștească „UNIREA-ODIP” și Consiliul elevilor din instituție. Lucrarea redă portretele unor mari personalități ale istoriei și culturii românești – Gheorghe Asachi, Grigore Vieru, Regina Maria, Mihai Eminescu, Ștefan cel Mare și Sfânt, Ion și Doina Aldea-Teodorovici, Mihai Viteazul, Alexandru Ioan Cuza și alții – oferind elevilor și comunității un spațiu inspirațional, menit să trezească respectul pentru valorile naționale. Evenimentul a reunit cadre didactice, elevi, părinți și oaspeți de onoare. Atmosfera a fost îmbogățită de recitaluri de poezie și cântece patriotice, creând o atmosferă emoționantă și plină de încărcătură simbolică. Totodată, a fost semnat un Acord de colaborare între Pretura sectorului Centru, Asociația „UNIREA-ODIP” și Instituția Publică Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, pentru dezvoltarea unor viitoare proiecte de educație culturală și identitară. „Pentru liceul nostru, Zidul Istoriei reprezintă o adevărată comoară educațională. Elevii vor păși zilnic pe lângă chipurile celor care au marcat istoria noastră și vor înțelege mai bine de ce respectul pentru identitate și tradiții este fundamental. Mulțumim partenerilor și tuturor celor implicați pentru acest dar valoros, oferit comunității Asachi”, a declarat Natalia Bulat, directoarea IPLT ”Gheorghe Asachi”. „Zidul Istoriei nu este doar o lucrare artistică, ci și un instrument educațional de mare valoare. Tinerii din Chișinău trebuie să cunoască istoria, să se inspire din personalitățile care au contribuit la unitatea și cultura noastră. Pretura sectorului Centru va sprijini mereu asemenea inițiative care unesc comunitatea și promovează valorile românești”, a declarat Vadim Hîncu, pretorul sectorului Centru. „Acest proiect arată cât de puternică poate fi legătura dintre educație, cultură și identitate. Zidul Istoriei este o mărturie a faptului că generațiile tinere trebuie să învețe nu doar din manuale, ci și din simboluri vii, care le vorbesc direct despre trecutul și destinul nostru comun. Este datoria noastră să oferim copiilor repere solide, pentru ca ei să devină cetățeni responsabili și implicați”, Vlad Bilețchi, președintele Asociației „UNIREA-ODIP”, profesor de educație pentru societate în cadrul IPLT ”Gheorghe Asachi”. Zidul Istoriei a fost realizat cu migală de pictorul Florin Radu, care a reușit să transpună în culori chipurile unor figuri emblematice ale istoriei și culturii românești. Inițiativa își propune să fie nu doar o operă de artă urbană, ci și un reper educațional și inspirațional pentru elevi, profesori și întreaga comunitate.