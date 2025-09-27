Partidul Victoriei Furtună a fost exclus din alegerile parlamentare: decizia CEC

14:40

Principalul serviciu secret al Rusiei a lansat o nouă teorie conspiraționistă înaintea alegerilor parlamentare din Moldova. Într-un comunicat al Biroului de presă al Serviciului de Informații Externe, preluat de Ministerul de Externe rus și de ambasada Rusiei la Chișinău, se susține că „Uniunea Europeană este hotărâtă să ocupe Moldova” și că NATO ar pregăti un […] The post Rusia acuză UE, înainte de parlamentare, că „vrea să ocupe Moldova”. Reacția Chișinăului appeared first on NewsMaker.